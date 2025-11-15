Premium|Tanpura: बाजारात नवीन कितीही ॲप्स आली, तरीही कलाकाराच्या आयुष्यातले तंबोऱ्याचे स्थान अढळ.!

डॉ. गौरी करंबेळकरतानपुरा मॅन्युअल असो वा इलेक्ट्रॉनिक, तो खरोखरीच कलाकाराला गाताना-वाजवताना आधार देतो. तो असला की बाकी स्वरवाद्यं नसली तरी चालतं, त्यांवाचून फारसं अडत नाही. फार कशाला, तानपुरा नुसता वाजवला तरी एक माहोल तयार होतो, प्रसन्न वाटायला लागतं आपसूकच. सुरेल जुळलेला तानपुरा आपल्याला वेळ-काळाचं भान विसरायला लावतो, आपल्याला आतून शांत करतो, अंतर्मुख व्हायला आपल्याला भाग पडतो. पं. कुमार गंधर्व अतिशय सुरेल तानपुरे जुळवूनच गाणं सुरू करण्याबाबत आग्रही असायचे. ते म्हणायचे, सुरेख जुळलेले तानपुरे गाण्यात कॅनव्हाससारखं काम करतात आणि तानपुरेच मला काय गायचं ते सांगतात, ‘मी’ गात नाहीच! किती खरं आहे कुमारजींचं हे म्हणणं!पाहा ना, स्वतंत्र वादनाचं वाद्य म्हणून अस्तित्व किंवा मान नसला तरी या वाद्याशिवाय संगीताची - मग ते कंठ्य संगीत असो वा वाद्य संगीत, शास्त्रीय असो किंवा सुगम, फार काय एकल तबला किंवा नृत्याची मैफील होऊच शकत नाही, असं वाद्य म्हणजे तानपुरा किंवा तंबोरा! आणि म्हणूनच वाद्याबद्दल काही लिहाल का, अशी विचारणा झाल्यावर मला पहिल्याप्रथम आठवला तो प्रत्येक कलाकाराचा आधार असलेला आणि भारतीय संगीताचं प्रतीक ठरावं इतका महत्त्वाचा असलेला तंबोराच! .शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात काहीही करा, तंबोरा हवाच. त्याच्याशिवाय पानही हलत नाही. मात्र या वाद्याला कायम गृहीतच धरलं गेलंय, आणि हा बिचारा नेहमीच पडद्यामागचा कलाकार असल्यामुळे, आपलं याच्याकडे दुर्लक्ष होतं की काय असं मला नेहमी वाटत आलेलं आहे. तो बॅकग्राउंडवरवर वाजत राहतो, पण तो थोडा जरी सुराला कमी-जास्त झाला, तरी सगळ्या मैफिलीची मजा निघून जाते. म्हणजे अगदी आपल्या अन्नातल्या मिठासारखंच आहे याचं! पदार्थात वेगळं अस्तित्व जाणवत नसलं, तरी जरा कमी-जास्त झालं की पदार्थ बिघडतो!माझा पहिला तानपुरा घरी आणला तो दिवस अजूनही मला लख्ख आठवतोय. मी आठवीत होते तेव्हा. तंबोरा नुकताच वाजवता यायला लागला होता. घरी आणल्यावर मात्र रोज जसा जमेल तसा तो लावणं आणि दिवसातून किमान दोन वेळा स्वतः वाजवून गाणं (तेव्हा माझ्याकडे इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा नव्हताच!) यातून हे वाद्य हळूहळू आपलंसं होत गेलं. तंबोऱ्याशी नुसती ओळख ते घट्ट मैत्री हा प्रवास फारच आनंददायी आणि खूप काही शिकवणारा होता हे नक्की.तंबोऱ्याला सामान्यतः चार, कधी पाच किंवा क्वचित कधीतरी सहा तारा असतात. चार तारांपैकी तीन तारा षड्जाच्या असतात - मधल्या दोन जोडाच्या तारा तार षड्ज आणि चौथी तार खालच्या ‘सा’ला जुळवली जाते. पहिली तार पंचम, मध्यम किंवा निषाद यापैकी कशाला जुळवायची हे रागानुसार ठरवलं जातं. या तारा सुरेल जुळल्या, की त्यातून निर्माण होणाऱ्या मूळ स्वरांबरोबरच अनुरणनातून (Overtones) सातही स्वर ऐकू येतात. म्हणूनच तानपुऱ्याला संगीतात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि कुमारजी म्हणतात त्याप्रमाणे तो कॅनव्हासची भूमिका बजावतो. .मिरजेत तानपुऱ्यांची परंपरामिरजमध्ये पिढ्यानपिढ्या परंपरेनं तानपुरे आणि सतारी तयार करणारे कारागीर आहेत. उस्ताद अब्दुल करीम खाँसाहेबांचं तानपुराप्रेम सर्वज्ञात आहेच. त्यांच्यामुळेदेखील तंबोरे तयार करणारे अनेक कारागीर मिरजेत येऊन स्थायिक झाले. असं म्हणतात, की मिरजेत विजापूरचा आदिलशहा आला आणि सोबत त्याच्या सैन्याची शस्त्रं घडवायला शिकलगारही घेऊन आला. शिकलगार म्हणजे शस्त्र, हत्यारं तयार करणारा समाज. जसा काळ बदलला, राजवटी संपुष्टात आल्या, युद्धं थांबली तशी शस्त्र तयार करणाऱ्या हातांची गरजही संपली. पण एकदा सांगलीच्या पटवर्धन राजांच्या दरबारी आलेल्या गायक कलाकाराचं वाद्य नादुरुस्त झालं. सगळ्यांनी प्रयत्न करून झाल्यानंतर ते या शिकलगारांकडे आलं आणि त्यांनी ते दुरुस्त केलं. तेव्हापासून युद्धासाठी धारदार शस्त्र तयार करणारे हे हात अतिशय नाजूक अशी वाद्यं तयार करायला लागले.या कारागिरांची दीर्घ परंपरा लाभलेल्या मिरजेला खरंतर या वाद्यांचं माहेरघर किंवा राजधानीच म्हणावं लागेल, कारण आता या कारागिरांची आठवी, नववी पिढी या क्षेत्रात कार्यरत आहे. या वाद्यांच्या सुबकतेमुळे, उत्तम आवाजामुळे यांना केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातूनही मागणी आहे.आपल्या भारतात कर्नाटकी संगीतासाठी वापरले जाणारे तंजावर, त्रिवेंद्रम किंवा म्हैसूर तानपुरे पूर्ण लाकडात तयार केले जातात. याउलट उत्तर हिंदुस्तानी संगीतासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तानपुऱ्यात दांडी पोकळ आणि लाकडी असते, तर साउंड बॉक्सचं काम भोपळा/तुंबा करतो. तारा छेडून आवाज निर्माण होत असला तरीही तंबोऱ्याचा तुंबा/भोपळा त्याला एक प्रकारचा घुमारा प्राप्त करून देतो. .तंबोरे तयार करण्याची प्रक्रिया खूप क्लिष्ट आणि वेळ लागणारी आहे. याचे कडू भोपळे मंगळवेढा, पंढरपूर इथं पिकतात. ते वाळवून, आतून पूर्ण पोखरून मग त्याला तंबोऱ्याचे इतर भाग जोडले जातात. या पूर्ण प्रक्रियेत सात-आठ कारागीर सामील असतात. तुंबा आतून-बाहेरून साफ करून त्याला योग्य आकार देणं, वरचा लाकडी भाग (दांडी) जोडणं, डिझाईन करणं, पॉलिश करणं, खुंट्या, तारा, मणी आणि घोडी (Bridge) बसवणं आणि सर्वात शेवटी त्याची जव्हारी काढणं या प्रत्येक पायरीवर वेगवेगळे, त्या त्या गोष्टीत तज्ज्ञ असलेले कारागीर काम करतात. अशा तऱ्हेनं एक तंबोरा तयार व्हायला किमान वीस-पंचवीस दिवस लागतात.मुख्य म्हणजे, या कारागिरांना संगीताचा कान असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या कुटुंबांतली मुलं सुरुवातीला सातारीचं शिक्षण घेतात. त्यामुळे त्यांचा कान तयार होतो, वाद्यातले बारकावे चांगले कळतात. म्हणजे पाहा, हे एक उत्तम टीमवर्कचं उदाहरण आहे. आणि असा एक तानपुरा आपण जेव्हा खरेदी करतो, तेव्हा आपण अनेक कारागिरांना जगवतो. उत्तम स्वरज्ञान, सफाईदार हात, तंबोऱ्यावरचं डिझाईन ठरवायचं म्हणजे त्यावर काय सुंदर दिसेल याचीही जाण आणि कल्पकता कारागिराजवळ हवी. काटेकोर आणि बिनचूक काम करायची क्षमता आणि तयारी हवी, नाहीतर वाद्य चांगलं ‘बोलणार’ नाही. किती वेगवेगळे पैलू आहेत एका वाद्यनिर्मितीमागे! या कारागिरांना मान खूप आहे, पण मेहनतीच्या, त्यात घातलेल्या वेळेच्या तुलनेत मोबदला मात्र अगदी कमी आहे. म्हणूनच आता अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच कारागीर मिरजेत आहेत. त्यांची पुढची पिढी या क्षेत्रात येण्यासाठी फारशी उत्सुक नाहीय. म्हणूनच जेवढी तंबोऱ्यांना मागणी आहे, तेवढा पुरवठा मात्र नाहीय. .मिरजमध्ये पिढ्यानपिढ्या परंपरेनं तानपुरे आणि सतारी तयार करणारे कारागीर आहेत. उस्ताद अब्दुल करीम खाँसाहेबांचं तानपुराप्रेम सर्वज्ञात आहेच. त्यांच्यामुळेदेखील तंबोरे तयार करणारे अनेक कारागीर मिरजेत येऊन स्थायिक झाले. आपल्या भारतात कर्नाटकी संगीतासाठी वापरले जाणारे तंजावर, त्रिवेंद्रम किंवा म्हैसूर तानपुरे पूर्ण लाकडात तयार केले जातात. याउलट उत्तर हिंदुस्तानी संगीतासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तानपुऱ्यात दांडी पोकळ आणि लाकडी असते, तर साउंड बॉक्सचं काम भोपळा/तुंबा करतो. तारा छेडून आवाज निर्माण होत असला तरीही तंबोऱ्याचा तुंबा/भोपळा त्याला एक प्रकारचा घुमारा प्राप्त करून देतो. त्यासाठी लागणारे भोपळे पंढरपुरात होतात. आता सोयीसाठी छोटे, ‘पोर्टेबल’, मागून चपटे असणारे तानपुरेही तयार केले जातात. हेमराज तानपुरा हाही एक प्रकार तानपुऱ्यात पाहायला मिळतो. .यावर उपाय म्हणून आता काही तरुण कारागिरांनी मिरजेत ‘म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट्स क्लस्टर’ची निर्मिती केली आहे. भारतात हा अशा प्रकारचा प्रयोग प्रथमच केला गेला आहे. यामुळे वाद्यांचं प्रमाणीकरण व्हायला मदत होते. एक तंबोरा हातानं करायला लागणाऱ्या वेळेपेक्षा तो मशिनवर करायला कमी वेळ लागतो (साधारण एक आठवडा), त्यामुळे वाद्यांच्या निर्मितीत वाढ झाली आहे, पर्यायानं नफाही वाढून हळूहळू आर्थिक स्थैर्य येईल. कदाचित मग पुन्हा पुढच्या पिढीला या व्यवसायात काम करत राहायचा हुरूप येईल. मशिनवर तयार केलेला तंबोरा आणि हातानं तयार केलेला तंबोरा या दोन्हीला कारागिराचाच हात लागतो, त्यामुळे याच्या आवाजाच्या दर्जात काहीही फरक नसतो. आता सोयीसाठी छोटे, ‘पोर्टेबल’, मागून चपटे असणारे तानपुरेही तयार केले जातात. हेमराज तानपुरा हाही एक प्रकार तानपुऱ्यात पाहायला मिळतो.आज भारतीय संगीत जगभर प्रसिद्ध आहे, ते समृद्ध करायला अनेकांचा हातभार लागला आहे, मात्र त्याचा प्राण/आधार असलेला तंबोरा आणि ते कौशल्यपूर्वक तयार करणारा कारागीर मात्र उपेक्षित आहे. हे चित्र बदलायला हवं. उत्तम वाद्य-निर्मिती हे आयुष्याचं ध्येय उराशी बाळगून, परिश्रमपूर्वक, वर्षानुवर्षांच्या अभ्यासातून आणि तपश्चर्येतून परिष्कृत झालेलं हे कसब हाती असणारे हे कलाकारच आहेत खरे! गायक-वादक कलाकार म्हणून ही जबाबदारी आहे असं मानून आम्ही त्या दृष्टीनं पावलं उचलली तरच खऱ्या अर्थानं आम्ही कलाकारांनी या वाद्यनिर्मिती करणाऱ्या कलाकारांना मानवंदना दिली असं होईल! .Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.अशा या तानपुऱ्याबद्दल कधीतरी जेव्हा संगीतातले लोकच अनास्था दाखवतात, निष्काळजीपणानं तो हाताळताना दिसतात तेव्हा मात्र खेद वाटतो. संगीत क्षेत्रात नसलेल्या अनेकांना तानपुरा माहीत असतोच असंही नाही. ते बऱ्याचदा तंबोरा आणि सतारीत गल्लत करताना दिसतात. पण आता समाज माध्यमांमुळे लोकांना याचं महत्त्व कळायला मदत होते आहे आणि आता हळूहळू परिस्थिती बदलताना दिसते आहे.तंबोरा व्यवस्थित धरून, सुयोग्य पोश्चरमध्ये, एका लयीत तारा छेडत, त्याचा सुरेलपणा टिकवून ठेवत, गाण्यासाठी सलग काही तास वाजवता यायलासुद्धा तपश्चर्याच करावी लागते असं माझे गुरुजी नेहमी सांगत आले आहेत. तो अशा पद्धतीनं जुळवला आणि वाजवला गेला, तरच कुमारजी म्हणतात त्याप्रमाणे तो गायक-वादकाला काही ‘सुचवतो’, नाहीतर सध्या प्रचलित असलेली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमंच बरी. त्यामध्ये किमान तानपुरा सुरेल वाजतो. ही ॲप्स किंवा तानपुरा मशिन्स अतिशय सोयीची आहेत. कारण तंबोरा हे वाद्य सरोद किंवा संतूरसारखं जड नसलं, तरीही ते अतिशय नाजूक वाद्य आहे. त्याची ने-आण करणं खरंच कठीण आणि प्रसंगी गैरसोयीचं होऊ शकतं. बदलतं हवामान, हवेचा दमट/कोरडेपणा किंवा तापमान (थंडी/उकाडा, मैफिलीच्या जागी असणारे एसी, मोठे दिवे) हेसुद्धा तानपुरे सुरेल जुळवण्यामध्ये आणि जुळलेले तानपुरे अनेक तास टिकण्यामध्ये अडचणी निर्माण करू शकतात. मुख्य म्हणजे तानपुरा त्याच्या ठरलेल्या स्वरापेक्षा फारतर अर्धा स्वर खाली किंवा वर लागू शकतो. गायक जर एकापाठोपाठ वेगवेगळ्या पट्ट्यांमध्ये गाणार असेल किंवा अनेक गायक-गायिका एकाच कार्यक्रमात गाणार असतील तर ॲपवर तंबोरा लावणंच सोयीचं ठरतं.एकूण काय, तर तानपुरा मॅन्युअल असो वा इलेक्ट्रॉनिक, तो खरोखरीच गाताना-वाजवताना कलाकाराला आधार देतो. तो असला की बाकी स्वरवाद्यं नसली तरी चालतं, त्यावाचून फारसं अडत नाही. फार कशाला, तो नुसता वाजवला तरी एक माहोल तयार होतो, प्रसन्न वाटायला लागतं आपसूकच. सुरेल जुळलेला तानपुरा आपल्याला वेळ-काळाचं भान विसरायला लावतो, आपल्याला आतून शांत करतो, अंतर्मुख व्हायला आपल्याला भाग पडतो. बहुधा म्हणूनच माझे गुरुजी माझा .Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही? .रोजचा रियाझ तंबोरा स्वतः वाजवूनच व्हावा याबाबत आग्रही होते, अगदी लहानपणापासून. यथावकाश इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा माझ्याकडेही आला, पण खडा तंबोरा घेऊनच गायची सवय मात्र अजूनही आहे. तंबोरा जुळवताना, त्याला हाताळताना, त्यातल्या असंख्य बारकाव्यांमधून मी संयम, मनाची स्थिरता, बुद्धीची सूक्ष्मता आणि नेमकेपणा शिकले, किंबहुना आजही शिकते आहे. कमीतकमी वेळात, अत्यंत सुरेल तानपुरे जुळवता येणं हे आत्ताच्या काळात गरजेचं कौशल्य आहे. त्यासाठी वाद्याच्या बाकी तांत्रिक गोष्टींबरोबरच लागते ती कलाकाराची एकाग्रता. आजूबाजूला कितीही गडबड, आवाज असो, तानपुरा लावताना लक्ष त्याच्या सुरांकडे, जव्हारीकडे असलं तरच तो चांगला लागणार. जुनेजाणते म्हणूनच संगीतसाधकाला पूर्ण शरणागतीचा भाव ठेवायला शिकवायचे, तो तानपुरा जुळवतानाही अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच मी म्हणते, की हे वाद्यच आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवते. गाण्याबरोबरच रोजच्या आयुष्यात आपल्याला उपयोगी ठरतील असे कितीतरी गुण आपल्यात नकळत पेरते, आणि म्हणूनच काळ कितीही बदलला, बाजारात नवीन कितीही ॲप्स आली, तरीही कलाकाराच्या आयुष्यातले तंबोऱ्याचे स्थान अढळ राहील यात शंका नाही.(डॉ. गौरी करंबेळकर हिंदुस्तानी संगीताच्या पुणेस्थित अभ्यासक असून, त्यांनी संगीतात पीएच.डी. केलेली आहे.)------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 