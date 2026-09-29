Premium|Marilyn Monroe : मर्लिन मन्रो अजूनही जिवंत आहे!

अरविंद रेणापूरकरमर्लिन मन्रोच्या जन्माला २०२६मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मृत्यूला सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला, तरी तिची प्रतिमा आजही फॅशन, चित्रपट, जाहिराती, पॉप आर्ट संस्कृतीत जिवंत आहे. १ जून १९२६ रोजी जन्मलेली नॉर्मा जीन मॉर्टेन्सन पुढे जगभर ‘मर्लिन मन्रो’ म्हणून ओळखली गेली. अवघ्या ३६ वर्षांच्या आयुष्यात तिने निर्माण केलेली प्रतिमा इतकी प्रभावी ठरली, की तिच्या मृत्यूनंतरही ती सतत नव्याने जन्म घेत राहिली.मर्लिन मन्रोच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ‘व्हेरो मोडा’नावाच्या कंपनीने मुंबईत एक सप्टेंबर २०२६ला विशेष कॅप्सूल कलेक्शन सादर केले. यात मर्लिनची छायाचित्रे, स्वाक्षरी आणि प्रसिद्ध ‘किस मार्क’ यांचा वापर करण्यात आला आहे. ड्रेसेस, ग्राफिक टी-शर्ट्स, स्वेटशर्ट्स, डेनिम्स आणि कॅप्समधून तिच्या जुन्या शैलीला आधुनिक रूप देण्यात आले आहे. पोल्का डॉट्स, मोत्यांची सजावट आणि चमकदार ऱ्हाइनस्टोन्समुळे या संग्रहात मर्लिनच्या काळातील ग्लॅमरची झलक दिसते. काळ बदलला, फॅशन बदलली; मात्र मर्लिनची प्रतिमा आजही नव्या पिढीला आकर्षित करते. .फॅशन बदलली, पण मर्लिनची दृश्यभाषा नाहीसोशल मीडिया, इन्फ्लुएन्सर्स, स्ट्रीटवेअर आणि स्पोर्ट् सवेअर यांमुळे फॅशनची भाषा बदलली आहे. तरी मर्लिनची काही चिन्हे अजूनही लगेच ओळखता येतात. प्लॅटिनम ब्लॉन्ड केस, लाल ओठ, पोल्का डॉट्स, पांढरा ड्रेस, मोत्यांचे दागिने, चमकदार पोशाख आणि तिची स्वाक्षरी. एका कंपनीने जन्मशताब्दीनिमित्त जाहीर केलेल्या कलेक्शनमध्येही याच दृश्यभाषेचा आधुनिक फॅशनमध्ये वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे कलेक्शन म्हणजे केवळ हॉलिवूडच्या आठवणींची पुनरावृत्ती नाही, तर जुन्या प्रतिमेला आजच्या पिढीच्या फॅशनमध्ये नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न आहे.मार्लिनच्या सौंदर्याबद्दल बोलताना तिचे सोनेरी केस, लाल ओठ, आकर्षक देहयष्टी किंवा मोहक हास्य यांचा उल्लेख हमखास होतो. पण तिच्या जादूचे गमक तेवढेच नव्हते. तिच्या चेहऱ्यावर निरागसता व खोडकरपणा, असुरक्षितता व आत्मविश्वास हे विरोधाभासी भावही एकाच वेळी दिसत असत. अभिनेत्री आणि अभिनय शिक्षिका कॉन्स्टन्स कॉलियर यांनी तिच्यातील या वैशिष्ट्याला ‘अ ब्यूटिफुल चाइल्ड’ असे संबोधले होते. मर्लिनची उपस्थिती, झळाळी आणि सूक्ष्म बुद्धिमत्ता रंगमंचापेक्षा कॅमेऱ्यावर अधिक प्रभावीपणे पकडली जात असे, असे त्यांचे निरीक्षण होते.मर्लिनच्या अभिनयक्षमतेकडे अनेकदा तिच्या सौंदर्याच्या आडून पाहिले गेले. मात्र बस स्टॉप आणि सम लाइक इट हॉटसारख्या चित्रपटांनी तिच्या अभिनयातील वेगळेपणा दाखवून दिला. २०२६मधील जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने प्रकाशित झालेल्या बीएफआयच्या (ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूट) लेखातही मर्लिनला केवळ सौंदर्याचे प्रतीक न मानता, मेहनती, प्रतिभावान आणि अत्यंत वेगळी अभिनेत्री म्हणून नव्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे..सबवेच्या वाऱ्याने बदललेले चित्रसन १९५५मधील द सेव्हन इयर इचमधील पांढऱ्या ड्रेसचा प्रसंग मर्लिनच्या प्रतिमेचा अविभाज्य भाग झाला. या दृश्यात मर्लिन न्यूयॉर्कच्या रस्त्यावर उभी असते. खाली सबवे धावते आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वाऱ्याने तिचा पांढरा ड्रेस वर उडतो. ती तो उडणार नाही, यासाठी प्रयत्न करते. तिच्या चेहऱ्यावर हसू आणि आजूबाजूला प्रचंड गर्दी. काही क्षणांचे हे दृश्य पुढे हॉलिवूडच्या सर्वाधिक ओळखल्या जाणाऱ्या प्रतिमांपैकी एक झाले. या प्रसंगाची एक रंजक बाजू मात्र अनेकदा दुर्लक्षित राहते. न्यूयॉर्कमध्ये हा प्रसंग प्रत्यक्ष गर्दीसमोर चित्रित करण्यात आला होता. स्टुडिओने शूटची बातमी आधीच प्रसिद्ध केल्याने हजारो लोक ते पाहण्यासाठी जमले आणि अनेक प्रसिद्ध छायाचित्रे त्यावेळी टिपली गेली. मात्र गर्दीच्या गोंगाटामुळे त्या शूटचा फारसा भाग चित्रपटात वापरता आला नाही. त्यामुळे हा प्रसंग नंतर स्टुडिओच्या ध्वनिमुद्रण मंचावर पुन्हा चित्रित करण्यात आला. जगाला त्या दृश्यात मर्लिनचे सौंदर्य दिसले; पण तिच्या कारकिर्दीतील विरोधाभासही त्यातून स्पष्ट होतो. तिच्या देहयष्टीची चर्चा एवढी मोठी होती, की तिच्या अभिनयक्षमतेकडे अनेकदा दुय्यम नजरेने पाहिले जात असे.‘डायमंड्स’ आणि मर्लिनचा झगमगाटसन १९५३च्या जंटलमन प्रीफर ब्लॉन्ड्समधील ‘डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड’ हा प्रसंग मर्लिनच्या लोकप्रियतेचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा. गुलाबी पोशाख, लांब हातमोजे, झगमगणारे दागिने, नर्तकांची गर्दी आणि मध्यभागी मर्लिन. हा संपूर्ण देखावा पुढच्या पिढ्यांसाठी फॅशनचा संदर्भ ठरला. तिच्या अभिनयात गाणे, नृत्य, विनोद आणि मोहक देहबोली यांचा विलक्षण मेळ दिसतो. या प्रसंगाचा प्रभाव पुढे मॅडोनाच्या १९८५च्या ‘मटेरियल गर्ल’ या गाण्याच्या व्हिडिओवरही दिसला. मॅडोनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही या व्हिडिओला मर्लिनच्या ‘डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड’ या प्रसंगामधील अभिनयाने मोठी प्रेरणा दिल्याचे नमूद आहे. म्हणजे मर्लिनची शैली केवळ त्या काळापुरती मर्यादित राहिली नाही; पुढच्या पिढीतील लोकप्रिय कलाकारांनीही तिचा पुनर्वापर केला..‘हॅपी बर्थडे, मिस्टर प्रेसिडेंट...’ता. १९ मे १९६२. न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. प्रत्यक्ष वाढदिवस होता २९ मे यादिवशी; मात्र त्याच्या दहा दिवस आधी झालेल्या या कार्यक्रमात मर्लिनने मंचावर येत ‘हॅपी बर्थडे, मिस्टर प्रेसिडेंट’ गायले. सुमारे १५ हजार लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. चमकदार पोशाख, मंद आवाजातील गाणे आणि तिची खास देहबोली यामुळे हा प्रसंग मर्लिनच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक चर्चिलेल्या क्षणांपैकी एक ठरला. त्या वेळी ती केवळ अभिनेत्री नव्हती; ती अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृतीतील सर्वाधिक ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक होती.पडद्यामागची नॉर्मा जीनमर्लिन या चमकदार प्रतिमेमागे मात्र स्वतःची ओळख शोधणारी एक अस्वस्थ स्त्री होती. जगाला ‘मर्लिन मन्रो’ दिसत होती; पण नॉर्मा जीनला अभिनेत्री म्हणून मान्यता हवी होती. तिच्या कारकिर्दीतील पुढील टप्पे हे याच संघर्षाचे प्रतीक ठरले. बस स्टॉपमध्ये तिने गंभीर अभिनय करण्याची क्षमता दाखवली. सम लाइक इट हॉटमध्ये तिच्या विनोदी अभिनयाची ताकद दिसली. बस स्टॉपच्या चित्रीकरणादरम्यान दिग्दर्शक जोशुआ लोगन यांनी तिच्या काम करण्याच्या पद्धतीशी जुळवून घेत विशेष पद्धतीने तिला अभिनयाची संधी दिली; पुढे त्यांनी तिला आपल्या काळातील अत्यंत प्रतिभावान चित्रपट अभिनेत्रींपैकी एक म्हटले. त्यामुळे मर्लिनला केवळ ‘बॉम्बशेल’ म्हणून पाहण्यापेक्षा तिच्यातील अभिनेत्री समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.कॅमेऱ्याशी विलक्षण नातेमर्लिनच्या सौंदर्याचे खरे वैशिष्ट्य कॅमेऱ्यासमोर चेहऱ्यात बदल घडवण्याच्या क्षमतेत होते. तिच्या चेहऱ्यावरील सूक्ष्म भाव, डोळ्यांचा कटाक्ष, ओठांची हालचाल आणि देहबोली छायाचित्रात अधिक प्रभावी ठरत असे. बीएफआयनेही तिचे कॅमेऱ्याशी असलेले हे विलक्षण नाते अधोरेखित केले आहे. म्हणूनच तिची छायाचित्रेही तिच्या चित्रपटांइतकीच प्रसिद्ध झाली. तिचा चेहरा हळूहळू ब्रँड होऊ लागला. मृत्यूनंतर अँडी वारहोलसारख्या कलाकारांसाठी तिचा चेहरा पॉप आर्टचा विषय करून तिची प्रतिमा आणखी व्यापक केली..शंभर वर्षांनंतरही जादू कायमशंभर वर्षांनंतरही मर्लिनबद्दलचे प्रश्न संपलेले नाहीत. तिच्या सौंदर्याचे गमक काय होते? कॅमेऱ्यावर ती एवढी वेगळी का दिसत होती? तिच्या हसण्यात एवढी मोहिनी का होती? आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, तिची प्रतिमा अजूनही जिवंत का भासते? कदाचित त्याचे उत्तर तिच्या सौंदर्यात नसून तिच्या विरोधाभासात आहे. ती ग्लॅमरची राणी होती; पण आतून इनसिक्युअर होती. अभिनेत्री म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी झगडत होती. पडद्यावर ती आत्मविश्वासाने उभी राहत होती, त्याचवेळी पडद्यामागे मात्र स्वतःला सिद्ध करण्याची धडपड सुरू होती. म्हणूनच कदाचित ती आजही आपल्याला जवळची वाटते.मर्लिन मन्रोचे आयुष्य संपले. तिची कारकीर्द थांबली. तिचे शेवटचे वर्षही खळबळजनक ठरले, पण तिचा चेहरा अजूनही हसत आहे. तो फॅशनच्या पानांवर, चित्रपटांच्या पोस्टरवर, पॉप आर्टमध्ये, जाहिरातींमध्ये आणि आता नव्या कपड्यांच्या कलेक्शनमध्ये सापडत आहे. शंभर वर्षांपूर्वी जन्मलेली एक मुलगी आजही जगभरातील फॅशनला प्रेरणा देते, हीच तिच्या जादूची खरी परीक्षा आहे. तिचे सौंदर्य कदाचित एका काळाचे होते; पण तिचे आकर्षण काळाच्या पलीकडचे ठरले. शंभर वर्षांनंतरही तिला स्टार ठेवण्याचे काम तिचे चाहते आणि प्रेक्षक करत आहेत. मर्लिन मन्रो लोकांच्या कल्पनांत आणि स्वप्नांत आजही जिवंत आहे, कारण स्वप्नांना कधीच कालमर्यादा नसते.(लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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