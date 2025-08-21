Premium|Kolhapur: कोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्राचा विस्तार; आधुनिकतेचा आणि परंपरेचा मिलाफ

संतोष मिठारीबदल ही काळाची गरज आहे. कोल्हापूरसारखे शहर त्या बदलांशी सहज समरस होते आहे; नव्या पिढीला आधुनिक आणि समृद्ध आयुष्य देत आहे. जुने आणि नवे यांमधील हा समतोलच कोल्हापूरच्या वैभवाची खरी ओळख ठरतो. हे शहर बदलाचा आदर्श नमुना आहे, जिथे काल, आज आणि उद्या एकत्र नांदत आहेत. इथे घरे फक्त विटा आणि सिमेंटची नाहीत, तर अनुभवांची, आठवणींची आणि परंपरा-आधुनिकतेचा सुरेख ताळमेळ साधणारी आहेत.कोल्हापूर म्हणजे करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिर, रंकाळा तलाव, कोल्हापुरी चप्पल, येथील खास खाद्यसंस्कृती आणि हक्काने माणसे जोडणारी वाडा संस्कृती. इथल्या रस्त्यांवर चालताना, जुन्या घरांच्या भिंती, अंगण, लाकडी खांब आपल्याला एक वेगळीच उबदार आठवण करून देतात. आजही शहराच्या अनेक भागांमध्ये वाडा पद्धतीच्या घरांचे अस्तित्व दिसून येते... संपूर्ण दगडी बांधकाम, कौलारू छत, लाकडी चौकटी आणि अंगणातली शांतता. या घरांची रचना सुसंगत आणि विचारपूर्वक असे. घरांची रचना एका रेषेत असायची, म्हणजेच पुढे बैठकीची खोली, त्यानंतर मधली खोली, नंतर स्वयंपाकघर आणि शेवटी परसदार. प्रत्येक गोष्टीत एक शिस्त, पण त्याचबरोबर काठोकाठ भरून राहिलेली आपुलकीची भावना. काळानुसार गरजा आणि जीवनशैली बदलत गेली. कोल्हापूर शहराने परंपरा जपताना हे बदलही स्वीकारले. म्हणूनच या शहरातील बांधकाम क्षेत्राचे क्षितिज दिवसेंदिवस विस्तारतच आहे. .पंचगंगा नदीच्या काठावरील कोल्हापुरातील वातावरण, हवामान चांगले आहे. कोल्हापूर विमानतळ, पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गासह नागपूर, संकेश्वर-बांदा इत्यादी मार्गांच्या विस्तारीकरणामुळे येथील कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे. शहरात सर्किट बेंचची लवकरच सुरुवात होणार आहे. आयटी पार्क करण्याच्या हालचाली शासनाकडून गतिमान झाल्या आहेत. वर्षागणिक उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत आहे.उद्योजकांना विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच नव्या एमआयडीसींसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सुरू आहे. शिक्षण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने चांगल्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. एकूणच चांगले जीवनमान जगण्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व काही येथे उपलब्ध होत असल्याने कोल्हापुरात गृहस्वप्न साकारण्याकडे अनेकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे विविध प्रकारांतील घरांना मागणी वाढली असून, हे बांधकाम क्षेत्रासाठी पूरक ठरणारे आहे.ग्रामीण भागाचा तोंडवळा बदलतोयग्राहकांच्या मागणीनुसार त्यांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बांधकाम व्यावसायिकांनी पावले टाकली आहेत. त्याला क्रेडाई कोल्हापूरने पाठबळ दिले आहे. शहरातील नागाळा पार्क, ताराबाई पार्क, शिवाजी पार्क, राजारामपुरी इत्यादींसह पाचगाव, आर. के. नगर, कळंबा, फुलेवाडी रिंगरोड या उपनगर परिसरांमध्ये विविध ४५ बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत आणि त्यांमुळे एकूण चार हजार सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सध्या तीन हजार सदनिका तयार झाल्या आहेत. त्यामध्ये वन बीएचके, टू बीएचके, थ्री बीएचके, बंगलो, रो-हाऊस, लक्झरियस फ्लॅट इत्यादींचा समावेश आहे. सीसीटीव्ही सुरक्षा, ओपन टेरेस गार्डन, सौरऊर्जेचा वापर, मल्टिपर्पज हॉल, फिटनेस सेंटर, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदान अशा नव्या जीवनशैलीचा अनुभव देणाऱ्या सुविधांचा बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये समावेश केला आहे. घरांना मागणी वाढल्याने इथले बांधकाम क्षेत्र कळंबा, वाशी, फुलेवाडी, बालिंगा, पाडळी खुर्द, शिंगणापूर, कंदलगाव, पाचगाव, गिरगावच्या टेकडीपर्यंत आता विस्तारले आहे. शहरलगतच्या खेडेगावांमधील वाडे, जुन्या कौलारू घरांच्या जागी आता सिमेंट कॉँक्रीटच्या इमारती उभ्या राहत आहेत. तेथील गावठाणाला एक प्रकारे शहराचा तोंडवळा मिळू लागला आहे. .Premium| EMI Due Miss: पर्सनल लोनचा हप्ता चुकलाय? घरांच्या रचना अधिक खुल्याजुन्या घरांमध्ये दोन फुटांच्या भिंती असायच्या. आता त्या सडपातळ झाल्या आहेत; मात्र तरीही त्या अधिक कार्यक्षम आणि सुबक बनल्या आहेत. पूर्वी लाकडाचे दरवाजे असायचे, आता त्याजागी आकर्षक डिझाईनचे प्लायवूड दरवाजे झळकत आहेत. भिंतीतली कपाटे आता वॉक-इन वॉर्डरोबमध्ये रूपांतरित झाली आहेत. म्हणजेच परंपरेतून आलेली शिस्त आणि आधुनिकतेची सुविधा यांचा सुरेख मिलाफच. पूर्वीची वाडा संस्कृती म्हणजे एकत्र कुटुंब, संस्कार आणि सामाईक अनुभव. आता वास्तू जरी बदलल्या असल्या, तरी त्या मूलभूत मूल्यांना न विसरता, नव्या रूपात खुल्या होत आहेत. आजची घरे काळानुसार 'अपडेट' होत चालली आहेत. काळाशी समांतर चालत आहेत. आजच्या काळात घरांची रचना अधिक खुली झाली आहे. हॉल, डायनिंग आणि किचन अशी एकत्र असलेली मांडणी अधिक प्रमाणात दिसते. यामुळे घरात मोकळेपणा आणि संवाद वाढतो.कोल्हापूरमधील घरांच्या बदलाचा हा प्रवास म्हणजे एक जिवंत इतिहासच आहे. त्याबाबत आर्किटेक्ट प्रांजल कुलकर्णी म्हणतात, ''काळ जसा पुढे सरकतो आहे, तसतशी माणसांची गरज, दृष्टिकोन आणि आयुष्याकडे पाहण्याची शैलीही बदलते आहे. जुन्या घरांमध्ये जे स्थैर्य, खोल विचार आणि सौंदर्यदृष्टी होती, तीच मूल्ये आजच्या घरांमध्ये नव्या रूपात उतरलेली दिसतात. उंच इमारती, स्टायलिश बाल्कनी, स्मार्ट किचन, ऊर्जा कार्यक्षम यंत्रणा या सगळ्या गोष्टी आधुनिकतेचे प्रतिनिधित्व करतात. पण, या नव्या घरांमध्येही आपले कोल्हापुरी सौंदर्य आणि मातीची ओळख कुठे ना कुठे उमटतेच. कोणाच्या घरात एक लाकडी झुला, तर कुठे पारंपरिक रांगोळीचा कोपरा या लहानसहान गोष्टींमधूनच परंपरेची नाळ टिकलेली दिसते.''जुन्या दगडी वास्तूंची जागा आता सिमेंट व स्टीलने घेतलेली असली, तरी सौंदर्य आणि कार्यक्षमता यांचा उत्तम समन्वय तयार झालेला आहे. एकीकडे 'रिच कल्चर' असलेले वाडे आणि दुसरीकडे आधुनिक जीवनशैलीस अनुकूल फ्लॅट्स अशा दोन्ही प्रकारची घरे इथे एकत्र नांदताना दिसतात..नव्याने सहा हजार सदनिका उपलब्ध होणारकोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्राच्या विस्ताराबाबत क्रेडाई कोल्हापू 