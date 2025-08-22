Premium|Kolhapur Heritage: कोल्हापूर फक्त सांस्कृतिक नाही तर पश्चिम घाटातील जागतिक वारश्याचे ठिकाण..

ओंकार धर्माधिकारीजागतिक वारसा लाभलेल्या पश्चिम घाटामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश होतो. सात तालुके प्रत्यक्ष पश्चिम घाटामध्ये येत असल्यामुळे जैवविविधतेचा समृद्ध वारसा जिल्ह्याला लाभला आहे. शहरीकरणाच्या रेट्यामध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आपल्या आस्था, श्रद्धा आणि परंपरा घेऊन जगणारा माणूसदेखील विलक्षण आहे. पर्यावरणीय प्रश्नांना गांभीर्याने घेऊन इथे लोकचळवळी उभारल्या असून, त्यातूनही समाजात अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. आपल्याला मिळालेला समृद्ध पर्यावरणीय वारसा टिकवण्यासाठी असणारी इथल्या माणसांची कटिबद्धता इतरांसाठी अनुकरणीय ठरेल अशी आहे. कोल्हापूर शहराच्या मध्यावर असणाऱ्या अंबाबाईच्या मंदिरासमोर उभे राहिले, की पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण यांपैकी कोणत्याही दिशेला गेल्यावर अवघ्या चार किलोमीटरवर आपल्याला एका वेगळ्याच वातावरणाची जाणीव व्हायला लागते. महामार्गाच्या दुतर्फा असणारी झाडी, त्याच्या मागे असणारी शेती, मधूनच आडवी येणारी एखादी नदी, नजरेच्या टप्प्यात येणारे डोंगर असा सर्व माहोल मन प्रसन्न करतो. जसजसे पुढे जाल तसे निसर्गातील हिरवाई अधिक गडद होते. मग तुम्ही घाटमाथ्यावर पोहोचता. खोल दऱ्या, त्यातून जाणारे घाट रस्ते, थंड हवा, किंचित लाल असणारी माती, बोलीभाषेचा लहेजा हे सर्व एका वेगळ्याच वातावरणात घेऊन जाते. एका अर्थाने तुम्ही निसर्गाच्या अस्सलतेपर्यंत पोहोचलेले असता. .दक्षिणेचे आजरा, चंदगड, भुदरगड हे तालुके घ्या किंवा पश्चिमेच्या राधानगरी, गगनबावडा या तालुक्यांमध्ये जा. शाहूवाडी आणि पन्हाळा या तालुक्यांचा आढावा घ्या. हे सर्व तालुके पश्चिम घाटात येत असून, निसर्गाच्या लावण्याने नटलेले आहेत. राधानगरी तालुक्यात दाजीपूर अभयारण्य आहे. शाहूवाडीमधील आंब्याचे जंगल आजही घनदाट आहे. याच तालुक्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा १४ किलोमीटरचा परिसर येतो. पन्हाळा किल्ल्याला नुकताच युनेस्कोचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. विशाळगडाभोवतीचे जंगल अरण्यानुभव देणारे आहे. पाटगाव, चंदगड, आजरा येथील जंगलेही समृद्ध आहेत. सुमारे ४० देवराया जिल्ह्यात आहेत. भोगावती, कुंभी, कासारी, तुळशी, धामणी, कडवी, दूधगंगा, हिरण्यकेशी यांच्यासह अनेक छोट्या-मोठ्या नद्या याच कडेकपाऱ्यांत उगम पावतात आणि वाहत पूर्वेला जातात. हत्ती, गवे, वाघ, बिबटे यांपासून ते फुलपाखरांपर्यंत असंख्य प्रजाती इथे आढळतात. वेली, वृक्ष आणि गवताच्या प्रजाती तर अगदी अगणित. डोंगरावर होणारी भात, नाचणी आणि वरीची खाचरे निसर्गाच्या या लावण्याला आणखी खुलवतात. पावसाचे प्रमाण प्रचंड असणाऱ्या या तालुक्यांमध्ये दुर्गमतेचा आणि शासकीय अनास्थेचा सामना करत निसर्गाच्या कुशीत शतकानुशतके राहणारी माणसेदेखील विलक्षण आहेत. .तापमानामध्ये झाली वाढशहराच्या भोवती रस्ते प्रकल्प आणि अन्य कारणांतून वृक्षतोड करण्यात आली. त्यामुळे उन्हाळ्यातील तापमानवाढीची तीव्रता वाढली आहे. दशकभरापूर्वी शहराचे उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान ३५ ते ३६ अंश सेल्सिअस होते; मात्र आता हे सरासरी तापमान ३९ अंशांपर्यंत गेले आहे. उन्हाळ्यात काही वेळा तापमानाने ४० अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षाही अधिक नोंद केली आहे. प्रत्यक्ष तापमान जरी ३६ अंश सेल्सिअस असले, तरी भासणारे तापमान (फिलिंग टेंप्रेचर) अधिक असते. त्यामुळे शहरातला उन्हाळा त्रासदायक ठरू लागला आहे. या कालावधीत धुळीचे प्रमाण वाढते. हीट आयलँड इफेक्टही जाणवतो. .दाजीपूर अभयारण्य व वनसंपदाराधानगरी तालुक्यात असणाऱ्या दाजीपूर अभयारण्यात ३५ प्रकारचे वन्यजीव आहेत. २३५ पक्ष्यांच्या प्रजाती येथे आढळतात. १,८०० प्रकारच्या वनस्पती इथे दिसून येतात. इथे विविध ऋतूंमध्ये १,५०० फुलांच्या प्रजाती उगवतात. ३०० प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची नोंदही इथे झाली आहे. वाघ, हत्ती, अस्वल, सांबर, हरिण असे वन्यजीवदेखील येथे आढळतात. याचबरोबर पन्हाळा, विशाळगड, आंबा आणि चंदगड हे संवर्धित राखीव क्षेत्र वन विभागाने घोषित केले आहे. इथेही विपुल जलसंपदा दिसून येते. भुदरगड तालुक्यातील पाटगावचे जंगल आजही टिकून आहे. याशिवाय गगनबावडा, शाहूवाडी तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आहे. शहरीकरणाच्या रेट्यात ही वनसंपदा टिकवण्याचे मोठे आव्हान कोल्हापूरकरांसमोर आहे. नागपूर-रत्नागिरी, कोल्हापूर ते तळेरे, संकेश्वर ते अंबोली, शिवडाव ते सावंतवाडी या सर्व महामार्गांसाठी ४० हजारांपेक्षा अधिक वृक्षतोड करण्यात आली आहे. त्यामुळे इथल्या जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. उसाची शेती आता डोंगरउतारावर केली जाऊ लागल्याने डोंगरउताराचे सपाटीकरण सुरू झाले आहे. त्यातून जिल्ह्यामध्ये ९० ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात भूस्खलनाचा धोका निर्माण झाला आहे. देवरायांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणखी प्रयत्नांची गरज आहे. संवर्धित राखीव क्षेत्र घोषित झाले; मात्र तेथे कोणतीही उपाययोजना नाही. त्यामुळे तापवानवाढीचा फटका बसताना दिसतो आहे; मात्र त्यावरही मात करण्यासाठीची धडपड सुरूच आहे..पर्यावरणाचा जागरजिल्ह्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक कामे सुरू आहेत. कारभारवाडीसारख्या गावात १२५ एकरवर ठिबक सिंचन करण्यात आले असून, ते पाणी संस्थेच्या माध्यमातून झाले आहे. शेळकेवाडी हे गाव आता सौरऊर्जेची वीज वापरू लागले आहे. कणेरी येथील सिद्धगिरी मठाने आजपर्यंत तीन हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण दिले असून, आज जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणही वाढले आहे. उसासाठी वापरात आलेली रासायनिक खते आणि पाण्याचा अतिरेक यामुळे चार हजार एकर जमीन क्षारपड झाली. क्षारपड जमीन पुन्हा लागवडीखाली यावी, यासाठी दत्त साखर कारखान्याच्या माध्यमातून गणपतराव पाटील यांनी ‘क्षारपड मुक्त जमीन’ योजना सुरू केली. त्यातून आज बहुतांशी जमीन सुपीक झाली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यात अनेक संवेदनशील बाबी आहेत. निसर्गातील वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणीय समस्यांची गंभीरता वाढली आहे; मात्र जिल्ह्यातील अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्ती पर्यावरण संवर्धनासाठी कटिबद्ध असून, समाजाचाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. .शहरातील जैवविविधताकोल्हापूर महापालिकेच्या अहवालानुसार शहर आणि परिसरात झाडे, झुडपे, वेली व अन्य वनस्पतींच्या ५६५ प्रजाती आढळतात. २३१ प्रजातींचे पक्षी शहरात विहार करतात. फुलपाखरांच्या ३५ प्रजातींची नोंदही या अहवालात आहे. सरपटणारे २५ प्राणी आढळले असून, येथील जलाशयांमध्ये २६ प्रकारच्या माशांच्या जाती आहेत. सस्तन प्राण्यांच्या २३ प्रजाती दिसतात. अशा एकूण ९०६ प्रजातींची नोंद या अहवालात झाली आहे. शहरामध्ये रंकाळा, परताळा, राजाराम, कळंबा, न्यू पॅलेस, हनुमान तलाव, कोटीतीर्थ, लक्षतीर्थ हे तलाव आहेत, तर शहराच्या भोवतीने कणेरी, कंदलगाव, वडणगे, शिरोली, नेर्ली तामगाव असे तळ्यांचे दुसरे रिंगण आहे. याशिवाय शहरातून गोमती आणि जयंती या नद्या वाहतात. त्यांना मिळणारे सखल भागातील छोटे-मोठे ओढे, ओहोळही आहेत. यामुळे शहरात मुळातच पाणथळ जागा अधिक आहेत. पर्यायाने झाडे, झुडपे आणि त्यावर अवलंबून असणारी जीवसृष्टी पाहायला मिळते. शहरामध्ये दहाच्या आत संख्या असणाऱ्या दुर्मीळ प्रजातींचे ३१६ वृक्ष आहेत. ११ ते १०० संख्येत आढळणारे २,१५८ वृक्ष आहेत. शंभर ते पाचशे संख्येत असणारे १२,४०१ वृक्ष आहेत. पाचशे ते हजार या संख्येत आढळणारे १२,२९५ वृक्ष आहेत आणि हजारच्या पुढे असणारे सुमारे ५ लाख ३५ हजार ७८४ वृक्ष आहेत. सर्व मिळून शहरात नोंदवलेल्या झाडांची एकूण संख्या ५ लाख ६२ हजार ९५४ इतकी आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात वृक्षांची संख्या हे प्रमाण तुलनेने सुस्थितीत आहे. शहराभोवती गवताळ जागाही (ग्रास लँड) भरपूर आहेत.टी. ए. बटालियन, टेंबलाईची टेकडी, शिवाजी विद्यापीठ, चित्रनगरीची टेकडी, शेंडा पार्क, पुईखडी, चंबूखडी या ठिकाणी गवताळ भाग असून, त्यामध्ये गवताचे विविध प्रकार आढळतात. येथील तलावांमध्ये पाणवनस्पतींच्याही अनेक प्रजाती आहेत. यामध्ये पाणकणीस, केंदाळ, कुमुदिनी, कमळ, दादमारी यांसह अन्य वनस्पतीही आढळतात. प्राणी आणि पक्षी यांच्याबाबतीतही शहरात वैविध्य आढळते. शहराच्या भोवतीने १३ किलोमीटर पंचगंगा नदी फिरते. नदीमध्ये पाणमांजर, कासव, विविध प्रकारचे मासे अढळतात. शहरात ५४ सार्वजनिक उद्याने आहेत. शहराच्या एकूण भूभागापैकी ३,५०० एकर जागा या उद्यानांनी व्यापली आहे. याशिवाय शिवाजी विद्यापीठाच्या ८५३ एकर जागेवर गर्द वनराई आहे. .पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीच्या दिशेनेपंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमालीचे वाढले होते. ९०च्या दशकापासून यासाठी लोकचळवळ उभारली गेली. जनरेट्यामुळे प्रशासनालाही नियोजनपूर्वक काम करणे क्रमप्राप्त झाले. गेल्या २० वर्षांत पंचगंगा नदीची परिस्थिती बरीच सुधारली आहे. कोल्हापूर महापालिकेने चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामुळे एकूण सांडपाण्यापैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. आणखी दोन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रातही सध्या एक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू आहे. आणखी एका प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामही गतीने सुरू आहे. याशिवाय केंद्र सरकारचा निधी असणारा औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पही लवकरच सुरू होईल. नदीकाठी असणाऱ्या गावांमध्येही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. २०२७पर्यंत पंचगंगा प्रदूषणमुक्त असेल. जिल्ह्यातील अन्य नद्यांसाठीही प्रदूषणमुक्तीचे उपाय करणे सुरू आहे.सकाळचा मोलाचा वाटासकाळने पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी लोकचळवळ उभी केली. सकाळने निर्माल्य विसर्जनासाठी ‘एक मूठ श्रद्धेसाठी, उरलेली राख शेतीसाठी’ असे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत हजारो नागरिकांनी नदीमध्ये निर्माल्य विसर्जन करणे बंद केले. गणेश मूर्ती नदीमध्ये विसर्जित न करता पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. आज जिल्ह्यात लाखोंच्या घरात मूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करण्यात येते. सकाळच्या माध्यमातून मानवी साखळीसारखे उपक्रम राबवले गेले. त्यातून प्रबोधनाची चळवळ सुरू झाली. समाजातील विविध घटकांना बरोबर घेऊन सकाळने वृक्षारोपण, हेरिटेज वास्तूंची स्वच्छता असे उपक्रमही राबविले, त्यामध्ये शहरातील सर्व घटक सहभागी झाले. .पावसाचे वेळापत्रक बदललेजिल्ह्यात सरासरी पंधराशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. पूर्वी पावसाच्या चार महिन्यांपैकी जुलैमध्ये सर्वाधिक पाऊस असायचा, मात्र आता पावसाचे निश्चित स्वरूप राहिलेले नाही. यावर्षी जूनपेक्षा मे महिन्यात अधिक पाऊस पडला. मे महिन्यात एका दिवसात ६५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सध्या कमी दिवसांत अधिक पाऊस हे नवे समीकरण अनुभवायला मिळते. पावसाळ्याव्यतिरिक्त पडणाऱ्या अवकाळी पावसानेही शेतीचे मोठे नुकसान केले आहे.(ओंकार धर्माधिकारी दै. सकाळच्या (ओंकार धर्माधिकारी दै. सकाळच्या कोल्हापूर आवृत्तीमध्ये बातमीदार आहेत.) 