Premium|Children Story Collection : बालमनाचे भावविश्व उलगडणारा ‘सुट्टी एके सुट्टी’ कथासंग्रह

डॉ. रंजना वांबूरकरसुट्टीचे आकर्षण लहान-थोर सर्वांनाच असले, तरी शाळकरी मुलांसाठी ते विशेष असते. सुट्टी एके सुट्टी या कथासंग्रहातील बारा कथांमध्ये हुशार, खेळकर, थोड्या खोडकर, थोड्या गंभीर, तर कधी दंगामस्ती करणाऱ्या मुलामुलींच्या कथा वाचायला मिळतात. कुटुंबात व शाळेत दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या छोठ्या-मोठ्या प्रसंगाचे चित्रण कथांमध्ये केलेले आढळते.गद्य, बालसाहित्य अशा प्रकारांत मुशाफिरी करणाऱ्या बहुआयामी लेखिका कविता मेहेंदळे यांची आजवर जवळजवळ पन्नास पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यांचा नवा कथासंग्रह सुट्टी एके सुट्टी हा किशोर वाचकांसाठी आहे. या संग्रहातील कथा लहान तसेच किशोरावस्थेतील मुलामुलींचे मन व त्यांचे मानसशास्त्र याबाबतीत आहेत.सुट्टी एके सुट्टी हे शीर्षक लहान मुलांना आकर्षित करणारे आहे. कारण सुट्टीचे आकर्षण लहान-थोर सर्वांनाच असले, तरी शाळकरी मुलांसाठी ते विशेष असते. पुस्तकाची अर्पणपत्रिकाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ‘पाकळी-पाकळीतून फुलारून, जीवनानंद घेणाऱ्या माझ्या सर्व बाल दोस्तांना आणि अनुभवाचं ‘खत-पाणी’ त्यांना घालणाऱ्या माझ्या प्रिय पालक, शिक्षक बांधवांना...’या कथासंग्रहातील एकंदर बारा कथांमध्ये हुशार, खेळकर, थोड्या खोडकर, थोड्या गंभीर, तर कधी दंगामस्ती करणाऱ्या मुलामुलींच्या कथा वाचायला मिळतात. कुटुंबात व शाळेत दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या छोठ्या-मोठ्या प्रसंगांतून त्यांची जडणघडण होते, त्याचेच चित्रण कथांमध्ये केलेले आढळते. .Premium|Ruhani Raten Poetry Book Review: रुहानी रातें प्रेमाच्या सात पायऱ्यांचा अनोखा काव्यसंग्रह.सुट्टी एके सुट्टीमधील अनुभवविश्व मध्यमवर्ग व उच्च मध्यमवर्ग यांच्या जगापुरते सीमित नाही, तर कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, गुराढोरांना रानात घेऊन जाणारी मुले यांचाही आढळ या विश्वात होतो. मुख्यतः घर, शाळा, मैदान, गावाजवळील शेतमळे, गावाबाहेरील परिसर यांच्या अवकाशात घडणाऱ्या या कथांचा कालखंड लेखिकेच्या नजीकचा असल्याचे तपशील कथांमध्ये जाणवतात. या कथांमधील मुलांना सुट्ट्यांमध्ये मोबाईल वापरायला मिळतो; चांद्रयान मोहिमेची कथा वाचायला मिळते; मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा उल्लेख कथामंध्ये वाचायला मिळतो. या कथा मुलांचे फक्त मनोरंजनच करत नाहीत, तर मुला-मुलींवर हसत-खेळत चांगले संस्कार करतात. सहृदयता, मित्रप्रेम, परोपकार, गुणवंत व गरजू व्यक्तींना मदत करण्याची भावना या कथांमधील मुला-मुलींमध्ये आणि पालक-शिक्षकांमध्येही प्रकर्षाने जाणवते. ‘रुसकी सायकल’, ‘उंबऱ्यावर’ आणि ‘रियाज’ ही शीर्षके कथांबद्दल कुतूहल जागृत करतात. ‘रुसकी सायकल’ ही सुरेश व राघवेंद्र या दोघांच्या मैत्रीची कथा आहे. ही कथा मित्रप्रेमासोबतच माणुसकीचा संदेश देते. दैनंदिन जीवनातील साध्या प्रसंगवर्णनातून ही कथा सुरू होते. दोघांचाही अभ्यासापेक्षा खेळण्याकडे असलेला कल, नवीन सायकल मिळाल्यावर दोघांची सायकलवरची भटकंती, सायकलची निगा राखणे, आई-वडील आणि आजोबा यांच्याशी होणारे संवाद यांतून दोघांचे व्यक्तिमत्त्व व घट्ट मैत्रीचे चित्र लेखिका रंगवते.तारुण्याच्या उंबरठ्यावर पाऊल पडत असलेल्या पौगंडावस्थेतील मुलींचे मनोविश्व ‘उंबऱ्यावर’ या कथेत रेखाटले आहे. समिरात होणारे शारीरिक आणि मानसिक बदल, तिची बदलती भावावस्था, काहीसा बंडखोरपणा हे सर्व लेखिका विविध प्रसंगांतून व संवादांतून मांडते. बाबांचे लाड, आई-आजीचे तिच्यातील बदलांना समजून घेणे आणि समिराचेही त्यांच्या कलाकलाने वागणे यातून एक मध्यमवर्गीय, शिक्षणाला महत्त्व देणारे सुसंस्कृत कुटुंब डोळ्यांसमोर उभे राहते. घरापासून जवळच राहणाऱ्या, तिच्याच शाळेतील दहावीच्या हुशार विद्यार्थ्याची, साहिलची लेखनिक होण्याचा तिचा निर्णय ती घरी सांगते. या वयातील मुले-मुली आत्मकेंद्रित असतात, हा समज ती खोटा ठरवते. तेव्हा घरच्यांच्या डोळ्यांत तिच्याबद्दलचे कौतुक दाटून येते..Marathi kids detective novel : उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांसाठी खास खजिना; भेटा मराठी साहित्यातील छोटा शेरलॉक होम्स 'समशेर कुलूपघरे'ला!.‘रियाज’ या शीर्षकातून ही कथा शास्त्रीय संगीत वा नृत्याशी संबंधित असल्याचे सूचन होते. छोट्या-मोठ्या कोणत्याही शहरात घडणाऱ्या घटना-प्रसंगांतून ही कथा आकार घेते. साध्या-सरळ कथानकाची मांडणी लेखिकेने नाट्यपूर्ण प्रसंगांतून केल्याने कथा उत्कंठावर्धक झालेली आहे. रश्मी व रेवती एका शाळेत असल्या, तरी भिन्न आर्थिक परिस्थितीतील आहेत. रश्मी सुखवस्तू कुटुंबातील व संगीताचे शिकवणी वर्ग घेणाऱ्या ऊर्मिलाबाईंची मुलगी आहे; तर रेवतीची आई घरगुती कामे करते. रेवतीचा गोड गळा, तिची गायन शिकण्याची तीव्र इच्छा आणि आर्थिक चणचण जाणून तिला मदत करण्याच्या हेतूने रश्मी आईला न कळू देता बंगल्याच्या खिडकीबाहेर उभी राहून रेवतीला शिकवणी वर्गातील गायन ऐकण्याची व शिकण्याची परवानगी देते. नंतर रश्मीकडून सत्य परिस्थिती समजून घेतल्यावर ऊर्मिलाबाई रेवतीला फी न घेता शिकवणी वर्गात बसण्याची सवलत देतात. यातून अभ्यास व शालेय शिक्षणाबरोबर कलाशिक्षण, छंद हेही महत्त्वपूर्ण असल्याचे लेखिका अधोरेखित करते.विद्यार्थ्यांची मनःस्थिती, त्यांचा कल समजून घेणारे शिक्षक असतील, तर ते विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडवू शकतात याची प्रचिती ‘सही’, ‘नाटुकलं’, ‘खुबीदार भेट’, ‘भूमिका’ या कथांमधून येते. ‘बाल आनंद यात्रा’ आणि ‘सुट्टी एके सुट्टी’ या कथा हलक्याफुलक्या आणि प्रसन्नतेची शिंपण करणाऱ्या आहेत. ‘सुट्टीची कथा’ सुट्टीचे गाणे गात असली, तरी ‘रानमेवा लुटून वनाशी गट्टी’ करते. कोकणच्या रम्य परिसराचे दर्शन या कथेत होते..पर्यावरण, वृक्षारोपण या विषयांवरील ‘जीवनरस’ कथा वृक्षारोपणाचे महत्त्व आणि लावलेल्या झाडांची व त्यांच्या वाढीची काळजी घेण्याचे महत्त्वही यांत सांगितले आहे. उत्साहाने रोपे तर लावली जातात, ती लावणाऱ्यांचे फोटोही झळकतात; पण रोपांच्या वाढीकडे दुर्लक्ष होते. या वास्तवाचा व लेखिकेच्या निरीक्षणशक्तीचा प्रत्यय या कथेतून येतो. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला बहुतेक सगळेच जण काही ना काही संकल्प करतात. सकाळी फिरायला जाऊन वजन कमी करणे, रोजनिशी लिहिणे, एखादी वाईट सवय सोडणे वा नवे काहीतरी शिकणे असे संकल्प काहीच दिवस टिकतात. ‘संकल्प’ कथेतील परिमल मात्र हस्ताक्षर सुधारण्याचा संकल्प करतो. रोज दहा ओळी शुद्धलेखन लिहिण्याचे ठरवतो. घरी आई, आजोबा सगळे त्याला सुवाच्च आणि वळणदार अक्षराचे महत्त्व सांगत असले, तरी परिमल ते फारसे मनावर घेत नसे. पण इतिहासाच्या प्रशांत सरांनी वर्गात त्याचा पेपर फडफडवत त्याच्या हस्ताक्षरावर टीका केल्यानंतर, मित्रांनी चेष्टा केल्यानंतर, परिमल खजिल होतो आणि अक्षर सुधारण्याचा संकल्प करतो.डॉ. न. म. जोशी यांनी प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे ‘या संग्रहाने बाल साहित्याच्या प्रांगणात चांगली भर घातली आहे यात शंका नाही.’डॉ .रंजना वांबुरकर पुणेस्थित साहित्य अभ्यासक व समीक्षक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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