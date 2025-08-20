Premium|kolhapur Leaders: शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरचे राजकीय रांगडे गडी..

प्रवीण देसाईराज्याच्या तसेच देशाच्या राजकारणात कोल्हापूरने नेहमीच आपला स्वतंत्र, वेगळा ठसा उमटवल्याचे दिसते. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारधारेला सातत्याने जागते ठेवत ती विचारधारा अधिक जोरकसपणे पुढे नेण्याचे कार्य येथील नेतृत्वाने सातत्याने केले आहे. ज्येष्ठ नेत्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत तरुण नेतृत्वही राजकारणावर आपली छाप पाडत आहेत. ते कोल्हापूरचा खणखणीत आवाज घुमवतात आणि इतरांना आपल्या भूमिकेची दखल घेण्यास भाग पाडत असतात. असा एक आगळावेगळा दबदबा येथील राजकीय नेतृत्वाने निर्माण केला आहे.कोल्हापूर जिल्हा हा केवळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशासाठीच प्रसिद्ध नाही, तर राजकीयदृष्ट्याही या भागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात वेगळी छाप पाडली आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांनी कोल्हापूरच्या राजकीय भूमिकेची पायाभरणी केली. आजपर्यंत कोल्हापुरातून अनेक असे नेते घडले, जे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर निर्णायक भूमिका बजावत आहेत. विशेष म्हणजे, या नेतृत्वात आता तरुण चेहऱ्यांचा प्रभावही प्रकर्षाने जाणवतो आहे. यामध्ये भाजपचे खासदार धनंजय महाडीक, शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे हे देशपातळीवर, तर काँग्रेसचे नेते माजी गृहराज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे अध्यक्ष माजी मंत्री आमदार डॉ. विनय कोरे, विद्यमान पालकमंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हे कोल्हापुरात तयार झालेले युवा नेतृत्व राज्य पातळीवर कार्यरत आहे. त्यांनी आपापल्या पक्षाच्या माध्यमातून मजबूत संघटन बांधण्याबरोबरच जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडून ते सोडविण्यावर भर देत आपला दबदबा निर्माण केला आहे..राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे आधुनिक कोल्हापूरचे शिल्पकार मानले जातात. त्यांनी शिक्षण, आरक्षण, अस्पृश्यता निवारण, महिलांसाठी हक्क आदी विषयांवर काम करत संपूर्ण भारतासाठी एक आदर्श मॉडेल तयार केले. याच भूमीतून पुढे त्यांच्या विचारांचे अनेक राजकीय नेते तयार झाले, जे केवळ सत्ताकेंद्रित नव्हे, तर समाजाभिमुख राजकारण करणारे होते. त्यामध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेससह डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या नेते व कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. या विचारातून अनेकजण खासदार, आमदारही झाले; परंतु अलीकडील काळात शिवसेना-भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यामध्ये आपले बस्तान बसविल्याचे दिसते. या पक्षांचे खासदार, आमदार झाले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणाची कूस बदलल्याचे चित्र आहे.कोल्हापूरच्या राजकीय नेत्यांनी विशेषतः तरुण चेहऱ्यांनी आपापल्या पक्षाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर झेप घेतल्याचे दिसते. यामध्ये राज्य पातळीवर आवर्जून नाव घ्यावे लागेल ते काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांचे. देशासह राज्यात व जिल्ह्यात काँग्रेसची पीछेहाट झाली असताना त्यांनी पक्षाला उभारी देण्याचे काम सातत्याने नेटाने केले आहे. कार्यकर्त्यांना टिकवून ठेवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे असल्यामुळे अद्याप त्यांनी काँग्रेसच्या बुरुजाची जादा पडझड होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेतली आहे. राज्य पातळीवरही काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते म्हणून त्यांनी चांगली छाप पाडली आहे. विधिमंडळात जिल्ह्यासह राज्यस्तरावरील प्रश्न मांडून प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका ते पार पाडत आहेत. अनेकजण पक्ष सोडून जात असताना अडचणीच्या काळात पक्षासोबत राहात नेतृत्वाचा विश्वास त्यांनी संपादन केला आहे. राज्यस्तरावरील कोल्हापुरातील खमके नेते म्हणून त्यांनी आपली ओळख आणखी ठळक केली आहे.जिल्ह्यात २००४मध्ये जनसुराज्य शक्ती पक्ष स्थापन करून चार आमदार निवडून आणत पक्षाचे अध्यक्ष आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला. या माध्यमातून ते थेट कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत आघाडी करून कोल्हापूरच्या महापालिकेसह विविध संस्थांवर सत्ता मिळविली. .या ज्येष्ठांचीही राज्य - देश पातळीवर छापश्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज काँग्रेसच्या माध्यमातून खासदार झाले आणि देशाच्या राजकारणात त्यांनी प्रवेश केला. संसदेत विविध प्रश्न मांडून विरोधी पक्षाची भूमिका ते प्रभावीपणे पार पाडत आहेत. माजी खासदार संजय मंडलिक यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात संसदेत आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत पक्षीय व राजकीय भूमिकेला न्याय देण्याचे काम केले. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही देश पातळीवर ‘शेतकरी नेता’ ही आपली प्रतिमा पोहोचविण्यात यश मिळविले. संसदेत प्रश्न मांडण्याबरोबरच देशातील सर्व शेतकरी संघटनांना एकत्र आणून त्यांचे एक व्यासपीठ करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे काम केले. त्याचबरोबर राज्याच्या राजकारणात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही वेगळी छाप पाडली आहे. मूळचे कोल्हापूरचे असलेले पाटील हे पुण्यातील कोथरूड विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करत संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. त्याचबरोबर पक्ष संघटनेतही त्यांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. सलग पाच वेळा आमदार राहिलेले वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे राज्याच्या राजकारणात भक्कम स्थान आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असतानाही त्यांना पक्षीय राजकारणात मानाचे स्थान होते. पक्षफुटीनंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ते स्थान कायम ठेवले. त्यामुळे त्यांच्यानंतर मुश्रीफ यांची पक्षाचे दमदार नेते म्हणून राज्यभरात ओळख कायम आहे. माजी आमदार पी. एन. पाटील यांनी काँग्रेससोबत एकनिष्ठ राहत नेहमीच पक्षाला जिल्ह्यात आघाडीवर ठेवण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता..राजकारणातील अभ्यासू चेहरा म्हणूनही त्यांनी विधिमंडळात चांगलीच छाप पाडली. मधल्या काळात पक्ष अडचणीत आला; परंतु त्यांनी त्याचे विलीनीकरण न करता किंवा स्वतः कोणत्याही अन्य पक्षासोबत न जाण्याची भूमिका घेत स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवले. अलीकडील काळात महायुतीसोबत जुळवून घेत सत्तेसोबत जाण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. साखर उद्योग, राजकारणातील त्यांचा अभ्यास पाहता त्यांना महायुतीतही चांगले स्थान मिळाले आहे. सरकारकडून राज्यस्तरीय प्रश्नांबाबत त्यांचीही भूमिका विचारात घेतली जाताना दिसते.अलीकडील काळात आणखी एक राज्यस्तरावरील तरुण नेतृत्व उदयास आल्याचे दिसते, ते म्हणजे शिवसेनेचे राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर. पक्षाचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अत्यंत विश्वासू असलेल्या आबिटकरांना निष्ठेचे फळ म्हणून राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्रिपद मिळाले. त्या माध्यमातून त्यांचा राज्याच्या राजकारणात प्रवेश झाला. राज्यातील विविध शहरांतील व ग्रामीण भागातील रुग्णालयांना भेटी देऊन तेथील प्रश्न जाणून घेत त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखविली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाची जाणीव करून देत इथून पुढे हयगय चालणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. अशा कामांमुळे राज्यस्तरावर त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. जिल्हास्तरावरही त्यांचे नेतृत्व पुढे आले असून, जिल्ह्यात आगामी निवडणुकांची जबाबदारीही पक्षाने त्यांच्यावर सोपविली आहे. त्यासाठी संघटना बांधणीवर त्यांनी भर दिल्याचे चित्र आहे.चळवळीच्या माध्यमातून आक्रमकपणे प्रश्न मांडून शिवसेनेच्या मुशीतून तयार झालेले नेतृत्व म्हणून कोल्हापूर उत्तर विधानसभेचे आमदार राजेश क्षीरसागर. त्यांनी विधिमंडळात व बाहेर शहराच्या हद्दवाढीसह जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडून राज्यस्तरावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून ओळख असलेल्या क्षीरसागर यांना महत्त्वाचे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्षपद मिळाले आहे. त्याला कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा आहे. त्या माध्यमातून त्यांनी राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा करून नियोजनाचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल सरकारला देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. .राष्ट्रीय पातळीवरही जिल्ह्यातील युवा नेतृत्वांनी कोल्हापूरचा आवाज बुलंद केला आहे. भाजपचे खासदार धनंजय महाडीक यांनी सध्या राज्यसभेत व यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून लोकसभेमध्ये जिल्ह्यासह राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध प्रश्न मांडून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. याबद्दल त्यांचा संसदरत्न पुरस्काराने गौरवही करण्यात आला आहे. त्यांनी २००४मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय सदाशिवराव मंडलिक यांच्याविरोधात शिवसेनेतून निवडणूक लढवून राजकारणात प्रवेश केला. पुढे ते राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर संसदेत पोहोचले. तेथे त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवून राष्ट्रीय पातळीवर ठसा उमटविला. पुढे पराभवानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून आपले काम सुरू ठेवले. पक्षाने त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली व तेथे ते विजयीही झाले. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे, राज्यसभेचे व्यासपीठ मिळाले. येथे पुन्हा त्यांनी विविध प्रश्न मांडून त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न चालविले आहेत.हातकणंगलेचे शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनीही युवा खासदार म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळविला आहे. त्यांनी आपल्या भाषण शैलीतून वेगळी छाप पाडली आहे. प्रश्न मांडण्याबरोबरच ते सोडविण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे अत्यंत विश्वासू असल्याने त्यांना संसदीय स्तरावरील विविध समित्यांवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. ती सार्थ करण्यासाठी त्यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. ते आपल्या घराण्याच्या तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. आजोबा माजी खासदार बाळासाहेब माने व मातोश्री माजी खासदार निवेदिता माने यांच्यानंतर ते राजकारणात सक्रिय आहेत. मतदारसंघात त्यांनी संघटना बांधणीवर भर दिल्याचे दिसत आहे. .छत्रपती घराण्याचा वारसा असलेले माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनीही राज्यासह देशाच्याही राजकारणात छाप पाडली आहे. मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. राष्ट्रपती नियुक्त खासदार झाल्यानंतर त्यांनी देशपातळीवरही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. खासदारकीच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी संसदेत अनेक प्रश्न मांडून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. यामुळेच ते देशपातळीवर ही चर्चेत आले. खासदारकीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही. तरीही त्यांनी देशपातळीवरील आपली वेगळी ओळख कायम टिकवून ठेवल्याचे दिसते. रायगड प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ते करत असलेले काम हे नक्कीच वेगळे आहे.(प्रवीण देसाई दै. सकाळच्या कोल्हापूर आवृत्तीमध्ये बातमीदार आहेत.)-------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.