Premium| Jai Hind: ‘जय हिंद’ घोषणेचे जनक; अबिद हसन सफरानी यांचा विस्मरणात गेलेला इतिहास

भूषण तळवलकरअबिद यांनी ‘जय हिंद’ हा शब्द शोधून काढला. तो ऐकून सुभाषबाबू हरखून गेले! हा शब्द उपस्थित सर्व साथीदारांना मनापासून आवडला आणि ‘जय हिंद’ ही इंडिश लीजनची अधिकृत घोषणा झाल्याचा आदेश लगेच जारी करण्यात आला! ‘जय हिंद’... देवनागरीत चार अक्षरांनी आणि इंग्रजीत केवळ सात अक्षरांनी तयार होणारे हे शब्द ऐकले, की प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात देशप्रेमाचे स्फुल्लिंग चेतवते.मनात स्वदेशाप्रति अभिमान जागृत होतो. राष्ट्रऐक्याची भावना बळकट करणारे अवघे दोनच शब्द कदाचित जगातील कोणत्याही देशात अस्तित्वात नसतील! आपल्या देशाचे राष्ट्रपती, कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे प्रमुख, सर्वपक्षीय नेते यांच्यापासून ते स्टॉक मार्केट सल्लागार कुणाल सराओगी यांच्यापर्यंत अनेक व्यक्ती आपल्या भाषणाच्या शेवटी हा शब्द आवर्जून वापरतात. पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीही आपल्या १५ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्रीच्या ऐतिहासिक ‘ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी’ या भाषणाचा समारोप करताना हाच नारा दिला होता. तेव्हापासून ही परंपरा अखंडित चालू आहे. भारतीय लष्करात तर वरिष्ठांपुढे आल्यावर संभाषणाची सुरुवात ‘जय हिंद सर’ या आदरवाचक उद्गाराने केली जाते. प्रत्येक विशिष्ट शब्दामागे एखादी घटना किंवा व्यक्ती असते तशी या शब्दामागेही आहे. परंतु खंत अशी, की हा शब्द निर्माण करणारी व्यक्ती आज विस्मरणात गेली आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबरोबरीने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आयुष्याची बाजी लावलेल्या, बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या या महान देशभक्ताचे नाव अबिद हसन सफरानी. स्वातंत्र्यपूर्व काळाइतकीच स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशसेवा केलेल्या देशाच्या या सुपुत्राचे भारतात कदाचित कुठेही स्मारक नसेल! .गांधीजींच्या हाकेला प्रतिसादहैदराबाद निवासी तसेच उस्मानिया विद्यापीठात प्राध्यापक असलेल्या जनाब अमीर हसन आणि बेगम फक्रुल हजिया हसन यांचे पुत्र असलेल्या अबिद हसन यांचा जन्म ११ एप्रिल १९११चा. माता-पिता दोघेही देशभक्त असल्याने बद्रुल आणि अबिद या दोन्ही पुत्रांवर त्यांनी लहानपणीच स्वदेशप्रेमाचे संस्कार केले. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर हैदराबादच्या प्रसिद्ध निजाम कॉलेजमध्ये अबिद यांनी प्रवेश घेतला. यादरम्यान देशाच्या राजकीय क्षितिजावर महात्मा गांधीजींचा उदय झाला होता. आपल्या मातापित्यांप्रमाणे अबिदही गांधीजींकडे आकृष्ट झाले. लवकरच गांधीजींच्या देशसेवेच्या हाकेला प्रतिसाद देत कॉलेज शिक्षण मधेच सोडून मुंबईला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे स्वयंसेवक म्हणून ते रुजू झाले. पुढे १९३१च्या सुमारास गांधीजींच्या साबरमती आश्रमातही त्यांनी गांधीजींच्या समीप राहून देशकार्यात भाग घेतला. १९२०-३०च्या दशकात देशात सशस्त्र क्रांतिकारकांनी उभ्या केलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यानेही चांगलाच जोर धरला होता. याचा परिणामही अबिद यांच्या संवेदनशील मनावर होत होता. एकीकडे त्यांचे अर्धवट सुटलेले शिक्षण त्यांनी पूर्ण करावे असा त्यांच्या मातोश्रींनी आग्रह धरल्याने १९३५मध्ये अभियांत्रिकीमधील उच्च शिक्षण आणि पदवी घेण्याचे त्यांनी ठरवले. त्याकाळी उच्चशिक्षण घेणाऱ्या भारतीयांसाठी विलायत म्हणजे केवळ इंग्लंड होते. परंतु प्रखर देशभक्ती आणि इंग्रजविरोध अंगात भिनलेल्या अबिद यांच्या मातापित्यांनी अबिद यांना जर्मनीला पाठवण्याचे ठरवले. जर्मनीमध्ये हिटलरचा उदय होऊन लष्करी आणि अवजड यंत्रसामुग्रीचे उत्पादन आणि त्यामागचे अव्वल अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान उभे राहत होते. .निर्णायक वळणमातापित्यांच्या विचाराप्रमाणे अबिद ड्रेस्डेनला अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दाखल झाले. युरोपात तेव्हा जसे महायुद्धाचे वारे वाहू लागले होते, तसेच भारतात काँग्रेस पक्षामध्येही नवविचारांचे वारे वाहू लागले होते. येऊ घातलेल्या जागतिक पातळीवरच्या साम्राज्यवादी युद्धाचा भारतीय स्वातंत्र्यासाठी कसा उपयोग करून घ्यावा, यावर महात्मा गांधी आणि सुभाषबाबू बोस यांच्यात पराकोटीचे मतभेद होऊन सुभाषबाबूंनी १९३९मध्ये काँग्रेस सोडली आणि स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करून ते सशस्त्र क्रांतीची चाचपणी करू लागले. पुढच्या एक-दीड वर्षांत सुभाषबाबूंचे याविषयीचे विचार पक्के होत गेले. यादरम्यान युरोपात उसळलेल्या युद्धात पहिल्या एक-दीड वर्षांत जर्मनीची सरशी होत गेली. ब्रिटिश साम्राज्याच्यावतीने लढणारे अनेक भारतीय सैनिक जर्मनीचे युद्धबंदी झाले. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासाठी या सेनेचा उपयोग करून घेण्याच्या जगड्व्याळ कल्पनेतून सुभाषबाबू १६ व १७ जानेवारी १९४१च्या मध्यरात्री (आताच्या) कोलकात्याच्या ३८/२ एल्जिन रोड या निवासस्थानामधून ब्रिटिशांच्या कडक नजरबंदीला मात देत निसटले. ते नावे आणि वेष बदलत बदलत अडीच महिन्यांच्या कठीण प्रवासानंतर बर्लिनला पोहोचले. अविरत परिश्रम करून जर्मनीमध्ये त्यांनी भारतीय बंदी सैनिकांसमोर अनेक भाषणे दिली. त्यांना मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढण्याचे आवाहन केले. जर्मन सरकारच्या मान्यतेने ‘इंडिश लीजन’ या नावाने सैन्य तुकड्या उभारण्यालाही त्यांनी सुरुवात केली. त्यांची काही भाषणे ऐकून तिथे शिक्षण घेणारे अबिद हसन भारावून गेले. ते सुभाषबाबूंच्या संपर्कात आले. सुभाषबाबूंनी त्यांना ताबडतोब स्वतःला देशकार्यासाठी वाहून घेण्याचे आवाहन केले. पूर्वी एकदा शिक्षण अर्धवट सोडलेले अबिद सुभाषबाबूंना म्हणाले, ‘‘मला पदवी मिळण्यास काही महिन्यांचाच अवधी बाकी आहे. मी शिक्षण पूर्ण केल्यास मातापित्यांच्या इच्छेचाही आदर राखला जाईल.‘‘ सुभाषबाबू स्वतः आपली आयसीएस पदवी, त्याद्वारे मिळू शकणारी उत्तम स्थायी सरकारी नोकरी आणि वडिलोपार्जित ऐश्वर्य यांच्यावर पाणी सोडून आपल्या वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध देशकार्यात उतरलेले. (सुभाषबाबूंच्या खानदानी ऐश्वर्याची झलक पाहायची असेल तर जिज्ञासूंनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कोलकाता आणि कटक येथील प्रशस्त हवेल्या पाहाव्यात!) सुभाषबाबूंनी अबिद यांना विचारासाठी फक्त एका दिवसाची मुदत देत दुसऱ्या दिवशी निर्णय कळविण्याचा आदेश दिला. ती रात्र अबिद यांनी विचारांच्या गदारोळात आणि बिछान्यावर तळमळण्यात घालवली. पण सकाळ होईपर्यंत त्यांचा विचार पक्का झाला होता. सुभाषबाबूंबरोबर सशस्त्र देशकार्य करायचे, अगदी त्या दिवसापासून! .जयहिंद अधिकृत घोषणाकाही वर्षे जर्मनीत व्यतीत केली असल्यामुळे अबिद यांच्या रूपात सुभाषबाबूंना तिथल्या परिस्थितीची उत्तम जाण असणारा आणि जर्मन भाषा जाणणारा तरुण अनुयायी मिळाला. त्यांनी अबिद यांना आपला स्वीय सहायक नेमून त्यांच्यावर केवळ बंदी राजकीय सैनिकांना एकत्र करण्याचीच जबाबदारी नाही, तर भारताच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापासून जर्मन सरकारशी राजकीय विचारांवर, लष्करी मदतीवर संवाद साधण्याच्या महत्त्वाच्या कार्यापर्यंतच्या अनेक जबाबदाऱ्या सोपविल्या. अबिद त्या जबाबदाऱ्या निष्ठेने आणि तत्परतेने पार पाडू लागले. नाझींचे खोटारडे, फसवे एजंट अशी युद्धबंदी सैनिकांकडून सुरुवातीला होणारी हेटाळणी पचवत, त्यांच्याबरोबर तुरुंगांत राहून अबिद यांनी त्यांचा विश्वास संपादन केला. सैनिकांनी घेतलेली राजनिष्ठेची शपथ मोडून ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांना उद्युक्त केले. यादरम्यान नेताजींच्या लक्षात आले, की मूलतः ब्रिटिशांच्या विविध प्रांतिक सैन्य तुकड्यांमध्ये विभागलेले बहुधर्मीय, बहुप्रांतीय भारतीय बंदी सैनिक एकमेकांना भेटताना, संवाद साधताना आपापल्या प्रथांप्रमाणे रामराम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम असे शब्द वापरतात. या सर्वांना एकाच धाग्याने बांधून ठेवणारी एखादी घोषणा तयार केल्यास त्या सैनिकांमधील एकी आणखी वाढीस लागेल, असा विचार करून नेताजींनी हे कामही अबिद यांच्यावर सोपवले. उत्तर भारतीय, राजपूत सैनिकांच्या ‘जय रामजीकी’ या स्वागतोद्गारावरून अबिद यांनी सुरुवातीला ‘जय हिंदुस्थानकी’ ही घोषणा तयार केली. परंतु ही घोषणा नेताजींना थोडी मोठी वाटली आणि त्यांनी याचे संक्षिप्त आणि जास्त परिणामकारक रूप सादर करण्यास अबिद यांना सुचवले. लवकरच अबिद यांनी ‘जय हिंद’ ही घोषणा शोधून काढली. तो ऐकून सुभाषबाबू हरखून गेले! ही घोषणा उपस्थित सर्व साथीदारांना मनापासून आवडली आणि ‘जयहिंद’ ही इंडिश लीजनची अधिकृत घोषणा झाल्याचा आदेश लगेच जारी करण्यात आला! .नेताजींची उपाधीजर्मनीत पोहोचल्यानंतर आणखी दोन वर्षांनी सुभाषबाबूंची हिटलरशी त्याच्या रास्टेनबर्गच्या युद्धकचेरीत भेट झाली. तेव्हा झालेल्या चर्चेत जर्मनीकडून विशेष युद्धसाहाय्य मिळणे कठीण आहे, हे सुभाषबाबूंना उमगले. पुढच्या काही महिन्यांत जर्मन नेतृत्वाकडून मिळालेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी जर्मन पाणबुडीतून जपानला जायचा आणि तिथे असे प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी पाणबुडीत केवळ एकाच सहकाऱ्याला नेण्याइतकी जागा असल्याने त्यांनी आपल्याबरोबर अबिद यांनाच नेण्याचे ठरवले, इतका त्यांचा अबिद यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि स्वदेशनिष्ठेवर विश्वास बसला होता. अबिद यांनाही सुभाषबाबूंच्या नेतृत्वगुणांचा एवढा प्रत्यय आला होता, की त्यांनी हिटलरच्या फ्यूरर (नेता) या उपाधीवर आधारित ‘नेताजी’ ही उपाधी सुभाषबाबूंसाठी पक्की केली. मग सर्वजण सुभाषबाबूंना नेताजी या नावाने संबोधू लागले. सुभाषबाबू आणि अबिद यांनी८ फेब्रुवारी १९४३ रोजी कील बंदरातून यू-१८० या जर्मन पाणबुडीतून समुद्राखालून अनिश्चित भविष्यकाळाचा प्रवास सुरू केला आणि ७८ दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रवासानंतर या दोघांना हिंदी महासागरातील मादागास्कर बेटाजवळ आय-२९ या जपानी पाणबुडीवर घेण्यात आले. पुढच्या १० दिवसांनंतर दोघे जपानच्या ताब्यातील साबांग या इंडोनेशियाच्या बंदरावर उतरले. या पाणबुडी प्रवासाच्या लिहून ठेवलेल्या आठवणींमध्ये अबिद हसन म्हणतात, ‘‘नेताजी दिवसभर आपल्या पुढच्या योजनांबाबत इतके विचार, लेखन करत, की ते नेहमी मध्यरात्रीनंतर झोपत आणि सूर्योदयापूर्वी उठत.‘‘ या आश्चर्यकारक प्रवासात या दोघांनी काही विक्रमही केले! ते दोघे पहिले भारतीय पाणबुडी प्रवासी ठरले. तसेच त्याआधी जगात कोणीही सलग ८८ दिवस पाणबुडीत व्यतीत केले नव्हते. तसेच अथांग समुद्रावर एका पाणबुडीतून दुसऱ्या पाणबुडीत रबरी फुग्यावर बसून दोर पकडून जाण्याचा प्रयोगही त्याआधी जगात कधी केला गेला नव्हता. १९१०मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी फ्रान्सच्या मार्सेलिस बंदरात बोटीवरून उडी मारत ब्रिटिशांच्या कैदेतून निसटून समुद्रात सुमारे एक किलोमीटर पोहत जाण्याच्या अचाट साहसाइतकेच हे धाडसही अफाट होते! .Premium| AI History Decoding: दोन हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास एआयने कसा उलगडला?.आझाद हिंद सेनेची धुराटोकियोमध्ये जपानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची भेट घेऊन नेताजी लगोलग सिंगापूरला आले. तिथे अगोदरच जपानी नागरिकत्व लाभलेले भारतीय क्रांतिकारक रासबिहारी बोस, कॅप्टन मोहनसिंग, ग्यानी प्रीतमसिंग, स्वामी सत्यानंद पुरी आदींनी जपानी सरकारच्या मदतीने फुजिवारा किकान या विशिष्ट जपानी सरकारी समितीमार्फत भारतीय युद्धबंद्यांची मुक्तिसेना उभारण्याचे कार्य सुरू केले होते. रासबिहारी बोस यांनी ९ जुलै १९४३ रोजी सिंगापूरच्या टाऊन हॉलच्या गॅलरीतून भाषण देत नेताजी बोस यांच्याकडे इंडियन नॅशनल आर्मी अर्थात आझाद हिंद सेनेची धुरा सोपवली. ‘कदम कदम बढाये जा...’च्या जयनादात सेनेचे आक्रमण सुरू झाले. अबिद यांच्यावरच्या जबाबदाऱ्या आता कितीतरी पटींनी वाढल्या. नेताजींचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम करणे, सेनेची आगेकूच पाहणे, जपानकडून मदत मिळवणे, जपानी सरकारशी आणि सेनेच्या अधिकाऱ्यांशी नेताजींच्या आदेशाप्रमाणे पत्रव्यवहार, सैनिकांचे पोशाख-पगारवाटप अशा अनेक गोष्टी त्यांना सांभाळाव्या लागल्या. याशिवाय नेताजींनी त्यांच्यावर एक अवघड साहित्यिक कामगिरी सोपवली, ती म्हणजे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी रचलेल्या ‘जन, गण, मन....’ या संस्कृत-बंगालीमिश्रित गीताचा साध्या-सोप्या तत्कालीन हिंदुस्थानी (हिंदी-उर्दूमिश्रित) भाषेत अनुवाद करणे. काही दिवसांतच अबिद यांनी मुमताज हुसेन आणि जगन्नाथराव भोसले यांच्या साथीने मूळ चालीला, अर्थाला अजिबात धक्का न लावता ‘शुभ, सुख, चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य है जागा...’ हे संपूर्ण अनुवादित गीत नेताजींना सादर केले! मग त्यांचे सहकारी कॅप्टन रामसिंग ठाकूर यांनी त्याला बँडच्या तालावर बसवल्यावर ते 'अर्झी हुकूमत-ए-आझाद हिंद'चे राष्ट्रगीत झाले!मलाया, इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश अशा प्रांतांतून सेनेची आगेकूच होत गेली, तसे अबिदही सेनेबरोबर पुढेपुढे जात राहिले. नेताजींनी आधीच त्यांना लष्करी अधिकाऱ्याचा दर्जा आणि गणवेश बहाल केला होता. त्यांच्या सामरिक आणि व्यवस्थापन कर्तृत्वामुळे ते लवकरच मेजर अबिद हसन झाले. गांधीजींप्रति आदराची भावना जपलेल्या नेताजींनी गांधी ब्रिगेड नावाची एक सैन्य तुकडी स्थापित करून अबिद यांच्यावर त्या तुकडीची महत्त्वाची जबाबदारीही सोपवली. सेनेत सर्वधर्मीयांचे ऐक्य साधले जावे याचा एक आदर्श मग अबिद यांनी घालून दिला. हिंदू धर्मीयांना प्रिय असणाऱ्या केशरी रंगाचा इंग्रजी अनुवादित शब्द सॅफरॉनवरून त्यांनी आपल्या नावापुढे सफरानी हे आडनाव जोडून घेतले आणि ते मेजर अबिद हसन सफरानी या नावाने ओळखले जाऊ लागले. आझाद हिंद सेनेच्या आघाडीवर राहून त्यांनी इंफाळमध्येही विजयी प्रवेश केला. .Premium|Kolhapur history: 'हार्ड' विषय चळवळी आणि कोल्हापूर; कोल्हापूरकरांनी पाहिलेला संघर्ष.सेनेची माघार सुरूमहायुद्धाचे रंग १९४४च्या सुरुवातीपासून पालटू लागले. अमेरिकी ॲडमिरल चेस्टर निमिट्झ, ब्रिटिश ॲडमिरल लॉर्ड माऊंटबॅटन आदींच्या नेतृत्वाखाली आशियात रचल्या गेलेल्या जोरदार प्रतिआक्रमणापुढे जपानी फौजांची पीछेहाट होऊ लागली. साहजिकच आझाद हिंद सेनेला जपानकडून मिळणारे युद्धसाहित्य, शिधासामुग्री यांची मदत कमीकमी होत गेली. सेनेच्या माघारीची मालिका सुरू झाली. नेताजींबरोबरच्या मोजक्या अनुयायांबरोबर अबिद सायगॉनपर्यंत माघारी गेले. तिथून सर्वांच्या मतानुसार नेताजी, कर्नल हबिबूर रहमान यांच्याबरोबर तैपेईला (तैवान) गेले, जिथे पुढच्या प्रवासाला निघताना त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याची बातमी आली. थोड्याच दिवसांत ब्रिटिशांनी व्हिएतनाम जिंकून घेतल्यामुळे हजारो सैनिकांबरोबर अबिदही युद्धबंदी झाले. महायुद्धातील विजयानंतर सेनेचे अधिकारी आणि सैनिक यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाच्या आरोपावरून लाल किल्ला खटला उभा केला. परंतु जनतेच्या आणि ब्रिटिशांच्या सेवेत असलेल्या भारतीय लष्कराच्या विरोधाच्या रेट्यासमोर ब्रिटिश सरकारला नमते घ्यावे लागले. काही काळाच्या कारावासानंतर सेनेच्या अधिकाऱ्यांची आणि सैनिकांची बिनशर्त सुटका झाली. काही वर्षांच्या तुरुंगवासामुळे तब्येत खालावलेल्या अवस्थेत अबिद हैदराबादला आपल्या घरी अनेक वर्षांनी परतले. नंतर लवकरच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. तोपर्यंत तब्येत सुधारलेल्या अबिद यांनी स्वस्थ न बसता लोकशाही मार्गाने देशसेवा करण्याचा निर्णय घेतला.प्रशासकीय सेवेत प्रवेशस्वतंत्र भारताला प्रशासकीय आणि परराष्ट्रीय सेवेसाठी कुशल अधिकाऱ्यांची खूप गरज होती. अबिद बरीच वर्षे युरोप आणि आशियातील अनेक देशांत राहिल्यामुळे हिंदी, उर्दू, तेलगू या भारतीय भाषांबरोबरच इंग्रजी, जर्मन, अरेबिक या परकीय भाषाही जाणत होते. त्यांनी रीतसर भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा दिली. त्यात ते उत्तीर्ण झाल्यावर भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयात रुजू झाले. आपल्या परराष्ट्रीय ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या आणि प्रशासकीय कौशल्याच्या जोरावर ते तिथेही पदोन्नती घेतली. काही कालावधीतच त्यांची भारत सरकारच्या इजिप्त, इराक, सेनेगल, तुर्कस्तान इत्यादी देशांमधील राजनैतिक वकिलातींमध्ये नियुक्ती होत गेली. इजिप्त, डेन्मार्क इत्यादी देशांमधील भारतीय वकिलातींचे ते प्रमुख अधिकारीदेखील झाले. सुमारे २० वर्षे स्वतंत्र भारताची सेवा करून १९६९मधील निवृत्तीनंतर त्यांनी हैदराबादला स्थायिक होऊन शेती, फळबागा यांत लक्ष घातले. त्यातही उत्तम दर्जाची शेती उत्पादने तयार केली. १९८४मध्ये वयाच्या ७३व्या वर्षी अबिद हसन यांचे निधन झाले.नेताजी आणि अबिद यांच्या पुढच्या पिढीत त्यांच्यामधील अतूट स्नेहाचे नात्यात रूपांतर झाले. नेताजींचे पुतणे अरबिंदो बोस यांचा विवाह अबिद यांची पुतणी सुरैया हसन यांच्याशी झाला. सुरैया हसन बोस यांनी भारतीय वस्त्रपरंपरेत बहुमूल्य संशोधनकेले. हिमरू, मशरू, पैठणी अशा वस्त्रपरंपरांचे पुनरुज्जीवन करून हैदराबादला अबिद हसन यांनी घेतलेल्या जागेत आपले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे निर्मितीकेंद्र आणि स्टुडिओही चालवले.अबिद हसन केवळ धडाडीचे देशभक्त, देशसेवकच नव्हते, तर ते पर्शियन, उर्दू साहित्याचे, काव्याचे व्यासंगीही होते. देशोदेशीची संस्कृती जवळून पाहणे, तिथल्या बाजारांमध्ये फिरून कलाकुसरीच्या वस्तू खरेदी करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता. जगातील अनेक देशांत फिरल्यामुळे त्यांचा स्वभाव निगर्वी, अदबशीर बनला होता. जय हिंद या घोषणेचाच काय, पण आपल्या आझाद हिंद सेनेतील योगदानाचा ते कधीही उल्लेख करत नसत. २०२२मध्ये दिल्लीतील इंडिया गेटमागील छत्रीमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा भव्य पुतळा स्थापित करण्यात आला आहे. नेताजींचे निष्ठावान अनुयायी असलेले चौफेर व्यक्तिमत्त्वाचे अबिद हसन यांचेही हैदराबादमध्ये किंवा इतरत्र यथोचित स्मारक व्हावे हीयानिमित्ताने सदिच्छा! 