Premium|Social Media Misinformation In India : ‘समाज माध्यमां’चे हरवलेले भान...

संपादकीय मोबाईल फोनच्या छोट्या पडद्यावर (स्क्रीन) काय पाहावे आणि काय पाहू नये याबद्दलच्या चर्चा आणि त्यासंबंधीचे संकेत याबद्दल आता इतके बोलून आणि लिहून झालेय, की त्याविषयी कुणी काही सांगायला गेल्यास त्याला गृहीत न धरण्याचीच बाब सर्वमान्य झाली आहे. प्रत्येकजण याबाबतीत आपल्याला हवे तसे वागत असतो. लहान मुलांना मोबाईलपासून लांब ठेवा, हे सगळेच सांगतात, मात्र आपला वेळ जाऊ नये म्हणून आई-वडीलच आपला मोबाईल अनेकदा मुलांच्या हातात देऊन गोंधळ निर्माण करतात. आता ही मोठी माणसेच समाज माध्यमांच्या बाबतीत लहान मुलांसारखी वागत आहेत. मोबाईलच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर व्यक्त होणे हाच आता अभिव्यक्तीचा मार्ग असल्याची अनेकांची समजून आहे. घरच्यांबरोबर सहलीला गेलो, येथपासून ऑफिसमध्ये काय घडले याबद्दल सगळ्या गोष्टी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, एक्स यांसारख्या सोशल साइट्सवर पोस्ट करणे हे अगदी आवश्यक काम मानणारे अनेकजण समाजात आहेत. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे ही माध्यमे वेगाने घराघरांत, अर्थात प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताच्या बोटावर विराजमान झाली आहेत. आपले ऐकून घेणारे कोणी नाही या भावनेतूनच ही माध्यमे अनेकांना आपल्या मनातले व्यक्त करण्यासाठी हवीहवीशी वाटू लागली आणि मग त्यावरचे लाइक्स, कॉमेंट्स आणि अन्य बाबी खूपच महत्त्वाच्या वाटू लागल्या. व्ह्यू आणि लाइक्स जिव्हाळ्याच्या वाटायला लागल्यावर अनेकांचा मूड आणि वागण्याचा प्रकार त्यावर ठरायला लागला..समाज माध्यमांचा वाढता वापर आणि त्याच्या सुटलेल्या भानाची लख्ख जाणीव पुन्हा एकदा झाली, ती ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दलच्या चुकीच्या वृत्तामुळे. धर्मेंद्र आजारी होते, त्यांची शारीरिक स्थिती बिघडत चालली होती हे सगळ्यांना गेल्या काही दिवसांपासून कळत होते, मात्र अचानक ते गेल्याची बातमी कुणीतरी फेसबुक किंवा तत्सम सोशल साइटवर टाकली आणि देशभर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. आदरांजली वाहण्याची सगळ्यांना इतकी घाई झाली, की ही बातमी खरी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी आणि त्यानंतरच आपली प्रतिक्रिया द्यावी इतका साधा विवेक पाळला गेला नाही. काही वाहिन्यांनी ही बातमी देऊन गोंधळ आणखीनच वाढवला. कुणा एकाचे निधन असंवेदनशीलतेने सांगितले जावे हे फार धक्कादायक होतेच, त्याचबरोबर समाज म्हणून आपण कुठल्या स्तरावर जात आहोत, याचे आत्मपरीक्षण करायला लावणारी घटना म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल..समाज माध्यमांवरील पोस्ट्स काहीवेळा अत्यंत उपकारक असतात. एखाद्या व्यक्तीचा शोध लावण्यासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीबाबत समजाला जागरूक करण्यासाठी याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने करता येतो, हे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाले. मात्र या घटना हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच आहेत. त्याच्या गैरवापराची उदाहरणे आणि लोकांचे विवेकहीन वर्तन ठळकपणे जाणवावे अशा घटना मात्र सतत घडतच असतात. समाजमाध्यमांचा वापर करताना त्या वापर करणाऱ्या मंडळीचा एखादा समूह बनवून व्यापार किंवा शिक्षणासाठी त्याचा वापर करणारे लोक कमी नाहीत. मात्र एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा सामाजिक संघटनेचे सदस्य बनून एखाद्याला ट्रोल करणे किंवा एखाद्याची प्रचंड बदनामी करण्यासाठी या माध्यमांचा वापर इतका सर्रास केला जातो, की ही माध्यमे यासाठीच आहेत की काय असे वाटावे..खरेतर यासंबंधीचे कायदे आणि नियम अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि त्याचबरोबर कडक आहेत. त्याचा नेटका वापर झाला आणि त्यातल्या कुणी त्याचा टोकापर्यंत जाऊन पाठपुरावा केल्यास एखादी व्यक्ती आयुष्यातून उठेल! पण कुणीच याचा विचार करताना दिसत नाही. धर्मेंद्रच्या प्रकरणात इतका अतिरेक झाला, की काहीजण माझीच बातमी बरोबर आहे, तुम्ही सांगत आहात ते चूक आहे असे सांगू लागले. त्याचबरोबर दुसरा एक अभिनेता आपल्या गुणाचे वर्णन करताना अतिशयोक्ती करत असतो, त्याची टिंगल करणाऱ्या पोस्ट इतक्या लगेच पडल्या की 'अरे आवरा या पोस्ट्स' असे म्हणायची वेळ आली..समाज म्हणून आपण एकाचवेळी संवेदनशील आणि वेड्यासारखे वागतो, की याची संगती कशी लावायची असे या समाज माध्यमांवरच्या पोस्ट्स बघून वाटते. आपल्या हाती आलेले हे शस्त्र दुधारी आहे हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवले पाहिजे. कुठलीही गोष्ट फॉरवर्ड करताना ती कितपत योग्य आहे आणि माझ्या कुटुंबाबाबत असे बोलणे किंवा आक्षेप मी खपवून घेईन का, असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःच्या मनाला विचारलाच पाहिजे. असे झाल्यासच समाज माध्यमांत सुरू असलेला सावळा गोंधळ थांबू शकेल..