Premium|Climate change & carbon cycle : पृथ्वीला थंड ठेवणारे नैसर्गिक 'थर्मोस्टॅट' तुम्हाला माहीत आहे का? कार्बन चक्र बिघडले तर मानवी अस्तित्वाचे काय होईल?

डॉ. गुरूदास नूलकरकार्बन चक्रामुळे माती सुपीक राहते, महासागरीय आम्लता नियंत्रित होते आणि ऑक्सिजन चक्र शक्य होते. वनस्पती, समुद्र आणि पाणथळ प्रदेश यांना नैसर्गिकरित्या सशक्त ठेवणे हा पृथ्वीला थंड ठेवण्याचा नैसर्गिक मार्ग आहे. आपण या नैसर्गिक स्रोतांचे रक्षण केले, तरच आपण हवामान बदलाच्या संकटावर मात करू शकू. त्यामुळे कार्बन चक्र हे पृथ्वीचे 'थर्मोस्टॅट' आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे मानवी अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहे. जागतिक पातळीवर होणारे कार्बन डायऑक्साइड आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे जागतिक तापमानवाढी महत्त्वाचे कारण आहे. तापमानवाढ रोखायची, तर हे उत्सर्जन कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे तज्ज्ञ गेली अनेक वर्षे सांगत आहेत. या कार्बनचे शोषण पृथ्वीवरील काही नैसर्गिक घटक सातत्याने करीत असतात. पृथ्वीचे वातावरण संतुलित ठेवण्यासाठी कार्बनचे शोषण ही निसर्गाची अत्यंत महत्त्वाची सेवा आहे. वनस्पती, जंगले, समुद्र आणि पाणथळ जागा नैसर्गिकरित्या वातावरणातील कार्बन शोषून घेतात आणि पृथ्वीचे तापमान संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. त्यांना 'कार्बन सिंक्स' म्हणतात.वनस्पती ज्या प्रक्रियेद्वारे स्वतःचे अन्न तयार करतात, त्याला मराठीत 'प्रकाशसंश्लेषण' आणि इंग्रजीमध्ये 'फोटोसिंथेसिस' म्हणतात, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. प्रकाशसंश्लेषण ही वनस्पतीजगतातील सर्वात मूलभूत जैवरासायनिक प्रक्रिया आहे. हिरव्या वनस्पती आणि शैवाल यांच्यामध्ये हरितद्रव्य म्हणजे क्लोरोफिल असते. हे सजीव सूर्यप्रकाशातील ऊर्जेचा वापर करून कार्बन डायऑक्साइड वातावरणातून शोषून घेतात आणि जमिनीतून पाणी घेऊन त्यावर प्रक्रिया करतात. यातून ग्लुकोज म्हणजे साखरेसारखे कार्बोहायड्रेट तयार करतात. हे त्या वनस्पतींचे अन्न असते आणि यातूनच त्यांची वाढ होत जाते. प्रकाशसंश्लेषण या प्रक्रियेतून एक उपघटक बाहेर पडतो, तो म्हणजे प्राणवायू किंवा ऑक्सिजन. म्हणजे वनस्पती एकीकडे स्वतःसाठी आणि इतर सजीवांसाठी अन्न तयार करतात, आणि दुसरीकडे प्राणवायूनिर्मितीही होते. त्यामुळे प्रकाशसंश्लेषण ही प्रक्रिया पृथ्वीवरील वनस्पतीएतर सर्व सजीवांची आधारस्तंभ आहे. वातावरणातील सुमारे ७० टक्के ऑक्सिजन यातूनच मिळतो. उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.जलवायू चक्रातील बदलामुळे कार्बन डायऑक्साइड वाढल्याने प्रकाशसंश्लेषणाचा वेग वाढू शकतो, पण दुष्काळ व तापमानवाढीमुळे उत्पादकता घसरते. मानवी अर्थव्यवस्थेसाठी (शेती, जैवइंधन) हे महत्त्वाचे आहे. शाश्वत शेतीसाठी प्रकाशसंश्लेषण समजून घेणे आवश्यक आहे.या प्रक्रियेत वनस्पती कार्बन डायऑक्साइडमधील 'कार्बन' स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात. हा कार्बन वनस्पतींच्या खोडांत, फांद्यांमध्ये, पानांमध्ये आणि मुळांमध्ये पिष्टमय पदार्थांच्या स्वरूपात साठवला जातो. जोपर्यंत झाड जिवंत आहे, तोपर्यंत हा कार्बन त्या जैविक मालात बंदिस्त राहतो. वनस्पती मेल्यानंतर ती कुजायला सुरुवात होते आणि हळूहळू हा कार्बन पुन्हा वातावरणात सोडला जातो.प्रकाश संश्लेषणातून कार्बनचे शोषण आणि अन्नाची निर्मिती हा नैसर्गिक कार्बन चक्राचा भाग आहे. पृथ्वीवरील जीवन आणि हवामानासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे नैसर्गिक चक्र आहे. वातावरण, महासागर, जमीन, वनस्पती आणि सजीवांमधून कार्बनच्या रेणूंची सतत देवाणघेवाण चालू असते. यामुळेच वातावरण संतुलित राहते. प्रत्येक सजीवात असलेली प्रथिने, कार्बोहायड्रेट्स आणि डीएनए याचा कार्बन हा रचना घटक आहे. प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे कार्बन डायऑक्साइडचे ग्लुकोज तयार होते, त्यापासून प्राण्यांसाठी अन्न उपलब्ध होते, प्राण्यांच्या श्वसनातून आणि मृत्यू झाल्यावर विघटनामुळे कार्बन परत वातावरणात मिसळतो. पृथ्वीवरील अन्नसाखळी हे चक्र चालवते आणि जैवविविधतेतून ते जपले जाते.कार्बन चक्रामुळे माती सुपीक राहते, महासागरीय आम्लता नियंत्रित होते आणि ऑक्सिजन चक्र शक्य होते. वनस्पती, समुद्र आणि पाणथळ प्रदेश यांना नैसर्गिकरित्या सशक्त ठेवणे हा पृथ्वीला थंड ठेवण्याचा नैसर्गिक मार्ग आहे. प्रकाशसंश्लेषणासारख्या साध्या पण प्रभावी प्रक्रियेतून निसर्ग आपल्याला जीवदान देत असतो. जर आपण या नैसर्गिक स्रोतांचे रक्षण केले, तरच आपण हवामान बदलाच्या संकटावर मात करू शकू. त्यामुळे कार्बन चक्र हे पृथ्वीचे 'थर्मोस्टॅट' आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे मानवी अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहे..डॉ. गुरूदास नूलकर पुणेस्थित गोखले राज्यशास्र आणि अर्थशास्र संस्थेच्या शाश्वत विकास केंद्राचे संचालक व पुणे इंटरनॅशल सेंटरमध्ये सीनियर फेलो आणि इकॉलॉजिकल सोसायटीचे विश्वस्त आहेत पृथ्वीची नैसर्गिक 'कार्बन सिंक्स'जंगले - जंगले ही पृथ्वीवरील मोठी 'कार्बन सिंक्स' आहेत. झाडे जितकी मोठी आणि जुनी, तितका जास्त कार्बन त्यांच्यात साठवलेला असतो. जंगलातील कार्बनसाठा मुख्यतः दोन प्रकारांचा असतो - एक, जमिनीच्या वरचा साठा आणि दोन, मातीतील साठा. जमिनीच्या वरचा साठा म्हणजे झाडे किंवा जंगले. झाडांच्या लाकडामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कार्बन असतो. ॲमेझॉनसारख्या जगातील विषुववृत्तीय पर्जन्यवनांमध्ये दरवर्षी अब्जावधी टन कार्बन शोषला जाऊन त्याचा साठा केला जातो. केवळ वनस्पतीच नव्हे, तर जंगलातील मातीदेखील कार्बन साठवते. झाडांची पडलेली पाने आणि फांद्या जेव्हा जमिनीत कुजतात, तेव्हा त्यातील कार्बन मातीचा भाग होतो. याला 'सेंद्रिय कार्बन' म्हणतात, ज्यामुळे मातीची सुपीकताही वाढते.समुद्र - पृथ्वीवरील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कार्बन समुद्राद्वारे शोषला जातो, आणि हे सहज दिसून येत नाही. हा साठा मुख्यतः तीन प्रकारे 