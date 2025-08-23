Premium|Unique Ganesh In Maharashtra: महाराष्ट्रातील अद्वितीय गणपतीरूपांची यात्रा; ऐताहिसिक महत्त्व असणारे गणेश

अमोघ वैद्यमहाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मंडपात गणेशाच्या विविध रूपांनी असंख्य नक्षी चमकत असते. काही रूपं सर्वज्ञात अष्टविनायकांप्रमाणे लोकमान्य, तर काही रूपं जणू इतिहासाच्या अथांग सागरात दडलेले मोती... केवळ शोधक दृष्टीने पाहिल्यावरच डोळ्यांसमोर येणारे. गणपतीची ही रूपं केवळ विघ्नहर्त्याची नव्हे, तर कला, शिल्प, अध्यात्म आणि श्रद्धेची अद्वितीय अशी दीपस्तंभ आहेत. ह्या महासागरातून मला भावलेल्या आणि हृदयाच्या कप्प्यात साठवून ठेवलेल्या काही अद्वितीय गणपतीरूपांची ही यात्रा... जळगाव जिल्ह्यातील प्रवाळ क्षेत्र पद्मालयअनेकांनी गणपतीची मंदिरं पाहिली असतील; मात्र बहुतेक ठिकाणी गाभाऱ्यात एकच मूर्ती विराजमान असते. पण जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातलं श्री क्षेत्र पद्मालय मंदिर याला अपवाद ठरतं. इथं केवळ एकच नव्हे, तर डाव्या सोंडेचा एक आणि उजव्या सोंडेचा एक अशा दोन गणपतींचा एकत्र साक्षात्कार घडतो.गणरायाच्या अडीच पिठांपैकी हे स्थान ‘अर्धपीठ’ म्हणून ओळखलं जातं. प्रवाळ क्षेत्र पद्मालय या नावानंही हे तीर्थक्षेत्र भक्तांच्या मनात खोलवर रुजलं आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात वसलेलं हे ठिकाण एरंडोल शहरातून जाणाऱ्या नागपूर–सुरत एशियन महामार्गापासून अवघ्या १२ किलोमीटरवर, तर जळगावपासून साधारण २५ किलोमीटरवर आहे. .गणेश पुराणात पद्मालय गणपतीची एक रोचक आख्यायिका सापडते. कृतवीर्य राजाचा मुलगा जन्मतःच हातापायाविना होता. दत्तात्रेयांनी त्याला ‘एकाक्षरी मंत्र’ देऊन या स्थळी साधनेसाठी पाठवलं. गणपतीच्या कृपेनं त्याला केवळ अवयवच मिळाले नाहीत, तर सहस्र बाहूंचं सामर्थ्यही प्राप्त झालं. त्याने इथे प्रवाळ रत्नातून महागणपतीची मूर्ती घडवून स्थापना केली. असे म्हणतात की, पृथ्वीचा भार सांभाळण्यासाठी शेषनागाने येथे अनुष्ठान करून आणखी एक गणेशमूर्ती स्थापली, जिचं नाव ‘धरणीधर’ पडलं. त्यामुळेच आज पद्मालय दोन सोंडेच्या गणपतीसाठी प्रसिद्ध आहे. दोन मुख्य मूर्तींची उंची साधारण अडीच ते तीन फूट आहे. इतकंच नव्हे, तर मंदिर परिसरात गणरायाची २१ वेगवेगळ्या रूपातील मूर्ती आहेत. त्या प्रत्येकाचं वेगळं सौंदर्य आहे.देवगडमधील ३१५ वर्षं जुना गणेशोत्सवसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, देवगड तालुक्यातील गाबीत मुमरी (तारामुंबरी) हे छोटेसे गाव या अनोख्या परंपरेसाठी प्रसिद्ध आहे. गावापासून साधारण दोन किलोमीटरवर राहणाऱ्या खवळे कुटुंबात तब्बल ३१५ वर्षांपासून गणेशोत्सव अखंडपणे साजरा होत आहे.ही परंपरा सुरू झाली १७०१मध्ये. खवळे घराण्यातील शिवतांडेल नावाचे सरदार सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या विजयदुर्ग किल्ल्यावरील आरमारात प्रमुख पदावर होते. त्यांच्या ताब्यात अनेक गुराब जातीची जहाजे होती. ती नेहमी मुंबरी खाडीत नांगरली जात असतं. मात्र सात वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतरही त्यांना लेकराबाळाची चाहूल लागली नव्हती, म्हणून ते मनातून खिन्न होते. एकेदिवशी झोपेत त्यांना आपल्या मूळ गाव मालडी (मालवण) येथील नारायण मंदिरातील गणेशाने दृष्टांत देऊन ‘माझी स्थापना कर’ अशी आज्ञा दिली. त्या आधारे १७०१मध्ये श्रीगणेशाची मूर्ती विधिपूर्वक स्थापण्यात आली. आणि आश्चर्य म्हणजे लवकरच त्यांच्या घरी पुत्ररत्नाचा जन्म झाला. त्याचं नाव आदराने ‘गणोजी’ ठेवलं. पुढे १७५६मध्ये विजयदुर्गच्या लढाईदरम्यान शिवतांडेल शत्रूच्या हाती लागले आणि त्यांचे निधन झाले. त्यांची समाधी आजही तारामुंबरीत खवळे यांच्या शेतात असून, दर सोमवारी तिथे दिवा व अगरबत्ती लावली जाते. आज हा उत्सव त्यांच्या दहाव्या पिढीकडून तेवढ्याच उल्हासात साजरा होतो.या महागणपतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो कुठल्याही बाहेरील कारागिरांकडून साकारला जात नाही. फक्त खवळे कुटुंबातीलच सदस्य ही मूर्ती साकारतात, तेही कोणताही साचा न वापरता. सुमारे दीड टन माती त्यांच्या शेतातूनच आणली जाते. नारळी पौर्णिमेला सागराला सुवर्ण नारळ अर्पण केल्यानंतर मूर्तीकामास प्रारंभ होतो. या काळात शेजारच्या विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात होते. मूर्ती बैठी असते, उंची पावणे सहा फूट. वर्षानुवर्षे मूर्ती ठरलेल्या त्याच रूपात, त्याच आकारात, त्याच वेशात आणि रंगांत साकरण्याची परंपरा आहे..सिंधुदुर्गातील खनिज खाणीत आढळली गणपतीची मूर्तीसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात, निळाशार समुद्र, गर्द माड-पोफळींच्या बागा आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या रेडी गावात भाविकांच्या अखंड श्रद्धेचं केंद्रस्थान आहे, स्वयंभू द्विभुज गणेश मंदिर. या गणपचीच्या स्थापनेबद्दलची कथाही प्रसिद्ध आहे. १८ एप्रिल १९७६ रोजी रेडी बंदराच्या खनिज खाणीच्या परिसरात लोहखनिज वाहतुकीवर नेहमीप्रमाणे काम सुरू होतं. येथे काम करणारे नागोळावाडीचे सदानंद नागेश कांबळी हे ट्रकचालक त्या दिवशी खनिजाने भरलेला ट्रक बंदराच्या रस्त्यावर आणून विश्रांतीसाठी थांबले असता, त्यांचा डोळा लागला आणि स्वप्नात श्रीगणेश प्रकट झाले, म्हणाले, ‘माझं वास्तव्य इथेच आहे, या जमिनीखाली. मला वर काढ.’स्वप्नातून जागे झाल्यावर कांबळींनी गावातील वासुदेव जुवेलकर यांच्यासह काही माइनिंग कामगारांची मदत घेतली आणि खोदकाम सुरू केलं. काही फूट खोदताच नजर थबकली. गणेशमूर्तीचा कान आणि चेहरा स्पष्ट दिसू लागला! लगेच ग्रामदेवता माऊली मंदिरात जाऊन 'कौल' घेतला गेला. देवीचा आदेश आला, 'मूर्ती याच ठिकाणी प्रतिष्ठित करा.' १ मे १९७६ रोजी संपूर्ण मूर्ती बाहेर आली. दीर्घ कान, गंभीर परंतु प्रसन्न चेहरा पाहून सर्व भाविक मंत्रमुग्ध झाले. सव्वा महिन्यानंतर त्याच परिसरात दगडात कोरलेला भव्य मूषकही सापडला. मूर्तीची लांबी सुमारे सहा फूट आहे आणि रुंदी साडेचार फूट आहे. ती आसनस्थ स्थितीत, म्हणजे बसलेल्या अवस्थेत आहे. मूर्तीचा एक पाय थोडा वाकलेला असून, एक हात आशीर्वाद देत आहे आणि दुसऱ्या हातात मोदक धरलेला आहे. मूर्ती जांभा दगडात कोरलेली असून तिचा चेहरा गंभीर आहे, मात्र तो रूप प्रसन्नतेची छाप देतो.मूर्तीच्या जवळ सापडलेला उंदिरही मोठा आणि खास आहे आणि तो गणपतीचे वाहन म्हणून पूजला जातो. मूर्तीवर नंतर रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती अजूनही आकर्षक आणि सुंदर वाटते. .पुण्यातील त्रिशुंड मयुरेश्वरपुण्यातील सोमवार पेठ हे प्राचीन मंदिरांसाठी आणि सांस्कृतिक वारशासाठी प्रसिद्ध आहे. याच ठिकाणी वसलेले त्रिशुंड मयुरेश्वर गणपती मंदिर हे आपल्याला नेहमीच्या गणेश मूर्तींपेक्षा वेगळे आणि अद्वितीय दर्शन घडवते. साधारणपणे भारतात तीनमुखी किंवा पंचमुखी गणेशमूर्ती आढळतात, परंतु येथे मूर्तीला तीन सोंडा आहेत. म्हणूनच याचे नाव 'त्रिशुंड मयुरेश्वर गणपती' असे पडले.मंदिरातील गर्भगृहात असलेली ही गणेशमूर्ती अत्यंत शिल्पसमृद्ध असून मोरावर आरूढ आहे. मोर हे वाहन असल्यामुळे मूर्तीला 'मयुरेश्वर' हे नाव देण्यात आले. ही मूर्ती त्रेतायुगातील गणरायांच्या मयुरारूढ अवताराचे प्रतीक मानली जाते. मोराने आपल्या चोचीत फणा उगारलेला नाग धरलेला आहे, हे शिल्प विशेष लक्ष वेधून घेते. गणपतीला एकूण सहा हात असून प्रत्येक हातात वेगवेगळ्या वस्तू आहेत. वरच्या उजव्या हातात अंकुश, मधल्या उजव्या हातात शूल, खालच्या उजव्या हातात मोदकपात्र, वरच्या डाव्या हातात परशू, मधल्या डाव्या हातात पाश आणि खालच्या डाव्या हाताने मांडीवर बसलेल्या शक्तीला आधार दिला आहे. गणपतीच्या तीन सोंडांनाही वेगवेगळे अर्थ आहेत. डाव्या बाजूची सोंड शक्तीच्या हनुवटीला स्पर्श करते, उजव्या बाजूची सोंड मोदकपात्राला स्पर्श करते, तर मधल्या सोंडेत अमृतकलश धारण केलेले आहे. या मूर्तीच्या महिरपीवर आणि कानांवर असलेली लहान छिद्रे दागिने घालण्यासाठी वापरली जात असावीत.मोराच्या उजव्या बाजूस उंदिर आणि डाव्या बाजूस स्त्रीभक्त कोरलेली आहे. तसेच मोराच्या दोन्ही बाजूंना चवरीधारी स्त्रियांची नक्षीदार शिल्पे आहेत. या संपूर्ण शिल्परचनेचा गूढ आध्यात्मिक अर्थही आहे. तीन सोंडा आणि दंड हे सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणांचे प्रतीक आहेत, तसेच आपल्या शरीरातील इडा, पिंगला आणि सुषुम्ना या तीन प्रमुख नाड्यांचेही प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या साहाय्याने कुंडलिनी योगाची साधना केली जाते. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे त्रिशुंड मयुरेश्वर गणपती मंदिर केवळ पूजेचे स्थान राहत नाही, तर ते एक धार्मिक, शिल्पकलात्मक आणि योगशास्त्रीय वारसा जपणारे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. .भुलेश्वरमधील वैनायकीभुलेश्वर येथील प्राचीन शिवालय म्हणजे एक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मंदिर आहे. हे मंदिर फार मोठं आणि भरलेलं नसलं, तरीही वर्षातून बाराही महिने येथे भक्तांची सतत गर्दी असते. ह्याच मंदिरावर गणरायाच्या एका रूपाची अद्भुत प्रतिमा आपल्याला दिसते. या मंदिराच्या प्रदक्षिणा मार्गावरून गाभाऱ्याच्या बाहेरच्या भागाला तळाशी पाहिल्यास एक विशेष अशा गणेशाची मूर्ती दिसते. ती स्त्री रूपात आणि तीन मातृकांच्या समूहात असून, त्यामध्ये गणपतीही दिसतो. प्राचीन वाङ्मयात चौसष्ट योगिनींच्या यादीत या गणेशाला 'वैनायकी' असे नाव दिलेले आढळते, तसेच 'विनायकी', 'लंबोदरी', 'गणेश्वरी' अशाही नावांनी या देवतेस संबोधले जाते. वेरुळच्या कैलास लेण्यांतील नक्षीकामातही अशा प्रकारची मूर्ती आढळते.भुलेश्वरमधील 'वैनायकी' मूर्ती पद्मासनात बसलेली असून त्याखाली मूषक आहे. सप्तमातृकांचे स्थान पारंपरिक पुरुष देवतांच्या शक्तींपर्यंत जुळते आणि वैनायकीच्या नावावरून विनायकाची शक्तीदृश्य रूपकल्पना म्हणून या देवतेला विशेष मानले जाते. तिचे नाव वराहमिहीर यांच्या बृहत्संहितेत (इ.स. सहावे शतक), विष्णुधर्मोत्तर पुराण आणि मत्स्य पुराण अशा प्राचीन ग्रंथांमध्ये दिसून येते. मात्र, स्वतंत्र वैनायकी मंदिर सापडलेले नाही, तरी तिच्या मूर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू इत्यादी ठिकाणी आढळतात.या केवळ धर्मभावनेने पूजल्या जाणाऱ्या मूर्ती नव्हेत, तर त्या आपल्याला आपल्या वारशाची, कलाशैलीची आणि अध्यात्मशक्तीची जाण करून देतात. प्रत्येक रूप एक वेगळी गोष्ट सांगतं, प्रत्येक मूर्ती मागे एक कथा घेऊन उभी राहते आणि प्रत्येक दर्शन हे जणू श्रद्धा आणि सौंदर्य यांच्या संगमातलं एक पवित्र स्नान असतं.मी या शब्दयात्रेत उल्लेख केलेले गणपती हे मला मनापासून भावलेले, मनाच्या पानावर कोरलेले आहेत. त्यांच्यात केवळ धार्मिकतेचा आविष्कार नाही, तर शिल्पातील सौंदर्य, इतिहासाचा गंध आणि भक्तीची शांत, पण प्रखर लय आहे. कधी कोकणच्या लाटांसारखी जल्लोषमय, कधी पुण्याच्या गल्लीबोळांतली ऐतिहासिक नोंद, तर कधी भुलेश्वरच्या मातीतला शांत सुगंध.गणपतीच्या या विविध छटा पाहताना एक जाणवतं, की रूप बदलू शकतं, शिल्प बदलू शकतं, गाव-शहर बदलू शकतं, पण भावनेची मूळ धारा तीच असते. आणि ती धारा आपल्या आयुष्यात नेहमी वाहती राहावी, हाच गणेशाची कृपा मिळण्याचा खरा अर्थ मिळण्याचा खरा अर्थ.(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.) 