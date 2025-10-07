Premium|Shev Recipe: शेव बनवण्याच्या सोप्या आणि मस्त रेसिपीज; कुरकुरीत आणि चविष्ट

सुजाता नेरुरकरदिवाळीत फराळाचे पदार्थ करण्यात भारतीयांचा हातखंडा असतो. अनेकजण फराळातील काही अवघड पदार्थसुद्धा लीलया करताना दिसतात. फराळातील त्यातल्या त्यात थोडासा क्लिष्ट प्रकार म्हणजे शेव. घरच्या घरी कुरकुरीत नि चटकदार शेव तयार करण्यासाठी काही खास रेसिपीज... नायलॉन शेव साहित्यअडीच कप बेसन, अर्धा टेबलस्पून काळे मीठ, अर्धा टीस्पून हळद, ४ ते ५ टेबलस्पून तेल, तळण्यासाठी तेल.कृतीएका भांड्यात बेसन, काळे मीठ, हळद आणि तेल एकत्र करून घ्यावे. त्यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून घट्टसर पीठ मळावे. नंतर कढईत तेल गरम करायला ठेवावे. सोऱ्यामध्ये अगदी बारीक छिद्र असलेली चकती लावून पिठाचा गोळा भरावा आणि गरम तेलात शेव पाडावी. शेव सोनेरी रंग येईपर्यंत खमंग तळून घ्यावी. तळलेली शेव गार झाल्यावर हवाबंद डब्यात भरून ठेवावी. .पालक-पुदिना शेवसाहित्यदोन कप पालक पाने, अर्धा कप पुदिना पाने, ३ ते ४ हिरव्या मिरच्या, १ आले तुकडा, १ कप बेसन, पाव कप तांदळाचे पीठ, १ टीस्पून चाट मसाला, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, मीठ, तळण्यासाठी तेल.कृतीसर्वप्रथम पालक आणि पुदिन्याची पाने स्वच्छ धुऊन बारीक चिरावीत व बाजूला ठेवावीत. मग मिक्सरमध्ये पालक, पुदिना, हिरवी मिरची, आले आणि मीठ वाटून बाजूला ठेवावे. दुसऱ्या भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, चाट मसाला आणि लाल मिरची पावडर नीट मिक्स करावी. त्यात वाटलेले हिरवे मिश्रण घालून पीठ मऊसर मळावे. नंतर कढईत तेल गरम करावे. सोऱ्यालाही आतून थोडे तेल लावावे. पिठाचा एक गोळा घेऊन गरम तेलात शेव सोडावी. शेव सोनेरी रंग येईपर्यंत तळावी. थंड झाल्यावर ती घट्ट झाकण असलेल्या डब्यात भरावी. .बटाटा शेवसाहित्यदोन मध्यम आकाराचे बटाटे, १ कप बेसन, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, १ टेबलस्पून गरम तेल, २ लवंगा (पावडर), मीठ, तळण्यासाठी तेल.कृतीप्रथम बेसन दोन वेळा चाळणीने चाळून घ्यावे. बटाटे उकडून, सोलून १५ मिनिटे बाजूला ठेवावेत. त्यानंतर बटाटे किसावेत आणि अगदी लगदा तयार करावा, गुठळ्या राहू नयेत याची विशेष काळजी घ्यावी. किसलेल्या बटाट्यांमध्ये बेसन, लाल मिरची पावडर, लवंग पावडर, मीठ आणि थोडे गरम तेल घालून नीट मिक्स करावे व मऊसर पीठ मळून घ्यावे. नंतर कढईत तेल गरम करून त्यात सोऱ्याच्या साहाय्याने शेव सोडावी आणि पिवळसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यावी. तयार झालेली शेव पेपरवर पसरून थंड करावी आणि नंतर घट्ट झाकणाच्या डब्यात ठेवावी.भावनगरी शेवसाहित्यअर्धा किलो बेसन, दीड कप तेल, दीड कप पाणी, १ टीस्पून मिरे व ओवा (जाडसर), दीड टीस्पून पापड खार, दीड टीस्पून मीठ, शेव तळण्यासाठी तेल.कृतीएका परातीत पाणी व तेल हातांनी चांगले फेसून घ्यावे. मग त्यामध्ये कुटलेले मिरे व ओवा घालून मिक्स करा. कढई गरम करून पापड खार व मीठ थोडेसे गरम करून घ्यावे. मग तेल-पाण्याच्या मिश्रणात हळुवारपणे बेसन घालून मिक्स करून शेवेचे पीठ भिजवून घ्यावे. कढईमध्ये तेल गरम करून घ्यावे. सोऱ्यामध्ये शेवेचे पीठ भरून थोडी मोठी छिद्रे असलेली चकती वापरून गरम तेलामध्ये शेव पाडावी. शेव पाडताना आच मोठी ठेवून शेव पाडावी. मग आच कमी करावी. सोनेरी रंग येईपर्यंत शेव तळून घ्यावी. तळल्यावर पेपरवर ठेवावी, म्हणजे जास्तीचे तेल निघून जाईल. शेव थंड झाल्यावर प्लॅस्टिकच्या पिशवीत भरून घट्ट झाकणाच्या डब्यात ठेवावी. .गोड शेवसाहित्यदोन कप बेसन, १ कप तांदळाचे पीठ, पाव कप बटर, १ टेबलस्पून तेलाचे मोहन, मीठ, तळण्यासाठी तेल, ३ कप साखर, २ टीस्पून वेलची पूड.कृतीसर्वप्रथम बेसन, तांदळाचे पीठ आणि मीठ एकत्र चाळून घ्यावे. मग त्यामध्ये कडकडीत तेलाचे मोहन आणि बटर घालून चांगले मिक्स करावे. नंतर लागेल तसे थोडे थोडे पाणी वापरून शेवेसाठी पीठ मळून घ्यावे. नंतर कढईत तेल गरम करून शेवेच्या सोऱ्यामध्ये पीठ भरावे. थोडे मोठे छिद्र असलेली चकती लावून गरम तेलात शेव पाडावी. शेव पाडताना आच मोठी ठेवावी आणि शेव पाडल्यानंतर मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळावी. तळलेली शेव पेपरवर काढावी, म्हणजे जास्तीचे तेल निघून जाईल. अशा प्रकारे सर्व शेव तळून घ्यावी. नंतर मोठ्या कढईत साखर आणि पाणी मिसळून घट्ट पाक करून घ्यावा. त्या पाकामध्ये तळलेली शेव घालून हळुवारपणे हलवत मिसळावी. थंड झाल्यावर शेवेला एक सुंदर चकाकी येते. शेव पूर्ण थंड झाल्यावर ती हवाबंद डब्यात भरून ठेवावी. .रतलाम शेवसाहित्यदोन कप बेसन, २ टीस्पून लाल मिरची पावडर, ७-८ मिरे, अर्धा टीस्पून ओवा, पाऊण टीस्पून जिरे, अर्धा टीस्पून बडीशेप, १ दालचिनी तुकडा, २ लवंग, १ टीस्पून सुंठ पावडर, पाऊण टीस्पून हिंग, पाऊण टीस्पून शेंदेलोण मीठ, पाऊण कप तेल (गरम), चिमूटभर सोडा, १ टीस्पून लिंबाचा रस, मीठ चवीनुसार, तळण्यासाठी तेल.कृतीतवा गरम करून त्यावर मिरे, ओवा, जिरे, बडीशेप, दालचिनी, लवंग थोडेसे गरम करून घेऊन मिक्सरमध्ये थोडेसे जाडसर वाटून घ्यावे. एका परातीत बेसन, लाल मिरची पावडर, हिंग, मीठ, शेंदेलोण मीठ एकत्र करून चाळून घ्यावे. चाळलेल्या पिठामध्ये कडकडीत तेलाचे मोहन घालावे. पीठ मिक्स करून त्यात सुंठ पावडर, सोडा, लिंबाचा रस घालावा व थोडेसे पाणी वापरून पीठ मळून घ्यावे. कढईमध्ये तेल गरम करावे. सोऱ्यामध्ये पीठ भरून थोडी मोठ्या छिद्रांची चकती लावून गरम तेलामध्ये शेव पाडावी. मंद आचेवर तळून घ्यावी. तळलेली शेव पेपरवर ठेवून थंड झाल्यावर भरून ठेवावी. .काही स्मार्ट टिप्सशेव करताना ताजी चणा डाळ वापरावी. त्याला चांगले ऊन दाखवून मग डाळ दळावी.शेव करण्याअगोदर बेसन दोन-तीन वेळा सपेटीच्या चाळणीने चाळून घ्यावे.बेसन चाळून घेताना लाल मिरची पावडर, लवंग पावडर, मीठ, धने-जिरे पावडर किंवा शेव मसाला घालावा व मग चाळून घ्यावे. त्यामुळे शेव हलकी होते.पीठ मळताना ते अगदी घट्ट किंवा अगदी सैल नसावे, मध्यम असावे. त्यामुळे शेव अतिकडक किंवा अतिमऊ होत नाही. पीठ चांगले मळून घ्यावे. पीठ फार आधी मळून ठेवू नये.सोऱ्यातून शेव पाडण्याआगोदर सोऱ्या प्रथम आतून ओला करून तेलाचा हात लावावा, म्हणजे पीठ चिकटत नाही व शेव चांगली बाहेर पडते.तेल चांगले गरम करून घ्यावे. शेव पाडताना आच मोठी करावी व शेव पाडल्यावर लगेच कमी करावी.शेव छान पिवळा (गोल्डन यलो) रंग येईपर्यंत तळावी. तळलेली शेव कागदावर ठेवावी व थंड झाल्यावर घट्ट झाकणाच्या डब्यात भरून ठेवावी. (सुजाता नेरुरकर पुणेस्थित फूड ब्लॉगर अाहेत.)