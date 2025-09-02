Premium|Gallstones: वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे पित्ताशयातील खड्यांचा धोका वाढला

आरोग्य। डॉ. शशांक शहा वजन कमी करण्यासाठी क्रॅश डाएट, सप्लिमेंट्स किंवा इंजेक्शन घेणे ही सध्याच्या काळात पित्ताशयात खडे होण्याची प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. विशेषतः स्त्रिया, पोट सुटलेले लोक आणि जास्त कोलेस्ट्रॉल असणाऱ्यांमध्ये अशा खड्यांचा धोका जास्त असतो आणि निदान न केल्यास गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते.वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे पित्ताशयातील खडे होण्याचं प्रमाण सध्याच्या काळात सर्वांत जास्त आहे. क्रॅश डाएट करणे, सप्लिमेंट घेणे, वेटलॉस करण्यासाठीची नवीन इंजेक्शन्स घेणे ही पित्ताशयात खडे होण्यामागची महत्त्वाची कारणे ठरली आहेत. ओबेसिटी एक्स्पर्टचा सल्ला न घेता वजन कमी केले तर पित्ताशयात खडे होण्याचा धोका वाढतो. स्त्रियांमध्ये, पोट सुटलेले असलेल्यांमध्ये आणि कोलेस्ट्रॉल जास्त असणाऱ्यांमध्ये हे खडे होण्याची शक्यता जास्त असते. पित्ताशयात खडे असल्याने आपल्याला काहीच त्रास होत नाही, असा सामान्यतः रुग्णांचा गैरसमज असतो. पण, गॅसेस होणे, अपचन होणे, ढेकर येणे अशा वेगवेगळ्या तक्रारींचे मूळ पित्ताशयातील खड्यांमध्ये असते. रुग्णाला मधुमेह असेल तर पित्ताशयाच्या खड्याचे दुखणे जाणवत नाही. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये पित्ताशयाच्या खड्यांचे निदान झाले असल्यास त्यावर तातडीने उपचार करणे आवश्यक असते. कारण, तो खडा अडकल्यास तेथे गुंतागुंत होईपर्यंत रुग्णाला ते समजत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पित्ताशयातील खड्यांचे उपचार सुरू असले, तरीही आजच्या काळातील हे सर्वांत महत्त्वाचे उपचार आहेत. पित्ताशयातील खड्यांची संख्या कितीही असू शकते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केलेल्या एका रुग्णाच्या पोटातून मी १,४७० पित्ताशयाचे खडे काढले होते. .पित्ताशयाचे कार्य आणि पित्ताशयातील खडे म्हणजे काय?पित्ताशय हा यकृताखाली असलेला छोटासा पिशवीसारखा अवयव आहे. त्याचे मुख्य कार्य पित्त (Bile) साठवणे आणि आवश्यकतेनुसार आतड्यांमध्ये (Small Intestine) सोडणे हे आहे.पित्त हे लिपिड्स (चरबी) पचवण्यासाठी आवश्यक असते. पित्ताशयातील खडे म्हणजे पित्ताचे घट्ट झालेले साठे. हे खडे लहान दाण्यांसारखे (Sand-like) असू शकतात किंवा मोठ्या खड्यांसारखा आकार घेऊ शकतात. आकार आणि संख्येच्या दृष्टीने खडे वेगवेगळे असतात.पित्ताशयातील खड्यांचे प्रकारकोलेस्ट्रॉल खडे (Cholesterol Stones)कोलेस्ट्रॉल खडे हे पित्ताशयातील सर्वात सामान्य प्रकार आहेत. हे खडे प्रामुख्याने पित्तातील कोलेस्ट्रॉलच्या जास्त प्रमाणामुळे तयार होतात. पित्तामध्ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स स्वरूपात जमा होतात आणि हळूहळू मोठ्या खड्यांमध्ये बदलतात.आकार व रंग : हे खडे बहुधा पांढऱ्या किंवा पिवळट रंगाचे असतात आणि आकाराने लहान दाण्यांसारखे किंवा मोठे खड्यांसारखे असू शकतात.संभाव्य कारणे : जास्त चरबी असलेला आहार, व्यायामाचा अभाव आणि शरीरात कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असल्यास हे खडे तयार होण्याची शक्यता वाढते.धोके : हे खडे लहान असले तरी पित्त नलिकेत अडकले, तर तीव्र वेदना, उलट्या, पोट फुगणे यासारखी लक्षणे होऊ शकतात.पिगमेंट खडे (Pigment Stones)पिगमेंट खडे रक्तातील बिलिरुबिनच्या वाढीमुळे तयार होतात. बिलिरुबिन हा एक पित्ताचा घटक आहे. बिलिरुबिन जास्त झाल्यास ते पित्तात जमा होऊन खडे तयार होतात.आकार व रंग : हे खडे काळे किंवा तपकिरी रंगाचे असतात आणि आकाराने छोटे, अनेक दाण्यांसारखे किंवा एकत्र येऊन मोठे होऊ शकतात.संबंधित आजार : पिगमेंट खडे जास्त करून लिव्हरच्या आजारांशी, उदाहरणार्थ, सिरोसिस किंवा हेमॉलिटिक अॅनेमिया, संबंधित असतात.धोके : पिगमेंट खडेदेखील पित्त नलिकेत अडकू शकतात. त्यामुळे पित्ताशयातील संसर्ग किंवा जॉन्डिससारखी गुंतागुंत होण्याचा धोका असतो. .पित्ताशयातील खडे होण्याची कारणेपित्ताशयातील खडे होण्यामागील वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यात काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे समजून घेता येतात.कोलेस्ट्रॉलची जास्त मात्रा ः पित्तामध्ये कोलेस्ट्रॉल जास्त प्रमाणात असल्यास ते साठून क्रिस्टल्समध्ये रूपांतरित होतात आणि हळूहळू खडे तयार होतात. उच्च फॅट डाएट, जास्त वजन आणि व्यायामाचा अभाव असल्याने शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे पित्ताशयातील खडे निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.पित्ताशय रिकामे न होणे ः सामान्य परिस्थितीत जेवणानंतर पित्ताशय रिकामे होते आणि पित्त आतड्यांमध्ये सोडले जाते. परंतु जेवणानंतर पित्ताशय योग्य प्रकारे रिकामे होत नसेल, तर पित्त साठते आणि खडे तयार होतात. दीर्घकाळ उपाशी राहणे, अनियमित जेवण किंवा खूप वेळ पोट रिकामे न करणे यामुळे हा धोका अधिक वाढतो.बिलिरुबिन वाढणे ः बिलिरुबिन हा रक्तातील लाल रक्तपेशी नष्ट होताना तयार होणारा पदार्थ आहे. काही जठर व यकृताचे आजार, उदाहरणार्थ, सिरोसिस किंवा हेमॉलिटिक अॅआनेमिया, यामुळे रक्तात बिलिरुबिनाचे प्रमाण वाढते. या वाढीमुळे पिगमेंट खडे तयार होतात.आनुवंशिक घटक ः कौटुंबिक इतिहास असलेल्या व्यक्तींमध्ये पित्ताशयातील खडे होण्याचा धोका जास्त असतो. म्हणजे जर घरात एखाद्या सदस्याला पित्ताशयातील खडे असतील, तर इतरांनाही हे होण्याची शक्यता वाढते.इतर घटक ः स्त्रियांमध्ये गर्भधारणेदरम्यान होणारे हार्मोनल बदल पित्ताशयातील खडे तयार होण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. तसेच, जास्त वय, अचानक वजन कमी करणे, किंवा काही औषधे (उदाहरणार्थ, ओवेरियन हार्मोन थेरपी) खडे निर्माण करण्यास मदत करतात. या सर्व घटकांनी मिळून पित्ताशयातील खडे तयार होण्याची प्रक्रिया सुरळीत होते. .लक्षणे आणि अलर्ट सिग्नल्ससर्व पित्ताशयातील खडे लक्षणांसह दिसत नाहीत; काही वेळा हे पूर्णपणे 'सायलंट' राहतात. त्यामुळे अनेक रुग्ण सुरुवातीला त्रास जाणवत नसल्यामुळे दुर्लक्ष करतात. परंतु लक्षणे आल्यास ती गंभीर असू शकतात आणि ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक असते.मुख्य लक्षणेपित्ताशयातील खडे असलेल्यांमध्ये सर्वसामान्यपणे पोटाच्या उजव्या वरच्या भागात तीव्र वेदना जाणवतात, ज्याला 'Gallbladder Attack' असेही म्हणतात. वेदना सहसा जेवणानंतर वाढतात, विशेषतः चरबी असलेल्या जेवणानंतर वेदना अधिक तीव्र होतात. याशिवाय, पोट फुगणे, मळमळ, उलट्या होणे आणि कधीकधी पाठ, खांद Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.