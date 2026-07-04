Premium|Psychiatry Career : मानसोपचारशास्त्र ठरत आहे अर्थपूर्ण, प्रतिष्ठित आणि भविष्य घडवणारे करिअर

डॉ. गौरव वडगांवकरमानसोपचारशास्त्र म्हणजे केवळ एक व्यवसाय नाही, तर ते लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. आजच्या काळात मानसोपचारशास्त्राशी संबंधित करिअर हे फक्त रुग्णांच्याच नव्हे, तर स्वतःच्याही आयुष्यात अर्थपूर्ण बदल घडवणारे क्षेत्र ठरू शकते. ‘निरोगी शरीरात निरोगी मन निवास करते,’ असे आपण म्हणतो. आजच्या वेगवान, स्पर्धात्मक आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीत मानसिक आरोग्य हा महत्त्वाचा विषय झाला आहे. नैराश्य, चिंता, व्यसनाधीनता, आत्महत्या, बालकांमधील वर्तणूक समस्या, वृद्धांमधील स्मृतिभ्रंश अशा विविध मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांची गरज दिवसेंदिवस वाढत असून, मानसोपचारशास्त्र हे भविष्यातील आशादायी करिअर क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे.मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून संधी भारतामध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, सुमारे प्रत्येक दहाव्या भारतीयाला आयुष्यात कधीतरी मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागतो. परंतु, मानसिक आरोग्याशी संबंधित सेवा देणाऱ्या तज्ज्ञांची संख्या अत्यल्प आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे नऊ ते दहा हजार मानसोपचारतज्ज्ञ कार्यरत आहेत. देशाच्या गरजेनुसार ही संख्या किमान ३६ हजार असणे अपेक्षित आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्याप एकही मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात प्रशिक्षित डॉक्टरांसाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.मानसोपचारतज्ज्ञ होण्यासाठी प्रथम एमबीबीएस पूर्ण करून राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे एम.डी. सायकिॲट्री किंवा डीएनबीमध्ये (द डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड) सायकिॲट्री शाखेत प्रवेश घ्यावा लागतो. तीन वर्षांच्या पदव्युत्तर प्रशिक्षणादरम्यान मानसिक आजारांचे निदान, औषधोपचार, समुपदेशन, व्यसनमुक्तीसाठीचे उपचार, बाल व किशोरांसाठी मानसोपचार, वृद्धांसाठी मानसोपचार तसेच आपत्कालीन मानसिक आरोग्यसेवा अशा बऱ्याच विषयांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. मानसोपचारात एमडी किंवा डीएनबी केल्यानंतर आज देशातील काही प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व्यसनमुक्ती, बाल मानसोपचार, वृद्धांचे मानसिक विकार या विषयांमध्ये सुपरस्पेशालिटीही उपलब्ध आहे. देशविदेशातील प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये फेलोशिप, डॉक्टरेट आणि संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. एम.डी. सायकिॲट्रीचे प्रशिक्षण पुण्यातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे. अनेक भारतीय मानसोपचारतज्ज्ञ आज अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती, कॅनडा आणि इतर प्रगत देशांमध्ये काम करत आहेत. त्यातील काही डॉक्टरांनी संशोधन आणि रुग्णसेवा या दोन्ही क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश संपादन करून त्या देशांतील अनेक उच्च बहुमान मिळवले आहेत. मानसोपचारतज्ज्ञांसाठी रोजगाराच्या व्यापक संधी आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, मानसिक आरोग्य संस्था, खासगी रुग्णालये, कॉर्पोरेट क्षेत्र, व्यसनमुक्ती केंद्रे, संरक्षण सेवा, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत. मानसोपचारतज्ज्ञ स्वतःचे क्लिनिकही सुरू करू शकतात. दूरसंचार तंत्रज्ञानामुळे ऑनलाइनही मानसोपचार सेवांचे महत्त्व वाढत असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातही सेवा पुरविण्याचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत. .सरकारी यंत्रणेमध्ये संधीराष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) आणि जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) यांच्या नियोजन, प्रशिक्षण आणि देखरेखीत मानसोपचारतज्ज्ञ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याशिवाय व्यसनमुक्ती जनजागृती, आत्महत्या प्रतिबंध, आपत्ती व्यवस्थापन अशा समाजातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांमध्येही सरकारी यंत्रणेला मार्गदर्शन करण्याचे काम मानसोपचारतज्ज्ञ करतात.क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टक्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट हे मानसिक विकारांचे मानसशास्त्रीय मूल्यमापन, बुद्धिमत्ता चाचण्या, व्यक्तिमत्त्व चाचण्या तसेच विविध प्रकारच्या मानसोपचार पद्धती राबवणारे तज्ज्ञ असतात. भारतात एम.ए./ एम.एस्सी. सायकॉलॉजीनंतर रिहॅबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इंडियामधून (आरसीआय) मान्यताप्राप्त पीजीडीआरपी किंवा प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल सायकॉलॉजी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर या क्षेत्रात काम करता येते. रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, खासगी दवाखाने, पुनर्वसन केंद्रे, न्यायवैद्यकीय सेवा आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात एक तज्ज्ञ समुपदेशक म्हणून यांना काम करता येते..शिक्षण क्षेत्रातील संधीआज शाळांमध्ये समुपदेशकाची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरत आहे. विद्यार्थ्यांना भावनिक, वर्तनात्मक, शैक्षणिक व करिअरविषयक अडचणींवर मार्गदर्शन करणे, पालक व शिक्षक यांच्यात समन्वय साधणे आणि शाळेमध्ये सकारात्मक वातावरणनिर्मिती करणे अशा जबाबदाऱ्या शाळेतील समुपदेशकाकडे असतात. त्यामुळे सरकारी किंवा खासगी शाळांमध्ये नोकरीची संधी समुपदेशकांना आहे. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही या तज्ज्ञांची गरज असते.कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संधीकॉर्पोरेट क्षेत्रात ह्युमन रिसोर्सेस क्षेत्रामध्ये डायव्हर्सिटी, इक्विटी, इन्क्लुजन (डीईआय) याला खूप महत्त्व आले आहे. डीईआयचा अर्थ विविधता, समानता आणि समावेशकता असा होतो. कॉर्पोरेट जगतात कामाच्या ठिकाणी सर्व कर्मचाऱ्यांना समान संधी आणि आदर मिळण्यासाठी ही संकल्पना वापरली जाते. डीईआयकेंद्रित कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये मानसिक आरोग्य विषयातील तज्ज्ञांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या हाताळणे, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वातावरण अधिक समावेशक, न्याय्य आणि सुरक्षित करण्यात कॉर्पोरेट संस्थांना धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे असे यांच्या कामाचे स्वरूप असते..Premium|Medical Career Opportunities Beyond MBBS India 2026 : एमबीबीएसपलीकडील वैद्यकीय करिअर; २०२६ पर्यंत आरोग्यसेवेतील नव्या संधींचं विस्तृत विश्व.मानसशास्त्राशी निगडित इतर अभ्यासक्रम व व्यवसायबॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी हा बारावीनंतर साडेचार ते पाच वर्षांचा कोर्स असतो. त्यानंतर मास्टर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी हा कोर्स दोन वर्षाचा असतो. ऑक्युपेशनल थेरपी म्हणजे व्यक्तीला तिच्या दैनंदिन जीवनातील अर्थपूर्ण कामे पुन्हा करता यावीत, स्वावलंबी राहता यावे आणि जीवनाचा दर्जा सुधारता यावा यासाठी दिली जाणारी शास्त्रीय उपचारपद्धती. ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट हे मानसिक आजार, ऑटिझम, बौद्धिक अपंगत्व, स्ट्रोक किंवा न्यूरोलॉजिकल विकारांमुळे दैनंदिन कामकाजात अडचणी येणाऱ्या व्यक्तींना पुनर्वसनाद्वारे सक्षम करतात. बालविकास केंद्रे, मानसिक आरोग्य संस्था, दिव्यांग मुलांच्या विशेष शाळा, वृद्धाश्रम तसेच अनेक पुनर्वसन कार्यक्रमांमध्ये त्यांची गरज वाढत आहे.बॅचलर इन ऑडिओलॉजी ॲण्ड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजी म्हणजेच स्पीच थेरपिस्ट हा कोर्स बारावीनंतर चार वर्षाचा असतो. त्यानंतर दोन वर्षांचे मास्टर्सही करता येते. स्पीच थेरपिस्ट हे भाषा विकासातील विलंब, बोलण्यातील तोतरेपणा, श्रवणदोष, ऑटिझम, स्ट्रोकनंतरचे भाषाविकार आणि गिळण्याच्या किंवा चावण्याच्या समस्यांवर उपचार करतात. स्पीच थेरपिस्ट रुग्णाला पुन्हा प्रभावीपणे बोलता यावे, समजू शकता यावे, संवाद साधता यावा आणि सुरक्षितपणे अन्न गिळता यावे यासाठी शास्त्रीय मूल्यमापन, उपचार आणि पुनर्वसन करतात. रुग्णालयांमध्ये स्पीच थेरपिस्ट मानसोपचार, न्यूरोलॉजी, बालरोग, कान-नाक-घसा, कर्करोग या विभागांमध्ये काम करू शकतात.आज बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये ऑक्युपेशनल थेरपी आणि स्पीच थेरपी देणारी खासगी सेंटर्स आहेत. सहसा अशी सेंटर्स मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा बालरोगतज्ज्ञ यांच्याशी संलग्न असतात. एका बाजूला सरकारी रुग्णालयांमध्ये अशा थेरपी सेंटर्सचा अभाव आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला लहान मुलांच्या वाढत्या मानसिक समस्यांमुळे या खासगी सेंटर्सकडे पालकांची ओढ दिसत आहे..मनोरुग्णालयातील इतर अभ्यासक्रम‘मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ते’ म्हणजेच सायकिॲट्रिक सोशल वर्कर हे रुग्ण, कुटुंब आणि समाज यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतात. यांना ‘मानसमित्र’ म्हणून संबोधले जाते. समुपदेशन, कौटुंबिक हस्तक्षेप, पुनर्वसन, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देणे आणि विविध समुदायांमध्ये मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवणे यांमध्ये मानसमित्र कार्यरत असतात. एम.एस.डब्ल्यू. ही पदवी घेतल्यानंतर मानसोपचार सामाजिक कार्य यात विशेष प्रशिक्षण घेऊन करिअर करता येते.मानसोपचार परिचारिका म्हणजेच सायकिॲट्रिक नर्स मानसिक रुग्णांची सतत देखरेख आणि सेवाशुश्रूषा, औषधोपचार व्यवस्थापन, समुपदेशन व पुनर्वसन यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बी.एस्सी. नर्सिंगनंतर मानसिक आरोग्य परिचर्या यात विशेष प्रशिक्षण घेतल्यास सरकारी व खासगी रुग्णालये, व्यसनमुक्ती केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकरी मिळविता येते.मानसोपचारशास्त्रातील करिअरचे भवितव्यभारतामध्ये मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रशिक्षित व्यावसायिकांची संख्या गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. मानसिक आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांचा विस्तार, विमा संरक्षणाचा वाढता स्वीकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मानसिक आरोग्य उपक्रम यांमुळे क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ता आणि मानसोपचार परिचारिका यांच्यासाठी आगामी दशक हे संधींचे दशक ठरणार आहे.आजच्या काळात हळूहळू मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता वाढत आहे. देशभरात विविध योजनांतून मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विज्ञान, मानवता, संवाद कौशल्य आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा संगम असलेले मानसोपचारशास्त्र म्हणजे केवळ एक व्यवसाय नाही, तर लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे प्रभावी माध्यम आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आजच्या काळात मानसोपचारशास्त्र आणि त्यासंंबंधित करिअर हे फक्त रुग्णांच्याच नव्हे, तर स्वतःच्याही आयुष्यात अर्थपूर्ण बदल घडवणारे क्षेत्र ठरू शकते.डॉ. गौरव वडगांवकर पिंपरी-चिंचवडस्थित वाय.सी.एम. रुग्णालयात मानसोपचार विभागातसाहाय्यक शिक्षक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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