Premium|Pune to Ladakh Road Trip : पुणे ते लडाख रोड ट्रिप; मुक्त आकाश आणि डोंगरांनी जिंकले मन

पूजा ढेरिंगेमाझ्या बकेटलिस्टमध्ये लडाख कधी नव्हतंच, पण ज्या गोष्टींची स्वप्नंही पाहिलेली नसतात, त्याची स्वप्नं आपल्यासाठी कोणीतरी सहज पाहून ठेवतं. तेच स्वप्न माझ्या नवऱ्यानं पाहिलं आणि गेल्या महिन्यात आम्ही पुणे ते लडाख रोड ट्रिप केली. लडाख... निर्मनुष्य रस्ते, बर्फाच्छादित हिमालय, रोज हिमालयाआडून निघणारा सूर्य आणि त्याच हिमालयाला नारंगी करून मायेनं कुरवाळणारा सूर्यास्त... या सगळ्यात वेळेचं तसूभरही भान नसणं... ही आझादी जगण्यासाठी एकदा लडाखला जावंच!मला प्रश्न पडायचा, लडाख या वाळवंटी आणि कोरड्या जागेविषयी लोक भरभरून लिहितात, व्यक्त होतात, या जागेवर अतोनात प्रेम करतात; नेमकं काय कारण असेल? पण या प्रश्नाचं उत्तर मला लडाखच्या प्रवासात मिळालं आणि ट्रिप पूर्ण झाल्यावर मीही लडाखवेडी होऊन लेखणी हातात घेतलीच. इमारती, रस्ते, ऑफिसेस वा माणसं जेवढी जास्त जवळजवळ, तेवढं आपण त्यांच्यापासून मुक्त व्हायला पाहतो, असं म्हणतात. लडाख खूप मोकळं आहे. मोठा चित्रकलेचा कॅनव्हास असावा तसं तिथं दूरदूरवर आभाळ दिसतं. आपली बुबुळं मोबाईलच्या स्क्रीनमुळे चिंचोळी झालीयत; त्यांना मोकळा श्वास तिथं घेता येतो आणि डोळे हळूहळू मोऽऽठे होतात. डोंगरांच्या शृंखला तर डोळे दिपवून टाकतात. नारंगी, तपकिरी, हिरव्या, निळ्या, काळ्या रंगांची डोंगररांग दिसू लागते तेव्हा आपल्याला कळतं की लोक इथं येऊन लडाखवेडे का होतात! .Premium|Jodhpur Family Trip : निवांत गप्पा आणि मेहरानगढची भव्यता; जोधपूरमधील एका कौटुंबिक सहलीचा सुखद अनुभव.सहा महिन्यांपूर्वी लडाख माझ्या डोक्यात दूरदूरपर्यंत नव्हतं. पण अचानक एक दिवस ऑफिसमध्ये मॅनेजरनं त्यांच्या आयुष्यातली आठवणीत राहणारी कारनं केलेली रोड ट्रिप म्हणून लडाख प्रवासाच्या गोष्टी सांगायला सुरुवात केली आणि त्याच दरम्यान नवऱ्यानं दोन वर्षांपूर्वीच्या त्याच्या आयुष्यातल्या सगळ्यात थरारक लडाखच्या बाइक ट्रिपबद्दल सांगितलं. त्यातूनच माझ्या मनात कमालीचं कुतूहल चाळवलं. मग इन्स्टाग्रामला काही रिल्स पाहिली, यूट्यूबवरच्या अनेकानेक पॉडकास्ट्समधून लडाखबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि जाणवलं की ठिकाण एकच आहे, पण प्रत्येकजण काहीतरी खूप वेगळं अनुभवतोय. त्यावेळी कामाच्या व्यापात लडाख मागं पडलं. पण इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबचं अल्गोरिदम गोष्टी विसरू देत नाही. सोशल मीडियानं खऱ्या अर्थानं माझ्या मनातल्या ‘लडाखला जायलाच लागतंय’ या विचाराला खतपाणी घातलं.अखेर या सगळ्याच्या प्रभावातून मी हळूहळू तिथल्या ठिकाणांचा अंदाज घेणारे मोठे ट्रॅव्हल व्ह्लॉग पाहू लागले. शिवाय जर जायचं ठरलंच तर पुण्याहून लडाखला कसं पोहोचायचं? तिकडे खाण्याची काय सोय आहे? समुद्रसपाटीपासून एवढ्या उंचीवर जायचं, तर त्यादृष्टीनं काय तयारी करणं आवश्यक आहे? आणि कार किंवा बाइक घेतली तर त्यांची काळजी कशी घ्यायची? एका दिवसात किती प्रवास करायचा? एकूण किती दिवसांची ही ट्रिप होऊ शकते? तसंच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खर्च किती येऊ शकतो? या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा अंदाज घेण्यात एक महिना गेला. आता अंतर्मनही हळूहळू हिमालयाचा ठाव घेऊ लागलं. एकीकडे रुटीन सुरू होतं, तर दुसरीकडे किती दिवसांचा दौरा असू शकतो याची नोंद करण्यास सुरुवात केली. सुट्ट्यांची परवानगी मिळाली तसं ठरवून टाकलं, आता माघार नाही, हाच तो महिना, हीच ती वेळ आणि हेच ते वर्ष!आम्ही दोघं धरून आणखी तिघांनी येण्याची तयारी दाखवली. सगळ्या तयारीनिशी १६ मे रोजी पाच वाजता कारला स्टार्टर दिला आणि त्या दिवसापासून आम्हा पाचजणांचा पुणे ते श्रीनगर दौरा सुरू झाला. प्रवास लांबचा होता, पण आमच्याकडे तीन मित्र ड्रायव्हिंग करणारे होते, त्यामुळे हा प्रवास बऱ्यापैकी नॉनस्टॉप करण्याचं ठरवलं. हा प्रवास सोपा तर अजिबात नव्हता, पण त्यामुळेच त्यात मजा होती. इतके दिवस फक्त बोलत होतो, स्वप्न रंगवत होतो आणि आता ते सगळं खरं होत होतं. नवीन ठिकाणं पाहण्याची आणि जेवढं काही स्क्रीनवर पाहिलंय, ऐकलंय ते पाहण्याची उत्सुकता होती. एवढं नवंपण मी कधीच अनुभवलं नव्हतं. हळूहळू राज्यामागून राज्यं मागं सरकत गेली..तिघं आळीपाळीनं गाडी चालवत राहिले. एकजण झोपायचा, एकजण ड्रायव्हिंग करायचा, एकजण खिडकीबाहेर पाहत ड्रायव्हरबरोबर बोलत त्याला जागं ठेवण्याचं महत्त्वाचं काम करायचा. पुढच्या दोन दिवसांत अनेक वेगवेगळ्या प्रसंगांचा सामना आम्ही केला. राजस्थानच्या वाळवंटातलं अंगाची लाही लाही करणारी ४२ अंश तापमान आणि कडक ऊन अनुभवलं. आमच्या ओव्हरकॉन्फिडन्समुळे ‘डिझेल शॉर्टेज’चा थरारही अनुभवला. तिसऱ्या दिवशी आम्ही पंजाबच्या जालंधरमधल्या काला बकरा नावाच्या एका पेट्रोल पंपावर रात्री दोन-तीन तासांचा हॉल्ट घेतला. ती रात्र तर निव्वळ एक ॲडव्हेंचर होती. मुलांनी बाहेर खुल्या आवारात मॅट टाकल्या, तर आम्ही दोघी कारमध्येच मॅट्रेस टाकून झोपलो. पहाटे चार वाजता निघून दुपारी श्रीनगरमध्ये पोहोचलो. तिथं दल लेकच्या संथ पाण्यात शिकारा राइड करताना, दूरवरून येणाऱ्या अजानच्या सुरांनी प्रवासाचा सगळा शारीरिक थकवा एका क्षणात शोषून घेतला. घाट नंबर १५वरच्या त्या हाउसबोटीच्या उबदार खोलीत पाय टेकताना मनाला जाणीव झाली, की प्रवासाची पहिली कसोटी आम्ही यशस्वीपणे पार पाडली होती आणि आता लडाख नावाच्या अद्भुत स्वप्नाची खरी सुंदर पहाट होणार होती!लडाखला जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत, एक श्रीनगरमार्गे आणि दुसरा मनालीमार्गे. श्रीनगरचा मार्ग तुलनेनं चांगला आहे. आम्ही चौथा दिवस प्रवासाचा थकवा घालवण्यासाठी ठेवला. त्या दिवशी आम्ही श्रीनगरमधलं आदि शंकराचार्य मंदिर, चश्मेशाही गार्डन पाहिलं. संध्याकाळी शिकारा राइडचा आनंद घेतला. पण हा निवांतपणा केवळ एका रात्रीपुरता होता, कारण दुसऱ्या दिवशी पहाटे आमच्या गाडीची चाकं लडाखच्या खडतर आणि थरारक वाटेवर धावण्यासाठी पुन्हा सज्ज झाली आणि पाचव्या दिवशी सकाळी सात वाजता आम्ही आमच्या ड्रीम डेस्टिनेशनकडे निघालो.सोनमर्गचा तो हिरवागार निसर्ग, ती उंचच उंच देवदार आणि पाइनची झाडं ओलांडताना हवेत गारवा वाढू लागला होता. आता झोजी ला पास आमची परीक्षा पाहणार होता. समुद्रसपाटीपासून तब्बल ११,५०० फूट उंचीवर असलेल्या या पहिल्या पासपासून रस्त्यांवर गाड्यांची थोडी कोंडी झाली होती. पण तरीही निसर्गाचं रौद्र रूप अनुभवत आम्ही न अडकता थेट ११,६०० फुटांवरील झीरो पॉइंट गाठला. झोजी ला जसा पार केला, तसं निसर्गानं काही क्षणांत चमत्कार व्हावा तशी कात टाकली. काश्मीरची ती हिरवळ कुठल्या कुठं मागं सुटली आणि डोळ्यांसमोर उभं राहिलं लडाखचं अथांग, अद्भुत आणि खडकाळ रूप! दोनच्या सुमारास आम्ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या आणि भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या सर्वात थंड गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या द्रासमधून पुढे जात दुपारी चारच्या सुमारास कारगिल वॉर मेमोरियलजवळ पोहोचलो..दिवसभराच्या वळणावळणाच्या खडतर प्रवासामुळे संध्याकाळपर्यंत थकवा तर जाणवू लागला होताच, शिवाय काहींना उलट्यांचा त्रास होऊ लागला होता. अखेर लेहच्या काहीसं अलीकडे, मुलबेक गावाजवळ एका सुंदर होमस्टेमध्ये आम्ही त्या थंडगार रात्री उणे एक तापमानात रात्र काढली. दुसऱ्या दिवशी लेहच्या दिशेनं निघालो.बारा हजार फुटांवरील दुसरा पास म्हणजे नमिका ला पास ओलांडून आम्ही थेट लामायुरू मॉनेस्ट्रीपाशी पोहोचलो. तेथील बौद्ध विहारातील शांतता मन प्रसन्न करून गेली. पण खरी शांतता एका सरप्राइजिंग ठिकाणानं दिली; ते ठिकाण म्हणजे मूनलँड. नावाला साजेशा त्या ठिकाणानं मला अक्षरशः चंद्राच्या धरतीवरचं विश्व काय असेल याची झलक दाखवली आणि मला निसर्गाच्या किमयेचं नवल वाटलं. पुढे सिंधू आणि झंस्कार नद्यांचा नयनरम्य संगम पाहून, मॅग्नेटिक हिलवर गाडी न्यूट्रलमध्ये मागे सरकण्याचा मजेशीर अनुभव घेतला. लेहच्या आधी असणाऱ्या श्री पत्थर साहिबा गुरुद्वारामध्ये नतमस्तक होऊन तिथला प्रसादरूपी गरम चहा घेतला. अखेर रात्री आठच्या सुमारास आम्ही लेह शहरात गाडी वळवली.लेहचा मुक्काम गडबडीत संपवताना आम्ही शांतीस्तूपाचे दरवाजे उघडण्याआधीच तिथं पोहोचलो आणि तिथल्या मॉनेस्ट्रीचा शांत अनुभव घेतला.त्यानंतर आमचा पुढचा टप्पा सुरू झाला... जगातील सर्वात उंच मोटरेबल रस्त्यांपैकी एक असलेला खारदुंग ला पास! जसजशी आमची गाडी उंची गाठू लागली, तसतसा हवेतला ऑक्सिजन कमी होत होता आणि रोमांच वाढत होतं. खिंडीत पोहोचताच निसर्गानं आमचं स्वागत एका भयंकर पण अद्भुत अशा स्नोफॉलनं केलं. चहूबाजूंनी कोसळणारा पांढराशुभ्र बर्फ आणि गोठवून टाकणारी थंडी अनुभवत, त्या आव्हानात्मक वाटेवरून आम्ही अत्यंत काळजीपूर्वक पुढे निघालो. खारदुंग ला उतरून आम्ही नुब्रा व्हॅली या विस्तीर्ण दरीत प्रवेश केला. एका बाजूला उंच कोरडे डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला हुंडरचे पांढरेशुभ्र वाळवंट... एकाच प्रवासात काही तासांच्या अंतरावर बर्फ आणि वाळवंट असं निसर्गाचं दुहेरी रूप पाहून थक्क व्हायला झालं. तिथं घोड्यांची सफारी करत आणि थंड हवेत वाळूच्या ढिगाऱ्यांवरून सूर्यास्ताचे रंग न्याहाळत आम्ही दिवसाची सांगता केली. निसर्गाचे हे दोन टोकांचे रंग इतक्या जवळून केवळ लडाखमध्येच अनुभवता येऊ शकतात, याची मनाला खात्री पटली!.Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .नुब्रा व्हॅलीच्या त्या वाळवंटाचा निरोप घेऊन आमचा प्रवास पुढे सुरू होता. आजचा रस्ता या लडाख प्रवासातील सगळ्यात प्रतीक्षेचा टप्पा असणार होता, तो म्हणजे पँगाँग त्सो जलाशय. थ्री इडियट्स सिनेमातील शेवटच्या दृश्यामुळे भुरळ पडल्यामुळे तर या ठिकाणाचे भाव वाढलेत म्हणे! नुब्रा ते पँगाँग प्रवासात एका बाजूला अथांग वाहणारी श्योक नदी आणि दुसऱ्या बाजूला कणखर उभे अजस्र कडे. या वाटेवरून गाडी पुढे काढताना आमच्या ड्रायव्हर मित्रांच्या ड्रायव्हिंग स्किल्सची परीक्षा झाली. कधी पाण्याचे प्रवाह रस्ता अडवायचे, तर कधी दगडधोंड्यांमधून मार्ग काढावा लागायचा. पण वाट जेवढी खडतर दृश्य तितकंच सुंदर! त्या दृश्यांच्या प्रेमात पडून आम्ही होतो त्याच ठिकाणी टेंट टाकून रिव्हर कॅम्पिंग करायचं ठरवलं. पण केवळ दृश्यं पाहून पोट भरत नाहीच. मग अखेर पुण्यातून निघताना ‘काहीतरी वेगळं करू’ म्हणून छोटा स्टोव्ह, तांदूळ आणि घरगुती मसाले डिक्कीच्या कोपऱ्यात कोंबले होते, ते सगळं बाहेर काढलं. समुद्रसपाटीपासून हजारो फूट उंचीवर, जिथं हवेत ऑक्सिजन कमी आणि गारवा अंगाचा थरकाप उडवत होता, तिथं आम्ही आमची ‘फिरती मराठी खानावळ’ सुरू केली. वाळूवर तो छोटा स्टोव्ह पेटवला, पातेलं चढवलं आणि काही वेळातच त्या लडाखच्या कोरड्या, विस्तीर्ण हवेत आपल्या ओळखीचा घरगुती स्वाद दरवळला. कल्पनेपलीकडचा हा ‘नेव्हर एक्स्पेक्टेड ॲण्ड एक्स्पिरियन्स्ड’ अनुभव माझ्या लडाखवेड्या ट्रॅव्हल डायरीत न विसरणारं पान जोडून गेला!डोंगरांच्या वळणाआडून जेव्हा पँगाँग त्सोची पहिली निळीशार झलक दिसली, तेव्हा आम्हाला विश्वासच बसेना... तो शुभ्र निळाशार रंग... आपण जे पाहतोय ते खरं आहे की स्वप्न, असा संभ्रम होता. पँगाँग त्सोच्या किनाऱ्यावर जेव्हा सकाळी डोळे उघडले, तेव्हा दोन डिग्री तापमानातही हिमालयाच्या कोवळ्या उन्हानं आमचं स्वागत केलं. आदल्या रात्री पाहिलेली ती अद्भुत मिल्की वे गॅलेक्सी मनात साठवून, पुन्हा एकदा गाशा गुंडाळत आम्ही पँगाँगच्या त्या आयकॉनिक ‘थ्री इडियट्स स्पॉट’वर पोहोचलो. १४ हजार फूट उंचीवरील तलावातील ते अथांग, निळंशार पाणी प्रत्यक्ष अनुभवणं म्हणजे जणू एक जिवंत स्वप्नच होतं! सूर्यप्रकाशाच्या बदलत्या किरणांसोबत पाण्याचा रंग कधी गडद निळा, कधी आकाशी, तर कधी फिकट हिरवा रंग दिसत होता. विस्तीर्ण निळ्या पाण्याचा तो अथांग कॅनव्हास आणि पार्श्वभूमीला असलेले कोरडे, बर्फाच्छादित डोंगर... हे दृश्य शब्दात मांडता येण्यापलीकडचं आहे. याच एका दृश्यासाठी पुण्यातून सुरू झालेला हा हजारो किलोमीटर्सचा प्रवास सार्थकी लागला होता!पण आजचा प्रवास फक्त निसर्गाचं सौंदर्य पाहण्यापुरता मर्यादित राहणार नव्हता. पँगाँचा निरोप घेऊन हानलेच्या वाटेनं पुढे जाताना आम्ही रेझांग ला वॉर मेमोरियलपाशी नतमस्तक झालो. भारत-चीन युद्धात देशाच्या संरक्षणासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणाऱ्या आपल्या वीरांची शौर्यगाथा ऐकताना अंगावर काटा आला. एकाच दिवशी निसर्गाची देखणी कलाकृती पँगाँग आणि मानवी शौर्याचा ऐतिहासिक पराक्रम पाहण्याचा तो अनुभव विलक्षण होता.या संपूर्ण रोड ट्रिपचा सर्वात मोठा आणि आव्हानात्मक कस लागणार होता जगातील सर्वात उंच मोटरेबल रस्त्यावर, तब्बल १९,०२४ फूट उंचीवर असलेल्या उमलिंग ला पासवर! जशीजशी आमची गाडी उंची गाठू लागली, तसतसा विरळ होणारा ऑक्सिजन आणि गोठवणारी थंडी मनावर दडपण आणत होती. पण प्रत्येक वळणावर भीतीला मागे टाकत जेव्हा आमची गाडी त्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचली, तेव्हा तिथल्या थंडीतही रक्तामध्ये एक वेगळीच उष्णता जाणवली. त्या उंचीवर वाऱ्याच्या वेगानं फडकणारा आपला तिरंगा पाहिला अन् ऊर अभिमानानं भरून आला. लडाखचं हे सर्वोच्च शिखर सर केल्यानंतर जेव्हा आम्ही मनालीच्या खडतर पण अत्यंत देखण्या मार्गानं परतीचा प्रवास सुरू केला, तेव्हा निसर्गानं पुन्हा एकदा कात टाकली. मागं सरकत जाणारे डोंगर, अथांग दऱ्या आणि हिमाचलची ती जादुई हिरवळ पार करताना गाडीत एक वेगळीच शांतता होती. एक अशी शांतता, जी कदाचित स्वप्नपूर्ती झाल्यावरच मिळते..लडाख पाहताना आणि अनुभवताना सातत्यानं समोर येणारी काही दृश्यं काही प्रश्नांना जन्म देत होती. सुरुवातीला मला वाटायचं ‘ला’ हे आदरानं म्हणतात की काय, पण ‘ला’ म्हणजे खिंड किंवा आपण ज्याला घाट म्हणतो ते, हे मला तिथं गेल्यावर कळलं. ‘मोटरेबल’ म्हणजे जिथून कोणतीही गाडी चालवता येऊ शकते असा रस्ता. जगाच्या पाठीवर एवढ्या उंचीवर रस्ते बांधून त्यावरून गाड्या नेणं हा एक वेगळाच थरार आहे. त्यासाठी तिथं बीआरओ उत्तम काम करते. तिथल्या रस्त्यांवरून गाडी एकदम स्मूथली जाते, तेव्हा आपण परदेशात तर नाही ना असं वाटतं! मला इथं जागोजागी वाऱ्यावर डोलणारे रंगीबेरंगी ध्वज दिसले. फोटोतही पाहिले होते. त्यांना ‘प्रेयर फ्लॅग्ज’ म्हणतात. त्यातले निळा, पांढरा, लाल, हिरवा आणि पिवळा हे पाच रंग म्हणजे आकाश, वारा, अग्नी, जल आणि पृथ्वी ही पंचतत्त्व आहेत असं मानलं जातं. लडाखच्या त्या वेगवान वाऱ्यात जेव्हा हे ध्वज फडफडतात, तेव्हा त्यावर लिहिलेले शांततेचे मंत्र वाऱ्याच्या लहरींसोबत संपूर्ण विश्वात पसरतात, अशी तिथल्या लोकांची निरागस श्रद्धा आहे.लेखिका पुणेस्थित हौशी पर्यटक व ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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