Premium|Nashik Tree Cutting: नाशिकच्या तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीला हरित लवादाची स्थगिती, पर्यावरणवादी संघटनांचा विजय

नाशिकमधली वृक्षतोड, अर्थात तपोवन परिसरात केली जाणारी झाडांची तोडणी आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे थांबली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने या वृक्षतोडीला २० फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळा भरवला जाणार असून, या कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील झाडांची तोडणी करणे आवश्यक असल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगितले जात आहे. विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला. त्यासंदर्भात राज्यभर आंदोलनही झाले..झाडे तोडली जाऊ नयेत, पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे यासाठी आग्रह धरणे योग्यच आहे. अशा गोष्टीला कोणीच चूक म्हणणार नाही. मात्र झाडांच्या आडून पक्षीय मतभेदांचे किंवा राजकारणाचे बाण एकमेकांवर सोडले जाणार असतील, तर प्रश्न गुंतागुंतीचा होतो. नाशिकची वृक्षतोड त्या अर्थाने तशीच ठरली आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात सरकारवरील आरोप फेटाळताना आम्ही कुठलीही झाडे अनावश्यकपणे तोडत नसून, पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारी कुठलीही गोष्ट करत नसल्याची ग्वाही दिली होती. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादासमोर बाजू मांडताना सरकार पातळीवरील मंडळींना आपली बाजू नेमकेपणाने मांडता आली नाही, हा निकालाचा सरळ अर्थ आहे..हरित लवादाने २० फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला झाडे तोडण्यास प्रतिबंध केला आहे. हरित लवादाने जे टप्पे सांगितले आहेत, त्या टप्प्यांचा विचार करता महापालिकेला आपली बाजू मांडता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे दुर्दैवाने कुठलीही प्रक्रिया करताना, त्याची योग्य पद्धतीने सिस्टीम तयार करण्याकडे दुर्लक्ष होते. सरकारी यंत्रणेला तपोवन परिसरातील झाडे तोडायची असतील, तर त्याची योग्य कारणे त्यांनी जनतेला द्यायला हवीत, त्याचबरोबर ती झाडे तोडणे आवश्यकच असल्यास कुठलाही भोंगळ युक्तिवाद न करता ठोस आकडेवारी आणि त्याला पूरक कारणांची जोड देऊन आपले म्हणणे संबंधित न्यायव्यवस्थेला पटवणे आवश्यक आहे. मात्र या संदर्भात न्यायालयामध्ये जाणारे विविध संघटनांचे कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी संस्था यांच्याकडून विवेकाला रजा दिली जाते..सरकारी यंत्रणांमधील लालफितीचा कारभार आणि जनतेला उत्तरदायी नसल्याची भावना, यातून सरकारी कामकाजात आलेला बनचुकेपणा व प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा कागदाला कागद जोडून तयार केलेली आभासी परिस्थिती यामुळे दोन्ही बाजूंकडून एखाद्या विषयावर अकारण कीस पाडला जातो. आत्ता सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांची याचिका दाखल असून, त्यावर सुनावणी चालू असताना माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांना न्यायालयाने कठोर शब्दांत झापले. त्यांच्या बेताल वक्तव्यानंतर त्यांची कानउघाडणी केली. हे उदाहरण इथे अशाकरिता देत आहोत, की आपल्याकडे एखाद्या विषयात फिर्यादी आणि त्यांच्या विरुद्ध बाजू मांडणारे लोक यांच्याकडून काही वेळा विवेकाला कशी रजा दिली जाते, याचे दर्शन त्या प्रकरणातून घडले आहे. नाशिकमधील तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीची नेमकी गरज काय, यापेक्षा ती राजकारणाचा मुद्दा बनली हे लक्षात घेतले पाहिजे, त्यामुळे खरोखर या प्रश्नातले गांभीर्य बाजूला पडून दोन्ही बाजू आमचीच भूमिका बरोबर कशी हे पटवून देण्याच्या मागे लागल्या..कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन, कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधूंसाठी लागणाऱ्या सुविधा यांबद्दल काटेकोर नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी याकडे लक्ष देण्यापेक्षा वृक्षतोड कशी आवश्यक आहे, हे समजावून न देता आमचा मुद्दा कसा योग्य आहे आणि सरकारी यंत्रणा म्हणून आम्हीच कसे बरोबर आहोत, हे पटवून देण्याच्या मागे सरकारी यंत्रणेतील धुरिणांची शक्ती खर्च होऊ लागली. दुसरीकडे पर्यावरणवादी संघटनांनी हा एकच मुद्दा आत्ताच्या घडीचा अगदी निकराचा प्रश्न आहे, असे समजून राज्यभर रान पेटवले. मूळ मुद्दा दोन्ही बाजूंकडून जनतेला समजेल अशा भाषेत स्पष्टपणे उलगडून सांगितला गेला नाही तो नाहीच. वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्याचा आनंद मानणाऱ्या पर्यावरणवादी संघटनांनी या निर्णयाने आभाळ ठेंगणे झाल्याचा आनंद न मानता पर्यावरणात लोकसहभाग कसा वाढेल याचाही विचार केला पाहिजे..प्रत्येक वेळी असे यश मिळेलच असे नाही आणि न्यायालयाचा मार्ग प्रत्येक वेळी उपकारकच ठरेल असेही नाही. पर्यावरणवादी संघटनांच्या गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या टोकाच्या भूमिकांमुळे सोसायटीच्या आवारातील त्रास देणाऱ्या झाडाच्या फांद्या कापणेसुद्धा अवघड झाले आहे. पर्यावरणाचे रक्षण ही जबाबदारी न वाटता दहशतीची बाब वाटावी, अशा प्रकारची नियमावली अस्तित्वात आली आहे. सरकारी यंत्रणा या नियमावलीचा सोयीने अंमल करतात, त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय हा दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक पद्धतीने घेऊन आपल्या भूमिका तपासून पाहून या प्रश्नाबाबतची वस्तुस्थिती लवादासमोर सादर केली पाहिजे. आरोप-प्रत्यारोपाचा 'कुंभमेळा' करणे योग्य नाही. विवेकाची कास धरून विचाराचा कुंभ व सकारात्मकतेचा वृक्ष जोपासणे हे संतुलित समाज व्यवस्थेचे लक्षण आहे. तपोवन घटनेतून नाशिकमधील या प्रश्नाशी संबंधित घटकांना आत्ताचा निर्णय हाच धडा देणारा आहे..