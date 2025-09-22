Premium|Diamond Mines: भारत - हिऱ्यांच्या घडणीचे जागतिक केंद्र..!

उमेश शेळके हिरा नैसर्गिक असो किंवा लॅबोरेटरी ग्रोन, त्याला आकर्षक तेज आणि आकार दिला जातो तो भारतातच! गुजरातमधील सूरत हे शहर त्याचे मुख्य केंद्र ठरले आहे. तेथील कुशल कारागीर, अद्ययावत तंत्रज्ञानातून हिऱ्याला पैलू पाडलेले जातात. या प्रक्रियेनंतर हिरे जगभर निर्यात होतात. लग्न सोहळ्याच्या अंगठीत बसलेला हिरा पाहताना बहुतेक लोकांच्या मनात एकच प्रश्न येतो, की हा कुठून आला असेल? पृथ्वीच्या गर्भातून येणारा नैसर्गिक हिरा आहे की प्रयोगशाळेत निर्माण झालेला? कारण, आज हिऱ्यांच्या बाजारात दोन प्रवाह निर्माण झाले आहेत. पहिला म्हणजे नैसर्गिक हिरे आणि दुसरा, लॅबोरेटरी ग्रोन हिरे (एलजीडी). दोन्हींच्या मागे कार्बनचीच कहाणी आहे, पण त्यांचा प्रवास पूर्ण वेगळा.नैसर्गिक हिऱ्याचा प्रवास हिरा म्हणजे निसर्गाचा चमत्कार मानला जातो. पृथ्वीच्या गर्भात कोट्यवधी वर्षे प्रचंड उष्णता आणि दाबाखाली कार्बनचे रूपांतर हिऱ्यात झाले. त्यानंतर ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हे हिरककण जमिनीच्या जवळ आले. आज जगभरातील खाणीतून हे हिरे मिळतात. रशिया, बोट्सवाना, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हे नैसर्गिक हिऱ्यांच्या खाणी असणारे प्रमुख देश आहेत. या खाणींमधून टनावारी खडक बाहेर काढले जातात, लाखो टन माती हलवली जाते, तेव्हा कुठे त्यात थोडेसेच हिरे मिळतात. .खाणीतून बाहेर पडलेला हिरा अजून ‘रत्न’ झालेला नसतो. तो एक खरखरीत खडा असतो. त्याचा खरा कायापालट घडतो सुरतच्या कारागिरांच्या हातून. सूरत हे जगातील हिरा घडविण्याचे मुख्य केंद्र आहे. येथे लेझर मशिन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कारागिरीच्या कौशल्यातून हिऱ्याला आकार दिला जातो. कापणी, घासणी, पॉलिशिंग करून त्याला तेज प्राप्त होतं. तयार झालेले हिरे मग बेल्जियम, दुबई, न्यू यॉर्क, हाँगकाँग या जागतिक व्यापार केंद्रांकडे रवाना होतात. तिथून ते मोठमोठ्या ब्रँड्सकडे पोहोचतात. ते त्यांना खास डिझाईनमध्ये बसवून दागिन्यांच्या स्वरूपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात.लॅबोरेटरी ग्रोन हिऱ्याचा प्रवासनैसर्गिक हिऱ्यासाठी लाखो वर्षं वाट पाहावी लागते, पण विज्ञानाने ही प्रतीक्षा संपवली. आज हिरा प्रयोगशाळेत काही आठवड्यांत तयार होतो. सूरत, मुंबई, चीन, सिंगापूर अशा ठिकाणी भव्य प्रयोगशाळांमध्ये एचपीएचटी (हाय प्रेशन हाय टेंपरेचर) आणि सीव्हीडी (केमिकल व्हेपर डिपॉझिशन) या दोन प्रमुख पद्धती वापरल्या जातात.लॅब ग्रोन हिरे दिसायला आणि रासायनिकदृष्ट्याही नैसर्गिक हिऱ्यांसारखेच असतात. फक्त त्यांचा जन्म निसर्गाऐवजी प्रयोगशाळेत झालेला असतो. या हिऱ्यांचाही पुढचा प्रवास सूरतमध्येच होतो. तेथे घासणी, पॉलिशिंग, आकार दिला जातो. नंतर ते थेट अमेरिका, युरोप, चीन अशा बाजारपेठांत निर्यात होतात. अमेरिकेत लग्नसोहळ्यांमध्ये किंवा युरोपातील फॅशन ब्रँड्समध्ये आज लॅब ग्रोन हिऱ्यांना प्रचंड मागणी आहे. कारण ते स्वस्त, पर्यावरणपूरक आणि संघर्षमुक्त असतात.दोन हिऱ्यांच्या प्रवासांचे साम्य व फरक घटक नैसर्गिक हिरा लॅब हिरा उगम पृथ्वीच्या गर्भात लाखो वर्षांत प्रयोगशाळेत काही आठवड्यांत कच्चा माल किंबरलाइट खडक कार्बन वायू/ग्राफाइट प्रक्रिया खाणकाम, सूरत/अँटवर्पमध्ये घासणी प्रयोगशाळा + सुरतमध्ये घासणी बाजारपेठ अमेरिका, युरोप, दुबई, हाँगकाँग अमेरिका, युरोप, भारत, चीन किंमत दुर्मीळतेमुळे महाग २० ते ५० टक्के स्वस्त ग्राहक धारणा प्रतिष्ठा, परंपरा, गुंतवणूक पर्यावरणपूरक, ट्रेंडी, परवडणारे .Premium| US Tariffs: टॅरिफमुळे भारताला ३५ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होवू शकतं. हे ३ उपाय भारताला या संकटातून वाचवू शकतात!.भारत : दोन्ही प्रवाहांचा सेतूआधुनिक काळात हिऱ्यांचा प्रवास नैसर्गिक हिरे आणि लॅबोरेटरी ग्रोन हिरे या दोन दिशांनी सुरू आहे. पण या दोन्ही प्रवाहांना जोडणारा दुवा एकाच देशात आहे, तो म्हणजे भारत.नैसर्गिक हिरे आफ्रिका, रशिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांतील जमिनीच्या गर्भातून बाहेर येत असले, तरी त्यांना खरा आकार मिळतो तो भारतातच. गुजरातमधील सूरत शहर हे जगाचे ‘डायमंड कटिंग ॲण्ड पॉलिशिंग हब‘ म्हणून प्रसिद्ध आहे. जगात तयार होणाऱ्या नैसर्गिक हिऱ्यांपैकी तब्बल ९० टक्क्यांहून अधिक हिरे सुरतमध्ये घासले आणि कापले जातात. याठिकाणी हजारो कारागीर आपल्या हस्तकौशल्याने आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने खडबडीत दगडाला हळूहळू पैलू पाडून मोहक झळाळी देतात. या प्रक्रियेनंतर हे हिरे जागतिक बाजारपेठांत पोहोचतात. .Premium|Indian Car Market: भारतीय वाहन बाजारपेठेत परकी कंपन्यांचा 'टॉप स्पीड'.लॅब ग्रोन हिऱ्यांचा उदय आणि भारताचे नेतृत्वजगात वाढत्या पर्यावरण जागरूकतेमुळे आणि परवडणाऱ्या दागिन्यांच्या मागणीमुळे लॅबोरेटरी ग्रोन हिऱ्यांचा बाजार झपाट्याने वाढतो आहे. लॅब ग्रोन हिरेही नैसर्गिक हिऱ्यांप्रमाणेच कापणी व घासणी प्रक्रियेतून जातात. या कामासाठी भारत पुन्हा एकदा जागतिक केंद्र ठरतो. चीन, अमेरिका, सिंगापूर अशा देशांमधील प्रयोगशाळांत तयार केलेले हिरे पुढील प्रक्रियेसाठी भारतात येतात. प्रयोगशाळांत तयार झालेले हिरे सुरतमध्ये घासले जातात आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची झळाळी मिळते. सर्वात मोठी मागणी अमेरिकेतून येते, कारण तिथली दागिने उद्योगसाखळी आणिग्राहक वर्ग वेगाने लॅब ग्रोन हिऱ्यांकडे वळत आहे. युरोप ही दुसरी महत्त्वाची बाजारपेठ असून पर्यावरणपूरक आणि नैतिक दागिन्यांबाबत जागरूक असलेल्या ग्राहकांना लॅब ग्रोन हिरे आवडत आहेत. चीनमधील मध्यमवर्ग परवडणाऱ्या लक्झरीकडे आकर्षित होत असून, तिथेही लॅब ग्रोन हिरे झपाट्याने लोकप्रिय होत आहेत. तसेच भारतामध्ये शहरी ग्राहकवर्ग, विशेषतः तरुण पिढी पर्यावरणपूरकता, परवडणारी किंमत आणि आधुनिक डिझाईन्समुळे लॅब ग्रोन हिरे स्वीकारत आहे.भारताचे दुहेरी स्थान अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एकीकडे सुरतमधील कारागीर जमिनीच्या गर्भातून बाहेर आलेल्या नैसर्गिक हिऱ्यांना नवा लुक देतात. त्यांच्या कौशल्यपूर्ण हातात हे खडे आपली खरी झळाळी प्राप्त करतात. तर दुसरीकडे, हेच शहर आज लॅबोरेटरी ग्रोन हिऱ्यांच्या उत्पादनाचे ग्लोबल हब होत आहे. अशारितीने भारत दोन्ही प्रवाहांचा सेतू ठरतो आहे. हिरे पृथ्वीच्या गर्भातील असोत किंवा प्रयोगशाळेत साकारलेले, त्यांना अंतिम आकार भारतातच मिळतो. त्यामुळेच भारताला ‘हिऱ्यांचा जागतिक कारागीर’ म्हटले जाते.(उमेश शेळके दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये प्रिन्सिपल करस्पाँडंट आहेत.)------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.