Premium|Pune Ganeshotsav DJ Rules : पुणे गणेशोत्सवातील डीजे वाद; उत्सवाचा जल्लोष की नागरिकांच्या शांततेचा अधिकार? संतुलनाच्या शोधात पुणे

गणेशोत्सव आणि पुणे हे नाते केवळ धार्मिक नाही, तर सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकही आहे. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सामाजिक एकजुटीचे आणि प्रबोधनाचे स्वरूप दिले. त्यामुळे पुण्यातील गणेशोत्सवाची मिरवणूक, ढोल-ताशे, लेझीम आणि विविध कलाप्रकार यांना एक वेगळे महत्त्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या उत्सवाच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू संस्कृतीपेक्षा डीजेचा आवाज बनला आहे. यंदाही गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात डीजेच्या वापरावरून समर्थक आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. या वादाकडे केवळ ‘डीजे हवा की नको?’ या प्रश्नातून पाहणे कदाचित योग्य ठरणार नाही. कारण एका बाजूला उत्सव साजरा करण्याचा, आनंद व्यक्त करण्याचा आणि आपल्या सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा नागरिकांचा अधिकार आहे; तर दुसऱ्या बाजूला शांततेत जगण्याचा, अभ्यास करण्याचा, आजारातून बरे होण्याचा आणि वृद्धत्वात त्रासमुक्त राहण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. पुणे पोलिसांनी यंदा या विषयावर काहीसा मध्यममार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. पोलिसांनी उच्च क्षमतेच्या ‘प्रेशर मीड’ आणि ‘प्लाझ्मा साउंड’वर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्याचवेळी चार बास आणि चार टॉपच्या मर्यादित ध्वनिव्यवस्थेबाबत चर्चा झाली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास यंत्रणा जप्त करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..गणेश मंडळांची भूमिकाही पूर्णपणे ‘कर्णकर्कश आवाजाचा आग्रह’ अशी नाही. काही मंडळांनी डीजेला सरसकट विरोध न करता, आवाज मर्यादेत ठेवावा; मात्र नियम सर्वांसाठी समान असावेत, अशी भूमिका मांडली आहे. विशेषतः ढोल-ताशा पथकांनाही त्याच ध्वनिमर्यादा लागू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण ‘डीजे’ हा शब्द वापरला की त्यात अनेक प्रकारच्या ध्वनिव्यवस्था एकत्र केल्या जातात. साधी ध्वनिव्यवस्था आणि प्रचंड क्षमतेची, कमी वारंवारितेचा कंप निर्माण करणारी ध्वनिव्यवस्था यांच्यात फरक आहे. त्यामुळे डीजे म्हणजेच प्रदूषण, असा सरसकट निष्कर्षही चुकीचा; आणि ‘उत्सव आहे म्हणून कितीही आवाज चालेल’, हा दृष्टिकोनही तितकाच चुकीचा.यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायदा. केंद्राच्या ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक ध्वनिव्यवस्था वापरण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या काळात त्याच्या वापरावर निर्बंध आहेत. राज्य सरकारला सांस्कृतिक किंवा धार्मिक उत्सवांसाठी वर्षभरात मर्यादित १५ दिवसांपर्यंत रात्री १० ते मध्यरात्रीपर्यंत सशर्त सवलत देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच उत्सवाला कायद्यात स्थान आहे; पण कायद्यापासून उत्सवाला मुक्तता नाही..Premium| World Economic Forum : औपचारिक आंतरराष्ट्रीय संस्था नसूनही जागतिक आर्थिक मंच का महत्त्वाचा?.निवासी भागांसाठी दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबलची पर्यावरणीय ध्वनिमर्यादा निर्धारित आहे; शांतता क्षेत्रासाठी ती आणखी कमी आहे. त्यामुळे प्रश्न ‘डीजे वाजवायचा की नाही’ एवढाच नसून किती आवाज, कुठे, किती वेळ आणि कोणत्या उपकरणांतून हा असायला हवा. याच संदर्भात सोलापूरचा प्रयोग महत्त्वाचा ठरतो. २०२५मध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात सोलापूर शहर-जिल्ह्यात डीजे आणि लेझर लाइटवर बंदी घालण्यात आली. शहर पोलिसांनीही विसर्जन मिरवणुकीत डीजेला परवानगी नसल्याची भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे, ही केवळ प्रशासनाने लादलेली भूमिका न राहता काही गणेश मंडळांनीही स्वेच्छेने डीजेला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.सोलापूरचा अनुभव त्यामुळे पुण्यासाठी नक्कीच विचार करण्यासारखा आहे. त्यातून ‘डीजे बंदी म्हणजे उत्सव बंदी’ असे समीकरण चुकीचे असल्याचे दिसते. यासाठी पहिली गरज आहे ती सरसकट बंदीऐवजी स्पष्ट आणि मोजता येतील अशा नियमांची. डीजे, ढोल-ताशा, बँड, स्पीकर या सर्वांसाठी आवाजाची मर्यादा समान असावी. ‘आमचे वाद्य पारंपरिक आहे म्हणून त्याला नियम नाहीत’ किंवा ‘डीजे आधुनिक आहे म्हणून तोच दोषी’ अशी भूमिका नको. दुसरे म्हणजे ध्वनिमापनाची यंत्रणा पारदर्शक असावी. मंडळाला आधीच सांगितलेली मर्यादा, निश्चित मापनस्थळ आणि डिजिटल नोंद असावी. .त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह राहणार नाही आणि मंडळांनाही नियमांचे पालन करणे सोपे जाईल. तिसरे म्हणजे वेळेचे नियोजन. मिरवणुकीतील काही तास उत्साहात साजरे करण्याला आणि संपूर्ण परिसराला अनेक तास कर्णकर्कश आवाजात ठेवण्याला समान मानता येणार नाही. चौथे म्हणजे प्रशासनाने केवळ गणेश मंडळांवर लक्ष केंद्रित करू नये. इतर धार्मिक मिरवणुका, राजकीय कार्यक्रम, विवाह समारंभ, व्यावसायिक कार्यक्रम यांनाही समान नियम लागू झाले पाहिजेत. ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील कायदा हा कोणत्याही धर्माचा किंवा उत्सवाचा प्रश्न नसून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. सोलापूरमध्ये धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत लाऊडस्पीकर हटविताना विविध धर्मांच्या स्थळांवर समान कारवाई करण्यात आल्याचे उदाहरणही याच संदर्भात महत्त्वाचे आहे.पुण्याची ओळख ‘संस्कृतीचे शहर’ अशी आहे. त्यामुळे पुणे गणेशोत्सवाने देशाला आणखी एक आदर्श दाखवण्याची संधी आहे. डीजे बंद करून उत्सवाचा आनंद कमी करणे हा एकमेव पर्याय नाही आणि अमर्याद आवाजाला उत्सवाच्या नावाखाली मुभा देणेही योग्य नाही. त्याऐवजी तंत्रज्ञान, कायदा, परंपरा आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा मेळ घालता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.