Premium|Women's Cricket India : तेजल हसबनीस: टेनिस चेंडूपासून भारतीय क्रिकेट संघापर्यंतचा प्रवास

मिलिंद ढमढेरेटेनिस चेंडूवर क्रिकेट खेळणं ही दुय्यम दर्जाची गोष्ट मानली जाते, परंतु अशाच चेंडूवर सराव करता करता भारतीय संघात स्थान मिळविणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. ही आव्हानात्मक कामगिरी पुण्याच्या तेजल हसबनीस या अष्टपैलू खेळाडूने करीत आपल्या भावी यशाची झलक दाखवून दिली आहे. अलीकडेच उदयोन्मुख खेळाडूंच्या आशियाई अजिंक्यपद क्रिकेट स्पर्धेत भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात तिनं महत्त्वाचा वाटा उचलला होता. तिच्याशी मारलेल्या गप्पा...तेजलला खरंतर भारतीय हवाई दलात करिअर करायचं होतं. पण महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली २०११मध्ये भारतीय संघानं विश्वकरंडकावर नाव कोरल्यानंतर अनेक मुला-मुलींना आपणही क्रिकेटमध्येच करिअर करावं असं वाटलं नसतं तर नवलच! लहानपणी आपल्या सोसायटीत इतर मुलांबरोबर टेनिस चेंडूवर क्रिकेट खेळणाऱ्या तेजललादेखील क्रिकेटमध्येच करिअर करण्याची प्रेरणा मिळाली. आशियाई करंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवल्यानंतर जेमतेम दोन-तीन दिवसच तिला पुण्यात येण्याची संधी मिळाली. या दोन-तीन दिवसांतही तिनं नियमित व्यायामाची सवय मोडली नाही. पुण्यात शिंदे प्रशालेच्या मैदानावर सराव संपल्यानंतर तिनं आपल्या मोठेपणी काय करण्याचं तुझं स्वप्न होतं? क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याचा निर्णय तू केव्हा घेतलास?तेजल हसबनीस : खरंतर लहानपणी बुद्धिबळ, बॅडमिंटन असे वेगवेगळे खेळ मी खेळत होते. आम्ही त्यावेळी राहत असलेल्या राजस सोसायटीत इतर मुलांबरोबर टेनिस चेंडूवर क्रिकेट खेळायचे. महिलांचेदेखील क्रिकेट सामने असतात, याबाबत मला फारसं ज्ञान नव्हतं. परंतु एकदा पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटनेने मुलींची टेनिस चेंडूवर आंतरशालेय स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यावेळी अहिल्यादेवी प्रशालेकडून खेळताना मी तीन सामन्यांमध्ये २००हून अधिक धावा केल्या होत्या. माझं हे कौशल्य पाहून मला माझ्या आई-बाबांनी कटारिया प्रशालेच्या मैदानावर अतुल गायकवाड यांच्या अकादमीत सरावासाठी पाठवलं. तिथे सराव सुरू केल्यानंतर अल्पावधीतच जिल्हा व राज्यस्तरीय स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी मिळाली. २०१३मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये मला महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मिळाला. तिथून मी परत मागं कधीच पाहिलं नाही.शाळेत असताना अभ्यास आणि सराव या दोन्ही गोष्टींचं व्यवस्थापन तू कसं करतहोतीस?तेजल हसबनीस : अभ्यास आणि क्रिकेटचा सराव या दोन्ही गोष्टींचं व्यवस्थापन मी करू शकले, त्याचं श्रेय माझे आई-बाबा आणि आमच्या अहिल्यादेवी प्रशालेतील शिक्षकांना द्यावं लागेल. सरावानंतर उरलेल्या वेळेत माझ्याकडून अभ्यास करून घेण्याची जबाबदारी माझ्या पालकांनी व्यवस्थितरित्या सांभाळली. शाळेत बुडलेला अभ्यास भरून काढण्यासाठी मला शिक्षकांनी खूप सहकार्य केलं. हवाई दलात जाण्याची माझी तीव्र इच्छा होती. त्यामुळंच की काय, मी दहावी झाल्यानंतर विज्ञान शाखा निवडली. मात्र हा अभ्यास करत असताना एकीकडे माझी क्रिकेट कारकीर्द बहरतच गेली. एकाच वेळी कनिष्ठ गट, १९ व २३ वर्षांखालील मुली तसेच वरिष्ठ गट अशा वेगवेगळ्या गटाच्या राज्य, राष्ट्रीय व विभागीय स्पर्धांमध्ये खेळत असल्यामुळे विज्ञान शाखेच्या अभ्यासावर आपण लक्ष केंद्रित करू शकणार नाही याची जाणीव झाली. खरंतर संरक्षण दलासाठी असलेल्या परीक्षांमध्ये मी उत्तीर्ण झाले होते, मात्र राष्ट्रीय स्पर्धांमुळे मला मुलाखत फेरीला जाता आलं नाही. ज्या क्षेत्रात आपण जाणार आहोत, तिथे पूर्णपणे झोकून देण्याची वृत्ती माझ्यात उपजत असल्यामुळे मी पूर्णपणे क्रिकेटवरच लक्ष केंद्रित केलं. अर्थात क्रिकेटचा सराव करताना मी एकीकडे व्यवसाय व्यवस्थापन शाखेमध्ये पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही पूर्ण केला आहे..प्रत्येक खेळाडूसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पदार्पणाचा सामना महत्त्वाचा असतो. त्याविषयी तू काय सांगशील?तेजल हसबनीस : सन २०२४मध्ये भारतीय 'अ' संघाने ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला होता. या दौऱ्यामध्ये लागोपाठ तीन सामन्यांमध्ये मी अर्धशतकं टोलवली होती. ही कामगिरी मला वरिष्ठ संघाकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्यासाठी उपयुक्त ठरली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणं हे नेहमीच आव्हानात्मक असतं, कारण ते खेळाडू नेहमीच आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे मानसिक दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे मला या दौऱ्यात खूप काही शिकायला मिळालं, एक माणूस म्हणून अधिक चांगल्यारितीनं कसं वागता येतं याची शिकवण मिळाली. या दौऱ्यानंतर न्यूझीलंडचा संघ भारतात आला होता. त्यांच्याबरोबर अहमदाबादमधील सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये माझी निवड झाली आहे, हे निश्चित झाल्यानंतर माझे आई-बाबा पुण्याहून मोटारीने रात्रीचा प्रवास करत सकाळी स्टेडियमवर पोहोचले. ते पोहोचले त्यावेळी मी फलंदाजी करत होते. त्यावेळी केलेल्या ४२ धावा माझ्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाच्या होत्या. पदार्पणातील सामन्यात मी कोणतंही दडपण न घेता आत्मविश्वासानं संघासाठी उपयुक्त कामगिरी केली, याचाच मला अभिमान वाटला. योगायोग म्हणजे या सामन्यात भारतीय संघाचं नेतृत्व स्मृती मानधना करत होती. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील सामन्यांपाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय सामन्यातही मी पदार्पण केलं, ते स्मृतीच्याच नेतृत्वाखाली.प्रत्येक खेळाडूच्या मनाच्या कोपऱ्यात एखाद्या सामन्याची आठवण कोरलेली असते. तुझ्या दृष्टीनं आजपर्यंतची संस्मरणीय कामगिरी कोणती?तेजल हसबनीस : उदयोन्मुख खेळाडूंच्या आशियाई टी-२० अजिंक्यपद स्पर्धेतील अंतिम सामना हा माझ्या दृष्टीनं अतिशय संस्मरणीय आहे. या सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध खेळताना एक वेळ ४ बाद ४० अशी आमची दयनीय स्थिती होती. संघाला अडचणीतून सोडवण्याची, त्याचबरोबर एक आव्हानात्मक धावसंख्या रचण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली होती. त्याप्रमाणे संयमपूर्ण फलंदाजी करताना चेंडू सीमापार टोलवण्याची कोणतीही संधी वाया घालवायची नाही, असेच ठरवून मी मैदानावर उतरले होते. दुसऱ्या बाजूने कर्णधार राधा यादव माझ्या साथीला होती, त्यामुळे आम्ही ६९ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली. त्या स्पर्धेतील ती सर्वोत्तम भागीदारी होती. आमच्या दृष्टीनं आम्ही निर्धारित २० षटकांत सात बाद १३४ धावा अशी आव्हानात्मक धावसंख्या उभारू शकलो. तिथंच आमच्या विजयाचा पाया रचला गेला. आमचं उर्वरित काम आमच्या गोलंदाजांनी पूर्ण केलं आणि आम्ही ४६ धावांनी सामना जिंकला. नव्या वर्षाची सुरुवात आमच्या विजेतेपदानं झाली हादेखील एक आनंददायी क्षण होता..तुझ्यासाठी आदर्श खेळाडू कोणता आणि त्याच्याकडून तुला काय शिकायला मिळतं?तेजल हसबनीस : कोणता एक विशिष्ट खेळाडू माझ्यासाठी आदर्श नाही, कारण प्रत्येक खेळाडूकडून मला काहीना काहीतरी जीवनमूल्य शिकायला मिळतं. क्रिकेटच्या वेगवेगळ्या स्वरूपांमध्ये कसं खेळावं हे दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डिव्हिलियर्सकडून शिकलं पाहिजे. मर्यादित षटकांच्या सामन्यांमध्ये धावांचा पाऊस पाडणारा हा खेळाडू वेळप्रसंगी कसोटी सामना अनिर्णित ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारी संयमी फलंदाजीही करू शकतो. मैदानावर व मैदानाबाहेरही कसं चांगलं वर्तन ठेवायचं हे त्याच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. धावांचं लक्ष्य समोर असताना ते गाठण्यासाठी कशी आक्रमक शैली वापरायची याबाबत विराट कोहली माहीर आहे. जेव्हा जेव्हा तो थोड्या विश्रांतीनंतर पुन्हा भारतीय संघाकडून खेळतो, तेव्हा तेव्हा प्रत्येक वेळी त्याच्या शैलीमध्ये काहीतरी नावीन्य असतं. असं नावीन्य फारच कमी लोकांना दाखवता येतं. मेघ लॅनिंगचे दोन खेळाडूंच्या मधून चेंडू सीमापार करण्याचे कौशल्य खूपच कौतुकास्पद आहे. क्रिकेटखेरीज रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच हेदेखील माझे आवडतेखेळाडू आहेत. प्रौढ वयातही अव्वल दर्जाचं टेनिस कसं खेळावं याचा परिपाठ या खेळाडूंनी घालून दिला आहे. जगाच्या बास्केटबॉल इतिहासातील अजरामर खेळाडू कोबे ब्रायंट व मायकेल जॉर्डन यांची मैदानावरील आक्रमकता नेहमीच प्रेरणादायक असते. दोन्ही पाय कृत्रिम असताना माउंट एव्हरेस्ट हे सर्वोच्च शिखर सर करणाऱ्या मार्क इंग्लिशने खचून न जाता दिव्यांगत्वावर मात कशी करायची याचा आदर्श सर्वांसमोर ठेवला आहे..गतवर्षी भारतीय महिला संघानं एक दिवसीय सामन्यांच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत विजेतेपद पटकावलं. या संघाची राखीव खेळाडू म्हणून तुझी निवड झाली होती. त्याविषयी काय सांगशील?तेजल हसबनीस : भारतातच आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेमध्ये माझ्यासह चार खेळाडूंची राखीव खेळाडू म्हणून निवड करण्यात आली होती. मात्र आम्हाला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं स्थानिक राष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. भारतीय संघाचे सामने मुख्य शहरांमध्ये होते आणि आमचेही स्थानिक सामने मुख्य शहरांमध्येच होते, त्यामुळे वेळ पडली तर ऐनवेळीदेखील आम्ही भारतीय संघात दाखल होऊ शकत होतो. अर्थात मला स्थानिक राष्ट्रीय सामन्यांमध्ये खेळण्याचा फायदा झाला, कारण मी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्पर्धेत विजेतेपद मिळवून देऊ शकले आणि आंतरविभागीय स्पर्धेतही पश्चिम विभागाकडून खेळताना माझी कामगिरी विजेतेपदासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. भारतीय संघानं विश्वकरंडक जिंकला ही आमच्यासाठी प्रेरणादायकच कामगिरी आहे, कारण त्यामुळे महिला क्रिकेटला सुगीचे दिवस आले. भारताला विश्वकरंडक जिंकून देण्याचं माझं स्वप्न आहे आणि आशियाई स्पर्धेतील विजेतेपद हा त्याचा पायाच होता असे मी निश्चितपणे म्हणेन. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या वार्षिक करारबद्ध खेळाडूंमध्ये मला स्थान दिलं आहे, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. अखंड मेहनत, सातत्यपूर्ण कामगिरी, आत्मविश्वास, शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्ती यांच्या जोरावर मी भारताला क्रिकेटच्या शिखरावर पोहोचवेन अशी मला खात्री आहे.मिलिंद ढमढेरे पुणेस्थित क्रीडा पत्रकार व मानद व्याख्याते आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.