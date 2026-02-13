Premium|Retirement Planning: निवृत्ती नियोजनाची सुरुवात तिशीतच: विद्या हर्डीकर-सप्रे यांचा सल्ला

विद्या हर्डीकर-सप्रेआयुष्याच्या उत्तररंगाचा विचार करताना ‘It is never too early’ अशी भूमिका असावी. तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठंही वास्तव्याला असलात, तरी हा विचार सर्वांना सारखाच करावा लागतो. उत्तररंग हा केवळ म्हाताऱ्या लोकांसाठीचा उपक्रम नाही. वय ही सापेक्ष गोष्ट असते. ‘No age is old age, at any age’ असं म्हणतात..निवृत्ती नियोजनाचं उत्तम वय म्हणजे तिशी असं एकेकाळी कोणी मला सांगितलं असतं, तर मी म्हणाले असते, ‘काहीतरीच काय!’ पण आता वाटतंय की हे शहाणपण मला माझ्या तिशीत यायला हवं होतं.तिशीत आयुष्याच्या पूर्वरंगात प्रवेश होत असतो. एका बाजूला आपला संसार सुरू होत असतो. आपल्याला आयुष्यात नक्की काय करायचं आहे, याचा शोध सुरू असतो. आजकाल मुलं व्हावीत की नाहीत हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य असतं, त्यामुळे त्यानुसार आर्थिक नियोजन करण्याची संधी असते. ‘मी ना? मी चाळिसाव्या वर्षी निवृत्त होणार आहे आणि मग मनसोक्त भटकणार आहे...’ हे नुसतं भाबडं स्वप्नरंजन नसतं..Premium|Uttarrang retirement concept : पन्नाशीनंतरचा नवा अध्याय; अर्थपूर्ण आणि आनंदी जीवनाचा उत्तररंग.आजची तरुणाई त्यांची आर्थिक गणितं डोळसपणे मांडताना दिसते. दुसऱ्या बाजूला आई-वडिलांचं निवृत्ती नियोजन किंवा काहींचा निवृत्तीचा विचार सुरू झालेला असतो. याबद्दल संवाद होत नसले, तरी तिशीत एक जबाबदारीची जाणीव होऊ लागली असते. कधीकधी आई-वडील मुलांना बारीकसारीक मतं विचारत असतात. नाही विचारली तरी मुलं सल्ले देऊ लागलेली असतात. मात्र ‘निवृत्ती नियोजन म्हणजे केवळ आर्थिक नियोजन नाही’ हे शहाणपण यायला काहींना अनेक वर्षं लागतात. शहाणपण यायचं तेव्हा येवो, पण प्रत्येकानं विशेषतः मिळवतं झाल्यावर सर्वात प्रथम -१. आपलं आर्थिक नियोजन कसं आहे आणि आपल्याला काही झालं तर ते कोणाला माहिती पाहिजे याचं एक लेखी टिप्पण करायला प्रारंभ करावा लागतो. वेळ सांगून येत नसते. म्हणून घरातल्या, माहितीतल्या, विश्वासाच्या माणसाला काही गोष्टी कुठे ठेवल्या आहेत हे माहिती असावं लागतं. याला आपण ‘रेकॉर्ड कीपिंग लिस्ट’ म्हणू या. प्रत्येक वर्षी ही माहिती तपासून त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची सवय असणं महत्त्वाचं असतं..२. ही यादी आपल्या निवृत्ती नियोजन यादीचा एक भाग असते. या निवृत्ती नियोजनाच्या यादीत म्हणजे रिटायरमेंट चेकलिस्टमध्ये काही गोष्टी सर्वांसाठी सारख्या असतील, तर काही व्यक्तिगत परिस्थितीनुसार असतील. ही यादीसुद्धा बदलती म्हणजे डायनॅमिक असू शकते.३. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपलं एक इच्छापत्र किंवा ‘विल’. भारताबाहेर राहणाऱ्या प्रत्येकानं त्या त्या देशातले कायदे माहिती करून घेऊन त्याप्रमाणे आपापलं इच्छापत्र आणि संबंधित कागदपत्रं करणं महत्त्वाचं ठरतं. काही माहिती भारतातल्या नातेवाइकांना समजावून सांगणं चांगलं. ‘त्यांचं काय ते वेगळं असतं, आम्हाला नाही ते समजत,’ असं म्हणून चालत नाही. अमेरिकेत असं इच्छापत्र न केलेल्या काही आई-वडिलांचे दुर्दैवी अपघात झाले आणि त्यांच्या पश्चात त्यांची अज्ञान मुलं सरकारनं ताब्यात घेतल्याची काही दुःखद उदाहरणं आहेत. त्याही पलीकडे जाऊन तिथल्या काही राज्यांत आपलं ‘फॅमिली ट्रस्ट’ कागदपत्रं करणंही काही वेळा आवश्यक असतं. आज करू उद्या करू, असं करणाऱ्या मित्रांसाठी आम्ही उत्तररंग परिषदांतून तज्ज्ञांची व्याख्यानं आणि कार्यशाळा घेतो. त्यात रेकॉर्ड कीपिंग आणि रिटायरमेंट चेकलिस्ट्स दोन्हीविषयी मार्गदर्शन करतो..Premium|Generational Bonding: ज्येष्ठ आणि युवा पिढीतील संवादाचा सेतू: 'अनुभव भारत' उपक्रमाची प्रेरणा.रिटायरमेंट चेकलिस्टमध्ये काय असावं? काही उदाहरणं :तुमच्या माहितीची यादी (रेकॉर्ड कीपिंग लिस्ट) केली आहे का?तुमच्याकडे इच्छापत्र आणि संबंधित कागदपत्रं आहेत का?तुमच्या इच्छापत्रात काही असाध्य परिस्थितीत किती मर्यादेपर्यंत उपचार करून तुम्हाला जगवायचे याबद्दल काही सूचना आहेत का?अंत्यसंस्कार, देहदान, अवयवदान याबद्दल आवश्यक सूचना तुम्ही लिहून ठेवल्या आहेत का? असल्यास त्या कुठे ठेवल्या आहेत?आणीबाणीसाठी संपर्क यादी आहे का?आयुर्विमा, आरोग्यविमा आहे का आणि त्यांचे तपशील कुठे ठेवले आहेत?तुमच्या मिळकतींवर तुमच्या वारशांची नोंद केली आहे का? ती अद्ययावत आहे का?तुमची मुलं सज्ञान झालेली नसतील, तर त्यांच्या पालकत्वाविषयी तुम्ही काही तरतूद केली आहे का?तुमची इच्छापत्रं आणि अन्य महत्त्वाच्या कागदपत्रांची माहिती तुमच्या मुलांना आणि तुमच्या साथीदाराला आहे का? त्याचं वाचन आणि त्यावर चर्चा झाली आहे का?उत्पन्न आणि खर्च यांचे तपशीलवार सोर्सेस तुम्हाला माहिती आहेत का? त्यांची नोंद करून ठेवली आहे का? तुम्हाला तुमचे पैसे पुरणार नाहीत अशी काळजी वाटते का?.तुमच्या निवृत्तीनंतरच्या वयात करण्यासाठी तुमची काही उद्दिष्टे ठरली आहेत का? किंवा त्या पर्यायांचा विचार तुम्ही केला आहे का?तुमच्या कुटुंबांबद्दलची माहिती तुम्ही लिहून ठेवली आहे का?तुमच्या मुला-नातवंडांना देण्यासाठी तुम्ही काय वारसा जतन करत आहात?तुमच्या आरोग्याबद्दलच्या आणि आजारांबद्दलच्या नोंदी केल्या आहेत का?निवृत्त लोकांसाठी तुमच्या भागात, शहरात किंवा राज्यात काय काय विशेष सुविधा असतात याची माहिती तुम्ही घेतली आहे का?माहितीची यादी किंवा रेकॉर्ड कीपिंग लिस्ट सतत बदलणारी, सुरुवातीला किचकट वाटणारी आणि कधीकधी गुंतागुंतीचीही वाटू शकते. पण ती करणं आवश्यक असतं..या यादीमध्ये -सरकारी कागदपत्रांची माहिती, कायदेशीर माहिती, (उदाहरणार्थ, जन्माचा दाखला, विवाह नोंदणी, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादी)मालमत्तेविषयी माहिती (स्थावर आणि जंगम, बँक खाते, दागिने इत्यादी)नोकरी अथवा व्यवसायाविषयी माहितीदैनंदिन खर्चांविषयी माहिती (वीज, गॅस, इंटरनेट ही व अशी इतर बिले, तसेच नोकरचाकरांचे पगार इत्यादी)क्रेडिट कार्ड्सविषयी माहितीसदस्यत्वाविषयी माहिती (विविध मेंबरशिप्सविषयक)प्रवासविषयक माहितीआणीबाणीच्यावेळी उपयोगाला येतील असे संपर्क क्रमांकअसे अनेक विभाग करता येतात.ही यादी कशी करावी यासाठी मदत म्हणून वृत्तपत्रांतून अनेक लेख वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असतात, त्यांचा संदर्भ घेता येईल. तसंच विविध सल्लागारांचीही मदत होऊ शकते. पुस्तकंही उपयोगाची ठरतात. गुगलमहाराजसुद्धा याबद्दल प्रवचनं देत असतात. आणि आता आपला नवा दोस्त, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआयसुद्धा यासाठीमदत करू शकतो, आपलं रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवू शकतो. त्यामुळे हे वाटतं तितकं अवघड नाही. मित्रमंडळींनी एकमेकांना प्रवृत्त केलं, तर गप्पांच्या एखाद्या मेळाव्यात पटकन या याद्यांचा एक सर्वसाधारण आराखडा तयार होऊन जाईल. मग घरी जाऊन प्रत्येकानं तपशील भरावेत.हे करण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपली विखुरलेली माहिती आणि कागदपत्रं यांची आपोआप सुसंगत मांडणी होते. आमच्या रेकॉर्ड कीपिंग वर्कशॉपची तयारी म्हणून मी आमचीच माहिती एकत्र करायला प्रारंभ केला. तेव्हा लक्षात आलं, की आपली माहिती घरात किती विस्कळीतपणे आणि अस्ताव्यस्तपणे ठेवली आहे. तेव्हा या निमित्तानं आपलं आयुष्य माहितीच्या महामार्गावर आणायला मदत होते, ते वेगळंच. यासाठी संगणकाची हत्यारं वापरता येण्याची अट नाही. साधी वहीसुद्धा पुरते.थोडक्यात उत्तररंगाचा विचार करताना ‘It is never too early’ अशी भूमिका असावी. तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठंही वास्तव्याला असलात, तरी हा विचार सर्वांना सारखाच करावा लागतो. उत्तररंग हा केवळ म्हाताऱ्या लोकांसाठीचा उपक्रम नाही. वय ही सापेक्ष गोष्ट असते. ‘No age is old age, at any age’ असं म्हणतात. आपल्यात जे आहे त्याचा उपयोग करावा, जे नाही ते निर्माण करावं आणि आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात आपला एक ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करावा.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 