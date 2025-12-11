Premium|Shah Rukh Khan Kajol Bollywood Songs : ‘मेरे ख्वाबों में’पासून ‘तुझे देखा तो’पर्यंतचा राजकन्यांचा बॉलिवूड प्रेमप्रवास

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरझिपरे ‘शायुक खा’ काका वेळ, काळ, ऊन, मून, पाऊस, हाऊस, देश, वेष यापैकी कशालाही न जुमानता आरडाओरडी करत फुटबॉल तुडवत प्रकट होतात. पाठोपाठ टॉवेल गुंडाळलेल्या ‘काजोय काकू’ पलंग आणि परसदारात आलटून पालटून उड्या मारत नाचत अवतरतात. याआधी असलं काहीही कधीही न पाहिलेल्या, हिंदीचा ओ की ठो न कळणाऱ्या दोघी राजकन्या हा नाच(?) आणि हे गाणं बघून अक्षरशः मंत्रमुग्ध होतात, प्रेरित होतात आणि अतिशय भारावून जातात.तर या गोष्टीची सुरुवात फ्लॅशबॅकपासून होते. आटपाट नगर होतं. तिथं एक राजा आणि राणी त्यांच्या दोन राजकन्यांबरोबर नांदत असत. सगळं सुरळीत सुरू असताना त्यांच्यावर कोरोनाचा कोप होतो आणि या चौघांना पंधरा दिवस एकत्र घरकैदेत बसावं लागतं. एक राजकन्या दीड वर्षाची आणि दुसरी साडेपाच. दोघींचं स्क्रीनशिवाय सतत मनोरंजन करणं म्हणजे राजा-राणीची सत्वपरीक्षा! पहिल्या चार दिवसांत सगळे घरगुती खेळ संपतात आणि खेळवून थकलेले राजा-राणी शेवटी स्क्रीनच्या बळी पडतात. पुढचे दोन दिवस कोकोमेलन, बेबी शार्क असल्या इंग्रजी बडबडगीतांची दोघी राजकन्या पारायणं करतात. ही गाणी ऐकून राणीचे कान विटतात, मान दुखते आणि मग तिला भान येतं. .डोकं भंजाळल्यानं ती संतापून यूट्यूबला शाप देते, ‘‘आता यापुढे फक्त माझ्या आवडीचं ‘मेरे ख्वाबों में जो आये’ गाणंच इथे वाजेल.’’ आणि दुसऱ्या क्षणी नाऽऽऽ नाऽऽऽऽ ना न न अशा सुरांच्या तालावर राजकन्यांनासमोर झिपरे ‘शायुक खा’ काका वेळ, काळ, ऊन, मून, पाऊस, हाऊस, देश, वेष यापैकी कशालाही न जुमानता आरडाओरडी करत फुटबॉल तुडवत प्रकट होतात. पाठोपाठ टॉवेल गुंडाळलेल्या ‘काजोय काकू’ पलंग आणि परसदारात आलटून पालटून उड्या मारत नाचत अवतरतात. याआधी असलं काहीही कधीही न पाहिलेल्या, हिंदीचा ओ की ठो न कळणाऱ्या दोघी राजकन्या हा नाच(?) आणि हे गाणं बघून अक्षरशः मंत्रमुग्ध होतात, प्रेरित होतात आणि अतिशय भारावून जातात. अशाप्रकारे पुढील अकरा दिवसांच्या मेये ख्वाबो में जो आयेच्या सहस्रनामाची सुरुवात होते. अंघोळीसाठी नाकं मुरडणाऱ्या चिमुरड्यांची, अंघोळीनंतर टॉवेल गुंडाळून काजोय काकू होण्यासाठी दिवसातून दोन वेळा अंघोळीची मागणी सुरू होते. रुमालापासून रजईपर्यंत मिळेल ते कापड, मिळेल तेव्हा आणि मिळेल तिथं गुंडाळून, पलंगावर उड्या मारून काजोय काकूंचं अनुकरण होऊ लागतं. राजाची तुलना शायुक खा काकांशी होऊ लागते. त्याला फक्त बॉल नाही तर मोहरीचा गोळा ते कागदाचा बोळा यापैकी मिळेल त्याच्याशी फुटबॉल खेळून दाखवायला सांगितलं जातं. इकडे झोपलेल्या राजकन्यांच्या तोंडातून गाण्याचा जप आणि तिकडे काजोयकाकूंच्या तोंडातून उचक्या अशी जुगलबंदी सुरू होते. गाण्यातल्या वस्तू, कपडे, लोकं, शब्द, हालचाली इत्यादींवर प्रश्न विचारून राजा-राणीची बोलती बंद केली जाते. कोकोमेलन, बेबी शार्क बरे असं राजाला वाटू लागतं. काजोय काकूंची गेयरूपी स्वप्नं ऐकून राणीला दिवसाढवळ्या नाइटमेअर्स येऊ लागतात. आणि अशाप्रकारे राणी आपल्याच शापामध्ये पुरेपूर फसते, पण काजोय काकू आणि शायुक खा काकांना मात्र नवीन भक्तांची प्राप्ती होते..Premium|Velas bird watching experience : वेळास: कासव संवर्धन आणि पक्षीनिरीक्षणाचा अनुभव.आता एक वर्ष फास्ट फॉरवर्ड. राणी राजकन्यांसोबत प्रथमच एकटीनं सॅन फ्रान्सिस्को ते मुंबई आणि परत असा प्रवास करण्याचा धाडसी निर्णय घेते. विमानात राजकन्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी राणी खेळणी, खाऊ, आयपॅड, पुस्तकं, क्रेयॉन असा दुनियाभरचा लवाजमा घेते आणि त्यांचे मूड सांभाळत खुर्चीत बूड टेकते. राजकन्या समोरच्या टीव्हीचा क्षणार्धात ताबा घेतात. बी फॉर बॉलिवूड इतपत लिहिता-वाचता येणारी मोठी राजकुमारी स्क्रीनवर शायुक खा काका आणि काजोय काकूंना बरोबर हुडकून काढते आणि दोघी भगिनी पुढील सतरा तासांच्या प्रवासात सतराशे साठ वेळा ‘मेये ख्वाबों में’चं पारायण करतात. या काका-काकूंच्या कृपेनं राणीला वाटणारा सतरा तासांच्या मनोरंजनाचा खतरा अगदीच कतरा कतरा होतो आणि वर्षभरानंतरही त्यांच्याबद्दलच्या आकर्षणची तीव्रता पाहून ती अवाक होते.अजून एक वर्ष फास्ट फॉरवर्ड. आम्ही राजकन्या साडेसात आणि साडेतीन वर्षांच्या होतो. आता ‘ध’चा ‘मा’ (म्हणजे ‘काजोय’चं काजोल आणि ‘शायुक’चा शारुख) झालेला असतो, पण आमचं ‘मेरे ख्वाबो में’चं प्रेम बरकरार असतं. हॉलिवूड हाकेच्या अंतरावर असलं तरी दिल से प्रेम बॉलिवूडवर आहे हे आता मम्माला पटतं. फायनली सगळे (बॉलिवूडचे) तारे जुळून येतात आणि माझं नाव बॉलिवूड क्लासमध्ये नोंदवलं जातं. ताती (म्हणजे अवनी) वयानं मोठी असली तरी मी बॉलिवूडच्या ज्ञानाच्या बाबतीत तिच्यापेक्षा मोठी होऊ लागते. हिंदी गाण्यांच्या माझ्या कक्षा चांगल्यांच रुंदावतात. कोणत्याही प्रसंगासाठी यांच्याकडे वेगवेगळ्या काका-काकूंनी गायलेल्या, नाचलेल्या गाण्याची सोय आहे ते कळतं. जसं की आकाशातले तारे मोजायला सुखबीर काकांचं ‘तारे गिन गिन’ असो की सिंहगड चढल्यावर सेलिब्रेशन करत गरमागरम कणीस खाताना म्हटलेलं ‘इट्स द टाइम टू डिस्को, ‘कॉर्न’ मिलेगा किसको?’ असो. मी बॉलिवूड गाण्यांच्या विस्तीर्ण डेटाबेसनी इम्प्रेस होते. नाचणाऱ्या काका, (विशेषतः) काकूंना प्रत्येक गाण्यात मिळणारे भरपूर नवे कपडे, हेअरस्टाइल, परफॉर्म करायला नवीन लोकेशन्स, इतकंच नाही तर दर वेळी नवा पार्टनर या सगळ्यानं मी आश्चर्यचकित वजा जेलस होते. .त्याच घरात, त्याच फ्रॉकात, मेकअपशिवाय, त्याच प्रेक्षकांसमोर गाणाऱ्या आमचीच मला कीव येते. मम्मा-बाबाचं उदाहरण बघता पार्टनर बदलायची मुभा आमच्या घरी नसल्याचं कळतं. प्रत्येकाच्या घरचे रुल्स वेगळे असल्याची ताती आठवण करून देते. अशाप्रकारे यूट्यूब आणि माझी नाचाची शिक्षिका मिस रुचिताच्या कृपेनं मला शारुख काका आजोबा ते शाहिद काका, काजोल काकू आजी ते कंगना, करीना, क्रिती काकू ते अगदी आत्ताच्या अनन्या ताई, विकी दादा असे सगळे झगमगते तारे आणि त्यांची कर्कश्श, उथळ गाणी कळतात. ती बघून ‘तोबा तोबा’ करत त्यांच्या या आचरट बातोंमध्ये माझा जिया उलझायला नाही तर घुसमटायला लागतो. शेवटी पहिलं प्रेम ते पहिलं प्रेम असतं. तनु-मनूच्या लग्नापेक्षा शारुख आजोबांच्या हातातलं तुणतुणं जास्त जवळचं वाटतं. आणि ही सगळी नवी गाणी बाजूला सारत मी पुन्हा एकदा ‘मेरे ख्वाबों में’ लावण्याची विनंती करतो. मात्र सगळे रुमाल, टॉवेल आणि चादरी वॉशिंग मशीनमध्ये धुवायला असल्यानं मम्मा त्याऐवजी ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम’ या गाण्याशी आमची ओळख करून देते. हिरवीगार शेतं, त्यात चरणाऱ्या काळ्या पांढऱ्या गायी, त्यांच्या गळ्यात वाजणाऱ्या घंटा आणि मग पिवळ्याधमक फुलांच्या शेतातून अचानक पीक-अ-बू करणारे शारुख आजोबा, त्यांना धप्पा द्यायला धावत जाणाऱ्या काजोल आजी, असं एकूण खूप प्रेम असलेलं सॉँग मुझे देखताच आवडायला लागतं. रोज शाळेतून आल्यावर मी एकदातरी ते लावून त्यावर नाचण्यासाठी टॅंट्रम थ्रो करू लागते. निर्ढावलेले पालक त्याला कदापि बळी पडत नाहीत. पण आजचा दिवस माझा असतो. एका गाण्याच्या बोलीवर मम्मा वैतागून शारुख-काजोल आजी आजोबांना टीव्हीवर लावते. .अर्थात एकाचे दोन, तीन, चार होतात. चारनंतर शारुख आजोबांचे मम्मा डायरेक्ट बारा वाजवते आणि टीव्ही बंद करते. मी बेंबीच्या देठापासून ओरडत रडायला लागते. मला शांत करण्यास बाबा मला जवळच्या पार्कात घेऊन जातो. पार्क घरामागच्या उघड्याबोडक्या डोंगरांच्या पायथ्याशी असतं. गेल्या आठवड्याच्या पिरपिऱ्या पावसानं त्या भोवतालच्या रूक्ष टेकड्या हिरव्यागार झालेल्या असतात. लुसलुशीत हिरव्या गवतात गुबगुबीत काळ्या-पांढऱ्या गायी चरत असतात. आमच्या फ्रीमॉण्टचं अगदी स्वित्झर्लंड झालेलं असतं. हिरव्या शेतात डोलणारी पिवळीधमक फुलं बघून माझ्या डोक्यात अचानक पिवळाधमक दिवा पेटतो. अरेच्चा! हीच ती जागा जिकडे शारुख आजोबा नि काजोल आजी ‘तुझे देखे तो’वर नाचत होते! म्हणजे मला त्यांना आज, आत्ता, इथे, ताबडतोब भेटता येणार आणि त्यांचा नाच लाइव्ह बघून निष्ठुरपणे टीव्ही बंद करणाऱ्या मम्माला ठेंगा दाखवता येणार?! मला देव पावला. तुझे देखायच्या मेरे ख्वाबांनी मी जराशी झूमू लागते. समाधानानं सेकंदभर डोळे मिटते, तोच आजोबांचं तुणतुणं माझ्या कानात गुणगुणतं अन् डोक्यात अक्षरशः झिणझिणतं. आणि मग पुढचा-मागचा विचार न करता बाबाचा हात सोडून मी या फेव्हरेट आजी-आजोबांना शोधायला, तुणतुण्याच्या पार्श्वसंगीतात, त्या 