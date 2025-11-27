Premium|Savory Indian Snacks : राइस बॉल आणि कुरकुरे

टोमॅटो कुरकुरेसाहित्यदोन मोठ्या वाट्या मैदा, पाव वाटी पिठीसाखर, पाव वाटी तूप, १ चमचा चिली फ्लेक्स, १ चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ, पाव चमचा सोडा, १ चमचा जाडसर मिरपूड, २ मोठ्या टोमॅटोंची पेस्ट, तळण्यासाठी तेल, १ चमचा आमचूर पावडर, चाट मसाला.कृतीसर्वप्रथम मैदा चाळून त्यात तुपाचे मोहन, चिली फ्लेक्स, टोमॅटोची पेस्ट घालावी. त्यानंतर त्यात सोडा आणि मिरपूड घालून चवीनुसार काळे मीठ, साधे मीठ घालावे. आता हे पीठ घट्ट मळून घ्यावे. त्यानंतर जाडसर पोळी लाटून लांब पट्ट्या कापाव्यात. या पट्ट्या तेलात मंद आचेवर तळून घ्याव्यात. गरम असतानाच त्यावर चाट मसाला, पिठीसाखर, आमचूर पावडर भुरभुरावी. खट्टेमिठ्ठे टोमॅटो कुरकुरे खाण्यासाठी तयार..Premium|Bajri Khichdi Recipe : बाजरीचे पदार्थ.राइस बॉलसाहित्यदोन वाट्या तांदळाचे पीठ, १ वाटी किसलेला गूळ, पाव चमचा वेलची पूड, चिमूटभर सोडा, तळण्यासाठी तेल.कृतीसर्वप्रथम तांदळाच्या पिठात गूळ घालून पीठ पातळसर भिजवून घ्यावे. त्यानंतर त्यात वेलची पूड, सोडा घालावा. हे सगळे पीठ एकत्र करावे. तेलात गोल गोल भजी घालतो त्याप्रमाणे बॉल घालून तळावे. हे राइस बॉल अनारशासारखे लागतात..उपवासाचे वरई गुलगुलेसाहित्यदोन वाट्या वरईचे पीठ, १ वाटी किसलेला गूळ, पाव चमचा वेलची पूड, चिमूटभर सोडा, तळण्यासाठी तेल.कृतीवरईच्या पिठात गूळ घालून पातळसर पीठ भिजवून घ्यावे. त्यानंतर त्यात वेलची पूड, सोडा घालावा. तेलात गोल गोल भजी घालतो त्याप्रमाणे गुलगुले घालून तळून घ्यावेत.अंबाडीच्या बोंड्याचे कुरकुरेसाहित्यदोन मोठ्या वाट्या मैदा, पाव वाटी पिठीसाखर, पाव वाटी तूप, १ चमचा चिली फ्लेक्स, १ चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ, पाव चमचा सोडा, १ चमचा जाडसर मिरपूड, १ वाटी अंबाडीच्या बोंड्याची पेस्ट, तळण्यासाठी तेल, १ चमचा आमचूर पावडर, चाट मसाला इत्यादी.कृतीसुरुवातीला मैदा चाळून त्यात तुपाचे मोहन, अंबाडीच्या बोंड्याची पेस्ट, चिली फ्लेक्स घालावेत. त्यानंतर त्यात काळे आणि साधे मीठ, सोडा, मिरपूड घालून पीठ घट्ट मळून घ्यावे. आता याची जाडसर पोळी लाटून लांब पट्ट्या कापून घ्याव्यात. या पट्ट्या तेलात मंद आचेवर तळून घ्याव्यात. कुरकुरे गरम असतानाच त्यावर चाट मसाला, पिठीसाखर, आमचूर पावडर भुरभुरावी. या अंबाडीच्या बोंड्याचे कुरकुरे आंबट-गोड लागतात..ड्रमस्टिक कुरकुरेसाहित्यदोन मोठ्या वाट्या मैदा, पाव वाटी पिठीसाखर, पाव वाटी तूप, १ चमचा चिली फ्लेक्स, १ चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ, पाव चमचा सोडा, १ चमचा जाडसर मिरपूड, १ वाटी उकडून घेतलेल्या शेवग्याच्या शेंगांचा गर, तळण्यासाठी तेल, १ चमचा आमचूर पावडर, चाट मसाला.कृतीपहिले मैदा चाळून त्यात तुपाचे मोहन घालावे. त्यानंतर त्यात उकडून घेतलेल्या शेवग्याच्या शेंगांचा गर घालावा. मग त्यात चिली फ्लेक्स, काळे व साधे मीठ आणि सोडा घालून पीठ घट्ट मळून घ्यावे. आता या पिठाची जाडसर पोळी लाटून लांब पट्ट्या कापून घ्याव्यात. पट्ट्या मंद आचेवर तेलात तळून घ्याव्यात. गरम असतानाच या ड्रमस्टिक कुरकुऱ्यांवर चाट मसाला, पिठीसाखर, आमचूर पावडर भुरभुरून खावेत.टोमॅटो पापडीसाहित्यदोन मोठ्या वाट्या मैदा, पाव वाटी पिठीसाखर, पाव वाटी तूप, १ चमचा चिली फ्लेक्स, १ चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ, पाव चमचा सोडा, १ चमचा जाडसर मिरपूड, २ मोठ्या टोमॅटोंची पेस्ट, तळण्यासाठी तेल, १ चमचा आमचूर पावडर, चाट मसाला.कृतीसर्वप्रथम मैदा चाळून घ्यावा. चाळलेल्या मैद्यात तुपाचे मोहन, चिली फ्लेक्स आणि टोमॅटोची पेस्ट घालावी. मिश्रण कालवून घ्यावे. त्यानंतर त्यात काळे व साधे मीठ, सोडा, मिरपूड घालून मिश्रणाचा घट्ट गोळा मळून घ्यावा. आता या गोळ्याची जाडसर पोळी लाटून गोल कटरने छोट्या पापड्या कापून घ्याव्यात. या पापड्या तेलात मंद आचेवर तळून घ्याव्यात. गरम असतानाच या पापड्यांवर चाट मसाला, पिठीसाखर, आमचूर पावडर भुरभुरावी. खट्टीमिठ्ठी टोमॅटो पापडी खाण्यासाठी तयार!.Premium|Marathi Scent: मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला एक मराठमोळा गंध..! .क्युकंबर कुरकुरेसाहित्यदोन मोठ्या वाट्या मैदा, पाव वाटी पिठीसाखर, पाव वाटी तूप, १ चमचा चिली फ्लेक्स, १ चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ, पाव चमचा सोडा, १ चमचा जाडसर मिरपूड, १ वाटी काकडीचा कीस, तळण्यासाठी तेल, १ चमचा आमचूर पावडर, चाट मसाला.कृतीसगळ्यात पहिले मैदा चाळून त्यात तुपाचे मोहन घालावे. मग काकडीचा कीस घालावा. त्यानंतर त्यात चिली फ्लेक्स, काळे व साधे मीठ, सोडा, मिरपूड घालून पीठ घट्ट मळून घ्यावे. या पिठाची जाडसर पोळी लाटून लांब पट्ट्या कापून घ्याव्यात. त्यानंतर या पट्ट्या तेलात मंद आचेवर तळून घ्याव्यात. या गरम कुरकुऱ्यांवर चाट मसाला, पिठीसाखर, आमचूर पावडर भुरभुरून खाण्यास द्यावे.कर्ड कुरकुरेसाहित्यदोन मोठ्या वाट्या मैदा, पाव वाटी पिठीसाखर, पाव वाटी तूप, १ चमचा चिली फ्लेक्स, १ चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ, पाव चमचा सोडा, १ चमचा जाडसर मिरपूड, १ वाटी दही, तळण्यासाठी तेल, १ चमचा आमचूर पावडर, चाट मसाला.कृतीप्रथम मैदा चाळून घ्यावा. त्यानंतर त्यात तुपाचे मोहन, चिली फ्लेक्स, सोडा आणि मिरपूड घालावी. शेवटी काळे व साधे मीठ घालून पीठ एकत्रित घट्ट मळून घ्यावे. मग या घट्ट गोळ्याची जाडसर पोळी लाटावी. या लाटलेल्या पोळ्यांच्या लांब पट्ट्या कापाव्यात आणि या पट्ट्या तेलात मंद आचेवर तळून घ्याव्यात. गरम असतानाच या कुरकुऱ्यांवर चाट मसाला, पिठीसाखर, आमचूर पावडर भुरभुरावी आणि कुरकुरे सर्व्ह करावेत..वरई तिखीसाहित्यदोन वाट्या वरईचे पीठ, १ वाटी किसलेला बटाटा, पाव वाटी शेंगदाणे कूट, १ चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, चिमूटभर सोडा,१ चमचा तूप.कृतीवरईच्या पिठात किसलेला बटाटा, शेंगदाण्याचे कूट, हिरव्या मिरचीची पेस्ट, मीठ, सोडा घालावा. आता हे सगळे मिश्रण एकत्र कालवून पातळसर भिजवून घ्यावे. तव्याला तूप लावून जाडसर धिरडे घालावे. खमंग भाजून खायला द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.