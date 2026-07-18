Premium|Terrace Garden : टेरेसवर नक्की लावा या औषधी वनस्पती; आरोग्य राहील उत्तम

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीटेरेसवर असायलाच हवी, अशी एक औषधी वनस्पती म्हणजे पुदिना. पाचक आणि वातशामक गुणांसाठी पुदिना ही वनस्पती ओळखली जाते. पोटातील गॅस कमी करणे आणि शरीराला थंडावा देणे या गुणधर्मांमुळे पुदिना नेहमी वापरला जातो.आजीबाईच्या बटव्यातील बरीचशी औषधी झाडे गच्चीवर लावणे फारसे अवघड नाही. गच्चीवरच या झाडेअसतील, तर आरोग्याच्या छोट्या-छोट्या तक्रारींसाठी याचा वापर होऊ शकतो. किंबहुना, मुळात तब्येत बिघडूच नये, म्हणून आहारात या वनस्पतींचा नित्य वापर ठेवणे शक्य होते.तुळस शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, सर्दी व खोकल्यापासून आराम देण्यासाठी तसेच शरीरातील जळजळ कमी करण्यासाठी तुळस मदत करते. तुळशीमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स उपलब्ध असतात. तुळशीच्या पानांचा उपयोग हृदयरोग, मधुमेह व हृदयाचे आजार रोखण्यासाठी केला जाऊ शकतो. पचन सुधारणे, तणाव कमी करणे व तोंडाचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठीदेखील तुळशीचा उपयोग होतो. शिवाय, तुळशीमध्ये कीटक व डास दूर ठेवण्याचे गुणधर्म असतात. मध्यम आकाराच्या एका कुंडीत तुळशीची दोन रोपे लावावीत. तुळशीच्या झाडाला जास्त पाणी लागत नाही. एकदा रोप चांगले वाढू लागले, की बिया पडून नवीन रोपे येत राहतात. मंजिऱ्या खुडल्या, तर आणखीन फुटवे येऊन तुळशीचा भरगच्च डेरा होतो. तुळशीचे कृष्ण तुळस, राम तुळस, कापूर तुळस असे भारतीय प्रकार आहेत आणि स्वीट बेसिल, थाई बेसिल, लेमन बेसिल असे इतर अनेक प्रकार आहेत.कढीपत्तारोजच्या फोडणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कढीपत्त्यात गुणकारी औषधी गुणधर्म असतात. सकाळी रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारते, मधुमेह नियंत्रणात राहतो आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. कढीपत्त्याची पेस्ट नारळाच्या तेलात उकळून लावल्यास केस गळणे थांबते आणि केसांची वाढ चांगली होते. या पानांमध्ये भरपूर व्हिटॅमिन ए असल्यामुळे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला जरा मोठ्या आकाराच्या कुंडीत याचे रोप लावावे. चांगले लागू झाले, की बेतानेच पाणी द्यावे. मग वर्षभर वाढल्यानंतर त्याची छाटणी करता येते. लागतील तशी एक-एक पाने काढण्याऐवजी देठासह पाने काढावीत. फक्त पाने खेचून काढल्यास उघडे राहिलेले देठ वाळू लागतात. दर महिन्याला जुने आंबट दही पाण्यात व्यवस्थित मिसळून कुंडीत घालावे..Premium|Terrace Gardening : टेरेस गार्डनिंगमध्ये कांदा, लसूण, गाजर, बीट, अळूचे कंद; कमी जागेत कंदभाज्यांची सेंद्रिय शेती.कोरफडफारशी देखभाल न करता वाढवता येणारी औषधी वनस्पती म्हणजे कोरफड. कोरफडीमध्ये असलेल्या अँटिऑक्सिडंट्समुळे दाहविरोधी आणि अँटिबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे जखमा भरून येण्यासाठी तसेच त्वचेचे विकार कमी करण्यासाठी, पचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी व शरीरातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी कोरफडीचा उपयोग होतो. कोरफडीमध्ये अनेक जीवनसत्त्वे, खनिजे, एन्झाइम्स, सॅलीसिलिक ॲसिड व अमिनो ॲसिड भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असतात. मॉइस्चरायझिंगसाठी, त्वचेवरील जखमा व भाजलेल्या त्वचेला शांत करण्यासाठी तसेच केसाच्या आरोग्यासाठी कोरफडीचा वापर पूर्वापार होत आला आहे.कोरफडीची अभिवृद्धी फुटव्या-मुनव्यांपासून करतात. कोरफड लावताना तीन ते चार महिन्यांचे सकस रोप वापरावे. कोरफडीच्या रोपांना भरपूर सूर्यप्रकाश लागतो. काही व्यक्तींना कोरफडीची अॅलर्जी असण्याची शक्यता असल्याने काळजी घ्यावी. शरीरातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी कोरफडीचा उपयोग करत असाल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.पुदिनाटेरेसवर असायलाच हवी, अशी आणखी एक औषधी वनस्पती म्हणजे पुदिना. पाचक आणि वातशामक गुणांसाठी पुदिना ही वनस्पती ओळखली जाते. पोटातील गॅस कमी करणे आणि शरीराला थंडावा देणे या गुणधर्मांमुळे पुदिना वापरला जातो. पुदिन्याच्या पाच ते दहा सेंटिमीटर लांब आणि जाडसर फांद्या फेब्रुवारी ते एप्रिलदरम्यान भुसभुशीत मातीत लावाव्यात. एका कुंडीमध्ये तीन ते चार फांद्या लावाव्यात.रोझमेरीरोझमेरी सुगंधी वनस्पती आहे. रोझमेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असल्यामुळे या वनस्पतीचा उपयोग स्मरणशक्ती सुधारण्यासाठी, पचनास मदत करण्यासाठी, आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच केसांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी केला जातो. याशिवाय रोझमेरीचा वापर सूप, सॅलड व माशांमध्ये चवीसाठी केला जातो. त्याचप्रमाणे साबण, एअर फ्रेशनर व परफ्यूम तयार करण्यासाठीदेखील केला जातो. याचे रोप नर्सरीमधून आणून, टेराकोटा कुंडीमध्ये चांगला निचरा होणारी व वाळूमिश्रित माती वापरून लावावे. या कुंडीला भरपूर सूर्यप्रकाश मिळेल, अशी जागा निवडावी..अडुळसाश्वसन विकार, सर्दी, खोकला व दम्यासाठी अत्यंत गुणकारी अशी अडुळसा वनस्पती टेरेसवर लावायला हवी. आयुर्वेदिक औषधांमध्ये अडुळशाच्या पानांचा, फुलांचा, मुळांचा व खोडाचा वापर केला जातो. सूज कमी करण्यासाठी व रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठीसुद्धा याचा उपयोग केला जातो. दमा, ब्राँकायटिस आणि सीओपीडी यांसारख्या श्वसनविकारांवर अडुळसा प्रभावी आहे. अडुळशाची पाने, आले, तुळशीची पाने, गूळ, मिरी या सगळ्यांचा पाण्यात उकळून केलेला काढा सर्दी, खोकला, कफ यांवर प्रभावी आहे.अडुळसा दोन-तीन मीटर उंच वाढणारे झुडूप आहे. त्यामुळे गच्चीवर याच्या लागवडीसाठी शक्यतो मोठी कुंडी वापरावी. लागवड छाट कलमापासून केली जाते. या झाडावर रोग किंवा किडीचा फारसा प्रादुर्भाव होत नाही. तिसऱ्या महिन्यापासून पाने काढण्यासाठी योग्य समजली जातात. पानांची पावडर करून ठेवायची असेल, तर छाटणी केल्यानंतर पाने, फुले, फांद्या सावलीत पूर्णपणे वाळवून मग पावडर करावी.गवती चहाअजून एक महत्त्वाची आणि उपयुक्त अशी सुवासिक व औषधी वनस्पती म्हणजे गवती चहा. गवती चहाचा वापर पोटदुखी, सर्दी, खोकला व डोकेदुखी यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळण्यासाठी केला जातो. गवती चहात असणारे अँटिऑक्सिडंट घटक आपल्या पोटाचे पचन सुधारण्यास मदत करतात. रोजच्या चहामध्ये गवती चहाची पाने वापरल्यास सर्दी, खोकला, घशाच्या समस्या आणि डोकेदुखी कमी होण्यास मदत होते.गवती चहासाठी मोठी प्लॅस्टिकची किंवा मातीची कुंडी वापरावी. चांगली निचरा होणारी आणि भुसभुशीत माती भरून रोपे किंवा कंद कुंडीच्या मध्यभागी लावावेत. गवती चहाच्या रोपांना भरपूर सूर्यप्रकाश असणे गरजेचे आहे, नाहीतर पाने पिवळी पडतात.नागवेल (विडा/ खाऊचे पान)याचा वेल गच्चीत जिथे बराच वेळ सावली असते, अशा कोपऱ्यात भिंतीवर किंवा जाळीवर जरूर चढवावा. या पानात असणाऱ्या अँटिऑक्सिडंट्स आणि यूजेनॉलसारख्या आवश्यक तेलांमुळे या पानांचा वापर सूज कमी करण्यासाठी, गॅस कमी करण्यासाठी आणि तोंडाच्या दुर्गंधीच्या समस्येसाठी केला जातो. हा वेल आपल्या घरी भरपूर वाढवून रोज दोन-तीन पाने खाणे सहज सोपे आहे.याशिवाय शतावरी, स्टीव्हिया, ब्राह्मी, दगडीपाला, भृंगराज (माका), आले इत्यादी औषधी वनस्पती लावण्यास सोप्या आहेत. या सर्वांसाठी छोट्या ते मध्यम आकाराच्या कुंड्या किंवा ग्रो-बॅग्ज चालतात आणि फारशी देखभालही करावी लागत नाही. आपल्याला जमतील त्या वनस्पती गच्चीत जरूर लावाव्यात आणि त्यांचा वापर आहारात नेमाने सुरू करावा.लेखिका व लेखक प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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