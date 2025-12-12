Premium|Red Flags and Green Flags in Relationships : नात्यातील ‘रेड’ आणि ‘ग्रीन’ फ्लॅग्ज; तरुणाईची सजग निवड आणि भावनिक सुरक्षिततेचा नवा दृष्टिकोन

श्रेया माधवीआजच्या युगात तरुणांची नात्याकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक जागरूक झाली आहे. प्रेम, आकर्षण आणि संवाद यापलीकडे आता ते नात्याच्या आरोग्याचे ‘संकेत’ ओळखू लागले आहेत. या संकेतांनाच हल्लीच्या भाषेत ‘रेड फ्लॅग’ आणि ‘ग्रीन फ्लॅग’ म्हणतात. काही रेड आणि ग्रीन फ्लॅग्ज कॉमन असतात, जे सगळ्यांनाच खटकतात किंवा पटतात. तर, काही फ्लॅग्ज व्यक्तीसापेक्ष असतात. रेल्वे स्टेशनवरून सुटण्याची वेळ झाली, की स्टेशनमास्तर हिरवा झेंडा दाखवतो. हा एक इशाराच असतो - सर्व प्रवासी सामानासह चढले आहेत, पुढचा रस्ताही सुरळीत आहे आणि रेल्वे आता मार्गस्थ होऊ शकते. हिरवा झेंडा मिळाल्यावरच रेल्वे सुटते. पण कधीकधी कुठेतरी आडमार्गाला स्टेशनमास्तर अचानक लाल झेंडा फडकवतो आणि रेल्वे जिथल्या तिथं थांबते. लाल झेंडा म्हणजे ‘थांबा! पुढे धोका आहे! पुढे जाऊ नका!’ अशा परिस्थितीत धोका आधीच कळल्यामुळे प्रवाशांवरील संकट टळतं आणि नंतर प्रवास सुखकर होतो..‘पुढे जा’ किंवा ‘थांबा’ असे इशारे देणारे हे ‘ग्रीन फ्लॅग’ आणि ‘रेड फ्लॅग’ रिलेशन्समध्ये आणि वैवाहिक आयुष्यातही महत्त्वाचे ठरतात. जोडीदाराच्या आचार-विचारांतून हे फ्लॅग्ज कधी लगेचच दिसतात, तर कधी कालांतरानं. पण मुळात ‘रिलेशन्समधले ग्रीन फ्लॅग आणि रेड फ्लॅग’ ही संकल्पना नेमकी आहे तरी काय?प्रत्येकाच्या डोक्यात आपला जोडीदार कसा असावा, याची विशिष्ट कल्पना किंवा अपेक्षा असते. माझा स्वभाव असा आहे, तर माझा जोडीदार असा/अशी असावा किंवा असावी; अमक्या गोष्टी मी खपवून घेऊ शकते/शकतो; तमक्या गोष्टी मी सहन करू शकते/शकतो; निदान त्यात ॲडजस्ट करू शकते/शकतो; तर काही गोष्टी मी अजिबात खपवून घेऊ शकत नाही... जोडीदार निवडताना अशा अपेक्षा डोळ्यासमोर असतात. अशावेळी गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, बायको-नवरा यांच्याकडून रिलेशनशिपमध्ये, लग्नाआधी, शिवाय लग्नानंतरही असे लाल आणि हिरवे झेंडे फडकताना दिसतात. हिरवे झेंडे अर्थातच ‘पुढचा रस्ता सुरक्षित आहे’ याचा इशारा देतात, तर लाल झेंडे ‘थांबा, विचार करा’ म्हणतात..Premium|Montaigne Self-Reflection Philosophy : अरुंद ज्ञानाचा मानसिक पिंजरा .हल्लीच्या काळात लग्न आणि प्रेमसंबंध यांकडे तरुणाई खूप डोळसपणे बघताना दिसत आहे. आजच्या मिलेनियल आणि जेन-झी पिढ्यांतील नात्यांमध्ये अधिक मोकळेपणा, उघडपणे सर्व काही बोलण्याचं स्वातंत्र्य, व्यावहारिक दृष्टिकोन व व्यक्तिगत हक्कांची जाणीव या बाबी पूर्वीच्या पिढ्यांतील लोकांपेक्षा जास्त प्रमाणात बघायला मिळतात. वयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यात तरुण मुलं-मुली फार विचार न करता समोरच्याकडे आकर्षित होतात आणि त्या आकर्षणालाच प्रेम समजतात. पण, सामान्यतः पंचविशीनंतर ‘सिरियस डेटिंग’ करून लग्न करायचा विचार मनात घोळू लागतो आणि हीच तरुण मुलं-मुली ‘जोडीदार’ या संकल्पनेकडे जास्त जागरूकपणे बघतात. आत्तापर्यंतच्या आयुष्यात वेळोवेळी आलेल्या मोलाच्या काही अनुभवांनंतर आपला जोडीदार कसा असावा किंवा असू नये याचा मुला-मुलींनी साधारणतः ढोबळ विचार करायला सुरुवात केलेली असते. तो किंवा ती अगदी मनासारखा नसला/मनासारखी नसली, तरी (न पटण्याइतका) ग्रीन किंवा रेड फ्लॅग नाही ना, याची खातरजमा करतात.माझी बहीण अनया आणि मी या विषयावर सध्या वारंवार चर्चा करत असतो. ती मला सांगते, की एकमेकांप्रति आणि स्वतःबद्दलही आदर असणं, नातं टिकवण्याची इच्छाशक्ती असणं, आपल्या पार्टनरला नीट वागवणं आणि त्याच्यात चांगले बदल घडवून आणणं हे ग्रीन फ्लॅग्ज आहेत. त्यामुळे नातं खुलतं. पण, स्वतःचीच टिमकी वाजवणं, अतिविश्वास किंवा अविश्वास दाखवणं, हट्टी असणं आणि तो हट्टीपणा कमी करण्याची तयारी नसणं, जबाबदारी न घेणं, तडजोड करण्याची इच्छाच नसणं या रेड फ्लॅग्जमुळे नातं क्षणात कोसळतं. या रेड आणि ग्रीन फ्लॅग्जमुळे सिच्युएशनशिप, घोस्टिंगसारखी परिस्थिती निर्माण होते, आणि त्यातून मग इमोशनल कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण होतात, असं तिनं तिच्या मित्र-मैत्रिणींचं निरीक्षण केलेलं आहे. शेवटी रिलेशनशिप म्हणजे काय? तर ती एक प्रकारची देवाणघेवाण आहे, एकमेकांची एकमेकांच्या संगतीत एक चांगला माणूस म्हणून होणारी सुधारणाच आहे, या निष्कर्षावर येऊन आमची चर्चा थांबते..माझ्या शाळेतल्या मैत्रिणीचं, प्राजक्ताचं लग्न काही दिवसांवर येऊन ठेपलेलं आहे. लग्न ठरल्याबद्दल तिला शुभेच्छा देण्यासाठी भेटले, तेव्हा भरपूर गप्पा झाल्या. त्या मुलात ग्रीन फ्लॅग्ज कोणते जाणवले, असं विचारल्यावर ती भरभरून बोलली. ‘‘जेव्हा पार्टनर तुमच्या मतांना महत्त्व देतो, वैयक्तिक आयुष्याचा सन्मान करतो आणि मतभेदांवर शांतपणे बोलतो, नात्यात दोघंही समान आहोत अशी भावना निर्माण होते, तेव्हा मला ते ग्रीन फ्लॅग्ज वाटतात.’’ आणि मग रेड फ्लॅग्ज? या प्रश्नावर ती म्हणाली, ‘‘जोडीदाराची संशयी वृत्ती, भावनिक नियंत्रण किंवा जोडीदाराच्या पर्सनल स्पेसमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करणं म्हणजे रेड फ्लॅग्जची लक्षणं. हे काही मला त्याच्यात दिसलं नाही.’’ पुढं म्हणाली, ‘‘जेव्हा पार्टनर तुमच्या सहनशक्तीच्या मर्यादा ओलांडतो, तेव्हा त्या नात्यावर पुन्हा विचार करणं गरजेचं असतं. केवळ सहनशील राहून त्या मर्यादा खपवून घ्यायच्या नाहीत, तर लगेच काहीतरी कृती करायची,’’ असं प्राजक्ता ठामपणे सांगते, जरी तिचा स्वभाव बुजरा असला तरी!मी आणि माझी मैत्रीण चहा प्यायला जात असताना रस्त्यात तिचा मित्र वैभव आम्हाला भेटला. तेव्हा गप्पांच्या ओघात रिलेशनशिपचा विषय निघाला. तो त्याला आलेल्या अनुभवावरून सांगत होता, की आपल्या जोडीदाराचा आदर करणं, संवाद शक्य तितका प्रामाणिक ठेवणं, बाँड टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणं (पण हे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी असावेत हे सांगायला तो विसरला नाही), एकमेकांना पाठिंबा देणं, नात्यात मर्यादा राखणं, एकमेकांची पर्सनल स्पेस जपणं आणि मुख्य म्हणजे या सगळ्या गोष्टींत सातत्य असणं हे त्याला ग्रीन फ्लॅग्ज वाटतात. तर, रेड फ्लॅग्जविषयी त्याला वाटतं की, एकमेकांशी वारंवार खोटं बोलणं, गोष्टी लपवणं, कंट्रोलिंग आणि डॉमिनेटिंग स्वभाव असणं, जोडीदाराबद्दल ओव्हर पझेसिव्ह असणं, सतत जेलसी दाखवत राहणं, प्रत्येक वादात समोरच्याच माणसाला दोषी ठरवणं, जोडीदारानं कुठल्याही प्रकारचे एफर्ट्स न घेणं, कधी खूप प्रेमानं वागणं तर कधी कोणत्याही प्रकारची भावना न दाखवणं हे रेड फ्लॅग्ज समोरच्यामध्ये दिसले, तर नातं पुढं नेताना विचार करायला हवा..Premium|Jeanne Baret Botanist : बोगनवेलिया आणि ती.ऑफिसमध्ये कलीग असलेल्या आदित्यबरोबर जेवताना बऱ्याच गप्पा होतात. त्यादिवशी आदित्य त्यानं नुकताच बघितलेला रॉमकॉम सिनेमा आणि त्यानंतर त्याला अवतीभवती जाणवत असलेल्या ग्रीन आणि रेड फ्लॅगबद्दल सांगत होता. चटकन निर्णय घेणं, समोरच्याशी चर्चा किंवा डिस्कशन करून निर्णय घेणं, स्वतःला आणि समोरच्याला आहे तसं स्वीकारणं हे ग्रीन फ्लॅग्ज आहेत असं आदित्यला वाटतं. आपला पार्टनर खूप सेल्फ सेंटर्ड असणं, आपली सतत कुणाशी तरी तुलना करणं, समोरच्याचं मत लक्षात न घेता जोडीदार एकटाच सर्व प्लॅन्स ठरवणं, जोडीदाराचा नजीकचा भविष्यकाळही प्लॅन्ड नसणं हे आदित्यला मेजर रेड फ्लॅग्ज वाटतात. आदित्य रेड फ्लॅग्ज ओळखून सावध राहणं पसंत करतो.काही दिवसांपूर्वी मैत्रीण प्रतिक्षाचा फोन आला होता. तिलाही या विषयावर छेडलं, कारण ती नुकतीच एका लग्नाला जाऊन आली होती. ती म्हणाली, दोघांमध्ये खुला संवाद असेल, एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि छोट्या गोष्टींवर हसून गप्पा मारता येत असतील, तर ते ग्रीन फ्लॅग्ज आहेत असं समजावं. दुसरीकडे, सतत वाद, छोट्या गोष्टींवर राग येणं, चिडचिड करणं, एकमेकांच्या निर्णयांवर दबाव टाकणं किंवा सतत नकारात्मकता दाखवणं हे रेड फ्लॅग्ज आहेत. हे रेड फ्लॅग्ज नात्याला नुकसान पोहोचवू शकतात, असं तिचं म्हणणं होतं.मध्यंतरी कॉलेजमधला सिनियर प्रफुल आणि मी एका नाटकाला गेलो होतो. नाटकाचा विषय लग्न आणि रिलेशनशिप यावरच आधारित होता. त्या नाटकानंतर, ‘‘आजकाल रेड फ्लॅग आणि ग्रीन फ्लॅग ओळखणं जरा अवघडच आहे,’’ असं प्रफुल म्हणाला. ‘दिसतं तसं नसतं’ या म्हणीनुसार, ज्या व्यक्तीमध्ये आपल्याला रेड फ्लॅग्ज दिसतात, कदाचित तेच नंतर ग्रीन फ्लॅग्ज म्हणून दिसायला लागतात, आणि ज्यांच्यात आधी ग्रीन फ्लॅग्ज जाणवायचे त्याचं रूपांतर हळूहळू रेड फ्लॅग्जमध्ये होताना दिसतं, असं त्याचं म्हणणं होतं. तो म्हणत होता ते अगदी शंभर टक्के खरं नसलं, तरी निदान चाळीस टक्के तरी मला बरोबर वाटलं! त्याचं सरळ मत आहे, की व्यक्ती रेड फ्लॅग आहे की ग्रीन फ्लॅग या कोड्यात अडकण्यापेक्षा ती आपल्याला मित्र/मैत्रीण म्हणून कसा वाटतो/कशी वाटते याकडे लक्ष दिल्यास अशा जोडीदाराचा व्हाइट फ्लॅग म्हणून तरी आपण नक्कीच स्वीकार करू शकतो..या सगळ्यांची मतं ऐकल्यावर वाटतं, की नात्यामध्ये रेड फ्लॅग असणं म्हणजे संकटाची चाहूल... नात्याबद्दल पुन्हा विचार करण्याची गरज! तर ग्रीन फ्लॅग केवळ ‘सगळं ठीक आहे’ एवढंच सांगत नाही, तर तो आत्मसन्मान, सुरक्षितता आणि भावनिक आधार जपण्याचं प्रमाणपत्र आहे.आजची पिढी नात्यात केवळ प्रेम, रोमान्स नाही, तर समजूतदारपणा, सन्मान आणि भावनिक सुरक्षितताही शोधते आहे. म्हणूनच त्यांच्यासाठी रेड आणि ग्रीन फ्लॅग ही फक्त शब्दांची नव्हे, तर मनाच्या जाणिवेची भाषा आहे, आणि ही भाषा आता व्यापक होत आहे. तरुणांनी जोडीदाराची निवड करताना इमोशनली आणि प्रॅक्टिकली विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. अनुभवातून शिकणं, आपल्या भावनांकडे नीट लक्ष देणं आणि नात्याचा योग्य संकेत ओळखणं हेच खऱ्या अर्थानं महत्त्वाचं आहे. योग्य जोडीदार निवडणं हा केवळ एक निर्णय नसून, ती सुदृढ नात्यासाठी आणि आनंदी आयुष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 