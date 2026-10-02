Premium|Monaco Grand Prix : मोनॅकोच्या वैभवशाली कसिनो स्क्वेअरपासून फॉर्म्युला एकच्या थरारक ट्रॅकपर्यंतची सफर

मृणाल तुळपुळेफॉर्म्युला १ सर्किटवरील अत्यंत महत्त्वाचे व मोनॅकोचे वैभव दर्शवणारे वळण म्हणजे कसिनो स्क्वेअर. या ठिकाणी आल्यानंतर आमचे डोळे अक्षरशः दिपले. हे आलिशान वळण जगप्रसिद्ध माँटे कार्लो कसिनो, हॉटेल दे पॅरिस आणि कॅफे दे पॅरिस यांच्या जवळून जाते. हे वळण मोनॅकोच्या ऐश्वर्याचे प्रतीक आहे.प्रिन्सिपॅलिटी ऑफ मोनॅको या देशाबद्दल आणि माँटे कार्लो कसिनोबद्दल खूप काही ऐकले होते, त्यामुळे तिथे जायची फार उत्सुकता होती. मोनॅको हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लहान देश असून, तो जगातील अतिशय श्रीमंत देश म्हणून ओळखला जातो. या देशाचे विशेष म्हणजे तेथील रहिवाशांना वैयक्तिक प्राप्तिकर भरावा लागत नाही व या कारणामुळे जगभरातील अनेक धनाढ्य लोक, उद्योगपती व खेळाडू तिथे स्थायिक झाले आहेत. ही सगळी माहिती जाणून घेतल्यानंतर मोनॅकोला जाण्याचे निश्चित केले. मोनॅको म्हटले की सर्वप्रथम आठवते ती मोनॅको ग्रांप्री ही जगातील सर्वात प्रतिष्ठेची कार रेस. या रेससाठी कायमस्वरूपी रेस ट्रॅकवर न भरता, ती माँटे कार्लो आणि मोनॅकोच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर भरवली जाते. मग या वळणावळणांच्या रस्त्याचा रेस ट्रॅक अनुभवण्यासाठी आम्ही निघालो. वर्षातील बहुतांश काळ या रस्त्यांवर नेहमीसारखी वाहतूक सुरू असते. पण फॉर्म्युला १ शर्यतीच्या दिवसांत रस्त्यावर केलेले विशेष मार्किंग, स्टार्ट व फिनिश लाइन आणि वळणांची चिन्हांकने यांमुळे त्या रस्त्याचे जगप्रसिद्ध रेस ट्रॅकमध्ये रूपांतर होते. फॉर्म्युला १मधील हा सर्वात लहान आणि सर्वात अरुंद ट्रॅक मानला जातो. या ट्रॅकचे वैशिष्ट्य म्हणजे ट्रॅकचा काही भाग डोंगराखालील बोगद्यातूनदेखील जातो. त्यामुळे मोनॅको ग्रांप्रीमध्ये वेगापेक्षा चालकाच्या कौशल्याची खरी परीक्षा असते. ही शर्यत बघायला मिळणे हे जगातील प्रत्येक मोटरस्पोर्टप्रेमीचे स्वप्न असते व दरवर्षी लाखो प्रेक्षक ही स्पर्धा पाहण्यासाठी येथे येतात. .मोनॅकोमधील आणखी एक महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे ओशनोग्राफिक म्युझियम. समुद्र संशोधनाचे जनक मानल्या जाणाऱ्या प्रिन्स अल्बर्ट यांच्या संकल्पनेतून साकारलेले हे संग्रहालय सागरी जैवविविधतेचे दर्शन घडवते. ते पाहून आम्ही एक्झॉटिक गार्डन बघायला गेलो. मोनॅकोमधील एका उंच कड्यावर तयार केलेल्या एक्झॉटिक गार्डनमध्ये जगभरातील उष्ण आणि कोरड्या प्रदेशांतील कॅक्टस आणि सक्युलंट्सचा दुर्मीळ संग्रह पाहायला मिळतो. तिथून जवळच असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावरील सुंदर पायवाटा आणि हर्क्युल बंदरातील आलिशान याट्स मोनॅकोचे एक वेगळेच रूप दाखवतात. आम्ही आमच्या या सहलीतील बहुप्रतिक्षित ठिकाण म्हणजेच माँटे कार्लो बघायला गेलो. हा मोनॅकोमधील सर्वात मोठा व महत्त्वाचा परगणा असून तो तेथील कसिनोसाठी प्रसिद्ध आहे. कसिनोपर्यंत जाण्यासाठी थोडा घाट चढून जावा लागतो. मोनॅको आणि माँटे कार्लोचा हा किनारी घाट म्हणजे फक्त वळणावळणांचा रस्ता नसून, त्या प्रत्येक वळणामागे इतिहास, राजघराणी, शोकांतिका, कला आणि वैभवाच्या कथा दडलेल्या आहेत. घाटाच्या प्रत्येक वळणाला नाव असून, तिथे एखादी भव्य इमारत, ऐतिहासिक वास्तू किंवा आलिशान हॉटेल दिसून येते. यापैकी पहिले प्रसिद्ध वळण सेंट डेवोट या नावाने ओळखले जाते. सेंट डेवोट या महिला संत मोनॅकोच्या संरक्षक संत होत्या अशी माहिती मिळाली. त्या मोनॅकोच्या राजघराण्याच्या म्हणजे ग्रिमाल्डी घराण्याच्या आणि संपूर्ण राष्ट्राच्या रक्षणकर्त्या मानल्या जात असत. या वळणाजवळ त्यांच्या नावाचे छोटे चॅपेलही आहे. मोनॅको ग्रांप्री सर्किटवरील हे पहिले वळण असून, या वळणावर नेहमी अपघात होतात. त्यामुळे त्याला ‘पहिल्या लढाईचे वळण’ असेही म्हटले जाते..Premium|Bollywood underworld connection 2026 : बॉलीवूडला वेडा... गौरवापासून धोक्यापर्यंत.दुसऱ्या वळणाचे नाव आहे बो रिव्हाज (Beau Rivage). हे फ्रेंच भाषेतील नाव असून, याचा अर्थ सुंदर समुद्रकिनारा असा होतो. हे नाव या भागाच्या अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्यामुळे पडले आहे. या वळणावरून हर्क्युल बंदर दिसते. निळ्याशार भूमध्य समुद्राच्या कुशीत वसलेले हे बंदर, त्यात नांगरलेल्या सुंदर याट्स, सभोवतालच्या उंच इमारती, दूरवर दिसणारा राजवाडा... डोळ्यांत किती साठवू अन् किती नाही, असे हे दृश्य. येथून खाली पाहिले असता फॉर्म्युला १ मोनॅको ग्रांप्रीचा बंदराभोवती वळण घेतलेला प्रसिद्ध रस्ता दिसतो. तिसरे वळण फ्रेंच संगीतकार ज्युल्स मॅसने यांच्या नावाने ओळखले जाते. या वळणावर समोरच त्यांचा पुतळाही उभारला आहे. त्यानंतर आम्ही मिरबऊ सुपिरियर व फेअरमाँट हेअरपिन या वळणावर पोहोचलो. मोनॅको ग्रांप्रीच्या सर्किटवरील हे एक प्रसिद्ध वळण मानले जाते. त्या वळणाशेजारी लोज हॉटेल असल्यामुळे त्याचे पूर्वीचे नाव लोज हेअरपिन असे होते. कालांतराने त्या हॉटेलचे नाव बदलून फेअरमाँट माँटे कार्लो असे झाल्यानंतर या वळणालाही फेअरमाँट हेअरपिन असे म्हटले जाऊ लागले. हे फॉर्म्युला १मधील सर्वात संथ वळण मानले जाते. येथे गाड्यांचा वेग साधारण ताशी ४५-५० किलोमीटर इतका कमी होतो. या वळणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते जवळपास १८० अंशांचे वळण असून तिथे गाड्या अक्षरशः यू-टर्न घेतात. रेसच्यावेळी फेअरमाँट हॉटेलच्या बाल्कनीतून दिसणारे दृश्य जगातील सर्वात रोमांचक दृश्यांपैकी एक मानले जाते. अशाच एका तीव्र वळणावर मोनॅकोची प्रिन्सेस ग्रेस गाडी चालवत असताना तिच्या गाडीचा अपघात होऊन खोल दरीत कोसळली. आज त्या वळणाजवळ प्रिन्सेस ग्रेस मेमोरियल उभे आहे व मोनॅकोला भेट देणारे पर्यटक त्या ठिकाणी थांबून प्रिन्सेस ग्रेसला आदरांजली वाहतात. ही प्रिन्सेस ग्रेस म्हणजेच पूर्वाश्रमीची ग्रेस केली ही हॉलिवूड अभिनेत्री. आपली यशस्वी कारकीर्द सोडून तिने मोनॅकोच्या प्रिन्ससोबत विवाह केला आणि ती मोनॅकोच्या इतिहासातील सर्वाधिक लोकप्रिय प्रिन्सेस ठरली. फॉर्म्युला १ सर्किटवरील अत्यंत महत्त्वाचे व मोनॅकोचे वैभव दर्शवणारे वळण म्हणजे कसिनो स्क्वेअर. या ठिकाणी आल्यानंतर आमचे डोळे अक्षरशः दिपले. हे आलिशान वळण जगप्रसिद्ध माँटे कार्लो कसिनो, हॉटेल दे पॅरिस आणि कॅफे दे पॅरिस यांच्या जवळून जाते. हे वळण मोनॅकोच्या ऐश्वर्याचे प्रतीक आहे. कसिनो स्क्वेअर या भागात जगप्रसिद्ध आलिशान हॉटेल्स, लक्झरी बूटिक्स व सुंदर बागा आहेत. आज माँटे कार्लो हे मोनॅकोचे सर्वात प्रसिद्ध आणि आकर्षक पर्यटनस्थळ आहे. सन १८६३मध्ये सुरू झालेल्या माँटे कार्लो कसिनोने मोनॅकोच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गंमत म्हणजे, मोनॅकोच्या नागरिकांना या कसिनोमध्ये जुगार खेळण्यास परवानगी नसून, तो प्रामुख्याने परदेशी पर्यटकांसाठीच खुला आहे. .कसिनो स्क्वेअरला पोहोचण्याआधी सुमारे तीन किलोमीटरचा घाट आम्ही पायी चढून जाण्याचे ठरवले. प्रत्येक वळणावरच्या कथा ऐकत आणि तेथील विविध गोष्टी बघत सुमारे दीड तासांनी आम्ही कसिनो स्क्वेअरला पोहोचलो. तिथे गेल्यावर समोरच मला कॅफे दे पॅरिस नावाचे कॅफे दिसले व माझी पावले आपोआप तिकडे वळली. कॅफेमधल्या ज्या टेबलावर मी जाऊन बसले, त्यावर आरक्षित असे लिहिले होते. पण मला त्यावेळी कुठेतरी बसण्याची गरज असल्यामुळे मी त्याकडे दुर्लक्ष केले. तेवढ्यात एक वेट्रेस येऊन माझ्या कानात कुजबुजली, की त्या आरक्षित टेबलावर मी बसू शकत नाही. त्या टेबलचे आरक्षण पाऊण तासानंतरचे होते असे कळल्यानंतर ‘मी तिथे फक्त अर्धा तास बसते, मला पटकन कॉफी आणून दे’ अशी मी तिला विनंती केली. माझ्या हातात असलेल्या अर्ध्या तासाचा मला पुरेपूर उपयोग करायचा होता.खरेतर कॅफेच्या अगदी समोर असलेले कसिनोचे मुख्य प्रवेशद्वार, तिथे आलेले गर्भश्रीमंत लोक, त्यांचे कपडे, अलिशान गाड्या हे सर्व अनुभवण्यासाठी अर्धा तास फारच कमी होता. मी चीजकेक व कॉफीचा आस्वाद घेऊन कॅफेमधून बाहेर पडताना आमच्यापैकी काहीजणांनी पाहिले व त्यांनी मला विचारले, की मी कॅफेमधील टेबल किती दिवस आधी रिझर्व्ह केला होता. मी आधी रिझर्व्हेशन न करता तिथे जाऊन आले यावर कोणाचाही विश्वास बसेना. कॅफे दे पॅरिस हे कॅफे मोनॅकोच्या संपन्नतेचे द्योतक असणारे, इतिहास आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम जपणारे आणि प्रत्येकाच्या आठवणीत कायम राहणारे खास ठिकाण आहे. ते केवळ कॅफे नसून, मोनॅकोच्या जीवनशैलीचे प्रतीक आहे. शंभराहून अधिक वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या या कॅफेत बसून समोरून संथपणे सरकणाऱ्या फेरारी, रोल्स रॉयस आणि बेंटली, दिमाखात फिरणारे श्रीमंत लोक आणि चौकातील सतत बदलणारे दृश्य पाहताना वेळ कसा निघून जातो ते कळतही नाही. या कॅफेत उत्कृष्ट कॉफी आणि फ्रेंच पेस्ट्रीचा आस्वाद घेणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. फॉर्म्युला १ मोनॅको ग्रांप्रीच्या दिवसांत या कॅफेचे महत्त्व आणखी वाढते. रेस ट्रॅक अगदी समोरून जात असल्यामुळे येथे बसून रेसच्या वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी अनेक पर्यटक आणि मोटरस्पोर्टप्रेमी मोठी किंमत मोजण्यासही तयार असतात. आता हातात जे काही तीन-साडेतीन तास उरले होते, त्या वेळात कसिनो आतून बघायचा होता व त्याच्यासमोरील स्क्वेअरमध्ये हिंडायचे होते. माँटे कार्लो कसिनोला भेट देणे हा माझ्या मोनॅकोच्या प्रवासातील सर्वात महत्त्वाचा भाग होता. कसिनोच्या प्रवेशासाठी पासपोर्ट किंवा आपले आयडी कार्ड आवश्यक होते. आम्ही कसिनो बघायला सकाळी अकरा वाजता गेल्यामुळे त्यावेळी गेमिंग टेबल्स बंद होती; पण आम्ही इतर दालने बघू शकलो..मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर संगमरवरी फरशी, भव्य जिने, उंच छतांवरील चित्रकला, सोन्याचा मुलामा दिलेले खांब, झुंबर आणि नक्षीदार सजावट पाहून एखाद्या राजवाड्यात आल्याचा भास झाला. जेम्स बॉन्डच्या अनेक चित्रपटांमध्ये माँटे कार्लो कसिनोची झलक बघायला मिळते. नेव्हर से नेव्हर अगेन आणि गोल्डनआय या चित्रपटांमुळे या कसिनोची जगाला ओळख झाली. अनेक पर्यटक तेथे जुगार खेळण्यासाठी नाही, तर चित्रपटातील प्रसिद्ध स्थळे प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी येतात. कसिनो स्क्वेअरमध्ये मनसोक्त भटकून झाल्यानंतर आमचा परतीचा प्रवास मोनॅकोच्या वळणावळणाच्या रस्त्यांवरून भूमध्य निळ्याशार समुद्राचा किनारा आणि हर्क्युल बंदरातील नौका बघत सुरू झाला खरा, पण मन मात्र कॅफे दे पॅरिसमध्ये, कसिनोमध्ये आणि फेअरमाँट हेअरपिनच्या वळणावर रेंगाळत राहिले. मोनॅको व माँटे कार्लोची भेट म्हणजे आयुष्यभर स्मरणात राहणारा एक राजेशाही अनुभव ठरला. त्यावेळी जाणवले, की या देशाची खरी ओळख केवळ त्याच्या संपत्तीत आणि वैभवात नसून, प्रत्येक क्षणाला संस्मरणीय करण्याच्या त्याच्या क्षमतेत आहे. लेखिका पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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