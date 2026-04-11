Premium|Women operated radio stations worldwide : तालिबानच्या निर्बंधांतूनही अफगाण महिलांचा आवाज जिवंत ठेवणारे ‘रेडिओ बेगम’; शिक्षण, हक्क आणि आशेची नवी लाट

अरविंद रेणापूरकरमहिलांनी महिलांसाठी चालवलेली रेडिओ स्टेशन्स ही केवळ माहिती देणारी साधने नसून, सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम ठरत आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये या माध्यमांनी महिलांना स्वतःचा आवाज, ओळख आणि हक्कांची जाणीव करून दिली आहे. अफगाणिस्तानातील रेडिओ बेगम हे आदर्श उदाहरण आहे.द रवर्षी जागतिक महिला दिन जगभरात उत्साहात साजरा केला जात असताना, अफगाणिस्तानसारख्या कट्टर शासकांच्या राजवटीत असणाऱ्या महिलांच्या हक्कांबाबत फारसा आवाज उठविला जात नाही. अर्थात अफगाणिस्तानात गेल्या काही वर्षांत तालिबान शासकांकडून महिलांवरील निर्बंध झपाट्याने वाढले आहेत. शिक्षण, नोकरी, सार्वजनिक वावर, प्रत्येक क्षेत्रात महिलांची उपस्थिती या गोष्टींना मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न होत असताना, अशा कठीण काळात रेडिओ बेगम हे माध्यम अफगाणिस्तानच्या महिलांसाठी आशेचा किरण ठरले आहे. हे केवळ एक रेडिओ स्टेशन नसून, महिलांचा आवाज, त्यांचे हक्क आणि त्यांची स्वप्ने जपणारे व्यासपीठ आहे..ता. ८ मार्च २०२१ला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने अफगाण उद्योजिका आणि पत्रकार हमिदा अमन यांनी रेडिओ बेगमची स्थापना केली. सर्वसाधारपणे बेगम हा शब्द पत्नीसाठी वापरला जातो. पण येथे बेगम या शब्दाचा अर्थ उच्च दर्जाची, माननीय स्त्री असा होतो आणि हे नावच या प्रकल्पाच्या ध्येयाचे द्योतक आहे. महिलांनी महिलांसाठी चालविलेले हे रेडिओ स्टेशन सुरुवातीला मनोरंजन, प्रेरणादायी कथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि यशस्वी महिलांच्या मुलाखती घेण्यासाठी ओळखले जात होते. मात्र, ऑगस्ट २०२१मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. महिलांच्या स्वातंत्र्यावर कठोर निर्बंध लादण्यात आले. संगीत आणि मनोरंजन कार्यक्रमांवर मर्यादा आणल्या गेल्या. महिला पत्रकारांनाही अनेक नियमांचे पालन करावे लागले. या बदलांनंतर रेडिओ बेगमने स्वतःचा मार्ग बदलत शिक्षण आणि सक्षमीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवले.कठीण परिस्थितीतही प्रवासकाबूलमध्ये रेडिओ बेगमच्या महिला कर्मचाऱ्यांचा दिवस वेगळ्या पद्धतीने सुरू होतो. महिलांना स्वतंत्रपणे प्रवास करणे धोकादायक असल्यामुळे विशेष गाड्यांची व्यवस्था करून त्यांना स्टुडिओत आणले जाते. स्टुडिओत पोहोचल्यावर संपादकीय बैठक, कार्यक्रम नियोजन आणि त्यानंतर थेट प्रसारण हा त्यांचा रोजचा दिनक्रम असतो. सुमारे ३० महिलांची टीम या रेडिओचे संचालन करते. युनेस्कोच्या पाठिंब्यामुळे या उपक्रमाला आंतरराष्ट्रीय बळ मिळाले आहे. अफगाणिस्तानातील अनेक भागांत महिलांच्या आवाजावरच बंदी असताना, रेडिओ बेगम सातत्याने प्रसारित होणे, हेच त्याचे सर्वात मोठे यश आहे.तालिबान सत्तेत आल्यानंतर मुलींच्या शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आले. अनेक शाळा बंद झाल्या आणि हजारो मुली शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. या पार्श्वभूमीवर रेडिओ बेगमने शिक्षणाची धुरा उचलली. २०२१च्या उत्तरार्धात रेडिओवर शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. आज दररोज सहा तास शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होतात. तीन तास दारी भाषेत आणि तीन तास पश्तो भाषेत. गणित, विज्ञान, भाषा अशा विषयांचे धडे रेडिओवरून दिले जातात. शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण थांबू शकत नाही, या विचारातून हा उपक्रम राबविला जातो..महिलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी रेडिओ बेगमने एक वेगळा आणि प्रभावी मार्ग स्वीकारला, तो म्हणजे इस्लामिक धर्मग्रंथांचा आधार. धार्मिक संदर्भांच्या आधारे वारसा हक्क, घटस्फोट, विधवांचे अधिकार आणि शिक्षणाचे महत्त्व समजावले जाते. महिला धर्मतज्ज्ञ या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात. विशेष म्हणजे, हा कार्यक्रम लोकप्रिय ठरला असून, काही स्थानिक अधिकाऱ्यांनीही त्याचे कौतुक केले आहे. धार्मिक चौकटीत राहून महिलांच्या हक्कांबाबत संवाद साधण्याची ही पद्धत प्रभावी ठरते.रेडिओ बेगम केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित नाही. महिलांचे आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य, कौटुंबिक समस्या, व्यसनमुक्ती, उद्योजकता आणि सामाजिक प्रश्नांवरही विविध कार्यक्रम प्रसारित केले जातात. अनेक कार्यक्रम थेट (लाइव्ह) असतात, त्यामुळे श्रोत्यांना फोन करून प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते. या संवादातून अनेक सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत. काही महिलांनी रेडिओवरील माहितीच्या आधारे वारसा हक्क मिळविले, तर काही महिलांच्या कुटुंबातील पुरुषांचे वर्तन बदलले. या लहानसहान गोष्टींमुळे मोठा सामाजिक परिणाम घडताना दिसतो..अडचणी आणि संघर्षया यशामागे अनेक आव्हाने दडलेली आहेत. महिलांना सार्वजनिक जीवनापासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे रेडिओ बेगमसारख्या उपक्रमांवर सतत दबाव असतो. धमक्या, निर्बंध आणि नियमांचे कठोर पालन यांसारख्या गोष्टींवर मात करत रेडिओ स्टेशन कार्यरत आहे. फेब्रुवारी २०२५मध्ये तालिबान प्रशासनाने काही कारणांमुळे या रेडिओचे प्रसारण तात्पुरते बंद केले होते. मात्र, अटी मान्य केल्यानंतर पुन्हा प्रसारण सुरू करण्यात आले.बेगम टीव्हीची वाढती व्याप्तीरेडिओ बेगमच्या यशानंतर ८ मार्च २०२४मध्ये पॅरिसमधून बेगम टीव्ही या सिस्टर चॅनलची सुरुवात करण्यात आली. मलाला फंडच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या या चॅनलद्वारे सातवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ स्वरूपात शैक्षणिक धडे दिले जातात. सॅटेलाइटद्वारे हे कार्यक्रम अफगाणिस्तानात पोहोचतात, ज्यामुळे शिक्षणापासून वंचित मुलींना नवी संधी मिळते.महिलांचा आवाज घडवणारी रेडिओ चळवळमहिलांनी महिलांसाठी चालवलेली रेडिओ स्टेशन्स ही केवळ माहिती देणारी साधने नसून, सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम ठरत आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये या माध्यमांनी महिलांना स्वतःचा आवाज, ओळख आणि हक्कांची जाणीव करून दिली आहे. जगभरात अनेक ठिकाणी महिला सक्षमीकरणासाठी रेडिओ चॅनल कार्यरत असून, त्यातील काहींचा आढावा...रेडिओ उडान (भारत) : ग्रामीण महिलांचा आवाज सशक्त करण्याची भूमिका रेडिओ उडानने घेतली आहे. भारतामध्ये कम्युनिटी रेडिओ चळवळ वेगाने वाढत आहे आणि त्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. रेडिओ उडानसारखी स्टेशन्स ग्रामीण महिलांना स्वतःच्या समस्या, अनुभव आणि यशकथा मांडण्याची संधी देतात. येथे महिलाच रिपोर्टर, समालोचक आणि निर्मात्या म्हणून काम करतात. शेती, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, स्वयंरोजगार, कौटुंबिक हिंसाचार यांसारख्या विषयांवर कार्यक्रम घेतले जातात. विशेष म्हणजे, स्थानिक बोलीभाषेत संवाद साधल्यामुळे या कार्यक्रमांचा प्रभाव अधिक खोलवर होतो. या माध्यमामुळे अनेक महिलांनी प्रथमच सार्वजनिकरित्या बोलण्याचे धाडस केले. काही ठिकाणी महिला स्वयंसहाय्य गटांची उभारणी, लघुउद्योगांची सुरुवात आणि सामाजिक समस्यांवर सामूहिक कृती यासाठी या रेडिओने मोठी भूमिका बजावली आहे..मामा एफएम (युगांडा) : युगांडातील मामा एफएम हे आफ्रिकेतील सर्वात प्रसिद्ध महिलाकेंद्रित रेडिओ स्टेशनपैकी एक आहे. २०००च्या दशकात सुरू झालेल्या या उपक्रमाने महिलांच्या हक्कांसाठी प्रभावी व्यासपीठ तयार केले. येथे लिंगसमता, कौटुंबिक हिंसाचार, प्रजनन आरोग्य, शिक्षण, राजकीय सहभाग अशा विषयांवर खुलेपणाने चर्चा केली जाते. ग्रामीण आणि शहरी महिलांना एकत्र आणून त्यांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण घडवून आणणे, हे या रेडिओचे वैशिष्ट्य आहे. मामा एफएमच्या कार्यक्रमांमुळे अनेक महिलांनी स्थानिक राजकारणात भाग घेण्यास सुरुवात केली. काही महिलांनी ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनात नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारली.रेडिओ सॅन गॅब्रिएल (बोलिव्हिया) : आदिवासी महिलांचा सांस्कृतिक आवाज म्हणून रेडिओ सॅन गॅब्रिएल ओळखली जाते. बोलिव्हियातील रेडिओ सॅन गॅब्रिएल प्रामुख्याने आयमारा आदिवासी समुदायासाठी कार्यरत आहे. या रेडिओमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग असून, स्थानिक भाषा, परंपरा आणि संस्कृती जपण्यावर भर दिला जातो. आदिवासी महिलांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करण्याबरोबरच शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक प्रश्नांवरही चर्चा केली जाते. या रेडिओने महिलांना त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीबद्दल अभिमान निर्माण करून दिला आहे. विशेष म्हणजे, पारंपरिक समाजात महिलांचा आवाज कमी ऐकू येत असताना, या रेडिओने त्यांना केंद्रस्थानी आणले आणि समाजातील निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवला..रेडिओ नारी आवाज (नेपाळ) : नेपाळमधील सशक्तीकरणाची नवी दिशा म्हणून याकडे पाहिले जाते. येथे महिलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर सातत्याने कार्यक्रम घेतले जातात. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांपर्यंत पोहोचून त्यांना कायदेशीर हक्क, आरोग्यविषयक माहिती आणि आर्थिक स्वावलंबनाबाबत मार्गदर्शन केले जाते. या रेडिओने महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला असून, अनेक महिलांनी शिक्षण पुन्हा सुरू केले, लघु उद्योग सुरू केले आणि सामाजिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.फेम एफएम (झांबिया) : धोरणात्मक बदलासाठी झांबियातील फेम एफएमचा आवाज मोलाचा ठरला. येथे लिंगभेद, बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि शिक्षण यांसारख्या गंभीर विषयांवर चर्चा केली जाते. या रेडिओचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ जागरूकता निर्माण न करता धोरणात्मक बदलासाठीही प्रयत्न करणे. सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांना एकत्र आणून संवाद साधला जातो. या संवादातून काही धोरणात्मक बदल घडवून आणण्यातही या रेडिओने भूमिका बजावली आहे..वुमेन्स रेडिओ नेटवर्क (आंतरराष्ट्रीय) : जागतिक व्यासपीठ म्हणून या रेडिओकडे पाहिले जाते. जगभरातील महिलांच्या रेडिओ उपक्रमांना जोडणारे काही नेटवर्कही कार्यरत आहेत. वुमेन्स रेडिओ नेटवर्कसारख्या उपक्रमांद्वारे विविध देशांतील महिलांचे अनुभव, संघर्ष आणि यशकथा एकमेकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने या नेटवर्कने सीमारेषा ओलांडून महिलांना एकत्र आणले आहे. यामुळे स्थानिक समस्यांना जागतिक संदर्भ मिळतो आणि उपाययोजनांची देवाणघेवाण शक्य होते.अरविंद रेणापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत. 