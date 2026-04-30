Premium|Maharashtra Forts Heritage : सह्याद्रीचा जाज्ज्वल्य वारसा; गडकिल्ल्यांच्या अभ्यासू भटकंतीतून उलगडणारा स्वराज्याचा सुवर्ण इतिहास

ता. २३ मे १६७३. घामाने ओथंबून निघालेले आणि सह्याद्रीच्या अक्राळविक्राळ, भेदक आणि बलाढ्य रूपाची अजिबातच सवय नसलेले तीन-चार लोक घाम टिपत, धापा टाकत एक दुर्गम दुर्ग चढत होते. त्या दुर्गाचं एकेक अंग-प्रत्यंग अत्यंत आश्चर्यमिश्रित कुतूहलानं न्याहाळत वर वर जाताना खालच्या पाताळस्पर्शी दरीकडे बघून त्यांची दृष्टी फिरली नसती तरच नवल. महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगताच्या एकमेवाद्वितीय अशा साक्षेपी दुर्गनिर्मात्यानं निर्मिलेली ती अभेद्य शिवलंका, अर्थात शिवछत्रपतींच्या गरुडनजरेतून साकारलेला 'किल्ले रायगड' बघून त्यातल्या एकानं आपल्या रोजनिशीत काळाच्या पटलावर अजरामर झालेली एक नोंद करून ठेवली - 'हा किल्ला इतका अभेद्य आहे, की जर अन्नधान्याचा पुरेसा साठा इथे असेल तर अपुऱ्या शिबंदीनीशी (मोजकं सैन्य असतानाही) हा किल्ला संपूर्ण जगाविरुद्ध लढू शकेल!'... मित्रांनो, ही नोंद आहे 'थॉमस निकल्स' नावाच्या चक्क एका इंग्रज अधिकाऱ्याची (संदर्भ : इंग्लिश रेकॉर्ड्स ऑन शिवाजी, पान क्र. २५२) आजही रायगड या नोंदीतल्या शब्दाशब्दाची जाणीव प्रत्येक पावलागणिक आपल्याला करून देतो आणि इथंच रामचंद्रपंत अमात्यरचित आज्ञापत्र या ग्रंथातील सुवर्णाक्षरानं कोरून ठेवण्यासारख्या एका ओळीची यथार्थता सिद्ध होते, आणि ती म्हणजे 'संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग'!.Katha Arunachi Marathi Play : मिलिंद शिंदे यांची 'कथा अरुणाची' नाटकातील संघर्षमय यात्रा.सह्याद्री, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराष्ट्रातले अत्यंत दुर्गम आणि तितकेच निखालस सुंदर असे गडकिल्ले हे नातं जितकं असामान्य समीकरणाच्या तोडीचं, तितकंच ते आपल्यातल्या प्रत्येकासाठी जाज्ज्वल्य अभिमान आणि भावनिक गुंतवणुकीचं आहे. गिरिदुर्ग, भुईकोट आणि जलदुर्ग असे ढोबळमानानं तीन प्रकार असलेल्या जवळपास ३००हून जास्त गडकिल्ल्यांचं बिरुद महाराष्ट्र आपल्या बुलंद हृदयावर गेली कित्येक शतकं अभिमानानं मिरवत आलाय आणि म्हणूनच 'राकट देशा कणखर देशा' या उक्तीचा तो मानकरी ठरलाय. सह्याद्रीचं बाळकडू आणि गडकिल्ल्यांची पारखी दृष्टी जितक्या कमी वयात आपल्या अंगवळणी पडेल, तितकं या असामान्य आनंदाकडे बघायचा एक नवा दृष्टिकोन विकसित होत जातो आणि यातूनच जन्म होतो एका अतिशय जबाबदार आणि अभ्यासू अशा 'ट्रेकर' किंवा 'दुर्गअभ्यासकाचा'. हा भटकंतीनामा जर एखाद्या अत्यंत चाणाक्ष, अनुभवी आणि गडकिल्ले बघण्याची जणू एखादी दैवी सिद्धीच प्राप्त असलेल्या एखाद्या गुरूच्या संगतीनं सजला, तर त्याची मजाच काही और! महाराष्ट्राच्या गडकिल्ल्यांवर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या आणि आपल्या सिद्धहस्त लेखणीतून आणि ओजस्वी वाणीतून सह्याद्रीचा हा अनमोल खजिना मुक्तहस्ताने उधळणाऱ्या गो. नी. दांडेकर अर्थात अप्पा, प्रमोद मांडे, निनाद बेडेकर, प्र. के. घाणेकर, भगवान चिले, पांडुरंग पाटणकर, आनंद पाळंदे इथपासून ते अगदी महेश तेंडुलकर, डॉ. सचिन जोशींपर्यंतच्या या सगळ्या दिग्गजांनी आपापल्या अभ्यासू नजरेतून गडकिल्ल्यांच्या शास्त्रशुद्ध माहितीचं भांडार खुलं केलं.शिवछत्रपतींनी स्वराज्य स्थापन करतानाच सह्याद्रीचा बुलंदपणा हे आपलं मर्मस्थान नेमकं ओळखलं आणि भौगोलिक व सामरिक महत्त्व असलेल्या अनेक मोक्याच्या जागांना दुर्गम आणि बेलाग तटा-बुरुजांचं, दरवाजे व इतर अनेक बलाढ्य वास्तूंचं शेलापागोटं चढवून त्या ओसाड डोंगरांना 'दुर्ग' ही उपाधी सिद्ध करून दिली. शिवरायांनी प्रतापगडासारख्या काही दुर्गांची नव्यानं निर्मिती केली, तर काही किल्ले पुनरुज्जीवित करून घेतले व त्यांच्यात शिवप्राण फुंकले! समुद्री किनाऱ्यावर खांदेरी, कुलाबा, पद्मदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग हे पाच जलदुर्ग बांधून आपलं आरमार व सागरी सामर्थ्य मजबूत करण्याची किमया फक्त शिवरायच करू जाणोत. आज्ञाप्रत्रातील 'आधी उदक बघून मग किल्ला बांधावा' या आज्ञेनुसार जिथं पाणीसाठा मुबलक प्रमाणात असेल, तिथं गड बांधले गेले. किल्ला घडवताना त्यात अत्यंत मजबूत असं 'डिफेन्स मेकॅनिझिम' तयार केलं. आपलं कमीत कमी नुकसान होऊन शत्रूच्या सैन्याला गुंगारा देणारं हे तंत्र होतं. शत्रूला गड जिंकणं कर्मकठीण होईल अशा अनेक युक्त्याप्रयुक्त्यांचा वापर महाराजांनी अनेक ठिकाणी केलेला आपल्याला आढळून येईल. राजगडाच्या संजीवनी माचीला असलेलं चिलखती बांधकाम, रायगडाचा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला वाघ दरवाजा, प्रतापगडावरच्या आज अगदी आपल्यालाही गोंधळात टाकणाऱ्या चोरदिंड्या ही महाराजांच्या असामान्य बुद्धिमत्तेचा मानदंड असलेली काही उदाहरणं. शिवरायांनी गड-किल्ले फक्त बांधले नाहीत, तर ते शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकवून ठेवण्याची व इंच इंच लढवण्याची प्रेरणा आपल्या सह्याद्रीइतक्याच बुलंद मावळ्यांना दिली आणि म्हणूनच 'शिवदिग्विजय बखरीत' महाराजांच्या तोंडी एक वाक्य आलं आहे, 'आज हजरतीस ३६० दुर्ग आहेत, एक ना एक दिवस खासा आलमगीर (औरंगजेब) दख्खनेत उतरेल, माझा एक एक गड त्याच्याविरुद्ध एक एक वर्ष लढेल आणि पुरी दख्खन काबीज करायला त्या आलमगीराला साडेतीनशे वर्षाचं आयुष्य लागेल.'.अशा या गडकिल्ल्यांवर जाऊन नक्की काय करायचं ओ? नक्की काय बघायचं? नक्की कोणत्या गोष्टी ‘हायलाइट’ करणारे रिल्स करायचे? की तिथं जाऊन फक्त हुंदडून आणि एक दिवस फक्त टवाळक्या करून यायचं? - हे प्रश्न तुम्हाला कधी पडलेत का? बरं, चला एक गंमत सांगतो. नाशिक जिल्ह्याचं गॅझेट उघडा आणि त्यातल्या ४४२व्या पानावरची तळटीप (म्हणजे मराठीत त्याला ‘फुटनोट’ म्हणतात) उघडा. त्यात १८१८मध्ये इंग्रजांनी मराठ्यांचे किल्ले एकेक करून काबीज करायला सुरुवात केल्यावर नाशिक जिल्ह्यातल्या किल्ल्यांबाबत लेफ्टनंट लेक या ब्रिटिश अधिकाऱ्यानं म्हटलेलं एकच वाक्य महाराजांचा पराक्रम आणि त्यांचा दरारा सांगायला पुरेसं आहे. तो म्हणतो, ‘नाशिक जिल्ह्यातले ३० किल्ले आम्ही विनासायास जिंकले. पण जर शिवाजी महाराजांनी ह्या ३० किल्ल्यांच्या लढायांचं नेतृत्व केलं असतं, तर हे सगळे किल्ले संपूर्ण अँग्लो-इंडियन फौजेला भारी पडले असते.’ ब्रिटिशांसारख्या परकीय सत्तांनी आपल्या किल्ल्यांबद्दल गौरवोद्गार काढलेत; आपण नक्की कुठे आहोत ह्याचा विचार आपण किल्ले बघताना कधी करतो का? कधी शिवनेरीवरच्या मातीत बागडणारी शिवबाची चिमुकली सोनपावलं तुम्हाला दिसली आहेत? कधी राजगडाच्या सदरेवर बसून महाराजांनी केलेल्या न्यायनिवाड्यांच्या गाथा मनात साठवून घेतल्या आहेत? कधी प्रतापगडाच्या ध्वज बुरुजावर उभं राहून खाली दिसणाऱ्या जनीच्या टेंभावर अवतरलेलं उग्रनरसिंहरूप आणि त्याच्या तीक्ष्ण नख्यांनी पोट फाडल्यावर अफझलखानाच्या तोंडून निघालेल्या प्रलयंकारी किंकाळ्या ऐकू आल्या आहेत? कधी हरिश्चंद्रगडाच्या कोकणकड्यावर उभं राहून तिथून दिसणारी संध्याकाळ फोन हातात न घेता शांतपणे डोळ्यात कायमस्वरूपी भरून घेतली आहे? कधी रायरेश्वराच्या पठारावरून किंवा आडवाटेच्या एखाद्या किल्ल्यावरून चांदण्या रात्रीचं गच्च भरलेलं आभाळ, शेकोटीभोवती ब्ल्यूटुथ लावून नाचण्याऐवजी डोळ्यात साठवलं आहे? याचं उत्तर ‘नाही’ असेल, तर मग आपण ट्रेकला जाऊन नक्की काय करतो? याचं उत्तर प्रत्येकानं नक्की शोधावं. आपण खरंच दुर्गदृष्टी तयार झालेले निस्सीम रसिक भटके आहोत, याची खात्री न चुकता मनोमन करावी. ‘पिकनिकर’ ते ‘ट्रेकर’ हा प्रवास आपल्याला पार पाडायचा आहे, हे मनाशी ठरवावं.आज महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या गडकिल्ल्यांचं गुणगान न गाणं म्हणजे रामनवमीला गीतरामायण न ऐकल्यासारखं आहे. आपल्याला मिळालेला हा अजेय वारसा आपण जपत आहोत का नासवत आहोत? आज आपल्या ११ किल्ल्यांना युनेस्कोचा जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळाला आहे, हा उर भरून येणारा अभिमान बाळगायचा की दुर्गसंवर्धन संस्थांनी घाम गाळून पुनरुज्जीवित केलेले किल्ले परत उधळून लावायचे, हा निर्णय प्रत्येकाला घ्यायचाय. आज आपल्या प्रत्येक कृतीवर महाराजांची करडी नजर आहे ही जाणीव ठेवली, तरी एखादं दुष्कृत्य करायला सरसावलेली पावलं मागं हटतील यात तीळमात्रही शंका नाही. आज इन्स्टाग्राम, फेसबुक जरा कुठे उघडायचा अवकाश... ‘झीरो सिव्हिक सेन्स’चा परमोच्च नमुना असणारी दोन-चार रिल्स हटकून दिसल्याशिवाय दिवस मावळतच नाही. मुळातच मूल्यशिक्षण आणि नागरिकशास्त्र हे दोन्ही आयुष्य घडवणारे विषयच मुळी या मंडळींनी लहानपणीच ऑप्शनला टाकल्यानं हा घोटाळा झालाय. बरं कोणी चांगलं सांगायला जावं, तर व्हिडिओ सुरू करून एकमेकांच्या कुळाचा उद्धार करायची सुरुवात करायला मुहूर्त शोधावा लागत नाही. कारण एकच... आपण बेभान आहोत, बेशिस्त आहोत आणि मुख्य म्हणजे निर्लज्ज आहोत! बरं, एक किस्सा आठवला म्हणून सांगतो. एकदा रायगडला महाराजांच्या वाड्याच्या चौथऱ्यावर ‘इथं चप्पल/बूट घालून चढू नये’ अशी ठसठशीत पाटी लावलेली असतानाही काही उत्साही कार्यकर्ते तसेच वर चढले. त्यांना आमच्यातल्या एकाने ‘तिथं पाटी लावली आहे. प्लीज खाली उतरा व बूट काढून वर चढा,’ असं सांगितल्यावर त्यांनी जो काय रुद्रावतार धारण केला की पानिपतची चौथी लढाई तिथंच घडते का काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. थोडक्यात काय ‘तुम्ही कोण सांगणारे’ हेच अंतिम सत्य मानणारी जमात जोपर्यंत या जगात आहे, तोपर्यंत ही नैतिक युद्धं सुरूच राहतील!.आज शिवरायांना आपल्या कातड्याचे जोडे शिवून घातले तरी त्यांचे उपकार येत्या कित्येक जन्मात हा उभा महाराष्ट्र फेडू शकणार नाही. पण शेवटी जाता जाता महाकविराज भूषणानंच शिवरायांचं वर्णन काय समर्पक केलंय ते सांगतो - ‘तो सम हो सेस सो तो बसत पताल लोकऐरावत गज सो तो इंद्रलोक सुनियै । दुरे हंस मानसर ताहि मै केलासधर सुधासुरबर सोऊ छोडि गयो दुनियै ॥ सूर दानी सिरताज महाराज सिवराज रावरेसुजस सम आजु काहि गुनियै । भूषन जहाँ लौ गनो तहा लौ भटकि हाऱ्यो,लखिये कछु न केती बातै चित चुनियै॥’याचा अर्थ असा - हे शिवराज, तुमच्या सुयशाला शेषाची (शेष नागाची) उपमा देऊं तर तो पाताळांत राहणारा. बरें, ऐरावताची देऊं म्हटलं तर तो इंद्रलोकी राहतो. हंसाची द्यावयास जाऊं तर तो दुर्गम अशा कैलास पर्वतावर मानससरोवरीं असतो. अमृताची उपमा देऊं म्हटलें तरी तें देवलोकात देवांजवळ असते. हे दानशूर शिवराज! तुमच्या सुयशाशी मी आता कोणाची तुलना करूं? भूषण म्हणतो, हे शिवराज तुमच्या सुकीर्तीला आणि कर्तुत्वाला साजेशी उपमा शोधण्याचा मी प्रचंड प्रयत्न केला, मनाने कित्येक (उपमा) निवडूनही काढल्या; परंतु (योग्य तुलना न झाल्यामुळें/तुम्हाला साजेशी उपमा न मिळाल्याने) अखेर मलाच हार खावी लागली.ओंकार ओक महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या साहसी पर्यटन तज्ज्ञ समितीचे पुणेस्थित राज्यस्तरीय सदस्य आहेत. 