Premium|Tech Savvy Kolhapur: संस्कृती जपणारे कोल्हापूरकर आता टेक्नोसॅव्हीदेखील; डिजिटल व्यवहारात पुढे

संतोष मिठारीनवतंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात कोल्हापूरकर नेहमीच सकारात्मक राहिले आहेत. चहाचे पैसे देण्यापासून ते भाजी, फळे, सोने खरेदीची रक्कम देताना कोल्हापूरकरही ऑनलाइन, डिजिटल पेमेंट पद्धत वापरत आहेत. त्यातून रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण कमी होत असून, एटीएमच्या माध्यमातून होणारे व्यवहारही घटले आहेत. कोल्हापुरात जिल्हा अग्रणी बँकेकडील विविध ३८ बँकांच्या ६५० शाखांतून मार्च २०२२ ते मार्च २०२५ या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांची नोंद पाहता, चार वर्षांत डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण तिपटीने वाढले आहे. डिजिटल व्यवहारांचा प्रारंभ झाला, तेव्हा ते कसे होणार, अनेक अडचणी येणार, त्यातून फसवणूक वाढणार इत्यादी वदंता मोठ्या प्रमाणात पसरल्या होत्या; मात्र हळूहळू त्यामध्ये फरक पडून डिजिटल व्यवहार आपल्या जीवनातील अविभाज्य भाग झाले आहेत. कोणतेही शुल्क भरणे असो अथवा खरेदी करणे, यांसाठी आपण भारतीय अग्रेसर आहोत, अर्थातच कोल्हापूरकरही त्यात मागे नाहीत आणि डिजिटल अथवा ऑनलाइन व्यवहार करत आहेत. त्यातही त्यांच्याकडून भीम-यूपीआयला (भारत इंटरफेस फॉर मनी युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. भीम-यूपीआयच्या माध्यमातून मागील तीन वर्षांत ४२ कोटी ९८ लाख ७ हजार ९५९ व्यवहार झाले असून, त्यांतील एकूण रक्कम २ लाख ८७ हजार १३१ कोटी रुपये इतकी आहे. डिजिटल बँकिंगची प्रक्रिया सोपी झाल्याने आणि त्याबाबत लोकांमध्ये जागृती वाढल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात डिजिटल व्यवहारांकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. .याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेचे मंगेश पवार यांनी सांगितले, ‘‘डिजिटल बँकिंग करणे लोकांसाठी सोपे झाले आहे. त्यामुळे आणि डिजिटल पेमेंटबाबतची जागृती वाढल्याने जिल्ह्यात ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामध्ये वर्षागणिक वाढ होत आहे. चार वर्षांत डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण तिपटीने वाढले आहे. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या आर्थिक साक्षरता केंद्रातर्फे शहर आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये सुरक्षित आर्थिक व्यवहारांबाबत लोकांचे प्रबोधन केले जाते. त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद आहे.’’महापालिका, शिवाजी विद्यापीठ, जिल्हा परिषद, महावितरण इत्यादी शासकीय विभाग, संस्थांमधील ऑनलाइन, डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सधन कोल्हापूर जिल्ह्यात वाढणारे डिजिटल व्यवहार स्वागतार्ह आहेत. या व्यवहारांचे प्रमाण यापुढेही वाढतच राहणार आहे. डिजिटल व्यवहारांसाठी भीम-यूपीआयसह भीम-आधार, भारत क्यूआर कोड, आयएमपीएस (इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस), डेबिट-क्रेडिट कार्ड, यूएएसडी या माध्यमांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण कमी होत असून, साहजिकच एटीएममधील व्यवहार घटू लागलेत. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांनी त्यांच्या एटीएमची संख्या कमी केली आहे. मार्च २०२३मध्ये कोल्हापुरातील ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी विभागांत मिळून एकूण ७१४ एटीएम होती. डिसेंबर २०२४अखेर त्यांची संख्या ६३७ इतकी झाली आहे. त्यात ग्रामीण भागात १२३, निमशहरी भागात १६० आणि शहरी परिसरात ३५४ एटीएम आहेत. .क्रेडिट कार्ड व्यवहारात कोल्हापूर अग्रेसरगेल्या तीन वर्षांमध्ये यूपीआय, क्यूआर कोड, मोबाईल बँकिंग, प्लॅस्टिक कार्डच्या माध्यमातून कोल्हापूरकांनी ४८ कोटी ७७ लाख १९ हजार ३३४ व्यवहार (ट्रान्झॅक्शन्स) केली आहेत. त्याची एकूण रक्कम ४ लाख ५२ हजार १७३ कोटी रुपये आहे. प्लॅस्टिक मनी समजले जाणारे क्रेडिट कार्ड वापरून खरेदीचे व्यवहार करण्यात कोल्हापूर अग्रेसर आहे. क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची कोल्हापूरच्या थकबाकीची रक्कम १६ हजार २५७ कोटी रुपये इतकी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या आकडेवारीतून ते स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्याची थकबाकी ८.१ टक्के असून, १४.३ टक्के इतक्या कंपाउंड ॲन्युअल ग्रोथ रेटने ती वाढत आहे.व्यापारी, व्यावसायिक झाले ‘ऑनलाइन’विविध स्वरूपातील ऑनलाइन खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. ते लक्षात घेऊन व्यापारी, व्यावसायिकांनी नवा बदल स्वीकारून त्यांचा व्यवसायही वाढवला आहे. उत्पादन बदलणे, कॅश ऑन डिलिव्हरी, उत्पादन आणि सेवेची हमी, वेळेत पुरवठा इत्यादींमुळे ग्राहकांचाही ऑनलाइन सेवेला वाढता प्रतिसाद आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यापार, व्यवसाय वाढीला हातभार लागला आहे. केआयटीज् आयएमईआरमधील एमबीए अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी कोल्हापूर शहरात ऑनलाइन सेवा पुरविणारे विक्रेते आणि ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अभ्यास केला. त्यात स्थानिक विक्रेत्यांनी सुरू केलेल्या ऑनलाइन सेवेला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, ‘‘डिजिटल पेमेंट हा नागरिकांबरोबरच आम्हा व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजकांच्या दैनंदिन जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. या स्वरूपातील पेमेंटला आता पर्याय नाही. त्यामुळे कोल्हापुरातील ९० टक्के व्यापारी-व्यावसायिक डिजिटल स्वरूपात पेमेंट स्वीकारत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या व्यापार-व्यवसाय वाढीलाही हातभार लागला आहे.’’ .Premium |Study Room : पुलाच्या बांधकामात गंभीर त्रुटी; कार्यकारी अभियंता म्हणून तुमची भूमिका काय? .गुंतवणुकीतील ‘डिजिटल’ संस्कृतीवाढती आर्थिक साक्षरता, नियोजनबद्ध मार्गदर्शन आणि डिजिटल प्रवेशामुळे गुंतवणूकदार आता अधिक सुरक्षित व परतावा देणाऱ्या पर्यायांकडे वळत आहेत. गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये बदल झाले आहेत. तरुण आणि मध्यमवयीन गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंड व शेअर बाजारामधील गुंतवणुकीकडे वाढता कल आहे. जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांमध्ये सध्या एक लक्षणीय बदल दिसून येतो आहे. विशेषतः तरुण व मध्यमवयीन वयोगटातील नागरिक पारंपरिक गुंतवणुकीच्या पर्यायांपासून दूर जात म्युच्युअल फंड, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (एसआयपी) आणि थेट शेअर बाजार यांसारख्या बाजाराशी निगडित गुंतवणूक साधनांकडे वळत आहेत. त्यातून चांगले परतावे मिळत असल्यामुळे नवीन पिढी त्याकडे आकर्षित होत आहे. कोल्हापूरमधील ही बदलती गुंतवणूक संस्कृती हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. .Premium|Pet adoption: दत्तक घ्या, विकत नको; चिटोज फाउंडेशनची प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी चळवळ.सरकारी संस्थांतील व्यवहारांची स्थितीजिल्हा परिषद ः जिल्हा परिषदेमध्ये हस्तांतरण योजना, अभिकरण योजना आणि स्वनिधीतून विविध खर्चाची देयके देण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंट पद्धती आहे. त्याद्वारे शंभर टक्के ऑनलाइन पेमेंट केले जाते. वर्षभरात ९ हजार ७२१ ऑनलाइन व्यवहारांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने ९३१ कोटी ७० लाख ७८ हजार ३५२ रुपये इतकी रक्कम गोळा केली आहे.महापालिका ः महापालिकेकडे २०१८नंतर वर्षागणिक ऑनलाइन कर, शुल्क भरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. सध्या घरफाळा, पाणीपट्टी इत्यादी स्वरूपातील २५ टक्के कर आणि शुल्क महापालिकेकडे ऑनलाइन जमा होते. तीन वर्षांमध्ये ४ लाख ४६ हजार २४६ इतक्या ऑनलाइन व्यवहारांच्या माध्यमातून महापालिकेकडे ७३ कोटी ४५ लाख ९३ हजार ४७३ रुपये इतकी रक्कम जमा झाली आहे..महावितरण ः महावितरणच्या कोल्हापूर परिमंडळातील ग्राहकांनी गेल्या दोन वर्षांत ३ हजार ८३७ कोटी १४ लाख रुपये इतक्या वीज बिलाची रक्कम ऑनलाइन भरली आहे. त्यासाठी झालेल्या डिजिटल व्यवहारांची एकूण संख्या १ कोटी ३१ लाख १३ हजार २०२ इतकी आहे. या परिमंडळातून बिल भरण्यासाठीचे ग्राहक जे आर्थिक व्यवहार करतात त्यापैकी डिजिटल, ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाण ६५.०३ टक्के आहे.शिवाजी विद्यापीठ ः शिवाजी विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने शुल्क भरण्यासाठी २०२२-२३मध्ये ऑनलाइन रिसीट पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलमुळे विविध ४५० प्रकारांतील शंभर टक्के शुल्क विद्यापीठाकडे ऑनलाइन जमा होत आहे. त्यामुळे दीड वर्षांपूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाने जमा स्वीकृती विभागाची ऑफलाइन सुविधा पूर्णपणे बंद केली.----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.