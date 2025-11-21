Premium|Healthy Upma Delight : हेल्दी ब्रेकफास्ट आणि स्मूदीज

साप्ताहिक

ओट्सचा उपमा बनवण्यासाठी ओट्स भाजून घ्यावेत आणि चिरलेला कांदा, टोमॅटो, गाजर कढीपत्ता व मोहरीसोबत परतून घ्यावेत. हा नाश्ता फायबरने युक्त व कमी चरबीचा असल्यामुळे भूक नियंत्रित ठेवतो.
ओट्सचा उपमा

साहित्य

एक कप ओट्स, १ चिरलेला कांदा, १ चिरलेला टोमॅटो, १ चिरलेले गाजर, ३ हिरव्या मिरच्या, मोहरी, कढीपत्ता, लिंबाचा रस.

कृती

ओट्स कोरडे भाजून घ्यावेत. दुसऱ्या पॅनमध्ये तेल घालून मोहरी, कढीपत्ता, कांदा आणि भाज्या परताव्यात. त्यात मीठ व पाणी घालून शेवटी ओट्स मिसळावेत.

फायदा

ओट्समध्ये फायबर भरपूर आणि चरबी कमी असल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि भूक उशिरा लागते.

