Premium|Investment Strategies for Youth : तरुणांसाठी आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व; उज्ज्वल भविष्यासाठी बचतीची सवय लावा

कौस्तुभ केळकरसमृद्ध गोल्डन इनिंग खेळायची असेल, तर गाठीला पैसा पाहिजे आणि यासाठी गरज आहे आर्थिक नियोजनाचा श्रीगणेशा लवकरात लवकर करण्याची. आपल्या पैशाचा योग्य तो विनियोग करणे, दरमहा ठरावीक बचतीची शिस्त लावून घेणे हे समृद्ध, सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वी राजेश भेटला होता. बी.टेक.ची पदवी मिळवून एका मल्टिनॅशनल कंपनीमध्ये काही महिन्यांपूर्वीच तो नोकरीला लागला होता. त्याला वार्षिक नऊ लाख रुपयांचे पॅकेज मिळाले होते. स्वारी भलतीच खुशीत आणि ऐटीत होती. आमच्या गप्पा सुरू झाल्या. ‘‘राजेश अभिनंदन, चांगला शिकलास म्हणून उत्तम नोकरी मिळाली. आयफोन दिसतोय, नवीन घेतलास का? छान आहे!’’ ‘‘आयफोनचे लेटेस्ट मॉडेल घेऊन जरा स्वतःला रिवॉर्ड दिले.’’ राजेश हसत म्हणाला. ‘‘अरे वा! आणि आता पगार मिळतोय तर बचतीचे काय करतोयस? काही एसआयपी, पीपीएफ सुरू केलेस की नाही?’’ यावर राजेश म्हणाला, ‘‘अजून जबाबदारी यायला बराच अवकाश आहे. त्यामुळे बचतीचे काही ठरवले नाही. महिन्याचा खर्च झाल्यावर पैसे उरले, तर सध्या सेव्हिंग्ज अकाउंटमध्ये ठेवतो. बघू पुढे.’’ हे उत्तर ऐकून मी दचकलो आणि म्हणालो, ‘‘अरे तू मौजमजा जरूर कर, पण आधी खर्च आणि मग जमली तर बचत हे रास्त नाही. दरमहा बचतीची सवय लावून घे, कारण आयुष्यात चढ-उतार येतात, कठीण काळात जवळ पैसा पाहिजे.’’ राजेशला शक्य तेवढे पटवून दिले, आणखी थोड्या गप्पा मारल्या आणि मग निघालो. .Premium|Personal finance EMI trap : या गोष्टी माहित असतील तर तुम्ही सुध्दा सहजरित्या कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडू शकता.आजचा काळ वाढत्या आकांक्षा, आशा आणि अपेक्षांचा आहे. जीवनशैली उंचावणारी अनेक साधने, सेवा आजूबाजूला उपलब्ध आहेत. आजकाल नामांकित संस्थांमधून इंजिनिअरिंग, एमबीए उत्तम मार्कांनी उत्तीर्ण झालेल्या, नुकत्याच चार्टर्ड अकाउंटंट झालेल्या, तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम उत्तमरितीने पूर्व करून नोकऱ्यांना लागलेल्या तरुणांना वर्षाला आठ ते दहा लाख रुपये आणि त्याहून अधिकसुद्धा सॅलरी पॅकेजेस मिळतात. नोकरीच्या सुरुवातीलाच महिन्याला ७० ते ८० हजार रुपये मिळण्यास सुरुवात झाल्यावर आता काय घेऊ आणि काय नको असे होऊ शकते. पैसा खर्च करायला हाय एन्ड मोबाईल फोन्स, परदेश पर्यटन, ब्रँडेड कपडे, फाइव्ह स्टार हॉटेल्समधील लंच व डिनर अशी अनेक प्रलोभने खुणावत असतात. परंतु, समृद्ध गोल्डन इनिंग खेळायची असेल, तर गाठीला पैसा पाहिजे आणि यासाठी गरज आहे आर्थिक नियोजनाचा श्रीगणेशा लवकरात लवकर करण्याची.नुकत्याच नोकरीला लागलेल्या तरुणांनी आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि पुढील आयुष्यात करावे लागणारे खर्च, उदाहरणार्थ, लग्न, मुला-मुलींची शिक्षणे, स्वतःचे घर, वाहन, दैनंदिन खर्च, वैद्यकीय उपचार इत्यादी तसेच म्हातारपणासाठी लागणारी जमापुंजी यासाठी पहिली नोकरी लागल्यापासून आर्थिक नियोजन सुरू करणे निकडीचे आहे. या आर्थिक नियोजनातील विविध मुद्द्यांचा परामर्श....दरमहा नियमितपणे बचत सुरू करापोटाला चिमटा घेतल्याशिवाय बचत करता येत नाही, हे कायम लक्षात ठेवावे. नवीन नोकरी सुरू झाल्यावर हाती बऱ्यापैकी पैसा येतो. जबाबदाऱ्या नसतात. पैशाला पाय फुटायला वेळ लागत नाही. आपल्या उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्यासाठी पैशाची बचत करणे अत्यावश्यक असते. हे पाहता दरमहा आणि नियमित बचत करण्याची सवय सुरुवातीलाच लावून घेणे योग्य ठरते. तरुण मुले-मुली गुंतवणुकीत जोखीम घेऊ शकतात. हे पाहता आणि दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळविण्यासाठी एखाद्या मल्टी ॲसेट म्युच्युअल फंडामध्ये एसआयपी सुरू करावी. त्यामुळे दरमहा पैसे बाजूला पडतील. तसेच बँकेत एखादे रिकरिंग डिपॉझिट सुरू करावे. दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडचे (पीपीएफ) खाते सुरू करून त्यामध्ये नियमित पैसे भरावेत. याद्वारे नियमित बचतीची सवय लागेल. आपली आर्थिक उद्दिष्टे ढोबळमानाने ठरवून, तसेच आपली जोखीम घेण्याची क्षमता लक्षात घेऊन गुंतवणुकीचे विविध पर्याय निवडण्यासाठी एखाद्या प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचे याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे.खर्चाचा आढावा घ्या आणि त्यावर नियंत्रण ठेवाआपण दरमहा कसा खर्च करतो, कोणत्या गोष्टींवर खर्च होतो याचा आढावा घ्यावा. हॉटेलिंगवर किती खर्च होतो, अनेकदा गरज नसलेल्या वस्तू तर आपण घेत नाही ना, हे पाहावे. प्रत्येक खर्चाची नोंद करून ठेवावी. साधारणपणे दोन महिन्यांनंतर कोणत्या कारणासाठी विविध खर्च झाले आहेत ते पाहावे. यातून विविध खर्चांसाठी बजेट ठरवता येईल. एकदा हातामध्ये पैसे आले, की खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाते. परंतु, खर्च करताना निश्चित केलेल्या बजेटपेक्षा जास्त खर्च होत नाही ना याकडे लक्ष देणे आणि याबाबत स्वयंशिस्तीचे पालन करणे अत्यावश्यक ठरते..शैक्षणिक कर्ज फेडण्याला प्राधान्यअनेकवेळा व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतलेले असते. नोकरी सुरू झाल्यावर शैक्षणिक कर्ज फेडण्याला सर्वात प्रथम प्राधान्य द्यावे. शैक्षणिक कर्ज घेणे अयोग्य नसते, परंतु ते जितके लवकर फेडले जाईल, तितके आर्थिकदृष्ट्या शहाणपणाचे ठरते. कर्ज फेडण्यासाठी जितका जास्त वेळ घ्याल, तितका व्याजाचा आकडा फुगत जातो आणि कर्जफेडीची रक्कम वाढत जाते. नवीन नोकरी सुरू झाल्यावर इतर जबाबदाऱ्या नसतात, हे पाहता या काळात जास्तीत जास्त रक्कम देऊन शैक्षणिक कर्ज फेडणे आणि यातून मुक्त होणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरते.उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रक्कम उभारा, कर्ज नकोआजचा जमाना कन्झ्युमरिझमचा आहे, आणि हौसेला मोल नसते. बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या मोटरबाइक्स आणि त्यांची नवी मॉडेल्स, हाय एन्ड गॅजेट्स - उदाहरणार्थ, प्रीमियम रेंजचे मोबाईल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस यांची भुरळ नाही पडली तरच नवल. अशा वस्तू तरुणांना नेहमी खुणावत असतात आणि त्यांचा अशा वस्तू खरेदी करण्याकडे कल असतो. या वस्तू खरेदी करण्यात काही गैर नाही, परंतु याबाबत सारासार विचार करून निर्णय घेणे योग्य ठरते. एकदा का अशी वस्तू घेण्याचा निर्णय झाला, की पुढील टप्पा म्हणजे पैशाची जमवाजमव. आजकाल अशा वस्तूंच्या खरेदीसाठी वैयक्तिक कर्ज (पर्सनल लोन) त्वरित उपलब्ध असते आणि सहज मिळते. डिजिटल लेंडिंगमार्फत अगदी एक दिवसात कर्जाची रक्कम बँक खात्यामध्ये जमा होते. अनेकजण अशी कर्ज घेण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. परंतु, यामध्ये भरमसाठ व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, आणि हा व्याजदर २० टक्के प्रतिवर्षापर्यंत असू शकतो. काही ॲप्स डिजिटल लेंडिंगद्वारे कर्ज त्वरित देतात, परंतु त्या बदल्यात ते आपल्या मोबाईल फोनमधील सर्व काँटॅक्ट्स, इतर माहिती यावर ताबा मिळवतात. काही कारणाने जर कर्ज वेळेत फेडले गेले नाही, उशीर झाला, तर आपल्या काँटॅक्ट्सवर संपर्क करून आपली बदनामी करतात आणि निष्कारण मनस्ताप, छळ याला सामोरे जावे लागते. अशा कर्जापासून कटाक्षाने दूर राहावे. यापेक्षा उत्तम पगार असल्याने दरमहा काही रक्कम बाजूला ठेवून, खरेदीची रक्कम उभी करावी आणि आपली आवडती वस्तू घ्यावी.क्रेडिट कार्ड जपून हाताळाबहुतांश बँका नवीन अकाउंट उघडल्यावर, विशेषतः अकाउंट उघडणारे तरुण असतील, तर क्रेडिट कार्ड घेण्याचा प्रेमळ आग्रह करतात. क्रेडिट कार्डावर ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत खरेदी करण्याची मुभा दिलेली असते, परंतु हे फसवे क्रेडिट असते. वेळेत पूर्ण रक्कम भरली नाही, तर जीएसटी, लेट फी, व्याज असा भरमसाठ दंड पडतो. क्रेडिट कार्डचे पेमेंट करण्यासाठी दोन रकमा दिलेल्या असतात, एक म्हणजे 'मिनिमम अमाऊंट ड्यू' आणि दुसरी 'टोटल अमाऊंट ड्यू'. नेहमी टोटल अमाऊंट ड्यूचे पेमेंट निर्धारित वेळेच्या आत करावे, नाहीतर अगोदर नमूद केल्याप्रमाणे भरमसाठ दंड पडतो. अनेकवेळा ३० टक्के व्याजाने रक्कम भरावी लागते. काही प्रकरणांत तर लोकांनी क्रेडिट कार्डचे पेमेंट करण्यासाठी पर्सनल लोन घेतल्याचे पहिले आहे. यातून क्रेडिट कार्डवर किती प्रचंड खरेदी केली आहे याचा अंदाज येतो. एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक शिस्त बाळगून वेळेत संपूर्ण पेमेंट करण्याची मानसिकता नसेल, तसेच उगाच अनावश्यक खरेदी करण्याची सवय असेल, तर त्या व्यक्तीने क्रेडिट कार्ड घेऊ नये आणि घेतले असेल तर परत करावे. त्याऐवजी डेबिट कार्ड वापरावे, यूपीआयने पैसे द्यावेत.आकस्मिक खर्चासाठी रक्कम बाजूला ठेवाकाहीवेळा आकस्मिक खर्च करण्याची वेळ येऊ शकते. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय उपचार, अपघात इत्यादी. अशा वेळेस काही रक्कम आपल्या हाताशी असणे आवश्यक ठरते. कोरोनामुळे अनेकांना कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन, वैद्यकीय उपचारावरील मोठे खर्च, नोकरी जाणे अशा मोठ्या कठीण प्रसंगांना अकस्मात सामोरे जावे लागले आणि त्यांचे खूप नुकसान झाले. अशा कठीण काळात आपल्या गाठीला पैसे पाहिजेत, नाहीतर मोठी अवघड वेळ येऊ शकते आणि प्रसंगी कर्ज घ्यावे लागते. हे टाळण्यासाठी काही रक्कम बाजूला ठेवून त्याची बँकेत अल्प मुदतीची ठेव ठेवावी आणि त्याचे स्वयंनूतनीकरण (ऑटो रिन्यूअल) करण्याची बँकेला सूचना द्यावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इतर कोणताही खर्च करण्यासाठी या रकमेला हात लावू नये.योग्य विमा संरक्षण घ्यावेतरुण वयात आयुर्विमा, वैद्यकीय खर्च, अपघात विमा यांचे संरक्षण घेतले, तर कमी प्रीमियम भरावा लागतो. परंतु केवळ हा एकच निकष असू नये. शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल, तर त्या रकमेचा टर्म इन्शुरन्स घेणे योग्य ठरते. अनेक कर्मचाऱ्यांना कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असते. हे पाहता कंपनीने कोणत्या प्रकारचे आणि किती रकमेचे विमा संरक्षण दिले आहे ते समजून घ्यावे.वर नमूद केलेले सर्व मुद्दे लक्षात घेता, आपल्या पैशाचा योग्य तो विनियोग करणे, दरमहा ठरावीक बचतीची शिस्त लावून घेणे हे समृद्ध, सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे.अमुक एका वेबसाइटवर सेल सुरू आहे, तेव्हा लॉगइन करा आणि ५० टक्के पैसे वाचावा, अशी जाहिरात केली जाते. पण त्यापेक्षा लॉगइन करू नका आणि १०० टक्के पैसे वाचवा. बघा पटते का...!कौस्तुभ केळकर आर्थिक घडामोडींचे पुणेस्थित अभ्यासक आहेत. 