Premium|Warkari tradition legacy : धाकटी पंढरी घडवणारे संत माणकोजी महाराज; भक्तीचा प्रेरणादायी वारसा

डॉ. जयवंत प्रभाकरदादा बोधले महाराजसोलापूर जिल्ह्यातील धामणगाव येथे १६०४मध्ये जन्मलेले संत माणकोजी महाराज बोधले हे तुकोबारायांचे समकालीन विठ्ठलभक्त संत होते. त्यांच्या अखंड भक्तीमुळे धामणगावला ‘धाकटी पंढरी’ म्हणून ओळख प्राप्त झाली. दानशूर वृत्ती, कीर्तनपरंपरा, व्यापक शिष्यसंप्रदाय, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश आणि संजीवन समाधीमुळे त्यांचे कार्य महाराष्ट्रासह कर्नाटक-आंध्र प्रदेशातही गौरवले जाते. त्यांच्या १२५ अभंगांची गाथा आणि बोधलीलांबरी हा चरित्रग्रंथ उपलब्ध आहे.संतांनी आपल्या आचार-विचारांतून महाराष्ट्राची माती सुपीक केल्याने भारतवर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या तोडीचे बलाढ्य पारमार्थिक क्षेत्र दुसरे कोणतेही दिसून येत नाही. गंगाखेडच्या संत जनाबाई, अरणचे संत सावता, बांधवगडचे संत सेना महाराज, देहूचे संत तुकाराम महाराज आदी संतांनी वैचारिक उन्नती व आचरणाला प्राधान्य देऊन भक्तिपंथे समाजाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संपूर्ण जीवन वाहिले. श्रीसंत माणकोजी महाराज बोधले हे श्रीजगद्गुरू तुकोबारायांचे समकालीन संत होते. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील बालाघाटाच्या पायथ्याला नागझरी नदी तीरावर वसलेले गाव म्हणजे धामणगाव. धर्मेश्वराच्या प्राचीन मंदिरावरून या गावास धर्माण्यपूर असे नाव पडले. त्याचा अपभ्रंश होऊन धामणगाव झाले. याच धामणगावात १६०४मध्ये श्रीसंत माणकोजी महाराजांचा जन्म झाला. थोर विठ्ठलभक्त संत माणकोजी महाराज बोधले यांनी धामणगावला धाकट्या पंढरीचे पावित्र्य प्राप्त करून दिले. क्षत्रिय कुळात, अत्यंत संपन्न घराण्यात, पिता भानजी जगताप व आई पार्वती यांच्या पोटी संत माणकोजी महाराजांचा जन्म झाला. भानजी-पार्वती या दांपत्याला वारकरी संप्रदायाची ओढ होती. या दांपत्याला शिवाजी महाराज व माणकोजी महाराज अशी दोन मुले..कैलासवासी शंकर । धरती उदरी अवतार ।।भोवती तिष्ठति सरोवर । वेद गजर ऋषींचे ।।कैलासवासी असलेले श्रीशंकरच पुत्ररूपाने पार्वतीच्या पोटामध्ये अवतरले आहेत. श्रीसंत माणकोजी महाराजांच्या अंगी अफाट शक्ती असल्याने त्यांना बालवयातच वीरता प्राप्त झाली होती, असा उल्लेख बोधलीलांबरीमधील ओवीमध्ये आढळतो.अष्टवर्षीय कुमार बाळ । परि सर्व खेळे खेळ ।।अंगी शक्ती प्रबळ । बोले रसाळ मोहक जे ।।श्रीसंत माणकोजी महाराज पंढरपूरला श्रीपांडुरंगाच्या भेटीसाठी गेले असता ज्येष्ठ बंधू शिवाजी महाराज सांगतात, दादा तुम्ही धामणगावचे पाटील. तसे श्रीपांडुरंग पंढरपूरचे पाटील आहेत. श्रीपांडुरंगाच्या भेटीच्या हट्टाने सलग १४ दिवस भजन केल्यानंतर त्यांना साक्षात श्रीभगवान पांडुरंगाने दर्शन देऊन एकांती बोध केला. म्हणून त्यांचे आडनाव जगतापांऐवजी बोधले पडले, असे सांगितले जाते.बोधला म्हणे देवा तू मज बोधिले । आवडीने ठेविले नाम माझे ।।श्रीसंत माणकोजी महाराजांच्या धर्मपत्नी ममताई. महाराजांना तीन मुले - लखमोजी महाराज, यमाजी महाराज, विठोजी महाराज अशी त्यांची नावे. श्रीमाणकोजी महाराजांच्या अंगी दानशूरपणा होता. त्यांनी आपल्याजवळील सर्व धान्य आसपासच्या खेड्यातील गोरगरिबांना तसेच वारीसाठी वारकऱ्यांना वाटून टाकले होते.एक सद्भाव धरुनि अंतरीं । धामणगावाची केली पंढरी ।।चरित्र दाखवूनि नानापरी । जडमूढ उद्धरी निजप्रेमें ।।.Premium|Mayavati Advaita Ashram : हिमालयाच्या कुशीत वसलेला मायावती अद्वैत आश्रमाचा दिव्य अनुभव.श्रीपांडुरंगाची असीम कृपा श्रीसंत माणकोजी महाराजांवर झाली. धामणगाव आता धामणगाव राहिले नाही; ते श्रीक्षेत्र धाकटी पंढरी झाले. कारण, श्रीसंत माणकोजी महाराजांची भक्ती पाहून श्रीपांडुरंगाने आषाढी वारीला स्वतः श्रीक्षेत्र धामणगावला येण्याचे वचन दिले व श्रीसंत माणकोजी महाराजांना वैशाख वारीसाठी श्रीक्षेत्र पंढरपूरला येण्यास सांगितले, असे म्हटले जाते. या वारीस ‘देवलुटी वारी’ असे म्हणतात. श्रीसंत माणकोजी महाराजांच्या कीर्तनामध्ये श्रीपांडुरंग स्वतः टाळ घेऊन उभे असत, असे मानले जाते. त्यामुळे आजही या परंपरेतील कीर्तनकार हे कीर्तन सुरू करताना अगोदर मागे नमस्कार करतात व कीर्तनास आरंभ करतात. श्रीसंत माणकोजी महाराजांच्या अनेक शिष्य परंपरा आहेत. त्यामध्ये गोपालबोध माळगांवकर (सावंतवाडी), मल्हारबाबा खर्डेकर, भजलिंग महाराज (करकंब), विश्वनाथ महाराज पेठ (नागपूर) या प्रमुख शिष्य परंपरा आहेत. आज या परंपरेने आंध्र, कर्नाटकापर्यंत विस्तृत रूप धारण केले आहे.प्रत्यक्ष पांडुरंगाने स्वतःचे तेज असलेली मूर्ती संत माणकोजी महाराजांना दिली व त्याच मूर्तीची स्थापना ही जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या हस्ते व संत शेख महंमद महाराज, समर्थ रामदास स्वामी आदी संतांच्या उपस्थितीमध्ये झाली, असा उल्लेख बोधलीलांबरी ग्रंथामध्ये आहे.संत माणकोजी महाराजांनी भाविकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी मंदिरात दगडी रांजण दिला असाही उल्लेख आहे. पंढरपूरजवळील प्रसिद्ध अशा विष्णूपदाचे मुख्य पाराचे बांधकाम संत माणकोजी महाराज यांनी केले असाही उल्लेख आहे. आजही श्रीविठ्ठल मंदिरात माणकोजी महाराजांना बोध झालेल्या जागेमध्ये महाराजांची मूर्ती आहे. या स्थानाला बोधले महाराजांची ओवरी असे म्हटले जाते.हंसी नावाच्या दासीचा उद्धार श्रीमहाराजांनी केला. अशा अनेक बहुविध अद्भुत आख्यायिका श्रीमहाराजांच्या चरित्रात पाहायला मिळतात. रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी राजे यांच्या समकालीन संत माणकोजी महाराजांचा अवतार आहेत, असे मानले जाते.श्रीसंत माणकोजी महाराजांच्या विठ्ठलभक्तीविषयी एक कथा सांगितली जाते, की चालू कीर्तनात एखाद्याचा जीव गेला अशी भलती नामुष्की करण्यासाठी एकाने मुद्दामहून श्रीसंत माणकोजी महाराजांच्या कीर्तनात प्रेत आणून ठेवावे. नवल काय, श्रीमहाराजांच्या कीर्तनभक्तीने प्रेत उठून श्रीविठ्ठल-विठ्ठल भजन करू लागले. हे पाहून त्या माणसाची कुबुद्धी विरली, अशी ही कथा.साक्षात श्री शंकराचा अवतार । तो हा माणकोजी भक्त साचार ।।चरित्र दावोनी भूतलावर । जगदुद्धार पै केला ।।.श्रीसंत माणकोजी महाराजांना नवनाथांचा साक्षात्कार झाला होता. नवनाथांनी महाराजांना नऊ वस्तू देऊन ‘जोग’ घेण्याचा मंत्र दिला होता. आजही या ‘जोगाची परंपरा’ धामणगावात सुरू आहे. याबरोबरच श्रीसंत माणकोजी महाराजांची सून भागीरथी आईसाहेबांना भगवान श्रीपांडुरंगाने साक्षात्कार देऊन त्यांच्या पोटी जन्म घेतला होता, असे सांगितले जाते. शेवटी श्रीसंत माणकोजी महाराजांनी संजीवन समाधी घेण्याचा निर्णय घेतला. श्रीक्षेत्र धामणगाव येथे धर्मराजाने (धर्मवनात पांडव एक वर्ष अज्ञातवासात असताना धर्मराजाने धर्मलिंग स्थापिले) स्थापन केलेल्या श्रीधर्मलिंगेश्वराजवळ संजीवन समाधीकरिता स्थान निश्चित केले. माणकोजी महाराजांनी त्याठिकाणी मांडी घालून योगमुद्रा लावली.शके सोळाशे सोळोत्तर । जेष्ठ वद्य तृतीया थोर ।।समाधिस्थ माणकोजी वीर । समाधी निर्धार घेतली ।।रामकृष्ण हरी भजनाचा गजर झाला. तीनही मुलांनी पूजा केली. हा दिवस म्हणजे ज्येष्ठ वद्य तृतीया; गुरुवार असून इ. स. ३१ मे १६९४ होय. या दिवशी महाराजांनी संजीवन समाधी घेतली. एकंदरीत संत माणकोजी महाराजांचे चरित्र म्हणजे भक्ती आणि ज्ञान यांचा सुरेख संगम होय. हिंदू-मुस्लिम एकतेचे प्रतीक होय. याचे कारण असे, की धामणगावच्या महाराजांचे समाधी मंदिर आपण बाहेरून पाहिल्यास मशिदीसारखे वाटेल, पण आतमध्ये मात्र संत माणकोजी महाराज यांची संजीवन समाधी, तसेच श्रीविठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती दिसून येते.संत माणकोजी महाराज यांची १२५ अभंगांची गाथा आहे, तसेच बोधलीलांबरी नावाचा त्यांचा चरित्र ग्रंथही उपलब्ध आहे. कर्नाटक राज्यात विशेष करून बोधले महाराज परंपरेचा विस्तार असून, माणकोजी महाराजांचे चरित्र कन्नड भाषेतही प्रसिद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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