Premium|Family Relationships : भांडणांच्या पलीकडे जपलेला नात्यांचा हळवा हात

मानसी होळेहोन्नूरनिघताना त्या दोघींचं काय चाललंय म्हणून तिनं वळून बघितलं, तर खरंच त्या दोघी एकमेकींचा हात धरून रस्ता ओलांडत होत्या. दोघींनी आयुष्यात एकच पुरुष नवरा म्हणून स्वीकारला, भांडत आयुष्य काढतात, पण ते भांडण मिटवून पुढचा क्षण लगेच जगतात, या जगण्याचं नाव काय? पाठमोऱ्या दोघींचा पटकन फोटो काढत ऋत्विकला पाठवून मयूरीनं त्याखाली लिहिलं, ‘सावलीनं धरलेला हात! बाकी गंमत फोनवर सांगेन.’‘‘तू विश्वास नाही ठेवणार, काल काय सॉलिड धमाल झाली!’’ मयूरी फोनमध्ये ऋत्विककडे बघत म्हणाली. त्याच्या न आवरणाऱ्या जांभया बघून ती वैतागली, ‘‘कसला अनरोमॅंटिक नवरा आहेस तू. तिथं पॅरिसमध्ये असूनपण बायकोशी बोलताना जांभया देतोयस. सकाळी सकाळी तरी जरा प्रेमानं, प्रेमाचं बोल की रे...’’‘‘बायको, तिकडं सकाळ आहे, पण इकडं अजून भली पहाट आहे. बाथरूमला जायला म्हणून उठलो. तू ऑनलाइन दिसलीस म्हणून गुड मॉर्निंग केलं, तर तू थेट फोनच लावलास. आता प्लीज झोपू दे ना मला.’’ अगदी पेंगत पेंगत तो म्हणाला. तसंही मयूरी कायम म्हणायची, ऋत्विकचं पहिलं प्रेम झोप आहे, मी त्याचं दुसरं प्रेम आहे. त्यावर तिला चिडवण्यासाठी तो म्हणायचा, छे छे तू तिसऱ्या किंवा चौथ्या नंबरवर असशील बहुतेक. त्यामुळे आता त्याला अजून डिवचण्यात अर्थ नव्हता. ‘‘बरं जा झोप आणि तुझी सकाळ झाली की मला फोन कर. मला कालची धमाल सांगायची आहे.’’.Premium|Asha Bhosle Life Story : "माझा एक मुलगा गेला तरी चालेल, पण भाऊ वाचला पाहिजे!" आशाताईंच्या त्या शब्दांनी हृदयनाथ मंगेशकरांना कसे दिले जीवनदान?.ऋत्विक शून्य मिनिटात झोपूनपण गेला असणार... मयूरी मनातल्या मनात म्हणाली. त्याला तिकडं जाऊन आठवडाच झाला होता आणि अजून दोन आठवड्यांत तो परतही येणार होता. पण रोज त्याला सगळं काही सांगायच्या सवयीमुळे मयूरी त्याला खूप मिस करत होती. आता कालच बिल्डिंगखालच्या मांजरीचं पिल्लू तिच्या अंगचटीला येत होतं, खेळत होतं हे तिला त्याला सांगायचं होतं. खरंतर तिला मांजरी फार आवडायच्या नाहीत, पण त्याला खूप आवडायच्या. त्यामुळे त्याच्याबरोबर राहून तिलापण मांजरींशी खेळणं आवडायला लागलं होतं आणि त्यामुळेच तिला त्याला हे सांगायचं होतं.सकाळची सगळी कामं आटपेपर्यंत साडेआठ वाजून गेले होते. पटकन स्मूदी गटकवून निघणारच होती, तेवढ्यात आलेला विदुलाचा फोन बघून मयूरी गालातल्या गालात हसली. हा फोन का आला असणार हेही कळलं तिला.‘‘बोला पल्लवी मॅडम आता आज काय जादू करायची आहे?’’‘‘मॅडम, मी फक्त स्क्रीनवर जादू करते, खरी जादू तर तुम्ही करताय. जेमतेम दीड महिना झाला असेल तुझ्याकडे डाएट सुरू करून, पण काय कमाल परिणाम जाणवतोय. ते रॅशेस तर लगेच गेलेच, पण मला आता इतर फरकपण खूप जाणवतोय. ते सगळं आपण भेटू तेव्हा बोलूच. आधी मला सांग, आज माझा चीट डे का होता? आणि बाई तो रोन्या असेल तुझा मित्र, पण माझे निरोप मलाच दे बाई.’’‘‘अगं काही नाही, अशीच गंमत! आज ६ मे आहे ना आणि तो नो डाएट डे म्हणून साजरा करतात. म्हणून आज थोडी सवलत दिली होती, आणि हो मिसळपण मीच सुचवली होती. दिवसाचं बाकी शेड्यूल तसंच ठेवायचं. अजून एक सांगू का? अशी थोडी गंमत केली ना, की मनपण समाधानी राहतं आणि शरीराला जोमानं साथ देतं. बाकी पुढच्या आठवड्यात काही टेस्ट कर आणि मग त्यानंतर आपण पुढचा प्लॅन ठरवू या आणि हो मित्र नीट निरोप देईल असं मला वाटलं होतं, पण नवरा झाल्यावर तो बिघडेल असं वाटलं नव्हतं गं. पुढच्यावेळी मी सरळ मेसेज करेन फोनऐवजी!’’‘‘येस मॅडम! आणि थँक यू गं! खरंच मिसळ, चहा घेऊन खूप दिवस झाले होते. आता मला त्याचं क्रेव्हिंग नाही होणार.’’.Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.विदुलाशी बोलून झालं आणि मयूरी बाहेर पडली. नो डाएट डेच्या दिवशी तिला डाएटबद्दलचं भाषण द्यायला जायचं होतं. आता भर उन्हाळ्यात वर्षातून एकदाच मिळणारं फळ आंबा आणि लोकांना ते खाऊ नका, असं सांगायचं तिच्या जीवावर यायचं. आजही श्रोत्यांपैकी एकजण तरी याबद्दल प्रश्न नक्कीच विचारणार, असा विचार करत असतानाच तिला बस स्टॉपवर दोन बायकांची जुंपलेली दिसली. बायका कसल्या, निमवृद्ध स्त्रिया म्हटल्या पाहिजेत, म्हणजे साठीच्या आसपासच्या असतील. पण आजकाल साठीचं वय फक्त कागदोपत्री वृद्ध समजलं जातं. लोक खरं आयुष्य जगाला सुरुवात करतात ते पन्नाशी, साठीनंतरच तर!आताशा शहरात सार्वजनिक नळांचं प्रमाण कमीच झाल्यानं नळावरची भांडणं दुर्मीळ झालीयेत. बसेस एकतर गच्च भरलेल्या असतात किंवा नसतातच त्यामुळे त्यांतली भांडणंही कमीचबघायला मिळतात. आजकाल सगळेजण ही आपली अशी भांडायची, चिडायची खुमखुमी फक्त सोशल मीडियावरच भागवून घेतात बहुतेक. त्यामुळे असं खूप दिवसांनी लाइव्ह भांडण दिसत होतं म्हणून मयूरी थांबलीच तिथं. भांडण या विषयावर माणसांनी पुरेसं संशोधन केलेलं नाही, असं तिला वाटलं. कारण भांडण कधीही, कुठंही सुरू होऊ शकतं आणि कितीही काळ चालू राहू शकतं; कधीकधी अचानक मिटूही शकतं. आता दोन देश एकमेकांच्या कुरापती काढतात, ती भांडणंच तर असतात. त्यामुळे आता या दोन बायकांना बस स्टॉपवर असा काय धागा सापडला असणार, की त्यांनी एकमेकांशी जोरजोरात भांडायला सुरुवात केली असेल, मयूरीच्या डोक्यात आलं. दोघी साधारण एकाच वयाच्या वाटत होत्या, पन्नास-पंचावन्नपेक्षा मोठ्या पण साठीच्या नाहीत, असा त्यांच्या वयाचा अंदाज मयूरी लावत होती. दोघींनी साध्या सिंथेटिकच्या आणि साधारण एकाच प्रकारच्या साड्या चापूनचोपून नेसल्या होत्या. गमतीची गोष्ट म्हणजे दोघींच्या हातातल्या बांगड्यांचं डिझाईनसुद्धा अगदी सारखंच वाटत होतं. साधारण एकाच अंगकाठीच्याही होत्या दोघी. खूप शिकलेल्या नाहीत, पण अगदी अशिक्षितही नसाव्यात. अंगावरच्या सोन्यावरून खात्यापित्या घरच्या मध्यम परिस्थितीतल्या असणार हेही कळत होतं. मयूरीचे आडाखे लावणं सुरूच होतं.‘‘पण तू मागं वळलीच कशाला? तुझा धक्का लागून माझी पिशवी पडली ना.’’‘‘आता मी मागं वळायलापण तुझी परमिशन घेतली पाहिजे का? तुला तुझी पिशवी घट्ट धरून ठेवता येत नव्हती का?’’‘‘माझी पिशवी मी कशीही धरेन. तू कोण लागून गेली मला सांगणारी?’’‘‘मग मीपण कुठंही वळेन, कुठंही थांबेन. तू कोण लागून गेली मला सांगणारी?’’‘‘जा बाई जा तुझ्या वाटेनं, कशाला उगाच माझा खोळंबा करतेस?’’‘‘घ्या... धक्का मारला तू, भांडण सुरू केलं तू आणि आता मलाच सांगतेस? जा माझ्या वाटेनं म्हणून?’’‘‘ए बाई, एकदा सांगितलं ना, जा गप तुझ्या वाटेनं, उगा माझ्या नादी लागू नकोस, सांगून ठेवते मी.’’‘‘हो तर, मी जणू काय रिकामीच पडले आहे तुझ्याशी भांडायला? कोण कुठून येतात देव जाणे... चांगल्या दिवसाची पार वाट लावून टाकली.’’‘‘भांडण काय माझ्या एकटीमुळे होतं काय गं? विचार कोणालाही, तू जशी काय मुगाचे लाडू खाऊन आलीस. जाऊ दे... तुझ्या नादी लागण्यात काही अर्थ नाही. मला उशीर होतोय. तुझ्यासारखी रिकामी पडले नाही मी!’’‘‘ए माझीच वाक्यं मला काय ऐकवतेस? जरा स्वतःचं डोकं वापरून काहीतरी वेगळं बोल की. माझ्याकडे एक बोट दाखवताना चार बोटं तुझ्याकडे आहेत हे विसरू नकोस.’’शाळकरी मुली जशा भांडतील अगदी तशाच या दोघी भांडत होत्या असंच मयूरीला वाटलं. खूप दिवसांनी शाळेतल्या आठवणी ताज्या झाल्या होत्या. काहीही कारण नसताना भांडणाऱ्या त्या दोघींमुळे घटकाभरची करमणूक होत होती. गर्दीत धक्का लागला हे निव्वळ निमित्त होतं, असं मयूरीला वाटलं. खरंतर उन्हामुळे सगळेच कावले होते. घामानं जीव नकोसा झाला होता. घरचे-दारचे प्रश्न, वाढती महागाई, कितीही कमावलं तरी अपुरा पडणारा पैसा... असे एक ना अनेक प्रश्न! अशा सगळ्या खदखदत्या प्रश्नांच्या प्रेशर कुकरमध्ये त्या दोघीच नाही, तर आपण सगळेही बंद असतो. मग एखाद्या वेळी वाफ धरते, शिट्टी वाजते किंवा कुकरचं झाकण थंड होऊन आपोआप पडतं. आत्ता या दोघीपण तशाच आपापल्या वाटेनं जातील आणि पाच-दहा मिनिटांत भांडण विसरूनही जातील असंच इतरांसारखं मयूरीलाही वाटलं..‘‘अरे देवा, या दोघी आता इथंही सुरू झाल्या का?’’रस्त्यावरून जाता जाता शेजारची बाई एकदम थांबून बोलली म्हणून मयूरीनं बाजूला वळून बघून एकदम आश्चर्यानं तिला विचारलं, ‘‘तुम्ही ओळखता का त्यांना?’’‘‘ओळखता? सख्ख्या शेजारणी आहेत या माझ्या!’’‘‘म्हणजे दोघी एकमेकींना ओळखतात?’’ती बाई जोरजोरात हसत म्हणली, ‘‘ओळखतात? सख्ख्या बहिणी आणि सवती आहेत त्या! तुझं माझं जमेना नि तुझ्यावाचून करमेना ही म्हण खास त्यांच्याचसाठी केली आहे, असं आमच्या गल्लीतल्या सगळ्यांचं म्हणणं आहे.’’मयूरी तिला बसलेला धक्का पचवत असतानाच ती बाई पुढे म्हणाली, ‘‘अजून पाच मिनिटं थांबून बघा, दोघी हातात हात घालून जातील पुढं एकत्र आणि परत दहाव्या मिनिटाला भांडणाला सुरुवात करतील. आता नातवंड आली, पण यांच्यातलं अल्लडपण काही जात नाही. एकवेळ ती लेकरं नीट वागतील, पण या दोघींचा काही भरवसा नाही. त्यांचा नवरा बिचारा गेला कोरोनामध्ये. पण आता मुलं, सुना कसं काय झेलतात यांना ते त्यांचं त्यांनाच ठाऊक. यांचं हे रोजचचं आहे, कुठं बघत बसायचं तेच ते.’’मयूरीच्या प्रतिक्रियेची वाटही न बघता ती बाई निघूनही गेली. हे तर रोजचंच, ते बघायला काय थांबायचं असंच तिला वाटलं असणार. आत्ता या क्षणी मयूरीला हे सगळं ऋत्विकला सांगायचं होतं. यापुढे कालचा मांजरीचा किस्सा अतिसामान्य होता. आत्ता पॅरिसमध्ये किती वाजले बघायला म्हणून तिनं फोन काढला, तर अजून तिकडे सहाच वाजत होते, म्हणून तो विचार सोडून दिला. पुष्कळ वेळ गेला, आता सरळ रिक्षा करावी म्हणून तिनं रिक्षा थांबवली आणि निघाली. निघताना त्या दोघींचं काय चाललंय म्हणून तिनं वळून बघितलं, तर खरंच त्या दोघी एकमेकींचा हात धरून रस्ता ओलांडत होत्या. दोघींनी आयुष्यात एकच पुरुष नवरा म्हणून स्वीकारला, भांडत आयुष्य काढतात, पण ते भांडण मिटवून पुढचा क्षण लगेच जगतात, या जगण्याचं नाव काय? पाठमोऱ्या दोघींचा पटकन फोटो काढत ऋत्विकला पाठवून मयूरीनं त्याखाली लिहिलं, ‘सावलीनं धरलेला हात! बाकी गंमत फोनवर सांगेन.’मानसी होळेहोन्नूर बंगळूरस्थित लेखिका वखासगी कंपनीत कंटेंट रिव्ह्यूअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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