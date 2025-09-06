Premium|Share Market: भारत-अमेरिका संबंधांतील तणावामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

भूषण महाजनआमच्या भाकिताप्रमाणे आता शेअर बाजारातील जोखीम/ परतावा आकर्षक झाला आहे. निफ्टी येथून पाच टक्के खाली जाऊ शकते व किमान १३ ते १५ टक्के वर जाऊ शकते. जीएसटी दर उद्योगांच्या मनाप्रमाणे जाहीर झाल्यास हिरो, टीव्हीएस, आयशर, महिंद्र, मारुती ह्या वाहन कंपन्या रडारवर ठेवाव्यात. दुसरा पर्याय म्हणजे ऑटोबीस नावाचा ईटीएफ घेता येईल.ऑगस्टच्या शेवटच्या सप्ताहातील तेजी अल्पजीवी ठरली आणि पुन्हा उत्साह घालवणाऱ्या बातम्यांचे निमित्त होऊन सारेच निर्देशांक खाली आले. निफ्टी व सेन्सेक्स सप्ताहात प्रत्येकी १.७५ टक्के खाली आले. पुन्हा आठवड्याचा बंद सर्वात खालच्या पातळीवर झाला. हे काही फारसे चांगले लक्षण नव्हे. गेल्या वर्षभराचा आढावा घेतल्यास बरोबर एका वर्षापूर्वी २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी निफ्टी २५१५१ व सेन्सेक्स ८२१३४ अंशावर होते. वर्षभरात दोन्ही निर्देशांक प्रत्येकी २.८ टक्क्यांनी खाली आले आहेत. स्मॉल कॅप निर्देशांक तर ८.६ टक्के व निफ्टी ५०० निर्देशांक पाच टक्के खाली आहेत. ही वाताहत होण्याची कारणे आम्ही पुन्हा पुन्हा सांगत आहोत. .गेल्या वर्षी परदेशी संस्थांची विक्री सुरू झाली त्यावेळी भारतीय शेअर बाजार महाग झाला होता. कारण, ज्या प्रमाणात शेअरचे भाव वाढले, त्या प्रमाणात कंपन्यांचा नफा वाढला नव्हता. ही विक्री वर्ष झाले तरी थांबलीच नाही.सरकारने २०२४च्या अंदाजपत्रकामध्ये मांडलेला अपेक्षित भांडवली खर्च केला नाही.महागाई आटोक्यात येत नसल्याने व्याजदर कमी करता येत नव्हते.मध्यमवर्गाला आर्थिक चणचण जाणवत असल्यामुळे बाजारपेठेत ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीला उठाव येत नव्हता.शेवटचे आणि महत्त्वाचे कारण ट्रम्प ह्यांनी लावलेले भरमसाट आयात शुल्क व द्वीपक्षीय करारावरची बोलणी आपल्या बाजूने न जाणे.वरील सर्व आव्हाने हळूहळू आटोक्यात येत आहेत. शेअर बाजार खाली आला व त्याचवेळेस निफ्टी फिफ्टी कंपन्यांचा नफा नऊ टक्के वाढला, म्हणजे त्या प्रमाणात बाजार स्वस्त झाला. तेथून आणखी पाच टक्के खाली आल्यास तो अत्यंत आकर्षक पातळीवर येईल (गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीवर). सरकारने पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च सुरू केला आहे. महागाई कमी झाली आहे, परिणामतः व्याजदर कमी झाले आहेत. पाऊस छान झाल्यामुळे खरीप व रब्बी दोन्ही पिके चांगली होतील असा अंदाज आहे. त्यातून ग्रामीण भारताची मागणी वाढेल. आयकर कमी केल्यामुळे मध्यमवर्गाच्या हातात पैसा खुळखुळू लागेल. पती-पत्नी दोघे कमावते असल्यास २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर नाही. त्याजोडीला जीएसटी कमी करायचे प्रस्तावित आहे. ह्या सर्व गोष्टींचे परिणाम पुढील दोन-चार महिन्यांत दिसतील. .सर्व चांगले होते आहे, पण एकच मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. एखादी गाठ पटकन सुटावी असे वाटावे आणि तिची निरगाठ होऊन बसावी, तशी परिस्थिती भारत-अमेरिका संबंधात झाली आहे. कुठलाच सुज्ञ विचार ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पटत नाही, ये जवानी है दिवानी चित्रपटातील गाण्याच्या ओळी आठवतात -बदतमीज़ दिल बदतमीज़ दिल माने ना माने नाइसपर भूत कोई चढा है , ठहरना जाने नाअब तो क्या बुरा क्या भला है , फरक पहेचाने नाजिद पकड के खडा है कम्बख्त, छोडना जाने नाबदतमीज़ दिल ....अर्थात हे बदतमीज़ दिल कोणाचे, हे आमच्या चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल.पुलंच्या भाषेत सर्व सुज्ञ मंडळींनी आता टॅरिफबाबत ‘हातच टेकले’ आहेत. एखादा वळू गावभर गोंधळ घालून, बरीच तोडफोड केल्यावर थकून शांत होतो, तसा हा वळू कधी थकेल ह्याची सारे जग वाट पाहत आहे. बहुतांशी तज्ज्ञांचे असे मत आहे, की भारतावरचे ५० टक्के आयात शुल्क कायमचे राहणार नाही. ते आज ना उद्या नक्कीच कमी होईल. त्याची फार काळजी करू नये. काही दिवस किंवा महिने होणाऱ्या त्रासाला तयार राहावे आणि वाट बघावी.कशामुळे ट्रम्प महोदय आनंदी होतील ह्याचा विचार करू -भारताने एक पाऊल मागे घेऊन कबूल करायला हवे, की भारत-पाकिस्तान युद्ध ट्रम्प ह्यांच्या मध्यस्थीने थांबले. म्हणजे त्यांचा अहंकार शांत होईल. असे म्हणणे आपले नेतृत्व व सेनाधिकारी कदापिही मान्य करणार नाहीत.ते होणे शक्य नसेल तर किमान रशिया-युक्रेन युद्ध तरी थांबायला हवे. तसे करण्यास रशियाची तयारी नाही. काहीतरी सन्माननीय तोडगा निघाल्याशिवाय रशिया युद्धबंदी करणार नाही. तो तोडगा म्हणजे आम्ही जिंकलेले सर्व प्रदेश बव्हंशी आमच्याच ताब्यात राहतील असा रशियाचा आग्रह आहे, तो युक्रेन व अन्य युरोपीय राष्ट्रांनी मान्य करणे व युक्रेनने नाटोचे सदस्यत्व घेण्यास नकार देणे. .रशियाने युक्रेनच्या एकूण पाच प्रांतांवर पूर्णतः किंवा अंशतः ताबा मिळवला आहे. त्यात क्रिमिया, डोनेत्स्क, खार्किव्ह, खेरसन आणि झापोरिझ्झिया या प्रांतांचा समावेश आहे. याशिवाय, लुहान्स्क प्रांतातील रशियन-नियंत्रित प्रदेशदेखील रशियाने ताब्यात घेतले आहेत. हे युक्रेन कधीही मान्य करणे शक्य नाही. युक्रेन सोडाच, इतर नाटो राष्ट्रेही हा तोडगा मान्य करणार नाहीत. कारण, त्यांनी युद्धावर बराच खर्च केला आहे व करीत आहेत. तो व्यर्थ जाईल. अमेरिकेने मदत पूर्णपणे थांबवण्याची धमकी दिल्यास कदाचित दोन्ही बाजू आपापला हट्टाग्रह बाजूला करून समेटाला तयार होतील.पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवून अमेरिकेच्या काही किंवा सर्व अटी भारताने मान्य करणे व जनतेचा, स्वकीय व विरोधी पक्षांचा रोष पत्करणे. ते आपले नेतृत्व कधीच मान्य करणार नाही. आपले आंतरराष्ट्रीय वजन वापरून वरील युद्ध जर थांबवता आले तर सगळाच पेच सुटेल. तसे होणार नसेल तर कुठलाही अन्य उपाय शोधून भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावरून खाली घसरणार नाही हे आपण पाहिले पाहिजे. त्यादिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्राधान्यक्रमाने खालील महत्त्वाच्या बाबींकडे सरकार लक्ष देत आहे.सर्वप्रथम संरक्षण सिद्धता.अमेरिकेव्यतिरिक्त भारताला अनुकूल असलेल्या देशांशी सांस्कृतिक व व्यापारी संबंध वाढवणे.देशातील मध्यम व निम्न मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वृद्धिंगत करणे.वाढीव आयात शुल्कामुळे गांजलेल्या उद्योगांना अंशदान, अनुदान व उत्पादनकेंद्रित प्रोत्साहन योजनेद्वारे पुनर्गठीत करणे. .Premium |Study Room : आयफोन निर्मिती आणि स्टीव्ह जॉब्ज यांची दूरदष्टी .गेल्या रविवारी (ता. २४) आपल्या डीआरडीओने हवाई संरक्षण प्रणालीची चाचणी घेतली. त्याद्वारे १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या सुदर्शन चक्र संरक्षण मोहिमेची यशस्वीरित्या मुहूर्तमेढ केली. त्याचबरोबर इस्रोने गगनयान मोहिमेतील एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला. तो म्हणजे इंटिग्रेटेड एअर ड्रॉप टेस्ट. ह्या चाचणीमध्ये डीआरडीओबरोबरच हवाईदल, नौदल व तटरक्षक दलाचा सक्रिय सहभाग होता.पंतप्रधान मोदींनी स्वतः पुढाकार घेऊन चीन, जपान व इतर अनेक छोट्या राष्ट्रांचे दौरे आखले आहेत. त्यातील शिष्टाईला चांगलेच यश मिळत आहे. जपानच्या यशस्वी भेटीनंतर ३० तारखेला मोदी चीनमध्ये दाखल होणार आहेत. तब्बल सात वर्षानंतर ते शांघाय सहकार्य परिषदेत सहभागी होणार आहेत. गेल्या चार वर्षांत परदेशातील यूपीआय व्यवहार वीसपट वाढले आहेत. जरी एकूण रक्कम कमी असली, तरी यानिमित्ताने दोन्ही देशांतील नागरिकांमध्ये देवाणघेवाण व जवळीक निर्माण होते. किमान ३० देशांबरोबर रुपयांमध्ये व्यवहाराला चालना दिली आहे. डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करणे, ‘ब्रिक’ देशांबरोबर व्यवहार वाढवणे व त्यातून अमेरिकेबरोबरच्या कमी होणाऱ्या व्यवसायाची हानी भरून काढणे इत्यादी उद्देश ह्यातून नक्कीच साध्य होतील.रिझर्व बँकेनेदेखील टॅरिफचे संकट डोईजड झाल्यास ठोस पावले उचलून कुठल्याही परिस्थितीत जीडीपी वृद्धी मागे पडणार नाही हे बघू, असे आश्वासन दिले आहे.थोडक्यात असे, की हातातली सारी अस्त्रे, सारे पर्याय वापरून हे संकट पार करायचे असे सरकारने ठरवले आहे. त्याला यश येईलच. .Premium| AI domain sales: Ai चा असाही फायदा! आमच्या भाकिताप्रमाणे आता शेअर बाजारातील जोखीम/ परतावा आकर्षक झाला आहे. निफ्टी येथून पाच टक्के खाली जाऊ शकते व किमान १३ ते १५ टक्के वर जाऊ शकते. जीएसटी दर उद्योगांच्या मनाप्रमाणे जाहीर झाल्यास हिरो, टीव्हीएस, आयशर, महिंद्र, मारुती ह्या वाहन कंपन्या रडारवर ठेवाव्यात. दुसरा पर्याय म्हणजे ऑटोबीस नावाचा ईटीएफ घेता येईल. महागाई कमी झाल्यामुळे हिंदुस्थान युनिलिव्हर, गोदरेज कन्झ्युमर वगैरे ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे निर्मातेही उभारी घेतील. किमान पाच वर्षांचा व्यूह असल्यास संरक्षण उत्पादनांचे निर्माते डोळ्यासमोर असू द्यावेत. गंगवाल भाटीया द्वयीचा शेअर इंडिगो, गंगवाल कुटुंबीयांनी आपला बराचसा हिस्सा विकल्यामुळे खाली आला आहे. ही टांगती तलवार ह्या शेअरच्या पुढील भाववाढीत नेहमीच अडथळा असायची. आता गंगवाल कुटुंबीयांकडे जेमतेम चार टक्क्यांच्या आसपास हिस्सा राहिला आहे. आपल्या सल्लागाराला विचारून नक्कीच खरेदी निर्णय घेता येईल.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.)महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे. 