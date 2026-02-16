Premium|Mumbai Pune Expressway Safety: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज: गॅस टँकर अपघातांचा धोका

साप्ताहिक

highway safety management: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकर व केमिकल ट्रक अपघातांच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि मानवकेंद्री आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध महामार्गांवर गॅस टँकर आणि केमिकल ट्रक अपघातांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व आर्थिक हानी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासारखी अत्यंत महत्त्वाची वाहतूक व्यवस्था अशा मोठ्या परिणामांच्या आपत्तींना सामोरी जाण्यास पुरेशी सज्ज आहे का?

