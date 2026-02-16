Premium|Mumbai Pune Expressway Safety: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज: गॅस टँकर अपघातांचा धोका

डॉ. श्रीकांत गबालेगेल्या काही वर्षांत देशातील विविध महामार्गांवर गॅस टँकर आणि केमिकल ट्रक अपघातांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व आर्थिक हानी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासारखी अत्यंत महत्त्वाची वाहतूक व्यवस्था अशा मोठ्या परिणामांच्या आपत्तींना सामोरी जाण्यास पुरेशी सज्ज आहे का?.या द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकरचा अपघात झाल्यास तो काही मिनिटांतच केवळ वाहतूक दुर्घटना न राहता गंभीर आपत्तीत रूपांतरित होऊ शकतो. आग, विषारी वायू गळती, स्फोटाचा धोका, प्रचंड वाहतूक कोंडी, प्रवाशांमध्ये भीती आणि बचाव कार्यावरील मर्यादा हे सर्व घटक एकाच वेळी कार्यरत होतात. घाट विभाग, बोगदे, खोल दऱ्या, तीव्र उतार, तीक्ष्ण वळणे आणि भूस्खलनप्रवण भाग यांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होते. त्यामुळे अशा प्रसंगी केवळ अपघातानंतरची प्रतिक्रिया पुरेशी ठरत नाही; त्याऐवजी पूर्वतयारीवर आधारित, तंत्रज्ञानसक्षम, समन्वयात्मक आणि मानवकेंद्री आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक ठरते.शक्यता कमी, पण परिणाम गंभीरगॅस टँकर अपघात हे सामान्य वाहन अपघातांपेक्षा मूलतः वेगळ्या स्वरूपाचे असतात. गॅस किंवा रसायनांची गळती अनेक वेळा डोळ्यांना न दिसणारी असते, परंतु अत्यंत घातक ठरू शकते. वाऱ्याच्या दिशेनुसार वायू काही सेकंदांत मोठ्या क्षेत्रात पसरतो. वाहनांचे गरम इंजिन, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, घर्षण किंवा अगदी मोबाईल फोनमधील ठिणगीसुद्धा स्फोटास कारणीभूत ठरू शकते. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोगदे, कट सेक्शन्स, खोल दऱ्या किंवा घाटातील अरुंद पट्टे या ठिकाणी गॅस साचण्याचा धोका अधिक वाढतो. अशा ठिकाणी अपघात झाल्यास दृश्यमानता कमी होते, लोकांमध्ये घबराट निर्माण होते आणि वाहने एकमेकांवर आदळून दुय्यम अपघात होण्याची शक्यता वाढते. काही मिनिटांतच अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक ठप्प होऊ शकते, ज्यामुळे बचाव पथकांना घटनास्थळी पोहोचणे कठीण होते. म्हणूनच, या प्रकारच्या आपत्तींसाठी वेळीच माहिती होणे, तात्काळ विलगीकरण, सुरक्षित स्थलांतर आणि समन्वित प्रतिसाद या चार स्तंभांवर आधारित व्यवस्था आवश्यक आहे..Premium|Digital Banking : तंत्रज्ञानामुळे बँका बनताहेत शक्तिशाली!.आवश्यक, पण अपुरा पर्यायमुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील नवीन ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प अभियांत्रिकीदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा असून, अपघातप्रवण घाट विभाग टाळून प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान करण्याचा त्याचा उद्देश आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कोणताही एक पायाभूत प्रकल्प संपूर्ण धोका पूर्णतः दूर करू शकत नाही. मिसिंग लिंकसोबतच आपत्कालीन बायपास, वाहतूक उलट व्यवस्था आणि नियंत्रित प्रवेश-निर्गमन ही व्यवस्था समन्वयाने कार्यरत असली पाहिजे.सीसीटीव्ही प्रणालीसध्या द्रुतगती मार्गावरील सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रामुख्याने वेग नियंत्रण, लेन शिस्त आणि वाहतूक निरीक्षणासाठी वापरले जातात. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हीच प्रणाली आपत्ती शोधण्याची पहिली आणि सर्वात प्रभावी यंत्रणा होऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि व्हिडिओ अॅनॅलिटिक्स वापरून धूर, आग, गॅस ढग, अचानक थांबलेली वाहतूक, असामान्य गर्दी किंवा साखळी अपघात त्वरित ओळखता येऊ शकतात.या प्रणालीद्वारे मिळणारी माहिती काही सेकंदांतच केंद्रीय आपत्ती नियंत्रण कक्ष, महामार्ग पोलिस, अग्निशमन दल, आरोग्य सेवा आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणापर्यंत पोहोचली पाहिजे. पहिल्या पाच ते दहा मिनिटांत घेतलेले निर्णय अनेक जीव वाचवू शकतात. हे लक्षात घेता सीसीटीव्ही प्रणालीला ‘डिझास्टर इंटेलिजन्स’ म्हणून वापरणे अत्यावश्यक ठरते.केमिकल ड्रेनेज ट्रॅप्सलोणावळा आणि खंडाळा यांसारख्या संवेदनशील भागांजवळ रसायनांच्या टँकरचा अपघात झाला, तर त्यातील घातक रसायने आणि तेल जमिनीत मुरून किंवा पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून थेट नद्या-नाल्यांमध्ये मिसळण्याचा गंभीर धोका असतो. यावर उपाय म्हणून, घाटातील रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या जलनिस्सारण व्यवस्थांमध्ये ठरावीक अंतरावर ‘ऑइल ॲण्ड केमिकल ट्रॅप्स’ बसवणे अत्यावश्यक आहे. या यंत्रणेमुळे अपघाताच्यावेळी सांडलेले रसायन थेट नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये न जाता एका विशेष टाकीत जमा होईल, जिथून ते सुरक्षितपणे नष्ट करता येईल. या उपाययोजनेमुळे परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचे साठे प्रदूषणमुक्त राहतील आणि घाटमाथ्यावरील स्थानिक जैवविविधतेचेही रक्षण होईल..आपत्कालीन बायपासआपत्तीच्यावेळी येथील सर्वात गंभीर आव्हान म्हणजे अडकलेल्या वाहनांना सुरक्षितपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने धोकादायक क्षेत्राबाहेर काढण्याची मर्यादित क्षमता. आपत्तीच्या परिस्थितीत अचानक आणि अनियंत्रित यू-टर्न किंवा अनधिकृत वळणे घेतल्यास अपघातांची शक्यता अधिक वाढते. ही समस्या लक्षात घेता, द्रुतगती मार्गावर दर पाच किलोमीटर अंतरावर आपत्कालीन बायपास किंवा नियंत्रित यू-टर्न कॉरिडॉर विकसित करणे अत्यावश्यक ठरते. हे बायपास मार्ग इतरवेळी बंद ठेवले जावेत आणि केवळ आपत्ती घोषित झाल्यानंतरच केंद्रीकृत नियंत्रण कक्षाद्वारे दूरस्थ पद्धतीने सक्रिय केले जावेत. स्वयंचलित बॅरियर्स, एलईडी सिग्नल्स आणि रिमोट ऑपरेटेड गेट्सच्या साहाय्याने टप्प्याटप्प्याने वाहनांची उलट वाहतूक सुरू करता येईल.या व्यवस्थेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणांना धोक्याच्या ठिकाणी जलद पोहोचण्यासाठी मोकळा आणि नियंत्रित मार्ग उपलब्ध होतो. वाहतूक उलटवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट एसओपीनुसार, वाहतूक पोलिस, महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून राबवली गेली, तर वेळेचे नुकसान आणि जीवितहानी लक्षणीयरित्या कमी करता येऊ शकते.समग्र आपत्ती नियोजनआपत्ती व्यवस्थापन ही केवळ अभियांत्रिकी उपायांची किंवा यांत्रिक नियंत्रण प्रणालींची प्रक्रिया नसून, ती थेट माणसांच्या मूलभूत गरजांशी जोडलेली सामाजिक जबाबदारी आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मोठ्या अपघातांच्यावेळी प्रवासी अनेकदा तासन्तास, कधीकधी पूर्ण दिवस वाहतूक कोंडीत अडकून राहतात. अशा दीर्घ अडथळ्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, शौचालय सुविधांची कमतरता, औषधोपचारांची अनुपलब्धता आणि मानसिक तणाव परिस्थिती अधिक गंभीर करतात.या पार्श्वभूमीवर, द्रुतगती मार्गावर दर दहा किलोमीटरवर कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा व स्वच्छ शौचालये उभारणे आवश्यक आहे. त्यांची नियमितपणे देखभाल व्हावी आणि आपत्कालीन परिस्थितीतही या सुविधा कार्यरत राहतील याची खात्री केली पाहिजे. यासोबतच, आपत्तीवेळी तातडीने तैनात करता येतील अशी मोबाईल टॉयलेट्स, पाण्याचे टँकर, प्राथमिक वैद्यकीय किट्स आणि आवश्यक औषधांचा साठा महामार्ग प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असावा. मानवी दृष्टिकोनातून पाहता, शारीरिक सुविधांबरोबरच प्रवाशांना मानसिक आधार देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, एफएम रेडिओ, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आणि मोबाईल अलर्ट्सद्वारे परिस्थितीची स्पष्ट माहिती, अपेक्षित प्रतीक्षा वेळ आणि उपलब्ध मदत दिल्यास घबराट आणि अफवा टाळता येतील..Premium|Smart home devices : स्मार्ट होम्स; तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगाची ओळख.डिजिटल बोर्ड मार्गदर्शन व्यवस्थामुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या संपूर्ण लांबीवर पर्यायी रस्त्यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. हे पर्यायी रस्ते केवळ तात्पुरत्या वळणांपुरते मर्यादित न ठेवता, जड वाहने, आपत्कालीन प्रतिसाद पथके, रुग्णवाहिका आणि सामान्य प्रवासी वाहने सुरक्षितपणे त्यांचा वापर करू शकतील अशी त्यांची रचना असावी. यासाठी रस्त्यांची रुंदी, वळणांची रेडियस, पृष्ठभागाची मजबुती, पावसाळ्यातील जलनिस्सारण व्यवस्था आणि स्पष्ट दिशादर्शक फलक यांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. या पर्यायी मार्गांची माहिती प्रवाशांपर्यंत तात्काळ आणि अचूक पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, द्रुतगती मार्गावरील डिजिटल डिस्प्ले बोर्डवर क्यूआर कोडद्वारे या पर्यायी मार्गांची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. क्यूआर कोडद्वारे दिलेली माहिती थेट जीआयएसआधारित लाइव्ह मॅपिंग प्रणालीशी जोडलेली असावी, ज्यामुळे वाहतूक स्थितीनुसार पर्यायी मार्गांचे अद्ययावत मार्गदर्शन मिळेल. अशा डिजिटल मार्गदर्शन व्यवस्थेमुळे गोंधळ कमी होईल, अनियोजित वळणे टाळली जातील आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वाहतूक व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध व सुरक्षित होईल. यासोबतच, सेल ब्रॉडकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून रोमिंग अलर्टप्रमाणेच आपत्कालीन एसएमएस संदेश पाठवता येतात. इंटरनेटशिवायही सर्व मोबाईल्सवर पोहोचणारे हे संदेश मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत असावेत.टोल नाके, माध्यमे आणि यंत्रणांमधील समन्वयसध्याच्या व्यवस्थेत टोल नाके प्रामुख्याने महसूल संकलनासाठी वापरले जात असले, तरी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने त्यांचे स्थान अत्यंत रणनीतिक आहे. द्रुतगती मार्गावरील टोल नाके दोन्ही बाजूंनी वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी नैसर्गिक प्रवेशद्वार म्हणून काम करू शकतात. गॅस टँकर अपघात किंवा अन्य गंभीर घटना घडताच, जीआयएस आणि सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे पुष्टी मिळाल्यानंतर टोल नाक्यांवरील वाहतूक त्वरित बंद करता येऊ शकते. स्वयंचलित बॅरियर प्रणाली, डिजिटल सिग्नल्स आणि रिअल-टाइम अलर्ट्सच्या साहाय्याने हजारो वाहने धोकादायक क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून रोखता येतील. या प्रक्रियेत टोल नाक्यांवरील कर्मचारी केवळ ऑपरेटर न राहता, प्राथमिक आपत्कालीन माहिती संकलक म्हणून कार्य करू शकतात. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, आपत्तीच्यावेळी माहितीचा प्रवाह एकसंध आणि विश्वासार्ह असणे. यासाठी एफएम रेडिओ, दूरदर्शन वाहिन्या, अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्स आणि नॅव्हिगेशन अॅप्स यांच्याशी थेट समन्वय असलेली यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे..एआयआधारित लेन शिस्त निरीक्षणवेगाबरोबरच वाहतुकीतील शिस्त हा अपघातांचा एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. अचानक लेन बदलणे, इंडिकेटरशिवाय ओव्हरटेक करणे, जड वाहनांनी चुकीच्या लेनमध्ये प्रवेश करणे अशा गैरशिस्तीमुळे गंभीर अपघातांची शक्यता वाढते. यावर प्रभावी उपाय म्हणून एआयआधारित स्मार्ट कॅमेऱ्यांचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. हे कॅमेरे वाहनांची गती, लेन बदलण्याची पद्धत, सुरक्षित अंतर न पाळणे आणि वारंवार होणाऱ्या धोकादायक हालचाली ओळखू शकतात. या प्रणालीद्वारे नियमभंग करणाऱ्या वाहनांची स्वयंचलित ओळख, नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि ई-चलन प्रणालीशी थेट जोडणी करता येऊ शकते.टोल नाक्यांपूर्वी टायर स्थिती तपासणीअपघातानंतरच्या कारवाईपेक्षा अपघात होण्यापूर्वीची तपासणी अधिक महत्त्वाची आहे. द्रुतगती मार्गावरील अनेक अपघात खराब टायर, झिजलेली ट्रेड, कमी हवा किंवा टायर फुटण्यामुळे घडतात. त्यामुळे टोल नाक्यांपूर्वी टायर स्थिती तपासणी अनिवार्य करणे ही काळाची गरज आहे. आधुनिक सेन्सरआधारित किंवा व्हिज्युअल स्कॅनिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने टायरचा दाब, तापमान आणि झीज ओळखता येऊ शकते. टायर असुरक्षित आढळल्यास अशा वाहनांना द्रुतगती मार्गावर प्रवेश न देता जवळच्या सेवा क्षेत्रात दुरुस्तीसाठी वळवणे आवश्यक आहे..किमान तीन ट्रक टर्मिनल्सची उभारणीजड वाहन अपघातांमागील एक दुर्लक्षित पण गंभीर कारण म्हणजे ड्रायव्हरला येणारा थकवा (ड्रायव्हर फटीग). सलग अनेक तास वाहन चालवणे, पुरेशी झोप न मिळणे आणि वेळेच्या दबावाखाली वेग वाढवणे यांमुळे निर्णयक्षमता कमी होते आणि अपघाताची शक्यता वाढते. यावर प्रभावी उपाय म्हणून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर किमान तीन सुसज्ज ट्रक टर्मिनल्स किंवा ड्रायव्हर रेस्ट एरिया उभारणे आवश्यक आहे. ड्रायव्हरना ठरावीक अंतरानंतर थांबणे बंधनकारक केल्यास थकवा कमी होईल आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटेल. ही गुंतवणूक खर्चिक वाटली, तरी ती महामार्ग सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.वेगवान नव्हे, तर सुरक्षित द्रुतगती मार्गआजच्या काळात विकासाची संकल्पना फक्त वेग, अंतर आणि वेळेच्या बचतीपुरती मर्यादित राहू शकत नाही. सुरक्षितता, आपत्ती-सहिष्णुता, तंत्रज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थापन आणि मानवी गरजांचा आदर या घटकांशिवाय कोणतीही आधुनिक पायाभूत सुविधा पूर्ण मानली जाऊ शकत नाही. आपत्ती आली तर काय करायचे? या प्रश्नापेक्षा आपत्ती येण्यापूर्वी आपण किती सज्ज आहोत? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. वर चर्चिलेले सर्व अपाय स्वतंत्र नसून, एका एकत्रित आणि परस्परपूरक प्रणालीचे घटक आहेत. या उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास द्रुतगती मार्ग केवळ जलद नव्हे, तर संकटकाळातही कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह होऊ शकतो.मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचा भविष्यातील चेहरा केवळ ‘वेळ वाचवणारा मार्ग’ असा नसावा, तर तो जीव वाचवणारा आणि नागरिकांचा विश्वास जपणारा मार्ग असला पाहिजे. आज जर शासन, प्रशासकीय यंत्रणा, तज्ज्ञ, तंत्रज्ञ आणि नागरिक यांनी मिळून आपत्ती-सज्जतेला प्राधान्य दिले, तर उद्याची कोणतीही अकल्पित घटना ही आपत्ती न ठरता, यशस्वीपणे हाताळलेली परिस्थिती ठरू शकते. तयारी ही प्रतिक्रिया नसून, ती नियोजनाची संस्कृती आहे आणि तीच सुरक्षित द्रुतगती मार्गाची खरी ओळख असली पाहिजे.डॉ. श्रीकांत गबाले ग्राफियाज सोल्युशन्स प्रा. लि.चे डॉ. श्रीकांत गबाले ग्राफियाज सोल्युशन्स प्रा. लि.चे पुणेस्थित संचालक आहेत. 