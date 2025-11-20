Premium|Gym Fitness Myths : जिमच्या व्यायामाबद्दलचे मिथक आणि खरे तथ्य

दिप्ती आंबेकरप्रत्येकाची शारीरिक क्षमता वेगवेगळी असते. जिममधील व्यायामाला वयाचे कोणतेही बंधन नाही. ज्याला निरोगी राहायचे आहे, दीर्घायुषी व्हायचे आहे, त्या सर्वांनी योग्य व्यायाम करणे गरजेचे आहे.म??? नको रे बाबा! सोडलं की वजन वाढतं...’, ‘जिम फक्त पुरुषांसाठी; बायकांनी फक्त चालणं किंवा योगासनं असले व्यायाम करावेत...’, ‘जिम म्हणजे डाएट करणं आलं...’ असे अनेक गैरसमज जिमच्या बाबतीत बघायला मिळतात. इंटरनेटवर अनेक व्यायाम प्रकार आणि माहितीही मिळते. पण काही वेळेस ती माहिती पुरेशी असतेच असे नाही किंवा ही माहिती संभ्रमातही टाकते. त्यामुळे मग असे गैरसमज निर्माण होतात..Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .पूर्वी जिम म्हणजे फक्त बॉडी बिल्डरसाठी किंवा तरुण मुलांसाठीच असते असा समज होता. पण आता हे चित्र खूप बदलत आहे. जिमबद्दलची जागरूकता वाढत आहे आणि तरुण मुलांबरोबरच महिला आणि पन्नाशी-साठीतले महिला-पुरुषही जिममध्ये व्यायाम करताना दिसू लागले आहेत. पण अजूनही काही गोष्टींबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही. हे गैरसमज थोडे दूर करू या!गैरसमज : जिम बंद झाले की वजन वाढते.वास्तव ः जिम बंद झाले की वजन वाढते ह्या गैरसमाजामुळे अनेक लोक जिमचा अनुभवच घेत नाहीत. बऱ्याच वेळा वजन कमी करायला लोक दोन-तीन तास व्यायाम करतात, त्याचबरोबर क्रॅश डाएट म्हणजे फक्त सूप-सॅलडवर राहतात. त्याने वजन तर कमी होते, पण त्यात शरीरातील चरबी कमी होण्यापेक्षा स्नायूंचे वजन जास्त प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे चयापचय बिघडते आणि नंतर वजन वाढते. कारण अशा पद्धतीचा व्यायाम व आहार आपण दीर्घकाळ करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या शरीराची झीजही अधिक होते व पोषणही होत नाही. वजन जिम सोडल्यामुळे वाढत नाही, तर आहार आणि खाण्याच्या सवयी बदलल्यामुळे वाढते. जिममध्ये जात असताना आहार नियंत्रित असतो, पण जिम बंद झाल्यावर आहार पुन्हा अनियमित झाल्यास वजन वाढते. त्यामुळे योग्य व्यायाम, योग्य पोषक आहार, योग्य आराम आणि सातत्य हे सर्वात महत्त्वाचे!गैरसमज : महिलांनी ‘स्ट्रेंथ ट्रेनिंग’ (Strength Training) करू नये, नाहीतर त्यांचे शरीर पुरुषांसारखे ‘बल्जी’ होईल.वास्तव : पुरुषांइतकी टेस्टेस्टेरॉनची पातळी महिलांमध्ये नसते, त्यामुळे त्यांचे शरीर सहजासहजी पुरुषांसारखे बल्जी होत नाही. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्नायूंना टोन करते, मेटॅबोलिझम सुधारते आणि हाडांची घनता वाढवते. महिलांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्नायूंचे वजन, हाडांची घनता कमी असते. रजोनिवृत्ती काळात तसेच त्यानंतर हाडे ठिसूळ होताना दिसतात. त्यामुळे कंबरदुखी, गुडघेदुखी अशा दुखण्यांचे प्रमाण महिलांमध्ये जास्त आढळते. त्यामुळे महिलांनी आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करणे अतिशय आवश्यक आहे..गैरसमज : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जिमपेक्षा चालण्याचा व्यायाम उत्तम.वास्तव ः जसजसे वय वाढत जाते तसतशी स्नायूंची, हाडांची झीज होत जाते. शरीराचे पोश्चर बिघडू लागते. खांदे पुढे वाकतात त्यामुळे फुप्फुसे, हृदय अशा महत्त्वाच्या अवयवांवर ताण येऊन त्यांच्या कार्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. शरीर कंबरेतून पुढे वाकते, त्यामुळे कमरेच्या, पाठीच्या स्नायूंवर, मणक्यावर त्याचा ताण येऊ शकतो. पोटातील अवयवांच्या कार्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, आठवड्यातील दोन ते तीन दिवस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्याने ही झीज भरून निघण्यास मदत होते. शरीराचे पोश्चर सुधारते. स्नायूंवरचा, सांध्यांवरचा, शरीरातील अवयवांवरचा अकारण ताण कमी होण्यास मदत होते. जीवनाची गुणवत्ता सुधारते. त्यामुळे चालण्याच्या व्यायामाबरोबरच स्ट्रेंथ ट्रेनिंगही आवश्यक आहे.गैरसमज : जेवढा जास्त घाम तेवढा चांगला व्यायाम/आज घाम आला नाही म्हणजे व्यायाम नीट झाला नाही.वास्तव ः वास्तविक घाम येणे, कमी येणे किंवा न येणे हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. आपण कोणत्या वातावरणात व्यायाम करत आहोत, तापमान, हवेची आर्द्रता ह्यावर घामाचे प्रमाण अवलंबून असते. व्यायामामुळे शरीराचे तापमान वाढते, ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आपल्याला घाम येतो. आपण कोणत्या पद्धतीचा व्यायाम किती वेळ, किती तीव्रतेने करत आहोत ह्यावरही घामाचे प्रमाण बदलते. ज्यांचा फिटनेस चांगला आहे, जे नियमित उत्तम गुणवत्तेचा व्यायाम करतात, त्यांच्या शरीराची कुलिंग सिस्टीम अधिक कार्यक्षम असते. त्यामुळे त्यांना तुलनेने कमी घाम येतो. याउलट काहींना खूप कमी व्यायामानेसुद्धा जास्त घाम येतो.घामग्रंथीचे प्रमाण प्रत्येकात कमी-जास्त असते. त्याचाही परिणाम घामावर होतो. काहीजण पाणी कमी पितात; शरीरातील पाण्याचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांना कमी घाम येतो. त्यामुळे घामाच्या प्रमाणावर व्यायामाची गुणवत्ता ठरवणे चुकीचे ठरेल..Premium|Start Your Fitness Journey Today : फिटनेसची सुरुवात आजच करा.गैरसमज : जेवढा जास्त वेळ व्यायाम तेवढा चांगला परिणाम होतो.वास्तव ः बहुतेक वेळा ज्यांना वजन कमी करायचे असते, त्यांनी जिममध्ये दोन-तीन तास घालवले तरच वजन कमी होईल किंवा सकाळी दोन तास संध्याकाळी दोन तास व्यायामाला दिले तर लवकर परिणाम होईल असे अनेकांना वाटते. पण आपण व्यायाम करताना आपल्या स्नायूंवर, सांध्यांवर, हृदयावर, फुप्फुसांवर जो ताण देत आहोत, तेवढा ताण सहन करण्यासाठी आपले शरीर सज्ज आहे का, हे लक्षात घेतले पाहिजे. व्यायामामुळे स्नायूंचे सूक्ष्मतंतू तुटतात. त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी शरीराला वेळ देणे, आराम देणे गरजेचे असते. सततच्या अतिव्यायामामुळे शरीराची झीज भरून निघत नाही.थकवा भरून निघत नाही व त्याचा शरीरावर, मनावर विपरीत परिणाम होऊन आपल्याला उत्साह जाणवण्याऐवजी मरगळ जाणवते. परिणामी, व्यायामामध्ये खंड पडण्याची शक्यता जास्त असते. व्यायामाबद्दल आपल्या मनात अढी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आपल्या शरीराची क्षमता लक्षात घेऊन व्यायाम करणे गरजेचे आहे. चांगल्या परिणामांसाठी रोजचा ४५ ते ६० मिनिटांचा प्रभावी व्यायाम पुरेसा असतो. जिममध्ये जास्त वेळ घालवण्यापेक्षा योग्य तंत्र (Correct Form) आणि तीव्रता (Intensity) जास्त महत्त्वाची असते.गैरसमज : जिममध्ये व्यायाम सुरू केलाय, त्यामुळे आता बाहेरचे, जंकफूड खायला काहीच हरकत नाही.वास्तव ः आता व्यायाम सुरू केला आहे, त्यामुळे आपण जे काही खाऊ ते सर्व काही आपले शरीर पचवू शकेल, असे लोकांना वाटते. काहीही खायचा परवानाच जणू आपल्याला मिळाला आहे, असा समज होतो. पण असे नसते. आपण जेव्हा व्यायाम करतो, तेव्हा आपल्या शरीराला पोषकद्रव्यांची आवश्यकता जास्त असते. आपल्या शरीरातील जुन्या पेशी बाहेर टाकणे व नवीन पेशी तयार करण्याचे काम आपले शरीर सतत करत असते. शरीराची ही गरज ताज्या, पोषक, संतुलित आहाराने पूर्ण होऊ शकते. जंकफूडमुळे आपल्या शरीराची झीज भरून निघत नाही. तुम्ही जास्त तीव्रतेचा व्यायाम करत असाल व जंकफूड खात असाल, तर तुमच्यासाठी हे अत्यंत धोकादायक ठरू शकेल. फक्त व्यायाम करून चुकीच्या खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष केल्यास फायदा होणार नाही..गैरसमज : जिम सुरू केल्यावर प्रोटीन सप्लिमेंट घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.वास्तव ः जिममध्ये व्यायाम करताना तुमचे वय, तुमची शारीरिक क्षमता, तुम्ही करत असलेल्या व्यायामाची तीव्रता, वारंवारिता यावरून आपल्या शरीराला प्रोटीनची आवश्यकता किती आहे हे ठरते. जे कमी तीव्रतेने व्यायाम करतात त्यांना शक्यतो प्रोटीन सप्लिमेंटची आवश्यकता लागत नाही. जे अधिक तीव्रतेने व्यायाम करतात, त्यांनी आपल्या आहारातून आपण किती प्रोटीन घेतो आहोत हे लक्षात घेऊन शक्यतो आहारातूनच प्रोटीनची गरज भागवण्याचा प्रयत्न करावा. कमी पडणारे प्रोटीन सप्लिमेंटमधून घेता येईल. शक्यतो प्रथिनांच्या नैसर्गिक स्रोतांवर भर द्यावा. आहारतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच प्रोटीन सप्लिमेंट घ्यावे. स्वतःच ठरवू नये.गैरसमज : वजन कमी करायचे असेल, तरच फक्त जिम/व्यायाम करणे आवश्यक आहे.वास्तव ः फिटनेससाठी वजन नियंत्रणात असणे हा एकमेव निकष लावणे चुकीचे ठरेल. आपल्या शरीरामध्ये पचनसंस्था, रक्ताभिसरण संस्था, स्नायूसंस्था, उत्सर्जन संस्था अशा अनेक संस्था काम करत असतात. आपले शरीर अनेक अवयवांनी आणि संस्थांनी तयार झालेले आहे. प्रत्येकच अवयवाचे व संस्थेचे कार्य महत्त्वाचे आहे.जिममध्ये वेगवेगळे व्यायाम प्रकार आहेत, ज्याचा उपयोग आपल्या शरीरातील अवयवांची, विविध संस्थांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी होतो. उदाहरणार्थ, कार्डिओ ॲक्टिव्हिटीमुळे आपल्या हृदयाची, फुप्फुसांची क्षमता वाढते. स्ट्रेंथ ट्रेनिंगमुळे आपल्या स्नायूंची क्षमता वाढते. स्ट्रेचिंगमुळे आपल्या स्नायूंची लवचिकता वाढते. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आपले शरीर तंदुरुस्त होते. ज्यांना कायम तंदुरुस्त राहायचे आहे, कार्यक्षमता वाढवायची आहे त्यांनी जिममध्ये जाऊन व्यायाम जरूर करावा..गैरसमज : जिमला जायचे म्हणजे फक्त वेट लिफ्टिंग किंवा कार्डिओच करायचे.वास्तव ः अनेकदा तरुण मुलांचा/पुरुषांचा जिममध्ये व्यायाम करताना ‘मसल बिल्डिंग’वर भर असतो, तर स्त्रियांचा भर योग, झुंबा, एरोबिक्स, ट्रेडमिल यावर असतो. वास्तविक पुरुषांमध्ये महिलांपेक्षा स्नायूंची लवचिकता कमी आढळते. तसेच महिलांमध्ये स्नायूंची ताकद कमी आढळते. त्यामुळे जिममध्ये व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येकाने स्वतःची फिटनेस असेसमेंट करणे गरजेचे आहे व त्यानुसार कोणता व्यायामप्रकार आठवड्यातून किती दिवस, किती वेळ करायचा याचे वेळापत्रक करणे गरजेचे आहे.जिम म्हणजे फक्त वेट ट्रेनिंग/वेट लिफ्टिंग नाही. आपल्या गरजेनुसार आपण व्यायामप्रकार करू शकतो. प्रत्येक व्यायामाचे त्याचे त्याचे फायदे आहेत, तशाच मर्यादाही आहेत. फिटनेसचे घटक लक्षात घेता, कार्डिओ फिटनेससाठी चालणे, धावणे, सायकलिंग, पोहणे यांपैकी एक व्यायाम प्रकार; स्नायूंची ताकद वाढवण्यासाठी जिममध्ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग; स्नायूंची लवचिकता वाढवण्यासाठी योगासने, स्ट्रेचिंग करणे आवश्यक आहे.शारीरिक व्यायामाबरोबरच मानसिक स्वास्थ्य जपणे महत्त्वाचे आहे. ग्रुप ॲक्टिव्हिटीमुळे शरीराबरोबरच मनावरील ताण कमी होण्यासही मदत होते. प्रत्येकाची शारीरिक क्षमता वेगवेगळी असते, त्यामुळे ग्रुप ॲक्टिव्हिटीबरोबरच आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळेला वैयक्तिक गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे व्यायाम करणे गरजेचे आहे. जिममधील व्यायामाला वयाचे कोणतेही बंधन नाही. ज्याला निरोगी राहायचे आहे, दीर्घायुषी व्हायचे आहे, त्या सर्वांनी योग्य व्यायाम करणे गरजेचे आहे.(दिप्ती आंबेकर पुणेस्थित फिटनेस कोच असून, त्यांनी या क्षेत्रात पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 