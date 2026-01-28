Premium|Television Media: टीव्हीच्या शतकपूर्तीचा प्रवास: 'इडियट बॉक्स' ते डिजिटल युगातील आव्हाने

जॉन लोगी बेअर्ड या ग्लास्गो विद्यापीठात शिकलेल्या स्कॉटिश शास्त्रज्ञाने संपूर्ण जग व्यापून टाकणाऱ्या, ‘इडियट बॉक्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टेलिव्हिजनचा शोध लावला. १९२४मध्ये प्रायोगिक अवस्थेत असलेले हे उपकरण २६ जानेवारी, १९२६ रोजी रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ लंडन येथे मोठ्या दिमाखात विराजमान झाले आणि पहिले लोकप्रसारण तेथील नागरिकांनी ‘याची देही याची डोळा’ पाहिले. या घटनेला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना या जादुई पेटीच्या वाटचालीचा, प्रवासाचा, प्रेक्षक घडवण्याच्या त्याच्या क्षमतेचा हा धावता आलेख....रेडिओ आला तेव्हा वृत्तपत्रांचे काय होणार अशी काळजी व्यक्त झाली. टीव्ही आला तेव्हा रेडिओ आता संपला असे लोक म्हणू लागले. नवमाध्यमे आली, मोबाईल आला आणि आता टीव्हीला भवितव्य नाही अशी चर्चा सुरू झाली. पण यातील कोणतेच तर्क आणि अंदाज तंतोतंत खरे ठरले नाहीत. थोडा परिणाम झाला, तरी ही सर्व माध्यमे आपापल्या सामर्थ्यानिशी जनमानसात रुजली, फुलली. शतकी खेळी केलेल्या टीव्हीचेच पाहा ना. २०२४-२०२५ या वर्षात टीव्ही माध्यमाने ६७ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करून डिजिटल युगात माध्यमांच्या स्पर्धेत आपले महत्त्व टिकवून ठेवले आहे. पण ही परिस्थिती अशीच राहील असे सांगता येत नाही. त्यामुळे या माध्यमाला आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर मोठ्या प्रमाणात सर्जनशील कल्पना वापरून, प्रेक्षकांच्या बदलत्या आशा-अपेक्षांचा सन्मान करत, काही प्रसंगी त्यांचे प्रबोधन करत, अंतर्मुख होऊन एक नवे प्रारूप, एक नवी चौकट निर्माण करावी लागेल. पण एक मात्र नक्की, की हे माध्यम गेली १०० वर्षे जगभरात आपला ठसा उमटवत मोठ्या डौलात कालक्रमण करत आहे..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.सन १९२६मध्ये सार्वजनिक प्रसारण यशस्वीरित्या केल्यानंतर पुढच्या १० वर्षांत ब्रिटनमध्ये बीबीसीच्या (१९३६) रूपाने टीव्ही इंग्लंडमध्ये स्थिरावला. १९२८मध्ये अमेरिकेत दाखल झाला. फ्रान्स (१९३१), ऑस्ट्रेलिया (१९३४ ), जर्मनी (१९३५), रशिया (१९३८) आणि जपान (१९३९) असे करत या छोट्या पडद्याने हळूहळू सगळे जग व्यापून टाकले. जागतिक स्तरावर बीबीसी वाहिनीचे सखोल आणि समतोल वृत्तांकन, माहितीपट, एनएचकेजपान टीव्हीचे मुलांचे कार्यक्रम, अमेरिकेतील सेसमे स्ट्रीट हा शैक्षणिक कार्यक्रम, ओपरा विन्फ्रेचा मुलाखतींचा कार्यक्रम यांनी आपला खास ठसा उमटवला.आपल्याकडे १५ सप्टेंबर १९५९ यादिवशी टीव्हीने वाजतगाजत प्रवेश केला. हे प्रायोगिक लोकप्रसारण करून, हळूहळू प्रगती करत १९६५मध्ये दिल्ली दूरदर्शन या माध्यमातून तो भारतात स्थिरावला. पुढच्या १० वर्षांत म्हणजे १९७५पर्यंत देशातील प्रमुख शहरातील प्रेक्षकांना मनोरंजन करणारा एक नवा सवंगडी मिळाला होता. मग त्याचे बारसे होऊन भारत सरकारचा हा टीव्ही लोकमानसात दूरदर्शन या नावाने ओळखला जाऊ लागला..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; दूरदर्शनच्या सुवर्णकाळातील गजरा, नाटक, फुल खिले है गुलशन गुलशन, आरोही, प्रतिभा आणि प्रतिमा या दूरदर्शनने तयार केलेल्या कार्यक्रमांची लोकप्रियता आपण अनुभवली आहे. खासगी संस्थांनी तयार केलेल्या रामायण आणि महाभारत या मालिका कोट्यवधी प्रेक्षकांना खिळवून ठेवत होत्या. चित्रपट, छायागीत हे फिल्मी कार्यक्रम, तर बुनियाद, हम लोग, मालगुडी डेज, वागले की दुनिया या मालिका प्रेक्षकांच्या गळ्यातल्या ताईत झाल्या. दूरदर्शनच्या बातम्यांनीही प्रतिष्ठा मिळवली. दृश्य घटकांची उणीव असूनही विश्वासार्हता या निकषावर त्या आजही पाहिल्या जातात. १९७५मध्ये साइट (सॅटेलाईट टेलिव्हिजन इन्स्ट्रक्शनल एक्सपेरिमेंट) या नावाचा शैक्षणिक दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील क्रांतिकारक प्रकल्प आपल्याकडे सुरू झाला. उपग्रहाची मदत घेऊन शैक्षणिक कार्यक्रम, ही एक अनोखी सुविधा आपल्याला प्राप्त झाली. पण सरकारने ज्या प्रमाणात याचा उपयोग करून घ्यायला हवा त्या प्रमाणात तो करून घेतला नाही..मुळात टीव्हीचा म्हणून एक प्रेक्षक घडवायचा असतो. नाटक, सिनेमा यापेक्षा हे वेगळे माध्यम आहे, त्यामुळे यासाठी लागणारी साक्षरता भिन्न प्रकारची आहे ही जाणीव फारशी नसल्यामुळे कार्यक्रमनिर्मिती ही 'स्वांत सुखाय' या प्रकारची झाली. प्रेक्षकांना नेमके काय हवे आहे, काय द्यायला पाहिजे, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास न केल्यामुळे उद्दिष्टकेंद्रित कार्यक्रम फारसे निर्माण होऊ शकले नाहीत. प्रेक्षकांनाही किती वेळ कार्यक्रम पाहायचा, तो कसा निवडायचा याचे काही संकेत आहेत हे भान न दाखवल्यामुळे पुढ्यात येईल ते पाहणे एवढीच मूढ क्रिया बहुसंख्य प्रेक्षक करताना दिसले. नीट नियोजन करून कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला, तर ते एक अतिशय उपयुक्त साधन होऊ शकते, इथपर्यंत आपण कधी आपल्या अभिरुचीची झेप दाखवलीच नाही. त्यामुळे डोळ्याने चघळायचे च्युइंगम या अवस्थेला हे माध्यम आपण नेले. दृश्य साक्षरतेचे पुरेसे संस्कार न झाल्यामुळे रील आणि शॉर्ट्सच्या जोखडात आपण अधिक अधिक अडकत जात आहोत आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण आता भोगत आहोत. ही सगळी प्रक्रिया सुरू झाली १९९२च्या खासगीकरणानंतर आलेल्या वाहिन्यांच्या आगमनानंतर विविध थाटाच्या आणि घाटाच्या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांना नेमके काय निवडायचे असे होऊन गेले. सीएनएन या अमेरिकी वृत्तवाहिनीने तर गल्फ युद्ध आपल्या दिवाणखान्यात आणले.. जागतिक घडामोडी क्षणार्धात पडद्यावर साकार होऊ लागल्या, पण त्याचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या शहाणपणाची पेरणी मात्र आपल्याकडे फारशी झाली नाही. शेकडो वाहिन्यांचे पर्याय घेऊन टीव्ही दिवसेंदिवस सशक्त होत होता. आर्थिक उलाढाल करत होता. तंत्रज्ञानाचे नवे आविष्कार अंगीकारून एकीकडे आधुनिक होत होता, तर दुसरीकडे प्रेक्षक अभिरुचीपासून दूर जात होता. सासू-सुनेच्या बेगडी भांडणाची कधी न संपणारी मालिका बघत, रवंथ करत गुजराण करत होता. हे सुरू असताना पुन्हा एक नवी सुविधा तंत्रज्ञांनी आपल्यासाठी आणली आणि ती म्हणजे मोबाईल व इंटरनेट माध्यमांतून उपलब्ध होणारे लाखो कार्यक्रमांचे पर्याय. यामुळे केवळ टीव्ही पाहणारे प्रेक्षक या नव्या साधनाकडे वळले, ओटीटी 