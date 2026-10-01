Premium|Oldest Marathi Inscription : मराठी भाषेच्या प्राचीन इतिहासाचा पुरावा; श्रवणबेळगोळातील शिलालेख काय सांगतो?

डॉ. नागनाथ बळतेशिलालेखातील पहिली ओळ चामुंडराजाविषयी असून, त्याने हे शिल्प करविले असल्याचे त्यात म्हटले आहे - ‘श्री चावुण्डराजें करवियलें’. दुसरी ओळ गंगराजाविषयी असून, त्याने या शिल्पाभोवती ‘सुत्ताले’ म्हणजेच तट किंवा कोट उभारल्याचा उल्लेख आहे - ‘श्रीगंगराजे सुत्ताले करवियलें’. हेच लेख हळेकन्नड आणि तमिळ भाषांमध्ये कोरलेले आहेत.मराठी भाषेतील पहिला समजला जाणारा हा शिलालेख म्हैसूर राज्यातील हसन जिल्ह्यातील चेन्नरायपटण तालुक्यातील श्रवणबेळगोळ येथील गोमटेश्वराच्या पुतळ्याच्या पायाशी कोरलेला आहे. बेळगोळ या नावाची आणखी दोन गावे - हळे बेळगोळ आणि कोडी बेळगोळ - म्हैसूर प्रांतातच आहेत. नामसादृश्यामुळे घोटाळा होऊ नये, म्हणून हे गाव ‘श्रवणबेळगोळ’ या नावाने ओळखले जाते. श्रवणबेळगोळ म्हणजे श्रमणांचे, अर्थात जैन साधूंचे बेळगोळ. गावाच्या मध्यभागी एक सुंदर तळे असून ‘बेळगोळ’ हे ग्रामनाम या तळ्यावरून सिद्ध झाले असावे. या गावाचा उल्लेख प्राचीन शिलालेखांतून वेळगोळ, बेळगुळ, बेलुगुळ अशा विविध स्वरूपांत आढळतो; मात्र ‘बेळगोळ’ हे त्याचे सर्वमान्य नाव आहे. श्रवणबेळगोळास ‘गोम्मटपूर’ किंवा ‘दक्षिण काशी’ या नावानेही ओळखले जाते..या गावात चिक्क बेट्ट आणि दोड्डु बेट्ट अशा दोन टेकड्या आहेत. त्यांपैकी आकाराने मोठ्या असलेल्या दोड्डु बेट्ट या टेकडीला विंध्यगिरी किंवा इंद्रगिरी असेही म्हणतात. घुमटाकार असलेल्या या टेकडीची पायथ्यापासूनची उंची सुमारे पावणेपाचशे फूट असून तिच्या माथ्यावर, साधारणपणे मध्यभागी, गोमटेश्वराचा प्रचंड पुतळा गेली अनेक वर्षे उभा आहे. हा पुतळा चामुंडराजाने करविला असला, तरी त्याने तो कोणाकडून करवून घेतला, याची इतिहासात नोंद नाही. अरिट्टो नेमी हा त्याचा शिल्पकार असावा, असे राइस या पाश्चात्त्य अभ्यासकाने म्हटले आहे; परंतु त्यांच्या या विधानाला ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. गोमटेश्वर किंवा गोमटदेव हा जैन धर्मातील आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ या पहिल्या तीर्थंकराचा पुत्र मानला जातो. त्याला बाहुबली किंवा भुजबली, म्हणजेच मदनाचा अवतार, असेही समजतात.बाहुबली आणि भरत या दोन भावांपैकी बाहुबलीने सर्वसंगपरित्याग करून मोक्ष प्राप्त केला. त्यामुळे भरताने पोदनपूर येथे त्याची एक प्रचंड मूर्ती स्थापन केली आणि तिची कीर्ती ऐकून चामुंडराजाने श्रवणबेळगोळ येथे गोमटेश्वराचा पुतळा उभारला, अशी कथा भुजबलीचरित्र आणि राजावळी कथेसारख्या ग्रंथांत थोड्याफार फरकाने आढळते. भुजबलीचरित्रमध्ये हा पुतळा प्रथम रावणाने निर्माण केला आणि चामुंडराजाला स्वप्नदृष्टांत झाल्यानंतर त्याने तो जैन कलियुगाची सहाशे वर्षे पूर्ण झाली असताना, म्हणजे इ.स.पूर्व सुमारे ५० वर्षे, सध्याच्या ठिकाणी प्रस्थापित केला, असेही सांगितले आहे. मात्र पुतळ्यावरील लेखांतील ‘चावुण्ड’ या शब्दाऐवजी ‘रावण’ असा पाठ वाचून वरील पौराणिक कल्पनांना आधार दिला जातो, असे राइस यांनी स्पष्ट केले आहे. सारस्वतकार वि. ल. भावे सांगताना म्हणतात, ‘हे वाक्य गोमटेश्वराच्या पुजाऱ्याने ‘श्रीरावणरायें करवियलें’ असे मला वाचून दाखविले आणि हा पुतळा रामाच्या वेळचा आहे, असे मोठ्या आग्रहाने सांगितले.’ प्रत्यक्ष पुतळ्यावर त्याच्या कर्त्याचे नाव असल्यामुळे रावणासंबंधीच्या वरील कल्पना ऐतिहासिक पुराव्याऐवजी पौराणिक परंपरेचा भाग ठरतात. या कथांवरून एवढे मात्र दिसून येते, की चामुंडराजाला हा पुतळा उभारण्याची प्रेरणा पोदनपूर येथील कुक्कुटेश्वराच्या प्रचंड शिल्पावरून मिळाली असावी. बेळगोळ येथील इतर शिलालेखांत गोमटेश्वराच्या पुतळ्याचा ‘दक्षिणेचा कुक्कुटेश्वर’ असा उल्लेख आहे.या अखंड दगडी पुतळ्याची उंची सुमारे ५७ फूट असून, दोन खांद्यांमधील रुंदी २६ फूट आहे. त्याचा प्रत्येक पाय सुमारे नऊ फूट उंच असून हाताची बोटे तीन ते पाच फुटांपर्यंत लांब आहेत. इतक्या प्रचंड आकाराची ही नग्न, उत्तराभिमुख मूर्ती दोड्डु बेट्ट टेकडीच्या माथ्यावर असलेल्या एका अखंड दगडी शिळेतून निर्माण केली असावी, असे अभ्यासकांचे मत आहे. कारण एवढे प्रचंड शिल्प वेगळ्या ठिकाणी तयार करून ते सुमारे पाचशे फूट उंचीवर नेले असण्याची शक्यता फार कमी आहे. यासंबंधी शिल्पशास्त्रतज्ज्ञ.Premium|Kudal Stone Inscription : कुडलच्या शिलालेखामुळे इतिहास संशोधनाला नवे पुरावे आणि नवी दिशा.डॉ. फर्ग्युसन यांनीही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे, ते सांगतात - The task of carving a rock standing in its place the Hindu mind never would have shrunk from, had it ever been twice the size; but to move such a mass up the steep smooth side of the hill seems a labour beyond their power. Whether, however, the rock was found in situ or was moved, nothing grander or more imposing exists out of Egypt.’गोमटेश्वराच्या पुतळ्यास एका उमललेल्या कमळाची बैठक दिलेली असून त्या कमळावर शिल्पकाराने या प्रचंड शिल्पाचे प्रमाण रेषांकित करून ठेवले आहे. त्यावरून या कलाकृतीमागील शिल्पकाराचे नियोजन, योजकत्व आणि प्रमाणबद्धतेची जाण स्पष्टपणे दिसून येते. गोमटेश्वराच्या पुतळ्यापेक्षा अधिक उंच आणि अधिक प्राचीन पुतळे जगाच्या विविध भागांत आढळतात. उदाहरणार्थ, अफगाणिस्तानातील बामियान येथील बुद्धाच्या पुतळ्याची उंची सुमारे ६० फूट होती, तर आफ्रिकेतील नाईल नदीच्या परिसरातील रामसेसच्या पुतळ्यांना चार हजार वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास आहे. त्यामुळे उंची आणि प्राचीनत्व या दोन्ही बाबतींत गोमटेश्वराच्या पुतळ्याला मागे टाकणारी शिल्पे जगात नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. मात्र रेखीवपणा, घोटीवपणा, प्रमाणबद्धता आणि मुद्रेवरील धीरगंभीर भाव या वैशिष्ट्यांच्या दृष्टीने श्रवणबेळगोळ येथील हे भव्य शिल्प अद्वितीय आहे.गोमटेश्वराच्या या भव्य शिल्पाचे सौंदर्य आणि वैशिष्ट्य यांचा गौरव बाराव्या शतकातील जैन कवी बोप्पण्ण यांनी केलेला आढळतो. त्यांनी रचलेल्या एका शिलालेखित कन्नड काव्यात गोमटेश्वराच्या प्रतिमेविषयी पुढील आशयाचे उद्गार आढळतात - ‘मूर्ती भव्य असेल तर तिच्यात सौंदर्य असणार नाही; आणि ती भव्य व सुंदर असेल, तर तिच्या ठिकाणी दैवी सामर्थ्याची उणीव असेल. म्हणून भव्यता, सौंदर्य आणि दैवी सामर्थ्य या तिन्हींचा जेथे एकत्र वास आहे, अशी ही गोमटेश्वराची दिव्य प्रतिमा खरोखरच संपूर्ण जगात अत्यंत पूज्य मानली पाहिजे. तिला जोड नाही, हेच खरे.’ गोमटेश्वराचे कारकळ(इ. स. १४३२) आणि वेणूर (इ. स. १६०४) येथे अनुक्रमे ४१ व ३५ फूट उंचीचे पुतळे आहेत; मात्र प्राचीनत्व आणि भव्यता यांमुळे श्रवणबेळगोळचा गोमटेश्वर विशेष महत्त्वाचा ठरतो. या शिल्पाची स्तुती अनेक कन्नड शिलालेखांत तसेच कन्नड-संस्कृत ग्रंथांत आढळते. बोप्पण्ण, दोड्डुय्या, पंचबाण, अनंतकवी आणि देवचंद्र यांच्या साहित्यकृती गोमटेश्वराच्या इतिहासाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वपूर्ण स्रोत आहेत. तसेच युरोपीय प्रवासी व संशोधकांची वर्णने आणि नरसिंहाचार यांनी Epigraphia Carnaticaच्या दुसऱ्या खंडासाठी लिहिलेली प्रस्तावना या शिल्पाच्या ऐतिहासिक व कलात्मक आकलनासाठी उपयुक्त ठरतात.वर्कमन यांनी केलेले गोमटेश्वराच्या पुतळ्याचे वर्णन विशेषतः काव्यात्मक आहे. ते म्हणतात - Gommatesvara has watched over India for only 1000 years, while the statues of Rameses have gazed upon the Nile for more than 4000. The monolithic Indian saint is thousands of years younger than the prostrate Rameses or the guardians of Abu Simbal, but he is more impressive, both on account of his commanding position and of his size. त्यांच्या या निरीक्षणातून गोमटेश्वराच्या शिल्पाचे प्राचीन जगातील अन्य भव्य शिल्पांशी असलेले तुलनात्मक वैशिष्ट्य स्पष्ट होते. वयाने व तुलनेने अर्वाचीन असूनही त्याचे एकसंध दगडातून साकारलेले स्वरूप, टेकडीवरील उंच आणि प्रभावी स्थान तसेच त्याचा विशाल आकार यांमुळे हे शिल्प विलक्षण प्रभाव पाडते..चामुंडराज व गंगराजप्रस्तुत लेखातील पहिली ओळ चामुंडराजाविषयी असून, त्याने हे शिल्प करविले असल्याचे त्यात म्हटले आहे - श्री चावुण्डराजें करवियलें. दुसरी ओळ गंगराजाविषयी असून, त्याने या शिल्पाभोवती ‘सुत्ताले’ म्हणजेच तट किंवा कोट उभारल्याचा उल्लेख आहे - श्रीगंगराजे सुत्ताले करवियलें. हेच लेख हळेकन्नड आणि तमिळ भाषांमध्ये पुढीलप्रमाणे कोरलेले आहेत, असे नरसिंहाचार यांनी वाचले आहे ःकन्नड : श्रीचामुण्डराजं माडिसिदं.तमिळ : श्रीचामुण्डराजन् शेष्वित्तान्.कन्नड : श्रीगंगराज सुत्तालयवं माडिसिद.गोमटेश्वराच्या पुतळ्याचा कर्ता चामुंडराज हा गंगवंशीय नृपती राजमल्ल (चौथा) याचा प्रधान आणि सेनापती होता. त्याच्या शौर्याचे आणि बहुश्रुतपणाचे अनेक दाखले प्राचीन शिलालेखांतून मिळतात. त्याच्या नावावर चामुंडराय-पुराण हा कन्नड भाषेतील गद्यग्रंथ प्रसिद्ध असून, त्याची रचना शके ९००च्या सुमारास झाली आहे. या ग्रंथात जैन धर्मातील चोवीस तीर्थंकरांचा वृत्तांत आलेला आहे. चामुंडराज हा जैन धर्माचा मोठा पुरस्कर्ता होता. त्यामुळे त्या धर्मातील आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथाच्या पुत्राचा, म्हणजे बाहुबलीचा, प्रचंड पुतळा उभारण्याच्या कार्यात त्याने पुढाकार घेणे स्वाभाविक होते. या शिलालेखातील दुसरी ओळ गंगराजाविषयी आहे. गंगराज हा होयसळ नृपती विष्णुवर्धन याचा प्रधान होता. त्याचे प्रशस्तिपर उल्लेखही अनेक शिलालेखांत आढळतात. चामुंडराजाप्रमाणेच तोही जैन धर्माचा प्रसारक होता. गोमटेश्वराच्या पुतळ्याभोवती त्याने शके १०३८-३९च्या सुमारास ‘सुत्ताले’ म्हणजे तट किंवा कोट बांधला. त्याचा निर्देश प्रस्तुत शिलालेखाच्या द्वितीय अर्धभागात करण्यात आला आहे.क्रमशःसंदर्भ :B. Lewis Rice, Inscriptions at Sravana Belgola, 1889.B. Lewis Rice, Mysore Inscriptions, 1879.Works by Horace H. Wilson, Vol. I, Trübner and Co., London, 1862.R. Narasimhachar, Inscriptions at Sravana-Belgola, Epigraphia Carnatica, 1856.James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, Revised Edition, Vol. II, 1910.Constance E. Parsons, A Tour in the Mysore State, Chapter VIII, Oxford, 1931.वि. का. राजवाडे, शक ९०५तला एक मराठी शिलालेख, विश्ववृत्त, वर्ष २, अंक १, जुलै १९०७, पृ. १-३.वि. ल. भावे, महाराष्ट्र सारस्वत, आवृत्ती ४ थी, पृ. १२-१३.तुळपुळे शं. गो., प्राचीन मराठी कोरीव लेख, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, ऑगस्ट १९६३.लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा,साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.