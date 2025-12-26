Premium|Skin Care Tips : तेलकट त्वचेसाठी सोपे घरगुती फेस पॅक टिप्स

स्वप्ना सानेटीनएजमध्ये मुरूम येणे साहजिक आहे, पण नंतरही त्वचेवर मुरूम येत असतील, तर ते तेलकट त्वचेमुळे आणि काळजी न घेतल्यामुळे असू शकते किंवा स्ट्रेसमुळे अथवा पचनक्रिया व्यवस्थित नसेल, तरीही मुरूम येऊ शकते. अशावेळी एकदा तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा. टवटवीत, तजेलदार, नितळ, कोमल त्वचा प्रत्येकालाच हवी असते. टीनजएर्स असोत अथवा मोठी माणसं, हेल्दी आणि ग्लोइंग स्किन असावी ह्यासाठी अनेकजण असंख्य प्रयत्न करत असतात. लहान असेपर्यंत त्वचा कोमल असते, पण जसजसे टीनएजमध्ये पदार्पण होते, तसतसे त्वचेमध्ये बदल जाणवू लागतात - पिंपल्स, ब्लॅक व व्हाइट हेड्स येतात; स्किनवर रफनेस, पॅचिनेस जाणवतो; डार्क स्पॉट्स दिसायला लागतात. हे सारे बदल शरीरात हार्मोनल बदल घडत असल्यामुळे त्वचेवर दिसून येतात. तसेच, वयाच्या तिशीनंतर त्वचा डल होणे, पिगमेन्टेशन होणे, रिंकल्स दिसणे याची सुरुवात जाणवायला लागते. चाळिशीनंतर परत हार्मोनल बदल व्हायला सुरुवात होते, त्यामुळे त्वचा आणखी खराब दिसू लागते. त्यात ऋतू बदलल्यावर तर त्वचेमध्येदेखील सारखे बदल होतच असतात. कधी कोणाची त्वचा मूलतःच नितळ, बेदाग आणि कोमल असते. पण प्रदूषण आणि कामाच्या ताणामुळे कमी वयातच एजिंग साइन्स दिसायला लागतात. ह्या सगळ्या समस्यांसाठी काही सोप्या घरगुती टिप्स फॉलो केल्या, तर त्वचा बऱ्यापैकी हेल्दी दिसू शकते. .Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.होममेड फेस पॅकत्वचा कोरडी असेल आणि त्यात जर थंडी खूप असेल तर त्वचा निस्तेज होते. मृत त्वचेचा थर साचत असतो. थंड वातावरण असल्यावर चेहरा कमी वेळा धुतला जातो. त्यात प्रदूषणामुळे त्वचा काळवंडते. ही समस्या कुठल्याही वयाच्या व्यक्तीला जाणवू शकते. ह्यावर उपाय म्हणजे काही होममेड फेस पॅक्स वापरणे.सर्वप्रथम मृत त्वचेचा थर काढावा. त्यासाठी स्क्रब वापरावा. रेडिमेडही वापरू शकता किंवा घरी तयार करावा. १ चमचा इन्स्टंट कॉफी, बारीक साखर आणि खोबऱ्याचे तेल एकत्र करावे आणि हलक्या हाताने स्क्रब करावे. ५ मिनिटे स्क्रब करून नंतर चेहरा पुसून अथवा धुऊन घ्यावा. ह्यानंतर पॅक लावावा.पॅक तयार करण्यासाठी १ चमचा ॲलो व्हेरा जेल, १ चमचा बदाम तेल आणि पाव चमचा ग्लिसरीन मिक्स करून घ्यावे. हा हायड्रेटिंग पॅक चेहऱ्याला १५ मिनिटे लावून ठेवावा. नंतर हलक्या हाताने मसाज करावा. मग पॅक धुऊन घ्यावा किंवा ओल्या कपड्याने पुसून घ्यावा. त्वचा लगेच टवटवीत आणि फ्रेश दिसायला लागेल.पाच ते सहा बदाम रात्रभर भिजत घालावेत. सकाळी साल काढून त्यांची पेस्ट तयार करावी. त्यात अंड्याचा पांढरा भाग मिक्स करून चांगले फेटून घ्यावे. हा पॅक २० मिनिटे लावून ठेवावा. नंतर कोमट पाण्याने हलके चोळत धुऊन घ्यावा. उत्तम अँटी-एजिंग पॅक आहे.पपईचा गर आणि मलई मिक्स करून २० मिनिटे त्वचेला लावून ठेवल्यास त्वचा तजेलदार तर दिसेलच, शिवाय टॅनही कमी होईल.तांदूळ पिठी, दही आणि चिमूटभर हळद मिक्स करून हा पॅक १५ मिनिटे लावून नंतर धुऊन घ्यावा. मृत त्वचा निघून जाते आणि टॅन कमी होऊन त्वचा टवटवीत दिसायला लागते.त्वचा खूपच ड्राय आणि मॅच्युअर असेल तर दूध पावडर आणि ओट्स पावडर सम प्रमाणात घेऊन त्यात मलई दही मिक्स करावे. १ चमचा मध घालून चांगले मिक्स करून त्वचेवर लावावे.१५ मिनिटांनी कोमट पाण्याने धुऊन घ्यावे. लक्षात ठेवावरील पॅक आठवड्यातून दोन वेळेस वापरावेत.पॅक धुऊन झाल्यावर त्वचेला हायड्रेट करावे, त्यासाठी नरीशिंग मॉइस्चरायझर लावावे.रात्री झोपायच्या आधी रोज त्वचा स्वच्छ करून बदाम तेल लावावे किंवा हायड्रेटिंग सिरम लावावे.फेस वॉश किंवा साबण वापरू नये, खोबरेल तेलाने त्वचा क्लीन करावी. चेहऱ्याला तेल लावून दोन मिनिटे मसाज करावा आणि कापसाने पुसून घ्यावे.ड्राय आणि डल त्वचेसाठी वरील सर्व उपाय गुणकारी आहेत. नियमित केल्यास नक्कीच फायदा होतो..तेलकट त्वचेसाठीतेलकट, मुरूम आणि पुटकुळ्या असलेल्या त्वचेसाठी काय काळजी घ्यायची ते बघू या. टीनएजमध्ये मुरूम येणे साहजिक आहे, पण नंतरही त्वचेवर मुरूम येत असतील, तर ते तेलकट त्वचेमुळे आणि काळजी न घेतल्यामुळे असू शकते किंवा स्ट्रेसमुळे अथवा पचनक्रिया व्यवस्थित नसेल, तरीही मुरूम येऊ शकते. अशावेळी एकदा तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.घरी करता येण्यासारखे उपायटी ट्री ऑइलयुक्त फेस पॅक वापरावा; एक दिवसाआड लावला तरी चालेल. तसेच फेस वॉश मेडिकेटेड अथवा टी ट्री ऑइलयुक्त वापरावा.होममेड पॅकमध्ये चंदन पावडर, मुलतानी माती आणि थोडी नीम पावडर टाकून रोझ वॉटरमध्ये मिक्स करावे आणि १५ मिनिटे लावून मग धुऊन घ्यावे. नंतर ॲलो व्हेरा जेल लावून त्वचा हायड्रेट करावी. लक्षात ठेवा, पिंपल्स आणि पुटकुळ्या असल्यास त्वचेला रफ स्क्रब करून चालणार नाही, त्वचा अधिक डॅमेज होऊ शकते.ऑइली त्वचेला ब्लॅक हेड्स होऊन त्वचा रफ जाणवते. अशा वेळेस पार्लरला जाऊन महिन्यातून एकदा क्लिनअप करावे, त्यात ब्लॅक आणि व्हाइट हेड्स क्लीन होतील, त्याप्रमाणे तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.नॉर्मल अथवा कॉम्बिनेशन त्वचेसाठी बेसन, हळद आणि दही मिक्स केलेला, आजीच्या बटव्यातला जादूचा पॅक आहे. आठवड्यातून एकदा जरूर लावावा, स्क्रब करायची गरज नाही. हा इन्स्टंट ग्लो पॉलिशिंग पॅक आहे. पॅक १५ मिनिटांनी धुऊन घ्यावा. धुतल्यानंतर त्वचा थोडी ड्राय वाटू शकते, त्यामुळे लगेच मॉइस्चरायझर लावून त्वचेला हायड्रेट करावे.वरील सर्व उपाय नियमित केल्यास त्वचेला चांगले पोषण मिळते आणि त्वचा तजेलदार दिसते.महत्त्वाची टीप : सुदृढ शरीर आणि मनासाठी संतुलित पोषक आहार आणि पुरेसे पाणी अत्यावश्यक आहे.(स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.