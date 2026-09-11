Premium|Remote Care : जगाच्या टोकावरूनही मायेची शुश्रूषा; दूरस्थ सेवा, मेडिकल गुंते आणि नातेवाईकांच्या जबाबदाऱ्यांचा वेध

विद्या हर्डीकर-सप्रेसेवा म्हणजे नुसतं ‘रुग्णाच्या शेजारी बसून त्याला पाहिजे ती मदत करणं’ एवढंच नसतं. दूरस्थसेवा शुश्रूषा म्हणजे एकदा रुग्णाकडे जाऊन त्याची सगळी मेडिकल बिलं आणि इन्शुरन्सचे गुंते सोडवणं आणि परिस्थितीची पाहणी करणं असू शकतं. आईची प्रत्यक्ष सेवा करून आई आणि आपले सासू-सासरे यांची जबाबदारी असलेल्या बहिणीवरचा भार दोन दिवस तरी कमी करण्याचा प्रयत्न असू शकतो.फिलाडेल्फियामध्ये राहणारं जॉनचं कुटुंब. आई घरापासून फक्त अर्ध्या तासावर. जॉन आठवड्यातून एकदा आईकडे जायचा. तिथं दोघं एकत्र जेवण करत, कधी खरेदीला जात. काही दिवसांनी आईनं बाल्टिमोरला जॉनच्या बहिणीच्या घराजवळ राहण्याचा विचार केला. म्हणजे आता जॉनच्या घरापासून अर्ध्या तासाऐवजी दीड तासाचं अंतर झालं. अंतर वाढल्यानं फारसा काही बदल होणार नव्हता. पण दोन वर्षांनी जॉनला हे अंतर लांब वाटू लागलं. आईसोबत वेळ घालवण्यासाठी उसंत काढणं थोडं कठीण वाटायला लागलं. तो आता पंधरा दिवसांनी आईकडे जाऊ लागला. थोड्याच दिवसांत आईची तब्येत खालावताना त्यानं पाहिली. एक दिवस जॉनच्या बहिणीचा फोन आला, ‘आई पडलीये आणि तिचं खुब्याचं हाड मोडलंय.’ जॉनला आईच्या मदतीसाठी धावून जाणं आवश्यक वाटलं. इतकी वर्षं आईनं मुलांची काळजी घेतली. मग आता तिच्यासाठी किमान इतकं करणं जॉनला गरजेचं वाटणं स्वाभाविक होतं. आता आपण एक आठवडा रजा घ्यावी, की आईची काळजी घेण्यासाठी एक नर्स ठेवून तिला पैसे देण्याची व्यवस्था करावी? असा प्रश्न त्याच्यासमोर होता. फिलाडेल्फियाचा जॉन काय आणि पुण्यातला जनार्दन काय! एक-दीड तासाचं अंतर काय आणि काही तासांचं किंवा जगाच्या दोन टोकांमधलं अंतर काय! प्रेम आणि थोड्याफार फरकानं प्रश्नसुद्धा तेच असू शकतात. .Premium|Minimalist Living Marathi : 'मिनिमलिझम' म्हणजे काय? गोष्टी कमी करणे आणि मनाची गुंतवणूक कमी करण्याची कला नक्की कशी आत्मसात करावी?.एका घरात राहून शुश्रूषा करण्यापेक्षा दूरस्थ किंवा मुलखावेगळ्या शुश्रूषेबद्दल काय समस्या असतात, आणि त्या कशा सोडवता येतात याचा विचार करण्याआधी दूरस्थ किंवा मुलखावेगळी शुश्रूषा म्हणजे काय ते समजून घेणं आवश्यक आहे. दूरस्थसेवा शुश्रूषा म्हणजे एकदा रुग्णाकडे जाऊन त्याची सगळी मेडिकल बिलं आणि इन्शुरन्सचे गुंते सोडवणं आणि परिस्थितीची पाहणी करणं असू शकतं. त्या दिवसात जास्तीत जास्त काय काय करता येईल याचा विचार यामागे असतो. आईची प्रत्यक्ष सेवा करून आई आणि आपले सासू-सासरे यांची जबाबदारी असलेल्या बहिणीवरचा भार दोन दिवस तरी कमी करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. रुग्णसेवक म्हणजे मामा/मावशीची नेमणूक करण्याआधी त्यांची शिफारसपत्रं आणि अन्य गोष्टी तपासून घेणं, त्यांचं व्यवस्थापन असतं. थोडे दिवस रुग्णाकडे जाऊन घरात आणण्याच्या मेडिकल साधनांची व्यवस्था करणं, नव्यानंच गरज निर्माण झाल्यामुळे गोंधळलेल्या आई-वडिलांचं (किंवा अन्य रुग्णांचं) काहीसं समुपदेशन करणं, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणं, त्यांची मानसिक तयारी करून घेणं अशा कितीतरी गोष्टी असतात. अशी सेवा केवळ आई-वडिलांचीच नव्हे, तर नातेवाइकांपैकी कुणाचीही करता येते. तुमच्या घरापासून त्यांच्या घराचं अंतर किती आहे, यावर काही गोष्टी अवलंबून असतात. रुग्ण आपल्या घरात नसतो तोपर्यंत आपण करतो ती दूरस्थ सेवा असते. त्यामुळे असा केअरगिव्हर हा दूरस्थच असतो किंवा असते.दूरस्थ केअरगिव्हरचं काम दीर्घकालीन आणि नित्य वाढतच जाणारं असतं. ‘काय कसं चाललंय? बरे आहेत ना?’ अशा एखाद्या फोननं सुरू झालेलं हे काम हळूहळू नियमित फोन्स, बिलं आणि खर्चाचं व्यवस्थापन असं वाढतच जातं. आईची तब्येत कशी आहे ते पाहायला महिन्यातून एकदा मारलेली फेरी ते आईला आता आपल्या घराजवळच्या नर्सिंग होममध्ये हलवू या, इथपर्यंतचा प्रकल्प कधी मोठा होतो, ते आपल्याला समजतसुद्धा नाही. अमेरिकेत आज सात ते आठ मिलियन लोक असे दूरस्थ केअरगिव्हर आहेत. पूर्वी ही जबाबदारी मध्यमवयीन महिला आपापल्या संसारिक जबाबदाऱ्या सांभाळून करत. आता अमेरिकी पुरुषसुद्धा या जबाबदाऱ्या उचलत आहेत. आपलं उत्पन्न, सामाजिक दर्जा, वय, कामाचं स्वरूप या बाबी विचारात घेत केअरगिव्हर्स ही जबाबदारी कमी जास्त प्रमाणात उचलतात. बहुतेकांना यात कमालीचं समाधान वाटत असावं..प्रश्न हा असतो, की आपल्या नातेवाइकाला आपली मदत लागणार आहे, हे ओळखायचं कसं? एखादे काका फोनवर बोलताना तरी ठीक वाटले. पण ते खरोखरच ठीक आहेत का? त्यांनी मदत मागण्याआधीच किंवा ते भयंकर आजारी पडण्यापूर्वीच कदाचित त्यांना मदतीची आवश्यकता असते. परदेशात राहणाऱ्या मुलांना काळजी वाटू नये, म्हणून आजारपण अगदी गळ्याशी येईपर्यंत आई-वडील मुलांना सांगतच नाहीत. मग फोन करणाऱ्याला काहीतरी हेरगिरी करावी लागते. ‘आज जेवायला काय काय केलं?’ असा प्रश्न फोनवर विचारल्यावर समोरून काय नि कसं उत्तर येतं, त्यावर आईला स्वयंपाक झेपतोय का नाही हे समजतं. आणखी उत्खनन करणारे प्रश्न विचारावे लागतात. बाकीचे नातेवाईक, डॉक्टर यांच्याशी बोलून परिस्थितीचा अंदाज घ्यावा लागतो. प्रत्यक्ष भेटीतूनसुद्धा घरातली परिस्थिती तपासता येते. त्या मर्यदित दिवसांत काही व्यवस्था करणं शक्य नसेल, तर निदान कोणालातरी नेमून त्यांच्याकडून व्यवस्था करून घेता येते. घराचं व्यवस्थापन, स्वछता आणि घरातील सुरक्षितता आणि सुरक्षा व्यवस्था, बाथरूममध्ये आणि भिंतीला सेफ्टी बार लावून घेणं, दारात सुरक्षा कॅमेरे बसवणं, हॉस्पिटल बेड घरी आणण्याची व्यवस्था करणं अशा अनेक गोष्टी त्यामध्ये येतात. खूप वेळा प्रश्न पडतो, की ‘अरे मी तर कितीतरी तासांच्या अंतरावर आहे. इथून काय करावं? माझी बहीण जवळ राहते, ती सगळं पाहते, आता मधेच मी त्यांच्या नियोजनात पडलो तर तिला ते आवडेल का? की तिच्यामध्ये ढवळाढवळ केल्यासारखं होईल? पण तसं नसतं. आपण लांब राहूनही रुग्ण आणि केअरगिव्हर यांना मानसिक आणि भावनिक आधार देऊ शकतो. एखाद्या भेटीत आपण केअरगिव्हरला थोडा विसावा देण्यास मदत करू शकतो. इंटरनेटची मदत घेऊन काही गोष्टी करता येतात. त्यामुळेही केअरगिव्हरचा भार हलका होऊ शकतो..तब्येतीचे प्रश्न, औषधांचे परिणाम यावर आपलं शोधन, अभ्यास करू शकतो. शुश्रूषा करणं हा अवघड, शारीरिक आणि भावनिक दमणूक करणारा प्रकार असतो. त्यात खूप तडजोडी आणि प्रसंगी त्यागसुद्धा करावा लागतो. अशावेळी सहानुभूती जवळच्या केअरगिव्हरला मिळते. तुम्ही लांब राहून कितीही जीव ओतून रुग्णासाठी काही केलं, तरी त्याचं महत्त्व इतरांना समजत नाही. आपण प्रत्यक्ष जाऊन सेवा करू शकत नाही, याबद्दल अपराधीपणाची भावना, त्यात सर्वच प्रेमाचे लोक प्रचंड तणावाखाली! कधी वाद होतात. प्रसंगी माणसं दुखावली जातात. प्रत्यक्ष रुग्णसुद्धा आपल्याला दुखावतो. ‘तुला काय होतंय लांबून उपदेश करायला? इथं आमचे काय हाल चालले आहेत, ते आमचं आम्हाला माहीत,’ अशी दूषणं ऐकावी लागू शकतात. त्याचा भावनिक दबाब असतो. विशेषतः परदेशात राहणाऱ्या मुलांच्या नोकऱ्या, रजा, व्हिसा, सांसारिक प्रश्न अशा कितीतरी अडचणींचे, गुंतागुंतीचे तपशील भारतातील नातेवाइकांना समजतीलच असं नाही. अशा परिस्थितीत अशा दूरस्थ केअरगिव्हरचा मानसिक कोंडमारा होऊ शकतो. पण समस्या कितीही असल्या, तरी आपले प्रयत्न आणि योगदान तेवढंच महत्त्वाचं असतं.(क्रमशः)लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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