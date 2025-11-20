Premium|Gym Fitness Myths : जिमच्या व्यायामाबद्दलचे मिथक आणि खरे तथ्य

साप्ताहिक

Gym Fitness Myths : जिमच्या व्यायामाबद्दलचे मिथक आणि खरे तथ्य

Busting Popular Gym Myths for a Smarter Fitness Life : जिम आणि फिटनेसबाबत अनेक चुकीच्या समजुती सर्व वयोगटात दिसून येतात. योग्य तंत्र, संतुलित आहार आणि शरीरानुसार व्यायाम केल्यास दीर्घकाळ चांगले परिणाम मिळतात.
दिप्ती आंबेकर
दिप्ती आंबेकर

प्रत्येकाची शारीरिक क्षमता वेगवेगळी असते. जिममधील व्यायामाला वयाचे कोणतेही बंधन नाही. ज्याला निरोगी राहायचे आहे, दीर्घायुषी व्हायचे आहे, त्या सर्वांनी योग्य व्यायाम करणे गरजेचे आहे.

म??? नको रे बाबा! सोडलं की वजन वाढतं...’, ‘जिम फक्त पुरुषांसाठी; बायकांनी फक्त चालणं किंवा योगासनं असले व्यायाम करावेत...’, ‘जिम म्हणजे डाएट करणं आलं...’ असे अनेक गैरसमज जिमच्या बाबतीत बघायला मिळतात. इंटरनेटवर अनेक व्यायाम प्रकार आणि माहितीही मिळते. पण काही वेळेस ती माहिती पुरेशी असतेच असे नाही किंवा ही माहिती संभ्रमातही टाकते. त्यामुळे मग असे गैरसमज निर्माण होतात.

