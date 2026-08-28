Premium|The Art of Meenakari : धातूंना रंगांची मोहक झळाळी देणारी मीनाकारी कला नेमकी कशी घडते?

वर्षा गजेंद्रगडकर हस्तकला कुठलीही असो, सौंदर्य हा तिचा अंगभूत गुणधर्म आहे. कधी हे सौंदर्य कलेच्या साधेपणात असतं, तर कधी ते नाजूकपणात असतं. शिवाय या सौंदर्याचे मापदंडही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे असतात. कुठं रंग वैशिष्ट्यपूर्ण, कुठं आकार वेगळे, कुठं कसब विलक्षण, कुठं चकित करणाऱ्या प्रक्रिया, तर कुठं साधनं अपूर्व! सौंदर्यातल्या या विविधतेमुळे प्रत्येक भारतीय हस्तकला वेगळी उठून दिसते. मीनाकारी ही धातूला मनोहारी सौंदर्य देणारी अतिशय नजाकतीची हस्तकला आहे. मीनाकारी म्हणजे वेगवेगळ्या धातूंवर केलं जाणारं रंगकाम किंवा एनॅमलिंग. ही हस्तकला मुख्यतः दिसते ती दागिन्यांवर किंवा सजावटीच्या आणि शोभेच्या वस्तूंवर. पूर्वी शाही राजवाड्यांच्या भिंती, खुर्च्या, टेबलं यांवरही मीनाकारी केली जात असे. हळूहळू ती दागिने किंवा छोट्या वस्तूंपुरती मर्यादित झाली. खरेदीदारांच्या आवडीनिवडीत जसे बदल होत गेले, तशा गरजा आणि मागण्याही बदलत गेल्या आणि पर्यायानं उत्पादनंही बदलली. .Manu Parekh: मनू पारेख केवळ चित्रकार नाहीत, ते सांस्कृतिक विचारवंतही आहेत. त्यांच्या कलेत भारतीय जीवनाची खोल संवेदना उमटते.मीनाकारी हा शब्द मुळात ‘मीना’ या पर्शियन शब्दापासून आलेला आहे. ‘मीनू’ या पर्शियन शब्दाचा अर्थ स्वर्ग. मीना हे त्याचं स्त्रीलिंगी रूप. स्वर्गाचा निळा रंग त्यातून सूचित होतो. पर्शियातली ही हस्तकला मुघलांसोबत सोळाव्या-सतराव्या शतकामध्ये भारतात आली. त्यांनीच या कलेत नावीन्य आणि अचूकता आणत अधिक नाजूक वस्तूंवर काढता येतील अशी डिझाईन्स आणली. भारतात जयपूर आणि बनारस ही मीनाकारीची मुख्य केंद्रं आहेत. राजस्थानातली बिकानेर, उदयपूर व इतर ठिकाणं, गुजरातमधलं कच्छ, उत्तर प्रदेशातलं लखनौ व बनारस, दिल्ली, काश्मीर, हैदराबाद या ठिकाणीही मीनाकारी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. लाल, हिरवा आणि पांढरा हे पारंपरिक मुघल रंग जयपूरच्या मीनाकारीमध्ये जास्त वापरले जातात. इथला माणकाचा लाल रंग अधिक लोकप्रिय आहे. पारंपरिक दागिन्यांमध्ये तर मीनाकारी वापरली जातेच, पण आता फुलदाण्या, वेगवेगळ्या मूर्ती, चिनी मातीच्या वस्तू, लाकडी वस्तू यांचं सौंदर्य आणि मूल्यही ही हस्तकला वाढवत आहे.मुळात मीनाकारी कलेचा वापर सुरू झाला तो शाही दागिन्यांची पाठीमागची बाजू सजवण्यासाठी. बांगड्या किंवा गळ्यातल्यांच्या पुढच्या बाजूवर रत्नं जडवली जायची आणि उलट्या बाजूला गुलाबी मीनाकारी केली जायची. दागिन्याचं सौंदर्य आणि त्याचं एकंदर मूल्य वाढावं या हेतूनं ही हस्तकला वापरली जायची. म्हणजे मूळ निर्मिती २४ कॅरेट सोन्याचा मुलामा असलेल्या चांदीवर कुंदन जडवली जायची. पुढच्या बाजूला मोती किंवा इतर रत्नं बसवली जायची आणि मागे नाजूक मीनाकारी! कुंदन आणि मीनाकारीचा हा मेळ दोनशे वर्षांहून जुना आहे. शाही घराण्यांमधल्या सोळा शृंगारांमध्ये अशा दागिन्यांचा समावेश होता..Premium|Lucknow Chikankari : लखनौची चिकनकारी कला कशी घडली? .मीनाकारीमध्ये विविध प्रकारचे धातू वापरले जातात. तांबं, पितळ, चांदी, सोनं अशा वेगवेगळ्या धातूंवर मीनाकारी केली जाते. गडद, लखलखते रंग आणि पानं, फुलं, प्राणी, पक्षी यांची नक्षी हे मीनाकारीचं वैशिष्ट्य आहे. एनॅमल पारदर्शक हवं, अपारदर्शक हवं की अर्धपारदर्शक यांनुसार मीनाकारीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. एनॅमलमध्ये मुख्यतः धातूंची ऑक्साइड्स असतात आणि त्यांत किंचित प्रमाणात काचेची अतिशय बारीक पूड मिसळतात. पोटॅशियम क्रोमेटपासून पिवळा, मॅंगनीज कार्बोनेटपासून जांभळा, कॉपर ऑक्साइडपासून हिरवा, कोबाल्ट ऑक्साइडपासून निळा, रेड ऑक्साइडपासून तपकिरी आणि मॅंगनीज, लोह आणि कोबाल्टपासून काळा रंग तयार केला जातो. रंग तयार करताना काचेखेरीज मौल्यवान खड्यांची किंवा थोड्या कमी दर्जाच्या खड्यांची पूडही वापरली जाते. दागिन्यांचं आकर्षण वाढवण्याकरता अनेकदा कुंदन वर्कखेरीज मीनाकारीचा वापर केला जातो.मीनाकारी हस्तकलेची प्रक्रिया सोपी नाही. पेंटिंग करताना कारागिरांचं कौशल्य तर महत्त्वाचं आहेच, पण त्यांची चिकाटी आणि बारकाईनं लक्ष केंद्रित करण्याची वृत्तीही आवश्यक असते. सर्वात आधी आधार असलेला धातू तयार करावा लागतो. यासाठी सहसा तांबं किंवा चांदीचा वापर होतो. धातू घाण किंवा तेलकट असेल, तर स्वच्छ केला जातो. मग ज्या धातूच्या वस्तूवर एनॅमल करायचं असतं, त्यावर बारीक टोक असलेल्या ब्रशनं डिझाईन काढली जाते. मोर, हत्ती, पोपट, गणपती, कमळ अशी प्रतीकं मीनाकारीमध्ये विशेषत्वानं दिसतात. डिझाईन पूर्ण झालं, की लहानशा छिन्नीनं ते कोरतात. यामुळे धातूवर अगदी सूक्ष्म पोकळ्या किंवा खोलगट जागा तयार होतात. यानंतर वस्तू भट्टीत भाजली जाते. यामुळे डिझाईन धातूवर पक्कं बसतं. मग या धातूवर पांढऱ्या एनॅमलचा थर दिला जातो. यामुळे नंतर दिल्या जाणाऱ्या रंगांना आधार मिळतो. हे पांढरं एनॅमल पक्कं करण्यासाठी धातू पुन्हा एकदा भट्टीत भाजला जातो. मग कारागीर या पोकळ्यांमध्ये ब्रशच्या मदतीनं रंग भरतात. हे रंग पूर्ण वाळू दिले जातात. यानंतर कोळसा आणि तेल लावून एनॅमलच्या वर आलेल्या कडा काढल्या जातात. जास्तीचा रंगही यामुळे निघून जातो. मग परत एकदा वस्तू भट्टीत भाजली जाते, जेणेकरून रंग पक्के होतात आणि त्यांना चकाकी येते. शेवटच्या टप्प्यात या वस्तूवर खडे, रत्नं बसवली जातात आणि मग कानातली असतील तर हूक किंवा गळ्यातलं असेल तर चेन लावली जाते. ही सगळी प्रक्रिया अतिशय कष्टाची, कौशल्याची आणि वेळखाऊ असते.अलीकडच्या काळात दागिन्यांच्या दोन्ही बाजूंना किंवा वरच्या एकाच बाजूला मीनाकारी केली जाते. नेकलेस, कानातली, कफलिंक्स, अंगठ्या आणि बांगड्यांच्या विविध प्रकारांना मीनाकारीमुळे विशेष मोल मिळालं आहे. मीनाकारी केलेले हस्तिमुखी तोडे विशेष लोकप्रिय आहेत. ते शुभ मानले जातात, कारण भारतीय संस्कृतीत हत्ती गजलक्ष्मीशी निगडित आहे; ही देवता ज्ञान, स्थैर्य आणि सौभाग्याचं प्रतीक मानली जाते. चांदीवरच्या मीनाकारीमधला नृत्यमग्न मोर आणि हत्तीवरून निघालेली शाही स्वारी या मीनाकारीमधल्या सर्वात प्रसिद्ध मूर्ती आहेत. शिवाय चांदीच्या चौकोनी, षटकोनी डब्यांवर केलेलं मीनाकामही ग्राहकांना आकर्षित करतं. या वस्तूंच्या किमती चांदीचं वजन, कारागिरीमधला नाजूकपणा आणि निर्मितीसाठी लागणारा वेळ यांवर अवलंबून असतात. मीनाकारीच्या वस्तू व्यक्तिगत वापरासाठी तर उपयुक्त आहेतच, पण लग्नसमारंभात, इतर शुभकार्यात आणि घरसजावटीतही त्यांचा वापर होतो. चांदीवर केलं जाणारं एनॅमल पेंटिंग काही रसायनांच्या साहाय्यानं काढता येतं आणि त्या चांदीवर पुन्हा नवं काम करता येतं. यामुळे चांदीचा पुनर्वापर तर होतोच, पण ग्राहकांना नव्या वस्तू घेतल्याचा आनंदही मिळतो..मीनाकारी ही फक्त पारंपरिक हस्तकला नाही, तर भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचं देखणं प्रतीक आहे. अनेक शतकांपासून भारतात हातानं तयार केल्या जाणाऱ्या नाजूक, रंगीत वस्तूंचं प्रतिनिधित्व मीनाकारी वस्तू प्राधान्यानं करतात. भारतीयांच्या कला अभिव्यक्तीचं हे प्रतीक इथल्या सांस्कृतिक इतिहासाच्या जडणघडणीत मोलाची कामगिरी बजावत आलं आहे. मीनाकारीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रंगांमध्येही प्रतिकात्मकता आहे. लाल रंग उत्कटतेचा, निळा शांतीचा आणि हिरवा सुफलनाचा रंग आहे. भारतातल्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्येही हे रंग अनेकदा याच अर्थानं वापरले जातात. देवतांच्या मूर्ती, तबकं आणि इतर पूजा साहित्याच्या निर्मितीमध्ये मीनाकारीचा वापर केला जात असल्यामुळे या कलेला पावित्र्याचा स्पर्शही आहे.बनारसच्या गुलाबी मीनाकारीत पांढऱ्या एनॅमलवर गुलाबी छटा प्रामुख्यानं वापरली जाते. या मीनाकारीला २०१५मध्ये भौगोलिक मानांकन मिळालं, त्यामुळे मीनाकारी हस्तकलेचं नाव जगभरात पोहोचलं. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या योजनेचाही लाभ गुलाबी मीनाकारीला मिळाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातल्या किमान एका वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनाला पाठिंबा देऊन संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारनं ही योजना आखली होती. यामुळे या हस्तकलेची मागणी वाढली आणि निर्यातीचे मार्गही खुले झाले. केंद्रीय हस्तोद्योग विभागामार्फतही या कलेचा प्रसार होतो आहे. राजनैतिक दौऱ्यांच्या दरम्यान शिंझो ॲबे, कमला हॅरिस, जो बायडन, ब्रिगिट मॅक्रॉन यांसारख्या जागतिक नेत्यांना मीनाकारी केलेल्या वस्तू भेट म्हणून दिल्यामुळे ही हस्तकला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी नावाजली गेली आणि तिची वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक ओळख प्रस्थापित झाली..आज मीनाकारी ही केवळ पारंपरिक हस्तकला राहिलेली नाही, तर तो एक उद्योगही झाला आहे. भारतभरातले अनेक कारागीर त्यात गुंतलेले आहेत. मीनाकारीचा प्राचीन कलावारसा राखण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी शासनस्तरावरही अनेक संस्था काम करताहेत. जयपूरमध्ये आणि बनारसच्या गया घाटावरच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये मीनाकारी करणारे अनेक कारागीर आहेत. पिढ्यान्पिढ्या ते ही कला जोपासत आले आहेत. अनेक कारागीर पाच-सहा पिढ्यांपासून मीनाकारी करत आले आहेत. रमेश कुमार विश्वकर्मा हे अकरा वर्षांचे असताना त्यांनी दिल्लीत होणाऱ्या एशियन गेम्सच्या लोगोसाठी मीनाकारी वापरून हत्ती काढला होता. तेव्हापासून ते मीनाकारी करत आहेत. त्यांची मुलंही गुलाबी मीनाकारी हस्तकलेची परंपरा पुढे नेत आहेत.सध्या बनारसमध्ये जवळपास २०० मीनाकार आहेत. नवी पिढी उपजीविकेच्या इतर पर्यायांकडे वळल्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत ही संख्या कमीच आहे. मूळ हस्तकलेची स्वस्त नक्कल अनेक ठिकाणी होऊ लागल्यामुळेही काही कारागिरांनी निराश होऊन इतर उद्योग-व्यवसाय सुरू केले आहेत. चांदी-सोन्याचे वाढते दर ही समस्याही कारागिरांसाठी मोठी आहे. याखेरीज इतरही अनेक आव्हानं या मीनाकार समुदायाला भेडसावत आहेत. पारंपरिक प्रक्रियेमध्ये एनॅमल आणि काच वितळवण्यासाठी भट्टीचा वापर केला जातो. ही प्रक्रिया पर्यावरणाच्या बाह्यस्थितीबाबत संवेदनशील असते. उष्णतेच्या तीव्र लाटा किंवा आर्द्रता असेल, तर आपल्या लहान वर्कशॉप्समध्ये भट्टी चालवणं कारागिरांना अवघड होतं. शिवाय या भट्ट्यांमध्ये पारंपरिक इंधनाचा वापर होतो. यामुळे कर्ब उत्सर्जनाचं प्रमाण वाढतं. हे टाळण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि कमी प्रदूषण करणारं तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे; पण हे आधुनिकीकरण करण्यासाठीची आर्थिक तरतूद कारागिरांकडे नाही. हवामान बदलांमुळे कच्चा माल मिळवण्यातही कारागिरांना काही अडचणी येत आहेत. सोनं, चांदी आणि तांब्याचा वापर या हस्तकलेत केला जातो. पण अर्थव्यवस्थेतले बदल आणि पर्यावरणीय घटक या दोन्हींमुळे काही वेळा या मालाचा तुटवडा जाणवतो, तसंच त्यांच्या चढ्या किमती कारागिरांना परवडत नाहीत. यामुळे कलानिर्मितीचं सातत्य अनेकदा धोक्यात येतं. भट्टीची उष्णता आणि बाहेरचं उच्च तापमान याचा परिणाम कारागिरांच्या आरोग्यावरही होतो. विशेषतः वायूविजन पुरेसं नसेल, तर ही शक्यता अधिक बळावते. या आव्हानांना तोंड द्यायचं, तर शाश्वत निर्मिती प्रक्रियांवर भर द्यावा लागेल.मीनाकारी ही केवळ धातूवर रंगांची नक्षी उमटविण्याची कला नाही, तर भारतीय कारागिरांच्या कल्पकतेचा, संयमाचा आणि सौंदर्यदृष्टीचा तो झगमगता आविष्कार आहे. शतकानुशतकं जपली गेलेली ही हस्तकला आपल्या सांस्कृतिक वारशाची अमूल्य ठेव आहे. आधुनिक युगात बदलत्या अभिरुचींशी जुळवून घेत असतानाही मीनाकारीनं आपलं पारंपरिक वैभव अबाधित राखलं आहे. या कलेचं संवर्धन म्हणजे केवळ एका हस्तकलेचं संरक्षण नव्हे, तर भारतीय संस्कृतीतल्या सृजनशीलतेचा आणि कारागिरांच्या कौशल्याचा सन्मान त्यात अंतर्भूत आहे. भावी पिढ्यांपर्यंत हा समृद्ध वारसा पोहोचवणं आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, कारण आपल्या परंपरेचे रंग आणि संस्कृतीचं तेज आजही मीनाकारीमध्ये तितक्याच दिमाखात झळकत आहे.लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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