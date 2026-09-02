Premium|Spain Immigration Crisis : युरोपच्या दक्षिणद्वारावर स्थलांतराचे संकट

रोहित वाळिंबेस्पेनच्या सेउता आणि मेलिला या शहरांत उत्तर आफ्रिकेतील सीमा भागातून जुलैअखेरीस हजारो स्थलांतरितांनी समुद्रामार्गे आणि जमिनीवरून बेकायदा प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. हे बेकायदा स्थलांतर केवळ स्पेनसाठीच नाही, तर युरोपसाठीही डोकेदुखी ठरणारे आहे. कारण सीमासुरक्षेचे आव्हान एवढीच याची व्याप्ती नसून, ही घटना वाढती आर्थिक विषमता, मानवी तस्करी आणि स्थलांतराच्या मुळाशी असलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे प्रतिबिंब आहे.जिवाची पर्वा न करता स्पेनच्या दिशेने समुद्रातून येणारे हजारोजणांचे लोंढे... त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणारी स्पेनची अपुरी सुरक्षा व्यवस्था... आणि हे सर्व हतबलपणे पाहणारे आणि भयभीत झालेले सेउतामधील नागरिक... जुलै महिनाअखेरचे हे चित्र केवळ स्पेनचीच नव्हे तर अवघ्या युरोपाचीच झोप उडविणारे ठरले. ता. ३० जुलैला उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्कोमधून स्पेनच्या सेउता सीमेवर आलेल्या सुमारे ५० ते ७० हजार बेकायदा स्थलांतरितांच्या लोंढ्याने सेउताची सीमा व्यवस्था अक्षरशः उद्ध्वस्त केली. मोरोक्कोमधून आलेल्या अनेकांनी समुद्रामार्गे पोहत स्पेनच्या भूभागात प्रवेश केला, तर काहींनी जमिनीवरील प्रवेशद्वार आणि अडथळे पार केले. आणि पाहतापाहता युरोपाच्या दक्षिणद्वारावर अभूतपूर्व गर्दी उसळली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली, की स्पेनला तेथे अतिरिक्त सुरक्षा दल आणि लष्कर तैनात करावे लागले. सेउता हा स्पेनचा उत्तर आफ्रिकेतील छोटा भूभाग असून, भौगोलिकदृष्ट्या तो मोरोक्कोच्या सीमेला लागून आहे; मात्र राजकीयदृष्ट्या तो स्पेनचा आणि त्यामुळे युरोपीय महासंघाचा भाग आहे. अलीकडील काळात आफ्रिका आणि युरोप यांच्या सीमेवरील हे शहर स्थलांतरितांसाठी अत्यंत सोयीचे ठरले आहे. मोरोक्कोच्या भूमीवरून सेउतामध्ये प्रवेश मिळाला की युरोपीय भूभागावर पाऊल ठेवता येते. त्यामुळे आफ्रिकेतील अनेक देशांमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी मोरोक्को हे युरोपकडे जाण्याचे प्रवेशद्वार ठरते आहे..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.लोंढे आले कुठून?मोरोक्कोमधून सेउतामध्ये दाखल झालेल्या सुमारे ५० ते ६० हजार लोकांपैकी बहुसंख्य मोरोक्कोचेच नागरिक होते. यातही तरुणांची संख्या सर्वाधिक होती. युरोपमध्ये चांगले भवितव्य घडेल, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल या आशेने या तरुणांनी स्पेनमध्ये बेकायदा प्रवेश केल्याचे मानले जात आहे. मात्र या लोंढ्यात मोरोक्कोबाहेरील नागरिकही होते. उपलब्ध माहितीनुसार सुदान, येमेन तसेच पश्चिम आणि उत्तर आफ्रिकेतील काही देशांमधील नागरिकांनीही मोरोक्कोच्या भूमीतून सेउतामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः सुदानमधील संघर्षातून पळून आलेल्या काहीजणांनी आश्रयाच्या उद्देशाने हा मार्ग स्वीकारला होता. त्यामुळे या घटनेत आर्थिक कारणाने स्थलांतर करणाऱ्यांबरोबरच युद्ध आणि संघर्षामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांचाही समावेश होता.विशेष म्हणजे या लोकांचा मार्गही लक्षात घेण्यासारखा आहे. मोरोक्कोच्या उत्तरेकडील सीमावर्ती भागातील फ्निदेक परिसर हा सेउताच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे हजारोजण तेथे जमा झाले आणि काही समुद्रमार्गे पोहत, तर काहींनी सीमा अडथळे पार करत सेउतामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तरंगण्यासाठी टायर आणि इतर फुगवता येणाऱ्या वस्तूंचाही आधार घेतला. या धोकादायक प्रवासात अनेकांचा बुडून मृत्यू झाला, तर काहीजण सीमा अडथळे ओलांडताना चेंगरीचेंगरीत गंभीर जखमी झाले. स्पॅनिश अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यात किमान ७२जणांचा मृत्यू झाला. मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असू शकते.बेकायदा स्थलांतर का?एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांनी जीव धोक्यात घालून बेकायदा मार्गाने स्पेनमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करण्यामागे केवळ आर्थिक गरिबी हेच एकमेव कारण नाही. मोरोक्कोमध्ये आर्थिक विकास होत असला तरी विशेषतः तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी, चांगले वेतन आणि सामाजिक प्रगतीची शक्यता मर्यादित आहे. १५ ते २४ वयोगटातील सुमारे एक चतुर्थांश तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणापासून दूर आहेत. त्यामुळे शिक्षण घेतल्यानंतरही स्थिर आणि चांगल्या उत्पन्नाची नोकरी मिळत नसल्याची भावना या तरुणांमध्ये वाढत आहे. त्या तुलनेत युरोपमध्ये चांगले जीवनमान, रोजगाराच्या संधी मिळतील अशी या नागरिकांची भावना आहे. तसेच युरोपमध्ये स्थायिक झालेल्या नातेवाइकांकडून मिळणारी माहिती यामुळेही त्यांच्या मनात स्थलांतराचे आकर्षण वाढते आहे. समाज माध्यमांवर दिसणारे युरोपमधील यशस्वी जीवनाचे आणि सुखवस्तू जगण्याचे चित्र पाहिल्याने या तरुणांमध्ये हे आकर्षण आणखी तीव्र होत आहे. जुलैमध्ये झालेल्या या हजारोंच्या बेकायदा स्थलांतराला सर्वांत मोठे कारण समाज माध्यमच ठरले आहे..Premium|Life Insurance Penetration : आयुर्विमा क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होणार? डिजिटल तंत्रज्ञानासोबत एजंटची भूमिका ठरणार निर्णायक.समाज माध्यमांमुळे गैरसमजता. २६ जुलै रोजी स्पेनमध्ये झालेल्या बेकायदा स्थलांतरामागे समाज माध्यमांतून निर्माण झालेला गैरसमज मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जून रोजी बेकायदा स्थलांतरितांबाबत दिलेल्या एका निर्णयात सेउता आणि मेलिलामध्ये समुद्रातून पोहत येणाऱ्या व्यक्तींना सीमेवरच तत्काळ परत पाठवण्याच्या पद्धतीवर मर्यादा घातली. न्यायालयाच्या भूमिकेनुसार, एखादी व्यक्ती सीमा कुंपण किंवा इतर भौतिक अडथळा पार करून आली नसेल, तर तिच्यावर सरसकटपणे तत्काळ परत पाठवण्याची कारवाई करता येणार नाही. अशा व्यक्तीच्या प्रकरणाचा कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे विचार करून मगच निर्णय घेता येईल. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्धवट आणि चुकीचा अर्थ समाज माध्यमांवर पसरवला गेला. ‘स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समुद्रातून सेउतामध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांना परत पाठवण्यास बंदी घातली आहे’ असा संदेश समाज माध्यमांवर वेगाने पसरला. त्यामुळे अनेक तरुणांमध्ये, आता समुद्रातून सेउतामध्ये पोहोचलो की स्पेन आपल्याला परत पाठवू शकत नाही, असा समज निर्माण झाला. त्यानंतर समाज माध्यमांवर सेउतामध्ये जाण्याचे मार्ग, समुद्रात उतरण्याची ठिकाणे आणि इतर माहितीचे व्हिडिओही पसरू लागले, आणि हजारो नागरिक बेकायदा स्थलांतरासाठी जिवावर उदार होऊन स्पेनच्या सीमेवर पोहोचले.सेउतामध्ये दाखल झालेल्या या स्थलांतरितांचा तत्काळ परिणाम स्थानिक प्रशासनावर झाला. अवघ्या काही तासांत शहराच्या लोकसंख्येत प्रचंड भर पडून निवारा, अन्न, पाणी, आरोग्यसेवा आणि सुरक्षा यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला. बेकायदा स्थलांतरितांपैकी हजारो परत मोरोक्कोमध्ये गेले असले, तरी काही हजार स्थलांतरित अद्यापही सेउतामध्येच आहेत. त्यात शेकडो अल्पवयीन आणि कुटुंबापासून विभक्त झालेल्या मुलांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने परत पाठवण्याऐवजी स्पेनला कायदेशीर आणि मानवतावादी जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे..या घटनेचा दुसरा मोठा परिणाम स्पेनच्या अंतर्गत राजकारणावर होणार आहे. सीमा सुरक्षेबाबत अपयशी ठरल्याचा आरोप सरकारवर होत असून, स्थलांतराबाबत कठोर भूमिका घेण्याची मागणी देशात वाढू लागली आहे. सेउता हे युरोपीय देशांसाठी संवेदनशील शहर झाले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांनी एकाच वेळी सीमा ओलांडणे म्हणजे केवळ स्पेनच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर नव्हे, तर संपूर्ण युरोपच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या घटनेमुळे स्पेन-मोरोक्को संबंधांवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांना उत्तरेकडे जाण्यास मोरोक्को प्रशासनाने परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. मात्र मोरोक्को सरकारने जाणीवपूर्वक हे स्थलांतर घडवून आणले असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरणारे आहे. त्यामुळे बेकायदा स्थलांतराच्या प्रश्नाला थेट राजकीय कटकारस्थानाशी जोडण्यापेक्षा त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि डिजिटल घटकांचा विचार करणे अधिक योग्य ठरल.सीमा सुरक्षा कितीही मजबूत केली तरी लोकांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडणारी कारणे कायम राहिल्यास, असे लोंढे पुन्हा उसळण्याची शक्यता आहेे. बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, युद्ध आणि अस्थिरता या मूलभूत समस्यांवर तोडगा काढण्याची जास्त गरज आहे. तसेच बेकायदा स्थलांतराला प्रोत्साहन देणाऱ्या समाज माध्यमांवरील अफवा आणि मानवी तस्करीच्या जाळ्यांवर कठोर कारवाई करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे ही घटना युरोपच्या भूभागावर घडली असली तरी या घटनेने संपूर्ण जगाला वेळीच सावध होण्याचा इशारा दिला आहे.लेखक दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.