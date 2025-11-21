Premium|Healthy Upma Delight : हेल्दी ब्रेकफास्ट आणि स्मूदीज

ओट्सचा उपमासाहित्यएक कप ओट्स, १ चिरलेला कांदा, १ चिरलेला टोमॅटो, १ चिरलेले गाजर, ३ हिरव्या मिरच्या, मोहरी, कढीपत्ता, लिंबाचा रस.कृतीओट्स कोरडे भाजून घ्यावेत. दुसऱ्या पॅनमध्ये तेल घालून मोहरी, कढीपत्ता, कांदा आणि भाज्या परताव्यात. त्यात मीठ व पाणी घालून शेवटी ओट्स मिसळावेत.फायदाओट्समध्ये फायबर भरपूर आणि चरबी कमी असल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि भूक उशिरा लागते..Premium|Oilseed production India: खते, डाळ, तेलबियांच्या उत्पादनांत स्वयंपूर्णता हवी\n\n.बेसन धिरडेसाहित्यएक कप बेसन, १ चिरलेला कांदा, १ चिरलेला टोमॅटो, कोथिंबीर, ३ हिरव्या मिरच्या, हळद, मीठ, ओवा.कृतीसर्व घटक पाण्यात घालून थोडेसे घट्ट बॅटर तयार करावे. गरम तव्यावर थोडे तेल घालून पातळ थर पसरवावा आणि दोन्ही बाजूंनी शेकून घ्यावा.फायदाहा पदार्थ ग्लूटन-फ्री असल्यामुळे आरोग्यदायी पर्याय ठरतो..मटार-शेंगदाण्याचे पोहेसाहित्यएक कप पोहे, १ उभा चिरलेला कांदा, अर्धा कप मटार, पाव कप भाजलेले शेंगदाणे, मोहरी, कढीपत्ता, लिंबाचा रस.कृतीपोहे धुऊन निथळून घ्यावेत. कढईत मोहरी, कढीपत्ता, कांदा आणि मटार हे सर्व परतून घ्यावे. मटार मऊ झाल्यावर त्यात पोहे व शेंगदाणे मिसळावेत.फायदादिवसभर ऊर्जा देणारा हा पर्याय पौष्टिक व आरोग्यदायीही असतो..मूग डाळ धिरडेसाहित्यएक कप भिजवलेली मूग डाळ, ३ हिरव्या मिरच्या, १ तुकडा आले, कोथिंबीर, मीठ, हळद.कृतीमूग डाळ वाटून पेस्ट तयार करून घ्यावी. त्यात कोथिंबीर, मीठ, हळद व बारीक केलेल्या हिरव्या मिरच्या घालाव्यात. तयार झालेले मिश्रण तव्यावर पातळ पसरून दोन्ही बाजूंनी शेकून घ्यावे. मूग डाळीचे धिरडे तयार!फायदायात भरपूर प्रथिने असतात. हा पदार्थ पचायला हलका असल्यामुळे उपयुक्त ठरतो..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.एग सँडविचसाहित्यएक पाकीट होल व्हीट ब्रेड, दोन अंडी, १ चिरलेला टोमॅटो, १ बारीक चिरलेली काकडी, ४-५ पालक पाने, १ वाटी मिरची-पुदिन्याची हिरवी चटणी.कृतीएका पॅनमध्ये अंडी परतून त्यांची स्क्रॅम्बल्ड एग्ज करावीत. त्यातच भाज्या घालाव्यात. दुसऱ्या पॅनवर अथवा टोस्टरमध्ये टोस्ट केलेल्या ब्रेडवर चटणी लावून त्यावर मिश्रण पसरवावे. वरून आणखी एक ब्रेड स्लाइस ठेवून मध्यभागी कट करावे व सर्व्ह करावे.फायदाप्रथिने व कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स यांचा उत्तम मेळ यातून साधला जातो..रताळ्याचे सॅलडसाहित्यदोन उकडलेली रताळी, अर्धी वाटी दही, १ टीस्पून भाजलेली जिरे पूड, १ टीस्पून काळे मीठ, कोथिंबीर.कृतीरताळ्यांचे तुकडे करून त्यात दही व मसाले मिसळावेत. व्यवस्थित मिक्स करावे. वरून कोथिंबीर घालावी.फायदायात कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स, कॅल्शियम व अँटिऑक्सिडंट्सचे प्रमाण भरपूर असते..पीनट बटर प्रोटीन शेकसाहित्यएक पिकलेले केळे, १ टेबलस्पून साखरविरहित पीनट बटर, १ कप गायीचे दूध, १ टीस्पून मध, ४-५ बर्फाचे तुकडे.कृतीएका भांड्यात केळे, पीनट बटर, दूध आणि बर्फाचे तुकडे घालून व्यवस्थित ब्लेंड करून घ्यावे. त्यानंतर मध घालून शेक सर्व्ह करावा.फायदायातून प्रथिने आणि पोटॅशियम भरपूर मिळते. स्नायू पुनर्बांधणीसाठी हे उपयुक्त ठरू शकते..ओट्स-आल्मंड ब्रेकफास्ट स्मूदीसाहित्यतीन टेबलस्पून ओट्स, ५-६ भिजवलेले बदाम, १ कप दूध, १ टीस्पून मध, अर्धे केळे किंवा गोड चवीसाठी बिया काढलेले खजूर.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात ओट्स, भिजवलेले बदाम, दूध आणि केळे किंवा खजूर एकत्र करून फिरवून घ्यावे. त्यानंतर वरून मध घालावा. आरोग्यदायी स्मूदी तयार!फायदाया स्मूदीमध्ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रथिने असल्याने दिवसभर ऊर्जा टिकते..मॅंगो स्मूदीसाहित्यअर्धा कप दही, अर्धा सोलून तुकडे केलेला आंबा, १ टीस्पून चिया सीड्स, चिमूटभर वेलची पूड.कृतीब्लेंडरमध्ये दही, आंबा एकत्र ब्लेंड करून घ्यावे. या मिश्रणात चिया सीड्स आणि वेलची पूड घालावी. पौष्टिक स्मूदी तयार!फायदाही स्मूदी हायड्रेटिंग असते. तसेच प्रोबायोटिकयुक्त असल्यामुळे पचनासाठी चांगली असते..सफरचंद-दालचिनी स्मूदीसाहित्यएक सफरचंद, १ कप गायीचे दूध किंवा बदाम दूध, अर्धा टीस्पून दालचिनी पूड, १ टीस्पून जवस पूड, १ टीस्पून मध.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात सफरचंदाचे तुकडे, गायीचे किंवा बदामाचे दूध घालून फिरवावे. वरून दालचिनी पूड, जवस पूड आणि मध घालून स्मूदी सर्व्ह करावी.फायदाही फायबरयुक्त स्मूदी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते..Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.पालक-आंबा ग्रीन स्मूदीसाहित्यएक कप ताजी पालक पाने, अर्धा कप आंबा किंवा पपईचे तुकडे, अर्धे केळे, १ कप नारळपाणी किंवा साधे पाणी.कृतीब्लेंडरमध्ये पालकाची पाने, आंबा किंवा पपईचे तुकडे, केळ्याचे तुकडे घालावेत. त्यात नारळपाणी किंवा साधे पाणी घालून स्मूदी तयार करावी.फायदाया स्मूदीमध्ये लोह आणि व्हिटॅमिन सी यांचे उत्तम मिश्रण असते. ही स्मूदी ऊर्जा आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते..पपई-जिंजर स्मूदीसाहित्यअर्धा कप पिकलेली पपई, अर्धा इंच किसलेले आले, अर्धा कप दही, १ टीस्पून मध, ३-४ पुदिन्याची पाने.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात पपई, किसलेले आले, दही घालून बारीक फिरवून घ्यावे. त्यानंतर स्मूदीमध्ये मध घालून वरून पुदिन्याची पाने घालावीत आणि स्मूदी सर्व्ह करावी.फायदाया स्मूदीमुळे पचन सुधारते, शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.