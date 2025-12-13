Premium|RBI Repo Rate Cut : उच्चांकावर खरेदी-नीचांकावर विक्रीच्या चक्रात गुंतवणूकदारांचा गोंधळ कायम

थोडा संयम दाखवल्यास व मालमत्ता वर्गीकरण आणि लार्ज कॅपमधील निवडक गुंतवणूक आत्मविश्वासाने केल्यास पुढील १८ महिन्यांत किमान २० टक्के परतावा मिळावा. ह्याआधीही अमेरिकेने निर्बंध लादले होते व ते आव्हान आपण पेलले होते. आता व्यापार वाढला आहे, वेळ लागेल पण आपल्या सामर्थ्यावर आपण तरून जाऊ असे दिसते. एखाद्या गल्लीतल्या आजारी गाढवाला काबूत आणण्याचा प्रयत्न करावा, त्याला जवळ घेऊन औषधोपचार करण्याचा प्रयत्न करावा आणि त्याने मात्र जवळ येताच दुगाण्या झाडून आपल्याला आडवे पाडून पोबारा करावा तसे काही तरी होत आहे. धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशी अवस्था आपल्या शेअर बाजाराची आहे. लार्ज कॅप/मिडकॅपमधील चांगली कामगिरी करणारे आणि वाढत असलेले शेअर घ्यावे, तर नेमका कुणीतरी मोठा भागधारक येतो आणि स्वतःचा शेअरचा काही हिस्सा विकून जातो. .टेलिकॉम क्षेत्र बऱ्याच खडतर प्रवासानंतर समाधानकारक प्रगती करतेय. जिओ, भारतीसारख्या शेअरमध्ये आता प्रति ग्राहक महसूल वाढला आहे व पुढेही वाढेल. हा शेअर गेल्यावर्षी १९ टक्के चढला, यावर्षीही तशीच अपेक्षा आहे. पण नेमके सिंगटेलने जवळचे शेअर विकून नफा वसूल करायचे ठरवले. त्यातून शेअर फक्त स्थिरावला, वर जाणे थांबले. सिंगटेलकडे अजूनही २७.५ टक्के शेअर आहेत. ते विकायला आले तर? म्हणजे ही टांगती तलवार कायम राहणारच. त्याखेरीज व्हॅनगार्ड, अल्फाबेट, ब्लॅकरॉक वगैरे भागधारक रांगेत उभेच आहेत. म्युच्युअल फंडांकडेही बराचसा स्टॉक आहे. तात्पर्य काय, फार दूरवर विचार करूनच विश्वासाने असे शेअर घ्यावे लागतात.बरं, मोमेंटमच्या मागे जावे व चांगला मोक्याच्या क्षेत्रातील एखादा महाग शेअर धाडस करून घ्यावा आणि तो वर जात असल्याचा आनंद काही काळ लुटावा, तर अचानक काहीतरी अघटित घडते आणि शेअर ठेवावा की विकावा हा प्रश्न उभा राहतो. उदाहरणार्थ, मागे हे डिक्सनबद्दल घडले. आता अॅम्बर आणि केन्सची तीच गत झाली..Premium|PSU Bank Stock Valuation : साडेसाती संपली तरी शनी वक्रीच?.अॅम्बरने विश्लेषकांना धक्काच दिला! चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेरच्या तिमाहीत कंपनीने मागील वर्षाच्या व तिमाहीच्या नफ्याच्या तुलनेत चक्क तोटा जाहीर केला. जून २०२५चा नफा कमी झाला होता हे खरे आहे, पण तो ठीकठाक होता. पुढे मात्र विक्री कमी झाली, मार्जिन कमी झाली आणि नफ्याचा तोटा झाला. मार्च २०२३मध्ये दोन हजार रुपयांना मिळणारा हा शेअर वाढीव नफा व मोमेंटमच्या नादात महाग व अतिमहाग झाला. त्यावेळी किंमत/मिळकत गुणोत्तर ४५ होते. पुढे नफा वाढत गेला व पी/ई गुणोत्तर ऑक्टोबरमध्ये ९९वर गेले. येथे हा शेअर विकायचा नाही तर कुठे विकायचा? ₹ ८,५००वरून दरिद्री निकालामुळे ₹ ६,५००वर किंमत येऊनसुद्धा पी/ई १०४ आहे. म्हणजेच अजून तळ गाठला नसावा असे वाटते.केन्सची कथा थोडी वेगळी आहे. व्यवस्थापन चोख आहे अशी बाजाराची समजूत होती, त्यामुळेच प्रीमियम मूल्यांकन होते. नुकताच एका ब्रोकरेजने अहवाल दिला, की कंपनीत सारे काही आलबेल नाही. ‘गुडविल’अकाउंटमध्ये घोळ आहे. तसेच उपकंपन्यांबरोबरचे व्यवहार पारदर्शक नाहीत. झाले! व्यवस्थापनातील मुथूकुमार, रमेश कुन्हीकन्नन, सविता रमेश कुणाचेच बोलणे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत गुंतवणूकदार नव्हते. ‘आम्ही इतके वाईट नाही हो’, असे सांगण्याचा त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला पण शेवटी शेअरचे पानिपत झाले ते झालेच. भाव ₹ ७,५००वरून ₹ ४,३५० झाला तरी बाजाराचे समाधान होईना. विशेष म्हणजे ह्या भावालादेखील पी/ई गुणोत्तर ७७ पडते. बाजाराची स्मृती छोटी असते म्हणतात, पण तरीही हा कंपनीच्या पदराला लागलेला कलंक जनमानसातून जायला थोडातरी वेळ लागेलच..तिसरी कथा इंडिगोची. विमान फेऱ्या रहित केल्यामुळे प्रवाशांचे झालेले हाल वृत्तपत्रात व समाज माध्यमांत आलेलेच आहेत. भारतीय विमान वाहतुकीचा ६३ टक्के हिस्सा कंपनीकडे आहे. नागरी विमान वाहतूक संचालनालय नियामकाने पायलटच्या विश्रांतीच्या वेळा वाढवल्यामुळे वेळापत्रकानुसार उड्डाणे होण्यास पायलट कमी पडले. हा नियम जरी २०२४मध्ये आला असला तरी इंडिगो व्यवस्थापनाने तो हलक्यात घेतला, परिणामी नवी भरती न झाल्यामुळे व उड्डाणांची संख्या कमी न केल्यामुळे अनेक फ्लाइट्स रद्द कराव्या लागल्या व प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. सरकारपातळीवर पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो तोकडा होता. शेवटी हा नियम काही काळ पुढे ढकलून सरकारने तोडगा काढला आहे. ह्या संकटातून मार्ग काढण्याचा पर्याय कंपनीकडे आहे, पण त्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाल करावी लागेल. आधीच विमानभाडी गगनाला पोहोचलेली त्यात प्रवाशांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन जवळपासच्या हॉटेल्सचे खोलीभाडे व उड्डाणाच्या किमती अस्मानाला भिडल्या. हा गोंधळ लवकर निस्तरला गेला नाही, तर कंपनीच्या बदनामीला चाप बसणार नाही.ह्या सर्व शेअरच्या वाटचालीचे यथार्थ वर्णन करताना खालील शेर ओठावर येतो,हम भूल गये थे सितम उनकेवो इस सादगी से मिला थाफिसला ऐसे की लुडकता चला गयावरना, आदमी तो अच्छा था‘तो अत्यंत निरागस वाटल्यामुळे त्याचे अपराध आम्ही विसरलो, पण शेवटी त्याचा पाय इतका घसरला की आमच्या नजरेतून उतरला, काय करणार! बाकी माणूस चांगला होता हो!’.वरील ऊहापोहातून दोन धडे मिळतात १. शेअर अवाजवी वर गेल्यास, आपापल्या जोखीमक्षमतेप्रमाणे यथायोग्य नफा वसुली करणे इष्ट. पुन्हा खाली आल्यावर विकत घेता येतोच!२. अन्यथा, शेअरच्या व्यवस्थापनावर पूर्ण विश्वास ठेवण्याची व वाट पाहण्याची तयारी असल्यास ह्या पडझडीत, सल्लागाराच्या मदतीने कुठल्या किमतीला आपल्या भांडारात वाढवावा ह्याचा निर्णय घ्यावा.याविरुद्धदेखील उदाहरणे आहेत. आम्ही ५०० रुपयांपासून सुचवीत असलेल्या सिडीएमओ/ क्राम्स क्षेत्रातील लॉरस लॅब, सिनोरस वगैरे शेअर कुठल्याही पातळीवर विकले जात आहेत आणि अजून वर जाताहेत, उदाहरणार्थ ₹ ६५०-८००-९००. त्यांचे टार्गेट कळत नाही. तसेच मुथूट फायनान्स ₹ २,५००पासून वरच जात आहे. ह्यापुढे ह्या शेअरना ह्या भावात घेण्यापेक्षा एक करेक्शन येऊ द्यावे. अन्यथा द्राक्षे आंबट म्हणून सोडून द्यावीत. एखादा शेअर विकत घ्यावा तर तो खाली येतो आणि विकावा तर वर जातो, म्हणूनच म्हणतो धरलं तर चावतंय!.Premium|Indian Stock Market Cycles : उच्चांकावर खरेदी आणि नीचांकावर विक्री का होते?.वरील उदाहरणे काही शेअरबाबत झाली, पण आख्ख्या शेअर बाजाराचेच बघा ना! सरकारचे सर्व प्रयत्न सुरूच आहेत. म्हणजेच महागाई कमी होत आहे हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केले, मागणी वाढावी म्हणून जीएसटी कमी केला, त्याआधी बजेटमधून आयकर कमी करून मध्यमवर्गाच्या हातातील भांडवल वाढेल असे बघितले. शेवटी मागणी वाढली, विक्री वाढली पण कंपन्यांच्या हातातील नफा वाढला नाही. त्यामुळेच परदेशी संस्थांची विक्री थांबायचे नाव नाही, शेवटी निफ्टीने नवा उच्चांक करूनही आपली झोळी काही फार भरली नाही.रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने सरकारने आणखी एक प्रयत्न केला आहे. तो म्हणजे बँक व्याजदर अजून कमी होण्याची व्यवस्था करणे. रुपया सतत घसरतो आहे आणि ती घसरण कशी थांबवावी यावर विचारमंथन सुरू आहे. अमेरिकेबरोबर द्विपक्षीय करार अजूनही न झाल्यामुळे अमेरिकेत भारताला ५० टक्के आयातशुल्क लागते. रुपया वर्षभरात डॉलरच्या तुलनेत पाच टक्के स्वस्त झाला आहे. तो रिझर्व्ह बँकेने काहीही हालचाल न केल्यास पुढे आणखीही स्वस्त होऊ शकतो. यावर तोडगा म्हणून ह्या वेळच्या पतधोरणात रेपोदरात २५ आधारबिंदूची, म्हणजेच पाव टक्क्याची कपात केली आहे. बँका रिझर्व्ह बँकेकडून जे कर्ज घेतात त्याचा व्याजदर म्हणजे हा रेपोदर होय. लागलीच, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या बँकांनी त्यांचे व्याजदर ०.२५ टक्क्याने कमी केल्याने कर्जदार आनंदले असतील. या घोषणेमुळे सामान्य माणसासाठी गृहकर्ज आणि इतर कर्जे स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ह्या दरकपातीमुळे खासगी व सरकारी बँका अधिक आकर्षक झाल्या आहेत. एचडीएफसी, ॲक्सिस, स्टेट बँक व कॅनरा आणि इंडियन बँक नजरेसमोर ठेवावी..अमेरिकेचा करार एका बाजूला लांबणीवर पडत असताना रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतीन दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यांचे शाही स्वागत करण्यात आले. भारतभेटीचे मुख्य फलित म्हणजे भारत-रशियातील संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रातील भागीदारी आणखी मजबूत करणे हे होते. त्यामध्ये संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी, ऊर्जा सहकार्य वाढवणे आणि द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा देणे यावर भर होता. ट्रम्प ह्यावर काय प्रतिक्रिया देतात ह्याची उत्सुकता आहे.शेअर बाजाराची दिशा लंबकासारखी फिरत आहे. आता करार होईपर्यंत लवकर नवा उच्चांक होणार नाही असे बाजाराने मानले आहे, त्यामुळेच अमेरिकी करार न झाल्यास शेअर बाजाराची पुढील चाल निफ्टी व सेन्सेक्स कंपन्यांच्या मिळकतीत जशी वाढ होईल त्याप्रमाणे ठरेल. आमच्या मते, थोडा संयम दाखवल्यास व मालमत्ता वर्गीकरण आणि लार्ज कॅपमधील निवडक गुंतवणूक आत्मविश्वासाने केल्यास पुढील १८ महिन्यांत किमान २० टक्के परतावा मिळावा. ह्याआधीही अमेरिकेने निर्बंध लादले होते व ते आव्हान आपण पेलले होते. आता व्यापार वाढला आहे, वेळ लागेल पण आपल्या सामर्थ्यावर आपण तरून जाऊ असे दिसते..महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.