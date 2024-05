Music : संगीताच्या भाषेत बोलणारी मनं कुठल्याही बंधनापासून मुक्त, सहज विहरत असतात

नेहा लिमये

Music is a world within itself, with a language we all understand.

संगीत हे एक स्वयंपूर्ण विश्व आहे आणि त्याची भाषा शिकावी लागत नाही, तर आपोआप समजते, असा भावार्थ असलेलं हे विधान स्टीव्ही वंडर नावाच्या अमेरिकी संगीतकाराचं आहे.