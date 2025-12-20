Premium|leopard attacks in Maharashtra : या संघर्षाला शेवट नाही...

महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये बिबट्या या जंगली प्राण्याची घुसखोरी, त्यातून नागरिकांच्या व पाळीव प्राण्यांच्या जीवाला निर्माण झालेला धोका, बिबट्यांना पकडण्यासाठीच्या विविध क्लृप्त्या आणि ते शहरांत येऊच नाहीत यासाठीच्या उपाययोजनांची जोरदार चर्चा आहे. मुळात मानवाने जंगली प्राण्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण केले व त्यामुळे ते वन्यजीव शिकार मिळवण्यासाठी, आपले पोट भरण्यासाठी शहराकडे येत आहेत, या मूळ मुद्द्यालाच सोईस्करपणे बगल दिली जात आहे. मानवाने जंगलांवरची अतिक्रमणे रोखणे, प्राण्यांचा अधिवास कायम ठेवणे हा त्यावरचा उपाय सोडून जंगलात शेळ्या सोडणे, बिबट्यांना दिसताक्षणी गोळ्या घालणे, त्यांचे प्रजनन रोखण्यासाठी उपाय आखण्यासारखे सोपे उपाय प्रशासन व सरकार शोधत असून, यातून भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. .Leopard Attack: बिबट्याचे हल्ले, चार जण बचावले ! 'चेडगाव परिसरातील घटना'; बिबट्याने झडप घातली अन्...महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, चंद्रपूर, अहिल्यानगर अशा विविध शहरांमध्ये बिबट्यांच्या प्रवेशाच्या बातम्या आपल्याला अगदी रोजच वाचायला मिळत आहेत. जंगलांच्या सीमांवर उभी राहिलेली सिमेंटची जंगले, त्यांतील अनियंत्रित मानवी वस्ती, दळणवळणासाठीचे रस्त्यांचे जाळे, शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा वेगाने वाढणारा पसारा यांमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास संकुचित होत आहेत. शहरांच्या सीमेवरील पाळीव प्राणी, मोकाट कुत्री, शेळ्या व मेंढ्या या बिबट्यांसाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या शिकारी आहेत. अनेकदा पिण्याच्या पाण्यासाठी किंवा सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी ते मानवी वसाहती, सोसायट्या किंवा औद्योगिक भागांत शिरतात. रात्रीच्या अंधारात त्यांच्या हालचाली सीसीटीव्हीमध्ये दिसतात आणि आपल्या भागात बिबट्या आला म्हणून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. यामध्ये एआयच्या मदतीने तयार केलेल्या व्हिडिओंच्या माध्यमातून भीती पसरवण्यासारखे प्रकारही सर्रास घडत आहेत. या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकार आणि वनविभागाने वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. प्रमुख उपाययोजनांमध्ये रेस्क्यू ऑपरेशन्स, ट्रॅप कॅमेरे, जागरूकता मोहिमा, रेस्क्यू टीमचे प्रशिक्षण आणि मानव व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठीची पावले यांचा समावेश आहे..प्रत्येक जिल्ह्यात तातडीने प्रतिसाद देणाऱ्या विशेष क्विक रेस्क्यू टीम तयार करण्यात आल्या आहेत. बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळताच या टीम घटनास्थळी धाव घेतात, परिसर बंद करून जनतेला सुरक्षित अंतरावर ठेवतात आणि परिस्थितीनुसार बिबट्याला पिंजऱ्यात पकडणे किंवा त्याला परत जंगलाकडे हाकलणे यांसारख्या पद्धती वापरतात. अनेक ठिकाणी ट्रॅन्क्विलायझर तज्ज्ञ उपलब्ध असतात, जे बिबट्याला बेशुद्ध करून त्याचा सुरक्षित स्थलांतर करतात. याचे ताजे उदाहरण आपण नुकतेच नागपूर शहरातील एका वस्तीमध्ये पाहिले. बिबट्या एका घरातील जिन्यामध्ये लपून बसला व तेथे जाऊन त्याला बेशुद्ध करणे व ताब्यात घेणे हे मोठे आव्हान वनविभागाला पेलावे लागले. बिबटे जितक्या अधिक दाट वस्तीच्या क्षेत्रांत येतील, तेवढा मानवाला अधिक धोका निर्माण होईल व त्यांना जेरबंद करणे जिकरीचे होऊन बसणार आहे. बिबट्यांचे हल्ले कमी करण्याचा व त्यांना शहरापासून दूर ठेवण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे जागरूकता मोहीम. नागरिकांनी काय करावे आणि काय करू नये याची माहिती देणे अत्यंत आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, रात्री एकटे न फिरणे, परिसरात मोकाट कुत्र्यांना खाऊ न घालणे, घराजवळ कचरा साठू न देणे, शेतकरी वर्गाने पाळीव जनावरांची सुरक्षित जागा, विशेष गोठे तयार करणे अशा सूचनांचा समावेश असतो. .Raigad Leopard : सुधागड तालुक्यात बिबट्याची दहशत; नागशेत व कोशिंबळे परिसरात तीन पाळीव जनावरांचा बळी!.ग्रामसभा, शाळा आणि रहिवासी संघटनांमार्फत जनजागृती कार्यक्रमही आयोजित केले जातात. सर्वांत महत्त्वाचे आहे वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन. सरकारने काही भागांत हिरव्या पट्ट्यांचे संवर्धन, जंगलांच्या सीमा पुनर्स्थापित करणे, पाणवठे विकसित करणे, तसेच वनक्षेत्रांतील अतिक्रमण कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या उपायांमुळे बिबट्यांना नैसर्गिक अधिवास मिळतो व ते मानवी वस्तीकडे येत नाहीत. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत सरकार व प्रशासन नागरिकांचा रोष कमी करण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. बिबट्यांना दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचे वनमंत्र्यांचे आदेश याचे आदर्श उदाहरण. यातून लोकांना तात्पुरता दिलासा मिळाल्यासारखे वाटले, तरी हा संघर्ष दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजनांतूनच कमी होणार आहे. जंगलात लाखो शेळ्या सोडल्याने बिबट्यांना खाद्य सहज मिळेलही, मात्र त्यातून पुन्हा त्यांची संख्या वाढली आणि खाद्य संपल्यावर त्यांनी मोठ्या संख्येने शहरावर आक्रमणे केल्यास काय करणार, याचाही विचार निर्णय घेणाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे..एकूणच, महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये बिबट्यांचा प्रवेश हा केवळ वन्यजीवांचा प्रश्न नसून, मानव आणि निसर्गातील सहजीवनाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आल्याचे द्योतक आहे. सरकार उपाययोजना करत असले, तरी जंगलांचे संरक्षण, शाश्वत शहरी नियोजन आणि नागरिकांची समजूतदार भूमिका या तिघांनी मिळूनच या समस्येचे दीर्घकालीन उत्तर मिळू शकते. वन्यजीवांचे अधिवास सुरक्षित करून, त्यांच्यातील अंतर मानवाने सुरक्षित राखून संतुलित सहजीवन साध्य केल्यासच हा प्रश्न सुटू शकतो, अन्यथा बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या बातम्या व त्यावर सरकारच्या मलमपट्टी करणाऱ्या घोषणा हे कायमचेच सोपस्कार बनून राहतील....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 