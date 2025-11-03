Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली

मृणालिनी चितळेएव्हरेस्टच्या वाटेवर वैयक्तिक प्रयत्नांइतकीच निसर्गाची आणि शेर्पांची साथही महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच या शेर्पांना ‘हाय अल्टिट्यूड डॉक्टर्स’ म्हटलं जातं. एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली असतात. एवढी एकच गोष्टही त्यांचं काम किती जिकिरीचं, धाडसाचं आणि धोक्याचं असतं यावर प्रकाश टाकायला पुरेशी आहे.हिमालयातील माझा पहिलाच ट्रेक होता तो. बऱ्यापैकी उंच टेकडी उतरून जेमतेम दीड किलोमीटर अंतर पार केलं नसेल, तेवढ्यात लांबवर एक मळकट पांढरा पट्टा दिसला. वाटेत चकाकणारे अभ्रकाचे कितीतरी खडक लागले होते. वाटलं, हा चुनखडीचा प्रकार असावा, पण जवळ गेल्यावर कळलं, की ती चक्क हिमनदी होती! वरून गोठलेला बर्फ नि आत खळाळत वाहणारं पाणी. वाट अशी नव्हतीच. पाय रोवून आपल्यापुरती बर्फामध्ये पाऊलवाट तयार करायची. हिमनदीचा उतारही जबरी होता. पाण्यातून चालायला लागल्यामुळे पायातले बूटच नाही, तर आतले मोजेसुद्धा ओले कच्च झालेले. थंडीनं नि भीतीनं माझे पाय लटपटत होते. आमच्याबरोबर असलेल्या निमा शेर्पाच्या पायात मात्र साध्या स्लिपर्स होत्या. गालिचावरून चालावं इतक्या सहजपणे माझा हात धरून तो मला पुढेपुढे नेत राहिला. थंडी, ऊन, वारा, पाऊस यांची गणितं शेर्पांच्या दृष्टीनं किती वेगळी असतात याची ही पहिली झलक होती. .ट्रेकमध्ये शेर्पाच्या मदत करण्याच्या वृत्तीची वेळोवेळी ओळख होत होती. ट्रेक संपवून बसमधून आम्ही बेस कॅम्पला परत येत होतो. श्वास रोखून धरायला लावेल असा वळणावळणाचा अरुंद रस्ता होता. आमचं सगळं सामान बसच्या टपावर होतं. इतक्यात पाऊस सुरू झाला. आमच्या सॅक्स भिजणार आणि आतले कपडे ओले होणार या काळजीनं आम्ही त्रस्त झालो. आमची भाषा समजत नसूनही आमची काळजी निमापर्यंत पोहोचली. चालत्या बसच्या खिडकीमधून हा पठ्ठ्या टपावर चढला आणि सर्व पिशव्यांवर प्लॅस्टिकचं आच्छादन टाकून खिडकीतून आत आला.आम्ही आपली थोडंफार ट्रेकिंग करणारी माणसं, त्यामुळे आमचे अनुभवही तसेच किरकोळ, परंतु गिर्यारोहण करणाऱ्यांना तर यापेक्षा कित्येक पटींनं अवघड संकटांशी सामना करायला लागतो. निष्णात गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांना तर वाटतं, की गिर्यारोहणाच्या ९५ टक्के मोहिमा शेर्पांच्या मदतीशवाय अशक्यच आहेत.कोण आहेत हे शेर्पा?शेर्पा ही एक जमात आहे. कित्येकशे वर्षांपूर्वी तिबेटच्या पूर्वेकडच्या भागातून ते हिमालयातल्या खुम्बू खोरं या अतिउंच भागात वस्तीला आले. शेर्पा याचा अर्थच मुळी पूर्वेकडील माणूस. ही जमात मंगोलियन वंशाची आहे. शेर्पा लोकांची भाषा, राहणी, कपडे, खाणं-पिणं यांचं तिबेटी लोकांशी बरंच साम्य आहे. ते बौद्ध धर्माचे आहेत. त्यांच्या भाषेला लिपी नाही. खुम्बू खोरं हा पूर्णतः पर्वतराजींनी वेढलेला प्रदेश असल्यामुळे वर्षानुवर्षं तो जगापासून तुटलेला होता. शेती आणि पशुपालन हा शेर्पांचा मुख्य व्यवसाय. कडाक्याच्या थंडीमुळे वर्षातले अगदी थोडे दिवस ते गहू, बार्ली, बटाटे पिकवू शकायचे. शेळ्या, मेंढ्या आणि मुख्य म्हणजे याक हे त्यांचं पशुधन. याकपासून त्यांना लोकर, दूध, चामडं, जळणासाठी शेण मिळत असे.पूर्वी याकचे तांडे घेऊन शेर्पा लोक भटकत असत. हिमालयातलं टोकाचं हवामान आणि वातावरणातली अनिश्चितता यामुळे त्यांना पावलोपावली मृत्यूशी टक्कर द्यावी लागायची. ढगफुटी, अकस्मात कोसळणारे हिमकडे, हिमलोटाखाली उद्ध्वस्त होणारी वाटेतली गावं, घरं, माणसं... कुणालाही भिरकावून देण्याची ताकद असलेलं वादळी वारं... ज्यांचा तळही दिसणार नाही अशा अक्राळविक्राळ दऱ्या... त्या पार करताना एखादं जरी पाऊल बेसावधपणे पडलं, तरी कपाळमोक्ष ठरलेला... पर्वताच्या या भयप्रद रूपाइतकंच कुणालाही भुरळ पाडेल असं अनाघ्रत सौंदर्य... कोवळ्या उन्हात डोक्यावर रत्नजडित मुकुट असावा तशी चमचमणारी बर्फाच्छादित शिखरं... निळ्या, जांभळ्या, सोनेरी, किरमीजी रंगात रंगणारं आकाश... उंचच उंच सूचीपर्णी वृक्षांच्या रांगा... खळाळत्या नद्या... शुभ्रधवल धबधबे... निरव शांतता... पर्वताचं असं हे रौद्र आणि भव्य रूप अनुभवणारे शेर्पा शतकानुशतकं केवळ निसर्गपुत्र म्हणून जगले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत त्यांना ना शिक्षणाचा गंध होता, ना रोजगारीच्या संधी. हळूहळू नेपाळच्या पूर्वेकडच्या भागातून त्यांनी भारतामध्ये यायला सुरुवात केली. चहाच्या मळ्यात मजुरी, हमाली, सायकल रिक्षा चालवणं अशी कामं ते करत. त्यावेळी भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं. दार्जिलिंगसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी इंग्रजांनी विरंगुळ्यासाठी हॉटेल्स बांधायला सुरुवात केली होती. तिथं शेर्पा लोक मजुरी करत असत. प्रचंड सामान वाहून देण्याची त्यांची क्षमता ब्रिटिशांच्या लक्षात आली होती..शेर्पांना मिळालेली निसर्गदत्त देणगीसन १९८५मध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून एव्हरेस्ट हे जगातलं सर्वोच्च शिखर असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. हे शिखर सर करण्याचा पहिला मान ब्रिटिश माणसाला मिळायला पाहिजे अशी महत्त्वाकांक्षा, अर्ध्या जगावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांच्या मनात जागृत झाली नसती तरच नवल! त्यासाठी लंडनमधील रॉयल जिओग्राफिक सोसायटीनं १९२०, १९२२ आणि १९२४ अशी लागोपाठ तीन वर्षं एव्हरेस्ट मोहिमा हाती घेतल्या. या मोहिमेत निष्णात गिर्यारोहकांइतकीच जास्तीत जास्त सामान वाहून नेऊ शकणाऱ्या पोर्टर्सचीही गरज होती. या मोहिमेदरम्यान शेर्पांची कामगिरी लक्षणीय ठरली. सर्वसाधारण गिर्यारोहकांची शारीरिक क्षमता कितीही उच्च असली, तरी ठरावीक उंची गाठल्यानंतर त्यांची दमछाक व्हायला सुरुवात होते. याचं मुख्य कारण म्हणजे समुद्रसपाटीपासून आपण जसजसं उंचीवर जायला लागतो तसतशी हवा विरळ होत गेल्यामुळे हवेतलं ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होऊ लागतं. त्याचा परिणाम गिर्यारोहकांच्या शरीरावर व्हायला सुरुवात होते. प्रचंड धाप लागणं, डोकेदुखी, अन्नावरची वासना उडणं, फुप्फुसात पाणी होणं, मेंदूचं काम मंदावणं, हृदय बंद पडणं अशा चढत्या क्रमानं त्रास सुरू होतो. सर्वसामान्य गिर्यारोहकांच्या तुलनेनं शेर्पांच्या वाट्याला हा त्रास कमी प्रमाणात येतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे अतिउंच आणि थंड प्रदेशात लहानाचे मोठे झाल्यामुळे त्यांच्या शरीराला ऑक्सिजनच्या कमी पातळीचीच सवय झालेली असते. त्यामुळे ते विरळ हवेतसुद्धा प्रचंड वजन पाठीवर घेऊन चढ-उतार करू शकतात. त्यांची तुलना कमी इंधनात दूरपर्यंत जाऊ शकणाऱ्या इंजिनाशी होऊ शकते. पहिला एव्हरेस्टवीर तेनसिंग याला वीस हजार फुटांवर पूर्ण क्षमतेनं काम करताना पाहून एक ब्रिटिश गिर्यारोहक म्हणाला होता, ‘या गृहस्थाला तीन फुप्फुसं असली पाहिजेत.’ एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यान्हीला कृत्रिम ऑक्सिजनचे सिलेंडर घेऊन चढाई करणारे गिर्यारोहक पाहिल्यावर शेर्पा लोकांनी त्या सिलेंडर्सना ‘इंग्लिश हवा’ असं नाव ठेवलं होतं. .सन १९९०नंतर गिर्यारोहणाला व्यावसायिक रूप आलं. हळूहळू शेर्पांच्या मागण्या वाढू लागल्या. कामातील स्पर्धा वाढली. क्वचित कधी अडवणूक केल्याचे प्रसंग घडू लागले. गिर्यारोहण करताना होणारे अपघाती मृत्यू आणि प्रचंड कष्ट यांमुळे आपल्या पुढच्या पिढीनं उच्च शिक्षण घ्यावं, शहरात स्थायिक व्हावं असं शेर्पांना वाटू लागलं..शेर्पांच्या श्रद्धाविरळ हवेची सवय असली, तरी त्यांचं रोजचं आयुष्य अत्यंत खडतर असायचं. निसर्गाचा लहरीपणा, खाण्यापिण्याची आबाळ, मिठासारख्या मूलभूत गोष्टी मिळवण्यासाठी करावी लागणारी यातायात, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव, अज्ञान अशा अनेक गोष्टींशी झगडताना त्यांच्या मनाचा एक भाग अनामिक भीतीनं व्यापलेला असायचा. या भीतीवर मात करताना अनेक कर्मकांडं त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग होऊन गेली होती. आपल्यावर निसर्गाची अवकृपा होऊ नये म्हणून त्यांनी अनेक शिखरांना देवत्व बहाल केलं होतं. एव्हरेस्ट शिखराचं त्यांच्या भाषेतलं नाव ‘चोमोलुंग्मा’. चोमोलुंग्मा म्हणजे साऱ्या जगाची माता. चोमोलुंग्मा आणि देवतेसामान असलेल्या उत्तुंग शिखरांच्या मस्तकाला माणसानं पदस्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, तर तिच्या रक्षणासाठी उभे असलेले हिममानव माणसाला हुसकावून लावतील अशी त्यांची अढळ श्रद्धा होती. शिखर जिंकायला निघालेल्या बहुसंख्य पाश्चात्त्य गिर्यारोहकांना अशा समजुतींशी सोयरसुतक नसलं, तरी शेर्पांशिवाय मोहीम हाती घेणं शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे अगदी १९२४पासून आजतागायत मोहिमेला सुरुवात करण्यापूर्वी बेस कॅम्पला साग्रसंगीत पूजा केली जाते. त्यासाठी दगडावर दगड रचून एक चौथरा उभा करतात. त्याच्या मध्यभागी एक खांब उभा करून सात रंगांचे प्रेयर फ्लॅग्ज बांधले जातात. खांबासमोर ब्रेड, तांदूळ, बार्ली, चॉकलेट्स याबरोबरच दोरखंड, आइस अॅक्स, क्रॅम्पॉन्स असं गिर्यारोहणाचं साहित्य मांडून ठेवण्यात येतं. त्याच्यासमोर बसून लामा - म्हणजे शेर्पांचे धर्मगुरू मंत्रपठण करतात. अनेक देवदेवतांना आवाहन करत गिर्यारोहकांच्यावतीनं पर्वत चढायची परवानगी मागतात. दुष्ट शक्तींपासून रक्षण करण्याची विनंती करतात. पूजाविधी पूर्ण झाल्यावर प्रसादाप्रमाणे प्रत्येकाला छांग म्हणजे शेर्पांची दारू दिली जाते. याशिवाय मोहिमेला जाण्यापूर्वी मॉनेस्ट्रीमध्ये जाऊन शेर्पा लोक लामांचा आशीर्वाद घेतात. लामांनी मंतरून दिलेले तांदूळ, बार्लीचे दाणे, एवढंच नाही तर त्यांनी दिलेला केसही स्वतःजवळ ठेवतात. वाटेतल्या दुष्ट शक्तींपासून या गोष्टी आपलं रक्षण करतील यावर त्यांची नितांत श्रद्धा असते. काहीजण मोहिमेपूर्वी मॉनेस्ट्रीमध्ये जाऊन लाखलाख दिवे प्रज्वलित करतात. त्यांची अशीही समजूत आहे, की मोहिमेदरम्यान मृत्यू झाल्यावर शेर्पाचे मृत शरीर पर्वतावर तसेच पडून राहिले, तर तिथं भटकणारी पिशाच्चं त्याच्या शरीराचा ताबा घेतात. मृत शरीर खाली आणून त्यावर अंत्यसंस्कार व्हावेत म्हणून ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. त्यांच्या या श्रद्धांना कुणीही आव्हान देत नाही. ज्यांच्यावर विसंबून एकेक पाऊल उचलायचे असते, त्यांच्या श्रद्धेचा अनादर करून चालणार नाही हे भान गिर्यारोहक ठेवतात. .Premium| Shivaji's Strategic Mastery: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकाच वेळी मुघल, सिद्दी आणि इंग्रजांना कसे आव्हान दिले? .एव्हरेस्टच्या वाटेवर...जगातील बहुसंख्य गिर्यारोहकांचं स्वप्न असतं, ते एव्हरेस्ट शिखरावर झेंडा फडकविण्याचं. त्यासाठी अनेक वर्षं तन, मन, धन ओतून ते प्रयत्न करत असतात. एव्हरेस्टच्या वाटेवर वैयक्तिक प्रयत्नांइतकीच निसर्गाची आणि शेर्पांची साथही महत्त्वाची ठरते. एव्हरेस्टच्या दक्षिण बाजूनं चढाई करणाऱ्यांना खुम्बू आइसफॉल ओलांडून जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. खुम्बू आइसफॉल म्हणजे अतिप्रचंड गोठलेला धबधबा. विरळ हवेची आणि चढाईची सवय होण्यासाठी त्यामधून कॅम्प एकपर्यंत चढायचं. परत खाली-वर करत टप्प्याटप्प्यानं पुढं जात शिखर गाठायचं. बेस कॅम्पला पोहोचल्यावर खुम्बू आइसफॉल पाहून अनेक गिर्यारोहकांची छाती दडपून जाते. त्याच्या भूगर्भात काहीही उलथापालथ झाली, की कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यातले कडे कोसळतात. हिमनदीमध्ये भेगा पडतात. बुजतात. नव्यानं तयार होतात. या भेगांचं आडवं-उभं जाळ सर्वदूर पसरलेलं असतं. त्यातून वाट काढत शिखरावर चढाई करणं म्हणजे चक्रव्यूह भेदून जाण्यासारखं असतं. ही चढाई त्यातल्या त्यात सुकर आणि सुरक्षित व्हावी, यासाठी हिमभेगांवर आडव्या-उभ्या शिड्या टाकण्याचं काम शेर्पा करतात. याशिवाय शिखरचढाई करण्याच्या वाटेवर दरवर्षी बेस कॅम्पपासून शिखराच्या टोकापर्यंत दोरखंड फिक्स केला जातो. दरवर्षी पाच-सहा हजार फूट लांबीचे दोरखंड फिक्स केले जातात. त्यासाठी खडकांत आणि बर्फात ठोकावे लागणारे काही स्क्रूज तर तीन फूट लांबीचे असतात! साधारण मे महिन्याच्या दरम्यान शिखरचढाईला सुरुवात होते. त्यापूर्वी मार्चमध्ये शेर्पांना हे काम हाती घ्यावं लागतं. हे काम करण्याऱ्या शेर्पांना कोणत्याही साधनांशिवाय दोरखंड, शिडी आणि इतर साहित्य वाहून न्यावं लागतं. हे काम निष्णात शेर्पाच करू शकतात. फक्त हे काम करून झालं की शेर्पांचं काम संपत नाही. रोज काही ना काही दुरुस्त्या कराव्या लागतात. म्हणूनच या शेर्पांना ‘हाय अल्टिट्यूड डॉक्टर्स’ म्हटलं जातं. एवढी तयारी करूनही शिखरापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर अॅव्हेलँचची शक्यता, विरळ हवेमुळे होणारी दमछाक यांसारख्या अकस्मात उद्भवणाऱ्या अनंत अडचणींशी गिर्यारोहकांना सामना करावा लागतो. एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली असतात. एवढी एकच गोष्टही त्यांचं काम किती जिकिरीचं, धाडसाचं आणि धोक्याचं असतं यावर प्रकाश टाकायला पुरेशी आहे.पोर्टर ते गिर्यारोहकहिमालयातल्या अगदी सुरुवातीपासूनच्या मोहिमांमध्ये शेर्पांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे; तो शेर्पा केवळ भारवाहक हमाल होते म्हणून नाही, तर त्यांच्या जन्मभूमीत येणाऱ्या परकीयांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपलं आयुष्य पणाला लावायची त्यांची तयारी असायची म्हणून. याची जाणीव आद्य गिर्यारोहक जॉर्ज मॅलरी यांना होती. एव्हरेस्टच्या मोहिमेत गिर्यारोहक म्हणून शेर्पांना समाविष्ट करून घ्यायला पाहिजे आणि एव्हरेस्टवर पहिलं पाऊल ठेवायचा मान त्यांना मिळायला पाहिजे असंही मॅलरी यांना वाटायचं. योगायोगानं १९५३मध्ये एडमंड हिलरीबरोबर एव्हरेस्ट सर करणारे तेनसिंग नोर्गे हे शेर्पा जमातीतील होते. लहानपणापासून चोमोलुंग्मा म्हणजेच एव्हरेस्ट शिखरावर जाण्याची आस त्यांना लागली होती. पोर्टरपासून एव्हरेस्टवीर होण्याचा त्यांचा प्रवास स्तिमित करणारा आहे. एव्हरेस्टवर पोहोचल्यावर त्यांच्या मनात विचार आले होते, ‘चोमोलुंग्मानं - या विश्वमातेनं मला आपल्या मांडीवर बसू दिलं आहे. त्याबद्दल मी तिचा ॠणी आहे.’ आणि याच शिखरावर पोहोचल्यावर हिलरी यांची प्रतिक्रिया होती, की अखेरीस मी या सैतानाला लोळवलं! (I knocked that bastard off). या दोघांच्या प्रतिक्रिया म्हणजे केवळ दोन संस्कृतीमधील दृष्टिकोनाचा फरक आहे. त्यात तरतम ठरवण्याचं कारण नाही. कारण पर्वताला सैतान म्हणणाऱ्या हिलरीनं एव्हरेस्ट विजयानंतर पर्वतपुत्र शेर्पांसाठी प्रचंड काम केलं.हिलरीनं स्वतःच्या पैशांतून ‘हिमालयन ट्रस्ट’ची स्थापना केली. अतिदुर्गम खुम्बू भागात, जिथं सात-आठ महिने बर्फ असतो, तिथं त्यांनी शाळा आणि दवाखाने बांधले. नद्यांवर पूल बांधून पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यांनी काठमांडू ते लुक्ला अशी विमानसेवा सुरू केल्यामुळे पाठीवरून बांधकामाचं साहित्य वाहून नेणाऱ्या शेर्पांचे कष्ट प्रचंड कमी झाले. विमानासाठी धावपट्टी तयार करताना त्यांनी शक्कल लढवून चक्क शेर्पा नृत्याचा उपयोग करून घेतला होता. त्याचं झालं होतं असं, विमानाच्या पहिल्या फेरीचा मुहूर्त जवळ आला, तरी धावपट्टी अजून मऊ राहिली होती. ती टणक करण्यासाठी त्यांच्याकडे रोलरसारखं काहीच साधन नव्हतं. शेर्पा अत्यंत दमदार पद्धतीनं नाचतात हे हिलरी यांना माहीत होतं. त्यांनी छांग खरेदी केली. छांग पिऊन झाल्यावर पन्नासेक शेर्पांनी हातात हात गुंफून, पाय आपटत नाचायला सुरुवात केली. दोन दिवसांत रोलर फिरवावा तशी जमिनीची धोपटणी झाली. धावपट्टीवरील माती उड्डाणाला हवी होती तशी घट्ट आणि सपाट झाली. थोड्याच दिवसांत लुक्ला विमानतळ ‘एव्हरेस्टचं प्रवेशद्वार’ म्हणून नावारूपाला आलं. .Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.कालानुरूप पडलेला फरकसन १९५०च्या दशकात गिर्यारोहण मोहिमांची संख्या वाढू लागली. दुर्गम भागात झालेली शिक्षणाची सोय आणि गिर्यारोहणाच्या निमित्तानं घडणारा परदेशी लोकांचा सहवास यामुळे शेर्पा लोकांना आधुनिक जगाची ओळख होऊ लागली. ओझी वाहणारे पोर्टर्स म्हणून ज्यांनी कामाला सुरुवात केली होती, ते शिखर मोहिमेत सहभागी होऊ लागले होते. बऱ्यापैकी पैसे मिळवू लागले. १९९०नंतर गिर्यारोहणाला व्यावसायिक रूप आलं. हळूहळू शेर्पांच्या मागण्या वाढू लागल्या. कामाच्या ठिकाणी स्पर्धा वाढली. क्वचित कधी अडवणूक केल्याचे प्रसंग घडू लागले. गिर्यारोहण करताना होणारे अपघाती मृत्यू आणि प्रचंड कष्ट यांमुळे आपल्या पुढच्या पिढीनं उच्च शिक्षण घ्यावं, शहरात स्थायिक व्हावं असं शेर्पांना वाटू लागलं. गिर्यारोहणाच्या व्यवसायातून ज्यांनी पैसा मिळवला त्यातल्या काहीजणांनी त्यातून मोहिमा आयोजित करणाऱ्या कंपन्या काढल्या. काहीजण गिर्यारोहणाला आवश्यक उबदार कपडे वा विशिष्ट वस्तू तयार करण्याचे व्यवसाय करू लागले. काहीजण परदेशात स्थायिक झाले. काहीजणांनी आपल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम हाती घेतले. काही शेर्पांच्या नावावर गिर्यारोहण क्षेत्रातले जागतिक विक्रमही नोंदवले गेले आहेत. आपा शेर्पा यांनी एव्हरेस्टवर एकवीस वेळा यशस्वी चढाई केली, तर कामी रिता शेर्पा यांनी बावीस वेळा. मिंग्मा शेर्पा यांनी अवघ्या बत्तिसाव्या वर्षी जगातली सर्वोच्च अष्टहजारी (ज्यांची उंची आठ हजार मीटरपेक्षा अधिक आहे) १४ शिखरं सर केली. लाक्पा शेर्पा यांनी नऊ वेळा एव्हरेस्ट शिखर सर करून सर्वाधिक वेळा शिखर चढणाऱ्या महिला म्हणून नाव मिळवलं. बाबू छिरी शेर्पा यांनी एव्हरेस्ट शिखरावरच्या रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत तब्बल एकवीस तास व्यतीत केले. वैद्यकीय क्षेत्रात हा चमत्कारच मानला जातो. शेर्पांनी यांसारखे अनेक पराक्रम गाजवूनही त्याची दखल बाह्य जगात तर राहोच, परंतु गिर्यारोहण क्षेत्रातही फारशी घेतली गेली नाही. हीच गोष्ट एव्हरेस्ट चित्रपटाबाबतही घडली. १९९६मध्ये एव्हरेस्ट शिखर मोहिमेदरम्यान दुर्घटना घडून जगभरातील आठ गिर्यारोहक मृत्युमुखी पडले. त्यावर आधारित एव्हरेस्ट नावाचा चित्रपट काढण्यात आला, तो प्रचंड गाजलाही. गिर्यारोहण क्षेत्राची फारशी माहिती नसणाऱ्यांना या क्षेत्राची ओळख झाली. शेर्पांनाही तो आवडला, पण चित्रपटामध्ये गिर्यारोहकांसाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या शेर्पांचा, त्यांच्या कामगिरीचा अत्यल्प उल्लेख आहे, याची त्यांना खंतही वाटली.आजही गिर्यारोहकांसाठी पोर्टर वा मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्यांपैकी ८० टक्के लोक शेर्पाच आहेत. गिर्यारोहणाचा सीझन फक्त चार महिन्यांचा असतो. या चार महिन्यांत जास्तीत जास्त पैसे कमावून आपल्या कुटुंबाच्या वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाची सोय करण्यासाठी त्यांची धडपड असते. ते पोटासाठी राबत असले, तरी तो एकमेव उद्देश नसतो, हे दाखवून देणारा आनंद माळी यांचा अनुभव त्यांच्याकडूनच ऐकण्याची संधी मिळाली. आनंद माळी कसलेले गिर्यारोहक. २०१२मध्ये पुण्यातल्या गिरिप्रेमी या संस्थेनं आयोजित केलेल्या एव्हरेस्ट मोहिमेतले एक सदस्य. एव्हरेस्ट शिखराच्या चढाईतले अत्यंत अवघड टप्पे पार करताना आनंद आणि त्यांचा शेर्पा पासांग दावा एकत्र चालत होते. शिखरमाथा आता फक्त ४०० मीटर दूर होता. अचानक आनंद वाटेतच थांबले. आपल्या ऑक्सिजन मास्कमध्ये काहीतरी अडचण येत असल्याची त्यांना शंका आली. पासांगला वाटलं थोडी विश्रांती मिळाली, की ते परत चालायला लागतील, परंतु आनंद बर्फातच आडवे झाले. ते काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांचे शब्द पासांगला कळेनात. ते असंबद्ध असं काहीतरी बोलत असल्याचं पासांगच्या लक्षात आलं. उंचीवर पुरेसा ऑक्सिजन मिळाला नाही, तर माणूस गलितगात्र होऊन जातो हे त्याला माहीत होतं. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून त्यानं तत्काळ आपला ऑक्सिजन मास्क काढून आनंद यांना लावला. आनंद अर्धवट शुद्धीवर आले, तरी त्यांच्या डोळ्यावरची झापड जात नव्हती. अशावेळी लवकरात लवकर खाली येणं एवढा एकच उपाय असतो. आनंद यांना झोप लागली असती, तर खाली आणणं अशक्य झालं असतं. तिथल्या विरळ हवेतही पासांगनं स्वतः ऑक्सिजन मास्कशिवाय फार वेळ राहणं त्याच्याही जिवावर बेतणारं ठरलं असतं. प्रसंगावधान राखून आनंदना जागं करण्यासाठी पासांगनं त्यांना थपडा मारायला सुरुवात केली. आनंद पुरते जागे होईपर्यंत तो मारत राहिला. आनंद पावलं उचलण्याइतपत सावध झाले, परंतु हा अनोळखी माणूस आपल्याला का मारतो आहे हे त्यांना तेव्हा समजू शकत नव्हतं. तेही प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु त्यांच्यामध्ये तेवढी ताकद नव्हती. जे अंतर पार करायला एरवी तास-दोन तास लागले असते, त्यासाठी त्याहून कितीतरी अधिक वेळ लागला. मधेमधे पासांगला थपडा आणि टपलांचा मारा सुरूच ठेवावा लागला. अखेरीस कॅम्प ४वरील तंबूमध्ये पोहोचल्यावर आनंदना हळूहळू वस्तुस्थितीची जाणीव झाली. एकाच वेळी त्यांच्या मनात अनंत भावना उसळल्या. जीव वाचल्याचा आनंद, पासांगविषयीची कृतज्ञता, आपल्या ध्येयापासून अवघे चारशे मीटर दूर असताना माघार घ्यावी लागल्याबद्दलची हळहळ, त्या वेदनेपायी झालेली शरीर-मनाची तळमळ... या धक्क्यातून स्वतःला सावरून आनंद यांनी पुढच्या वर्षी एव्हरेस्ट शिखर सर केलं हे विशेष!हा अनुभव ऐकल्यावर कुणाच्याही लक्षात येईल, की शेर्पा लोक करत असलेलं काम फक्त पैसे मिळविण्यासाठी नसतं. ते काम ओझी वाहण्याचं असो, हिमभेगांवर शिड्या टाकून त्या सांधण्याचं असो वा वाटाड्याचं; ते करताना त्यांच्या रक्तात भिनलेली पर्वतराजींची ओढ असते. त्यांना जे पैसे मिळतात, ते कोणता धोका पत्करणं योग्य ठरेल याचं त्यांना अचूक ज्ञान असतं, म्हणून मिळतात. त्यांना फक्त पर्वताची भाषा कळत नाही, तर ज्यांच्यासाठी ते काम करत असतात त्यांची देहबोली ते जणू शकतात आणि प्रसंगी स्वतःचं आयुष्य पणाला लावतात.हिमालयाच्या कुशीत वास्तव्याला असलेली आणि अवघ्या काही लाखांच्या घरात असलेली शेर्पांची जमात आता जगभर विखुरली आहे. वेगवेगळे उद्योग, व्यवसाय करताना जगण्याच्या वेगवेगळ्या वाटा चोखंदळपणे निवडत आहे, त्याबरोबरच पर्वत मोहिमेत सहभाग घेण्याची शंभर वर्षांची परंपराही निष्ठेनं चालू ठेवत आहेत.(मृणालिनी चितळे पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत.)------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.