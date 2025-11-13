Premium|Water Instrument: जलतरंग.. भारतातील एक अतिशय दुर्मीळ, काहीसं अप्रचलित असलेलं हे वाद्य

मिलिंद तुळाणकरसर्वात लहान वाटीपासून मोठ्या वाटीपर्यंत सर्व वाट्या अर्धवर्तुळाकार कक्षेत आपल्यासमोर मांडून त्यात गरजेइतकं पाणी ओतून त्यावर काठ्यांनी विशिष्ट प्रकारे आघात केल्यास सूर उमटतात. हेच ‘जलतरंग’! ‘जलतरंग घेऊन ताबडतोब साताऱ्याला निघून ये’, असं आजोबांचं पत्र आलं... सन १९९२-९३ची गोष्ट असावी... त्या काळात मोबाईल नव्हते आणि लँडलाइन फोनही काही मोजक्याच घरी असत. त्याचं झालं असं होतं, की मी आजोबांकडे जलतरंग शिकत होतो आणि मला असं वाटायला लागलं होतं की मी आता रेडिओची ऑडिशन देण्याइतका तयार झालो आहे. पण आजोबांचं म्हणणं होतं, की अजून तुझी तयारी व्हायची आहे. मग मी आजोबांना न सांगताच रेडिओच्या ऑडिशनचा फॉर्म भरला. पहिली लोकल ऑडिशन पास झालो, असं त्यांचं पत्र आलं. ते पत्र आल्यावर मग मी आजोबांना सांगितलं. त्यानंतर आजोबांनी मला ताबडतोब जलतरंग घेऊन साताऱ्याला बोलावलं. मी तिथं गेल्यानंतर त्यांनी माझा अफाट रियाज करून घेतला. मी आज जो काही आहे, ते त्याचंच फळ आहे, असं मला आजही वाटतं.मागच्या पिढीतील अनेक कलाकारांनी जलतरंग वाद्य जपलं. पं. दत्तोपंत मंगळवेढेकर, पं. रामराव परसतवार, पं. बाबा पटवर्धन, पं. दुलाल रॉय, पं. अयम्पट्टी एस. गणेशन, रंजना प्रधान, मास्टर मनहर बर्वे, पं. अनंतराव चौधरी, माझे आजोबा पं. शंकर विष्णू कान्हेरे ही त्यातील काही उल्लेख करावा अशी नावं. जलतरंग या वाद्यावर उपलब्ध एकमेव पुस्तकदेखील माझ्या आजोबांनी लिहिलेलं आहे. पण नंतरच्या काळात हे वाद्य दुर्लक्षिलं गेलं. .जलतरंग... भारतातील एक अतिशय दुर्मीळ, काहीसं अप्रचलित असलेलं हे वाद्य नाहीसं - नामशेष होण्याच्या मार्गावर होतं. माझं शाळेचं शिक्षण साताऱ्याला आईचे वडील म्हणजे माझे आजोबा पंडित शंकर विष्णू कान्हेरे यांच्याकडे झालं. खूप लहानपणापासून मी हार्मोनियम वाजवत होतो, गाणं म्हणत होतो आणि थोडंफार संतूरही वाजवत होतो. एका बाजूला आजोबांचं जलतरंग मांडलेलं असायचं. आजोबा क्लास घ्यायला बाहेर गेले की मी ते जलतरंग वाजवत असे. एक दिवस आजीनं आजोबांना सांगितलं, ‘‘तुम्ही वाजवत होतात ते सगळं आज त्यानं वाजवलं... एकदा त्याचं ऐका!’’ माझी आजी स्नेहलता दिलरुबावादक तसंच तिथल्या कन्याशाळेतसंगीत शिक्षिका होती. त्यामुळे तिलाही संगीताची जाण होती. आजीनं आजोबांना सांगितल्यानंतर मी पहिल्यांदाच आजोबांसमोर जलतरंग वाजवलं. आजोबांचा स्वभाव आणि त्यांची शिस्त यामुळे आधी मी खूप घाबरलो होतो. पण आजोबा त्यादिवशी म्हणाले, ‘‘छान वाजवलंस तू. बाकीचं जे काय करतोस ते करू नको असं म्हणणं नाहीये, पण जलतरंगावर जास्त लक्ष केंद्रित कर. कारण हे वाद्य आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे आणि माझ्यानंतर आपल्या कुटुंबात जर कोणी वाजवलं नाही, तर मला हे सगळे बाउल्स म्युझियममध्ये द्यावे लागतील.’’ ते वाक्य माझ्या मनाला खूप खोलवर लागलं आणि मी ठरवलं की आपण जलतरंग हे वाद्य पुढे नेण्यासाठी, त्याला पुन्हा लोकप्रिय करण्यासाठी, आजोबा जे काम करतायत तेच काम पुढे करायचं...आणि माझा जलतरंग वादनाचा प्रवास सुरू झाला! .जलतरंग म्हणजे काय?यामध्ये साधारण अडीच ते साडेसहा इंचाच्या पोर्सिलिनच्या वाट्या असतात. त्या विविध ध्वनी लहरी निर्माण करतात. त्यात पाणी भरून आपण थोड्याफार प्रमाणात सूर कमी-जास्त करू शकतो. सर्वात लहान वाटीपासून मोठ्या वाटीपर्यंत सर्व वाट्या अर्धवर्तुळाकार कक्षेत आपल्यासमोर मांडून त्यात गरजेइतकं पाणी ओतून त्यावर काठ्यांनी विशिष्ट प्रकारे आघात केल्यास सूर उमटतात. हेच ‘जलतरंग’! हे वाद्य आवश्यकतेनुसार १२-१४ ते २५-२७ वाट्यांचा वापर करून वाजवलं जाऊ शकतं.चित्रपटसंगीतामध्येदेखील या वाद्याचा भरपूर वापर केला गेलेला आहे. भगवान यांच्यावर चित्रित झालेलं ‘किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम’, ‘पंख होते तो उड आती रे’, ‘मधुबन में राधिका नाचे रे’, ‘झनक झनक तोरी बाजे पायालिया’ किंवा त्यामानाने अलीकडचा चित्रपट देवदासमधील ‘बैरी पिया’ अशा अनेक गीतांची उदाहरणं देता येतील. .Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.प्रारंभीच्या काळात मी परंपरेप्रमाणे कलाकार जसं जलतरंग वाजवत होते, तसंच वाजवत होतो. पण वाजवत असताना नंतर मला काही गोष्टी जाणवू लागल्या. उदाहरणार्थ, बैठक व्यवस्था नीट करायला पाहिजे, वाजवायच्या स्टिक्समध्ये काहीतरी बदल करायला हवेत वगैरे. असे छोटे-मोठे बरेच बदल करत करत आता हे वाद्य कुठल्याही स्टेजवर इतर कोणत्याही वाद्याइतकंच परिणामकारकरित्या वाजवता येईल अशा स्थितीला आलेलं आहे.मलेशियामध्ये संगीत शिक्षक म्हणून सुरू झालेला प्रवास मला नंतर जवळपास एकवीस देशांमध्ये घेऊन गेला. अनेक महोत्सवांमध्ये, अनेक मान्यवरांसमोर, अगदी दिल्लीत झालेल्या जी२० परिषदेमध्ये सर्व राष्ट्राध्यक्षांसमोर जलतरंग वाजविण्याची संधी मला मिळाली. या संधींचा फायदा घेऊन जलतरंग लोकप्रिय करण्यासाठी अनेक वाद्यांबरोबर सादरीकरण, कथक नृत्यासाठी साथसंगत, तसंच गाण्याबरोबर जुगलबंदी असे वेगवेगळे प्रयोग करून हे वाद्य प्रेक्षकांसमोर नेण्याचा प्रयत्न केला. अनेक हॉस्पिटल्स, ज्येष्ठ नागरिक संघ तसेच विशेष मुलांच्या शाळांमध्येही मी जलतरंग वादन करतो. .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.पुराणांमध्ये जलतरंगाचा उल्लेखजलतरंग हे अतिशय प्राचीन वाद्य आहे. आपल्या पुराण ग्रंथांमध्ये १४ विद्या, ६४ कला सांगितल्या आहेत. या ६४ कलांच्या यादीमध्ये जलतरंग वादन ही कला सांगितली आहे.कृष्णावर कविता लिहिणाऱ्या अष्टछाप कवींनीदेखील जलतरंगचा उल्लेख आपल्या साहित्यात केलेला दिसतो.संगीत पारिजात, कामसूत्र, संगीत सार अशा अनेक ग्रंथांमध्ये जलतरंग, जलतंत्री वीणा, उदकवाद्य, जलवाद्य, एक मेल वीणा अशा अनेक नावांनी या वाद्याचा उल्लेख मिळतो. पूर्वीच्या काळी हे वाद्य धातूच्या भांड्यांचा वापर करून वाजवलं जात असे. ज्याला आपण चिनी मातीची भांडी म्हणतो त्या पोर्सिलिनचा शोध दहाव्या शतकात लागला. त्याचा आवाज धातूच्या भांड्यांपेक्षा खूपच कर्णमधुर आहे. म्हणून त्या काळातल्या जलतरंग वादकांनी पोर्सिलिन भांडी वापरायला सुरुवात केली. पण प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात. ही भांडी वापरताना खूप काळजी घ्यावी लागते. धातूची भांडी फुटत नाहीत आणि चिनी मातीची भांडी टिकवायची म्हणजे खूपच कसरत करावी लागते. मी सध्या जो जलतरंगचा सेट वापरतो, तो माझ्या आजोबांचा असून तो जवळपास ८० ते ८५ वर्षे जुना आहे. .संगीत क्षेत्रात येणारे नवनवीन विद्यार्थी मला कायम भेटत असतात. त्यांना मी एक सल्ला देतो, की आपण अभिजात भारतीय संगीत, भारतीय वाद्यं यांचा ठेवा जपला पाहिजे. तो वृद्धिंगत केला पाहिजे, तरच आपल्या पुढच्या पिढ्यांना ही वाद्यं बघायला मिळतील. आज देशाविदेशातील काही विद्यार्थी माझ्याकडे जलतरंग शिकत आहेत. विदेशातील संगीताचे विद्यार्थी जितक्या आपुलकीनं जलतरंगकडे पाहत आहेत, तेवढी ओढ आपल्याकडील संगीतप्रेमी विद्यार्थ्यांमध्येदेखील निर्माण व्हावी ही माझी इच्छा आहे. यासाठी भारत सरकारच्या संगीत नाटक अकादमीने गुरू म्हणून माझी निवड केली आहे, याचा मला मनापासून आनंद आहे. जलतरंगच्या दहा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कला दीक्षा या कार्यक्रमाअंतर्गत विशिष्ट स्कॉलरशिप देऊन त्यांच्या शिक्षणाला संगीत नाटक अकादमी प्रोत्साहन देत आहे.जलतरंग ही स्वरधारा आजवर देशाविदेशात असंख्य रसिकांपर्यंत पोहोचली आणि माझ्या आजोबांकडून मला मिळालेला हा सांगीतिक ठेवा मी अनेकांना देऊ शकलो, याचा मला आनंद आहे. पुढच्या पिढीतील विद्यार्थी यातून घडावेत आणि ही स्वरधारा अशीच प्रवाही राहावी हा माझा प्रयत्न सुरूच आहे आणि सुरू राहील.(मिलिंद तुळाणकर पुणेस्थित जलतरंगवादक आहेत.)------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.