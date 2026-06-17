Premium|Supreme Court Haircut Compensation Case : चुकीच्या हेअरकटवरून पाच कोटींचा दावा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

ॲड. रोहित एरंडेतब्बल पाच कोटी २० लाख रुपयांची केस २५ लाख रुपयांवर मिटली! यात तक्रारदाराच्या जिद्दीचे कौतुक करायचे, की न्यायव्यवस्था लवचिक आहे म्हणायचे, हे कळत नाही. असो. आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल, की लहानपणी घरातले मोठेच नेहमीच्या न्हाव्याला सांगून ठेवायचे, की केस बारीकच कापले पाहिजेत, तेव्हा ‘मानसिक धक्का’ हे शब्दसुद्धा आपल्याला माहिती नव्हते, नाही का!भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणकोणते विषय जाऊ शकतात याची जंत्री काढणे हाच एक संशोधनाचा विषय होईल. कोणाचे काय तर कोणाचे काय असे म्हणतात. अशाच एक मजेशीर खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला. ही केस सुरू होते २०१८मध्ये. आयआयएम कोलकाता येथील पदवीधर असलेली आणि नंतर मॉडेलिंग इंडस्ट्रीमध्ये गेलेली आशना रॉय नावाची मॉडेल नवी दिल्लीमधील आयटीसी मौर्य या पंचतारांकित हॉटेलमधील ब्यूटी पार्लरमध्ये केस कापण्यासाठी आली होती. मात्र तिला पाहिजे तसे केस कापले गेले नाहीत, हेअर स्टायलिस्टने तिच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि केस पाहिजे तेवढे छोटे कापले नाहीत; शिवाय नंतर घेतलेल्या हेअर ट्रीटमेंटमुळे तिच्या टाळूला दुखापत झाली. या सर्व सेवांतील त्रुटींसाठी आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी आशनाताईंनी थेट राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तब्बल दोन कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसाठी दावा केला. तो २०२१मध्ये मान्य झाला. हा दावा मान्य करताना राष्ट्रीय आयोगाने नमूद केले, की चुकीच्या हेअरकटमुळे महिलांना नैराश्य येऊ शकते आणि त्याचा परिणाम मॉडेलिंगसारख्या क्षेत्रातील करिअरवर होऊ शकतो. अर्थातच हॉटेलने या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निर्णय देताना सेवेतील कथित त्रुटीसाठीच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अवाजवी ठरवून, योग्य नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठी प्रकरण परत आयोगाकडे वर्ग केले. .Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.नवीन सुनावणीदरम्यान आशनाताईंनी नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवून एकदम पाच कोटी २० लाख रुपयांची मागणी केली आणि त्याच्या पुष्ट्यर्थ काही कथित पुरावेही दाखल केले. त्यात असे सांगितले, की तिला दिल्लीमध्ये एके ठिकाणी उच्च पदावर वार्षिक एक कोटी रुपये पगार असलेली नोकरी मिळणार होती आणि त्यासाठी तिचा लुक ‘नीट’ असणे गरजेचे होते. तसेच तिला एक मॉडेल म्हणून सौंदर्य प्रसाधनांच्या (हेअर-केअर) जाहिरातींमध्येदेखील कामे मिळणार होती आणि हे तिचे स्वप्न एका चुकीच्या हेअरकटमुळे उद्ध्वस्त झाले. तिला भरपूर मानसिक त्रास झाला आणि तिच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा मोठा मार्गच बंद झाला. तिच्या या कथित बचावासाठी तिने काही कागदपत्रे आयोगासमोर दाखल केली आणि त्यावर विसंबून राहून परत एकदा राष्ट्रीय आयोगाने दोन कोटी रुपयांचा क्लेम मंजूर केला. परत एकदा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, की आशनाताई स्वतःच सगळीकडे केस लढवत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्या. राजेश बिन्दाल आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हॉटेलचे म्हणणे मान्य करताना नमूद केले, की आशनाताईंनी दिलेली कागदपत्रे या छायाप्रती होत्या, त्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी होत्या. ग्राहक मंचापुढील प्रकरणे नेहमीच्या दिवाणी दाव्यासारखी लढली जात नाहीत. ग्राहक मंचापुढे पुरावा कायदा, दिवाणी प्रक्रिया यातील नियम खूपच शिथिल असतात. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जे नमूद केले आहे, त्याचा फायदा ग्राहक मंचापुढील इतर तक्रारींनादेखील होऊ शकतो..पुरावा कायदा आणि प्रक्रिया यांच्या कोणत्या तरतुदी लागू होतात?सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले, की ग्राहक मंचांपुढील कार्यवाहीसाठी भारतीय पुरावा अधिनियम (आता भारतीय साक्ष्य अधिनियम) काटेकोरपणे लागू होत नाही. तथापि, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे (नॅचरल जस्टिस) पालन करणे आवश्यक आहे. एखाद्या पक्षाने ग्राहक मंचात दाखल केलेल्या साक्षीदाराची किंवा पुरावा प्रतिज्ञापत्रावरील साक्षीची उलट तपासणी करण्याची मागणी केल्यास, ग्राहक आयोगाने अशी उलट तपासणी करण्यासाठी योग्य प्रक्रिया विकसित करावी. उदाहरणार्थ, लेखी प्रश्नोत्तरांद्वारे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा कोर्ट कमिशनरद्वारे उलट तपासणीची परवानगी देता येईल.सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे जाऊन ग्राहक मंचापुढील केसमधील दाखल कागदपत्रांच्या ‘ग्राह्यतेवरील आक्षेप’ आणि अशी कागदपत्रे ‘पुरावा म्हणून सिद्ध करण्याच्या पद्धतीवरील आक्षेप’ यांतील फरकदेखील स्पष्ट केला. न्यायालयाने नमूद केले, की एखाद्या दस्तावेजाचा पुरावा सिद्ध करण्याच्या पद्धतीबाबत आक्षेप असल्यास, तो योग्य वेळी आणि तात्काळ नोंदविणे आवश्यक असते, जेणेकरून पुरावा सादर करणाऱ्या पक्षाला ती त्रुटी दूर करण्याची संधी मिळू शकेल. या प्रकरणात, हॉटेलने मूळ तक्रारदाराने सादर केलेल्या छायाप्रतींचा (झेरॉक्स) पुरावा मान्य करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता आणि मूळ कागदपत्रे सादर करण्याबाबत तसेच संबंधित साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याबाबत अर्ज दाखल केले होते. मात्र, आयोगाने या अर्जांवर विचार केला नाही किंवा त्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची कथित मागणी सिद्ध होऊ शकली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. (या लेखाच्या निमित्ताने झेरॉक्स या शब्दाबाबत मजेशीर माहिती घेऊ. पूर्वी आपल्याकडे सायक्लोस्टाइल मशिनवर एखाद्या कागदपत्राच्या एकापेक्षा जास्त प्रती (फोटोकॉपी) काढता यायच्या. सुमारे १९८३मध्ये भारतीय उद्योजक भूपेंदर कुमार मोदी यांनी इंग्लडमधील रँक झेरॉक्स या कंपनीबरोबर भागीदारी करून ‘मोदी- झेरॉक्स’ हे मशीन आणले आणि कागदपत्रांच्या प्रती सहज आणि सोप्या पद्धतीने निघण्यास सुरुवात झाली. मात्र कालौघात छायाप्रत हा शब्द मागे पडून छायाप्रतींसाठी ‘झेरॉक्स’ हाच शब्द रूढ झाला. झेरॉक्स हा शब्द पुरावा कायद्यात नसला, तरी आपल्याकडे सहजपणे सरकारी किंवा न्यायालयीन कामकाजातदेखील हाच शब्द रूढ झाला आहे.).Premium|Indraneel Chitale Bandhu Interview : चितळे बंधू'चा समृद्ध वारसा आणि नवी पिढी; इंद्रनील चितळे यांनी उलगडला यशाचा सुवर्णमध्य.तक्रारदाराने मागितलेली नुकसान भरपाई ही तक्रारदाराच्या मर्जीवर अवलंबून नसते, तर ती योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्ररदारावरच असते. या केसमध्ये ती तक्रारदाराने पार पाडलेली दिसून येत नाही. न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की ही केस काही ‘ओपन ॲण्ड शट’ केससारखी नाही, की अगदी डोळे झाकून मंजूर करावी. ‘तक्रारदाराला बसलेल्या मानसिक धक्क्यामुळे तिच्याकडे मूळ कागदपत्रे कुठे आहेत किंवा कसे, हे माहिती नसेल’ हा ग्राहक आयोगाचा तर्क अजब असून कायद्याला धरून नाही. तसेच तब्बल दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई कशी योग्य आहे याबद्दल निर्णयामध्ये कोणतीही कारणमीमांसा केलेली नाही. सबब याही कारणास्तव राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. यापूर्वी हॉटेलने न्यायालयात जमा केलेले २५ लाख रुपये तक्रारदारास मिळाले होते, ते तिच्याकडेच राहतील असे नमूद केले.या सर्व प्रकरणातून अजून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी, की कोर्टात जायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण याचा अर्थ तुम्ही जो दावा कराल तो मान्य होईलच असे अजिबात नसते. कारण जो दावा करतो त्याच्यावर तो सिद्ध करण्याची जबाबदारीही असते.अखेर तब्बल पाच कोटी २० लाख रुपयांची केस २५ लाख रुपयांवर मिटली! यात तक्रारदाराच्या जिद्दीचे कौतुक करायचे, की न्यायव्यवस्था लवचिक आहे म्हणायचे हे कळत नाही. असो. आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल, की लहानपणी घरातले मोठेच नेहमीच्या न्हाव्याला सांगून ठेवायचे, की केस बारीकच कापले पाहिजेत, तेव्हा मानसिक धक्का हे शब्दसुद्धा आपल्याला माहिती नव्हते, नाही का!(संदर्भ : आयटीसी लिमिटेड विरुद्ध आशना रॉय, सिव्हिल अपील ३३१८/२०२३) ॲड. रोहित एरंडे पुणेस्थित कायदेतज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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