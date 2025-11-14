Premium|Piano History: आयुष्यभरात वीस पियानो तयार केले, १७३१मध्ये त्याचा मृत्यू झाला तेव्हा..

दुष्यंत पाटीलपियानोवर उजव्या हातानं मेलडी (चाल) वाजवताना डाव्या हातानं साथ देणं शक्य होतं. हातांच्या अनेक बोटांचा वापर करत संगीतातली हार्मनी (संगीतामध्ये एकाच वेळी स्वर वाजत जाणं) आणणं सहज शक्य होत होतं. पियानोच्या सात सप्तकांमुळे अखंड ऑर्केस्ट्राच एका वाद्यात असल्यासारखं होतं. आवाजाच्या विविध छटा वादनात आणता येणं शक्य असल्यानं अधिक भावनामय संगीत तयार करणं शक्य होतं. जवळपास साडेतीनशे वर्षांपूर्वीची गोष्ट. त्या काळात इटलीमध्ये बार्टोलोमिओ ख्रिस्तोफोरी नावाचा एक बुद्धिमान कारागीर राहायचा. त्याला लहानपणापासूनच लाकूड आणि सुतारकामाच्या हत्यारांची आवड होती. संगीतवाद्यं तयार करणं तसंच वाद्यांची दुरुस्ती करणं यांचं त्याला वेडच होतं. त्याचे कानही तीक्ष्ण होते, त्याला संगीतवाद्यांतून येणाऱ्या आवाजांमधले बारकावे लगेच लक्षात यायचे. .सन १६८८मध्ये तिथल्या राजपुत्राला ख्रिस्तोफोरीविषयी कळालं. हा राजपुत्र संगीतातला दर्दी आणि संगीताचा आश्रयदाता होता. त्यानं ख्रिस्तोफोरीला आपल्याकडे नोकरीला ठेवलं. ख्रिस्तोफोरीचं काम होतं तिथल्या सगळ्या संगीतवाद्यांची काळजी घेण्याचं. हे काम तो अर्थातच आनंदानं करायचा. संगीतवाद्यं दुरुस्त करणं हे त्याच्या आवडीचं काम होतंच, पण त्याला एक नवीन प्रकारचं संगीतवाद्य तयार करायचं होतं. त्याला कोणत्या प्रकारचं संगीतवाद्य तयार करायचं होतं, हे पाहण्याआधी त्या काळातल्या वाद्यांवर आणि त्यांच्या मर्यादांवर एक नजर टाकू.कीबोर्डची वाद्यं आणि पियानोचा जन्मज्याप्रकारे हार्मोनियममध्ये काळ्या आणि पांढऱ्या कीज (Keys) असतात, त्याच प्रकारच्या कीज इतर बऱ्याचशा वाद्यांमध्ये पूर्वीही होत्या. अशा वाद्यांना ‘कीबोर्ड वाद्यं’ असं म्हणतात. त्या काळात दोन कीबोर्ड वाद्यं लोकप्रिय होती. यातलं पहिलं वाद्य म्हणजे ‘हार्प्सिकॉर्ड’. हे वाद्य वाजवताना काळ्या किंवा पांढऱ्या कीज दाबल्या, की वाद्यातल्या तारा छेडल्या जायच्या आणि मग वाद्यातून स्वर बाहेर पडायचे. हे स्वर सुस्पष्ट असायचे, पण त्यांच्या आवाजांची पातळी एकच असायची. कुजबुजण्यासारखा हळुवार आवाज किंवा गर्जनेसारखा मोठा आवाज हार्प्सिकॉर्डमधून येणं शक्य नव्हतं. त्यात आवाजाची पातळी कमीजास्त करून नाट्यमयता आणता येत नव्हती. याच काळातलं लोकप्रिय असणारं दुसरं कीबोर्ड वाद्य म्हणजे ‘क्लॅव्हिकॉर्ड’. क्लॅव्हिकॉर्डची खासियत म्हणजे यातून येणाऱ्या स्वरांच्या आवाजाची पातळी कमीजास्त करता यायची. पण त्यातही एक अडचण होती. क्लॅव्हिकॉर्डमधून येणाऱ्या आवाजाची पातळी मुळातच कमी होती. त्यामुळे हे वाद्य वाजवताना फक्त आजूबाजूच्याच लोकांना ऐकू यायचं. मैफिलीत हे वाद्य वाजवताना त्याचा आवाज दूरपर्यंत पोहोचायचा नाही. या दोन्ही वाद्यांची अजून एक मर्यादा होती. ती म्हणजे, या दोन्ही वाद्यांतून येणारे स्वर पटकन विरून जायचे, ते फार काळ टिकायचे नाहीत!.भारतातही पियानोची लोकप्रियताविसाव्या शतकात डेबुसी, बर्टोक, प्रोकोफिएव्ह यांसारख्या अनेक संगीतकारांनी आपल्या रचनांमध्ये नवनवीन प्रयोग करत वेगळ्या प्रकारच्या रचना केल्या. याच शतकामध्ये जॅझ, पॉप, रॉक अशा वेगवेगळ्या शैलींच्या संगीतामध्ये पियानो महत्त्वाची भूमिका बजावायला लागला. भारतात चित्रपटसंगीतात पियानोचा विपुल प्रमाणात वापर केला गेला. अनिल बिश्वास, शंकर-जयकिशन, एस. डी. बर्मन. ओ. पी. नय्यर, जतीन-ललित यांसारख्या अनेक संगीतकारांनी आपल्या संगीतात पियानोचा उत्कृष्ट प्रकारे वापर केला. आजच्या काळातही अरिजित सिंग पियानो वाजवत गाणी गातो, तेव्हा ती ऐकतच राहावीशी वाटतात. .पियानोची रचनाकुठल्याही शैलीतलं संगीत लीलया देऊ शकणाऱ्या या पियानो वाद्याची रचना किती जटिल असावी? आजच्या काळातल्या पियानोमध्ये जवळपास बारा हजार भाग असतात. यातले जवळपास दहा हजार भाग हलू शकतात. हलणाऱ्या या भागांची संख्या कारच्या इंजिनमधल्या हलू शकणाऱ्या भागांपेक्षाही जास्त आहे!पियानोचे प्रामुख्यानं दोन प्रकार पडतात - ग्रँड पियानो आणि अपराइट पियानो. ग्रँड पियानोमध्ये तारा (स्ट्रिंग्ज) आणि लाकडी साउंडबोर्ड (यामध्ये तारांमधून येणारा आवाज वाढतो) आडवे असतात. अपराइट पियानोमध्ये तारा आणि साउंडबोर्ड उभे असतात. - ग्रँड पियानोचे आकारावरून बेबी ग्रँड पियानो आणि कन्सर्ट ग्रँड पियानो असे दोन प्रमुख प्रकार पडतात. बेबी ग्रँड पियानो सर्वसाधारण पाच ते साडेपाच फूट लांब असतो आणि त्याचं वजन अडीचशे ते चारशे किलो इतकं असतं. कन्सर्ट ग्रँड पियानो सर्वसाधारण साडेआठ ते नऊ फूट लांब असतो. त्याचं वजन चारशे ऐंशी ते साडेपाचशे किलो असतं. .कीबोर्ड वाद्यांच्या या मर्यादा ख्रिस्तोफोरीला स्वस्थ बसू देत नव्हत्या. ख्रिस्तोफोरीची सर्जनशीलता, त्याची प्रतिभा त्याला नवीन वाद्याचं स्वप्न दाखवत होती. हार्प्सिकॉर्ड आणि क्लॅव्हिकॉर्ड यांच्या मर्यादांना ओलांडून एका नवीन कीबोर्ड वाद्याची निर्मिती त्याला करायची होती. त्याला हार्प्सिकॉर्ड वाद्याच्या आवाजातली सुस्पष्टता, क्लॅव्हिकॉर्ड वाद्यातली आवाजाच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता एकाच वाद्यात आणायची होती. सगळ्या मानवी भावना या वाद्यावर वाजवलेल्या संगीतातून सहज व्यक्त करता याव्यात असं त्याला वाटायचं.ख्रिस्तोफोरीनं कामाला सुरुवात केली. नवीन वाद्य निर्माण करणं म्हणजे खर्चिक काम होतं. यासाठी बराच पैसा आणि वेळ लागणार होता. शिवाय नवीन वाद्याचा प्रयोग यशस्वी होईलच याची खात्रीही नव्हती. पण राजपुत्राच्या पाठिंब्यानं हे शक्य झालं. ख्रिस्तोफोरीनं नवीन वाद्य तयार करताना जटिल यंत्रणा वापरली. या यंत्रणेत वाद्यातल्या तारा छेडल्या जात नव्हत्या, तर त्या तारांवर चामड्याचं आवरण असणारे हातोड्यासारखे भाग आपटत होते. वाद्यातली काळी किंवा पांढरी की हळुवारपणे वाजवली, तर हा हातोड्यासारखा भाग तारेवर मंदपणे आपटत होता. मग या वाद्यातून हळुवार कुजबुजीसारखा आवाज येत होता. पण तीच की जोरात वाजवली, तर हातोड्यासारखा भाग तारांवर वेगानं आपटत होता. मग या वाद्यातून मोठा आवाज येत होता! हळुवार आवाजापासून ते मोठ्या आवाजापर्यंत आवाजाच्या कित्येक छटा या वाद्यातून काढता येणं वादकाला शक्य होतं. आधीच्या वाद्यांमध्ये ध्वनी पटकन विरून जायचा. पण या नव्या वाद्यात ध्वनी बराच काळ टिकवता येत होता. ख्रिस्तोफोरीनं आवाजाच्या सुस्पष्टतेसाठी, तसंच आवाजावरच्या नियंत्रणासाठी अजूनही काही जटिल यंत्रणा वापरल्या होत्या. या वाद्यासाठी त्यानं अतिशय दर्जेदार लाकूड वापरलं होतं. हे वाद्य म्हणजे ख्रिस्तोफोरीच्या प्रतिभेचा एक भन्नाट आविष्कारच होतं. ख्रिस्तोफोरीनं आपल्या नवीन वाद्याला ‘gravicembalo col piano e forte’ असं लांबलचक नाव दिलं. इटालियन भाषेतल्या या नावाचा अर्थ होत होता ‘हळुवार आणि मोठा आवाज येऊ शकणारा हार्प्सिकॉर्ड’. या लांबलचक नावाऐवजी ‘पियानोफोर्टे’ किंवा फक्त ‘पियानो’ इतकंच नाव नंतर रूढ झालं. .अपराइट पियानोचेही अशाच प्रकारे उंचीवरून प्रकार पडतात.पियानोच्या किमती सर्वसाधारण एक लाख रुपयांपासून सुरू होतात. कार्यक्रमात वापरल्या जाणाऱ्या कन्सर्ट ग्रँड पियानोंच्या किमती कित्येकदा कोटींच्या घरात जातात.पियानोमधून योग्य ते स्वर येण्यासाठी त्याचं नियमितपणे ट्युनिंग करायला लागतं. मैफिलीत वापरल्या जाणाऱ्या कन्सर्ट पियानोचं कार्यक्रमाआधी हमखास ट्युनिंग केलं जातं. ट्युनिंग हे बरंच किचकट आणि वेळखाऊ काम असतं. याला दोन ते तीन तास लागू शकतात..युरोपात पियानोख्रिस्तोफोरीच्या कामाचं राजपुत्रानं आणि दरबारातल्या इतर मंडळींनी खूप कौतुक केलं. पण बाहेरच्या जगतात हे वाद्य लोकप्रिय व्हायला अजूनही वेळ लागणार होता. त्या काळात इटलीमध्ये ऑपेरा आणि व्होकल संगीत यांची अफाट लोकप्रियता असल्यानं पियानोची खरी क्षमता लोकांच्या तेव्हा लक्षात आली नाही.सन १७०९मध्ये लेखक आणि पत्रकार असणारा मॅफेई ख्रिस्तोफोरीला भेटायला आला. पियानो वाद्य पाहून तो अक्षरश: चाटच पडला. या वाद्याची क्षमता त्याच्या लक्षात आली होती. सामर्थ्य आणि गोडवा या दोन्ही गोष्टी व्यक्त करण्याची क्षमता या वाद्यात असल्याचं त्यानं लिहून ठेवलंय. त्यानं १७११मध्ये या वाद्यावर एक लेख लिहिला. या लेखात त्यानं पियानोमधल्या यंत्रणेचं तपशीलवार वर्णन केलं होतं. हा लेख वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भाषांतरित होत साऱ्या युरोपभर पसरला. मग युरोपमधल्या (विशेषतः जर्मनीमधल्या) वाद्यनिर्मिती करणाऱ्या मंडळींनी या वाद्याचं स्वतःचं व्हर्जन तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. इकडे इटलीमध्ये ख्रिस्तोफोरीनं आपल्या वाद्याच्या रचनेत सुधारणा करत आयुष्यभरात वीस पियानो तयार केले. १७३१मध्ये त्याचा मृत्यू झाला, तेव्हा जगाला त्यानं निर्मिलेल्या या वाद्याची क्षमता अजूनही लक्षात आलेली नव्हती. अठराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात हे वाद्य फक्त काही दरबारांपर्यंतच मर्यादित राहिलं.अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पियानो लोकप्रिय होत गेला. हे वाद्य दरबारांमधून बाहेर पडून सामान्य लोकांच्या घरी यायला सुरुवात झाली ती याच काळात. व्हिएन्ना, लंडन आणि पॅरिस यांसारख्या शहरांमध्ये संगीतातले दर्दी असणारे अनेक लोक राहायचे. त्यांना वेगवेगळे भाव व्यक्त करू शकणारं वाद्य हवं होतं. पियानोमध्ये हे शक्य असल्यानं तो आता संगीताच्या विश्वात चमकायला सुरुवात झाली. .मोत्झार्ट, बीथोव्हन आणि पियानोविश्वविख्यात संगीतकार मोत्झार्टनं पियानोसाठी अजरामर संगीतरचना केल्या त्या याच काळात. एखादं वाद्य किती भावमय असू शकतं ते लोकांनी त्याच्या पियानो कंचर्टो आणि सोनाटांमधून अनुभवलं. वाद्याचा कमी-जास्त होणारा आवाज पाहून वाद्य जिवंत असल्यासारखंच त्यांना वाटायचं. मोत्झार्टनंतर बीथोव्हननं संगीताचं क्षेत्र आपल्या पियानोच्या रचनांनी गाजवलं. त्याच्या काही रचनांमध्ये तर पियानो अक्षरशः गर्जनाच करत होता. त्याच्या रचनांमध्ये सगळ्या सप्तकांचा वापर होत होता, वाजवताना अधिक ताकद लागत होती. मग पियानो तयार करणाऱ्या मंडळींनी अधिक मजबूत पियानोसाठी लोखंडी फ्रेम्स, शक्तिशाली तारा, अधिक जड असणारे तारांवर आघात करणारे हातोडे वापरले. यामुळे या काळात पियानो एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचला.एकोणिसाव्या शतकात पियानोच्या किमती कमी व्हायला लागल्या, कारण एव्हाना फ्रान्स, इंग्लंड आणि जर्मनीमध्ये पियानोंचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन व्हायला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे आता मध्यमवर्गीयांच्या घरांतही पियानो दिसायला लागला. घरी पियानो असणं हे नकळत सुसंस्कृत असण्याचं, अभिरुची असण्याचं चिन्ह ठरलं. आप्तेष्ट, मित्रमंडळी एकत्र जमल्यानंतर पियानोच्या संगीतावर गाणी गाणं म्हणजे एक खास कार्यक्रमच व्हायला लागला. .व्हर्च्यूओसोएकोणिसाव्या शतकात लीस्ट आणि शोपँ यांसारख्या संगीतकारांनी पियानोरचनांमध्ये काठिण्याची सर्वोच्च पातळीच गाठली. वाजवायला अशक्यप्राय असणाऱ्या संगीतरचना वाजवणाऱ्या वादकांना ‘व्हर्च्यूओसो’ म्हणतात. अशी व्हर्च्यूओसो पियानोवादक मंडळी एकोणिसाव्या शतकात यायला लागली. आर्त भावनांपासून ते वादळी भावनांपर्यंत सगळे भाव आता पियानोरचनांमध्ये यायला लागले. या शतकाच्या शेवटी पियानो आशिया, अमेरिका आणि इतर खंडांमध्ये पोहोचला. घर, शाळा आणि चर्च अशा सगळ्याच ठिकाणी आता पियानो दिसू लागला!पियानो हे वाद्य जगभर इतकं लोकप्रिय का झालं? याची बरीच कारणं होती. पियानोवर उजव्या हातानं मेलडी (चाल) वाजवताना डाव्या हातानं साथ देणं शक्य होतं. हातांच्या अनेक बोटांचा वापर करत संगीतातली हार्मनी (संगीतामध्ये एकाच वेळी स्वर वाजत जाणं) आणणं सहज शक्य होत होतं. पियानोच्या सात सप्तकांमुळे अखंड ऑर्केस्ट्राच एका वाद्यात असल्यासारखं होतं. आवाजाच्या विविध छटा वादनात आणता येणं शक्य असल्यानं अधिक भावनामय संगीत तयार करणं शक्य होतं. संगीत शिकण्यासाठी पियानो हे वाद्य आदर्शच होतं.गेल्या तीनशे वर्षांमध्ये होऊन गेलेल्या विश्वविख्यात संगीतकारांमध्ये बहुतेक सगळी मंडळी उत्तम पियानोवादकही होती. संगीतकारांचं लाडकं असणारं हे वाद्य कायमच संगीताच्या केंद्रस्थानी असेल, यात शंकाच नाही!(दुष्यंत पाटील पुणेस्थित पियानोवादक व लेखक असून, आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.