Premium|Digital Fence and Relationships : तंत्रज्ञानाच्या 'महाजालात' अडकलेला मानवी जीव; घराघरांत निर्माण झालेली ही 'चिरशांतता' नेमकी काय सुचवतेय?

डॉ. हेमंत बा. अय्यालेक कधीच ढुंकूनही पाहत नाही घरच्यांकडे हातातील खेळण्यातून बाहेर येऊन. तिच्या आईलाही कधी नाही वाटत तिच्या खेळण्यात पाहावे डोकावून. माझ्या हातातल्या खेळण्यातच लेकीचा एक संदेश - ‘डॅडा, वॉन्टेड थाउजण्ड बक्स!’ मी विचारू शकतो तिला ‘का गं?’ पण नाही विचारत! कुंपणातील मला छोटीशी वाटणारी भिंत मोठी होण्याच्या भीतीने! तसं मलाही हवंच असतं लेकीकडून खेळण्यातनंच आलेलं ‘थॅंक्यू!’ मला अजूनही भिंतीपल्याड जाता येतं असा दिलासा देत जातं हे ‘थॅंक्यू’... मला आणि माझ्यासारख्या कुंपणातील अब्जादी बापांना... चलन महाजालात अडकल्यापासून! कधीतरी रचलं गेलेलं हे ब्रह्मांडाजोगं वाढत जाणारं दूरदूरपर्यंतचं कुंपण... त्यात एक लहान भिंत, लेकीत नि माझ्यात! आणि आत्ताच नवे दगड लागू लागलेत या नव्या भिंतीला, माझ्या नि पोरामधल्या. सहचारिणी आणि माझ्यातली भिंत तर आता बाहेरच्या कुंपणाएवढीच दूर म्हणावी! कुंपण खूप खूप दूर... किती दूर? माहीत नाही! ओलांडणार म्हणता कुंपण? शक्य नाही! काटेरी विचारताय का कुंपण? अंहं! कुंपणात दिसणारे काटे नाहीतच मुळी! औषध नसलेल्या भयाण विषाचं; सर्वांनाच हवं हवं असलेलं बीज. अत्यंत आवश्यक आणि उपयुक्त. खरंच ते विष का हो? मग हातातलं मोबाईलनामक खेळणं वरदान की शाप? विचारतातच का? आजकाल खेळणीच देतात दाखले... जन्माचे... वाहनावर पळण्याचे... लाल वस्त्यांत कुणाही सोबत झोपून खेळण्यातील चित्रांसमोर नग्न नग्न लोळण्याचे! निळ्या दातांना परवानगी देऊन रात्र पहाटेपर्यंत जागायचे! अन् दाखले शेवटी मरणाचेही... याला काय म्हणावे? कुंपण ओलांडता येत नाही सहज. पाहावं वाटलं तरी पाहावत नाही कुंपणाबाहेर. कारण घराबाहेर पडल्यानंतरही कुंपणातीलच लोकं! पाणी बाहेर जाऊ नये म्हणून टाकीतल्या पाण्याला गच्च मारलेली बुचं. पण इथं बूच कानाला. दर एकाच्या कानाला वेगवेगळ्या आकारांची आणि प्रकारांची बुचं. बाहेरचं काहीच म्हणजे काहीच आत न येवो, यासाठी!ते म्हणतात, ''नाही हो! फक्त आतलंच तेवढं ऐकण्यासाठी!'' लेक म्हणत नाही खरी, पण मी जाणतो, ''तुझ्या कानातली बुचं आत येणारं थेंबभरही बाहेर न जाण्यासाठीच!'' तिचा नो रिस्पॉन्स! बुचीचा संबंध फक्त आणि फक्त पेअर्ड डिव्हाइसशी. बाकी सर्वत्र सायलेन्स... अगाध या कुंपणात जडलेली ही चिरशांतता अन् शिरशांततेसाठीही औषध परत कुंपणच! कुंपणातीलच कुणी एकानं एकही स्वर न चुकवता यंत्रवत गायलेलं गाणं.कुंपणातील खेळच तोडण्याचाच पुरा. ज्याची त्याची रंगीबेरंगी छोटी छोटी चौकोनी बेटं! त्यावर सगळं सगळं विकत घेता येतं! सगळं सगळं वगडवताही येतं! सगळं काही जाणता येतं! कुठचंही काहीही पाहता येतं! हिशेब मांडता येतात, चेहरे उजळवता येतात, गुंतवणूक करता येते, सतत गुंतून राहता येतं, कुणाच्याही चेहऱ्यांवर शेऱ्यांचे मारे पुन्हा पुन्हा थुंकता येतात; फक्त या बेटांवर बोटांच्या हालचाली करून!अरे हेच तर असतं ना वरदान! ॲप डाऊनलोड व्हायचा अवधी...! मोजला आणि विकला जातोय सेकंदांच्या हिशोबानं आणि युगायुगांतून चाललेल्या सर्व नात्यांवर, संबंधांवर, कुटुंबांवर भारी पडतो हा कधीच न हाती लागणारा डॅटा! पण कुणीच बोलत नाही कुंपणाबद्दल. हं! फक्त लहानांना दूर ठेवलं जातं कुंपणापासून, कुंपणातील खेळण्यांपासून आणि तेवढेच कारण मिळते त्यांनाही बापाशी जन्मोजन्मीचे वैर्य घेण्यासाठी खास! त्यांचेही बरोबरच म्हणा. लहानांच्या हातात वह्या, पुस्तकं देऊन त्यांची खेळणी महाग करून मोठ्यांनी हातात घेतल्यानंतर त्यांना का जाणावा वाटेल मानवी उत्क्रांतीचा खराखुरा इतिहास? मनू, बुद्ध, प्लेटो, फुले, मार्क्स, गांधी किंवा गोडसेही; त्यांनी कधीच बंद करून टाकून दिलंय या सर्वांना वारा, प्रकाश आणि चेतना नसलेल्या आऊट ऑफ रेंजवाल्या खोलीत. मोठे होऊन मोठ्यांच्या हातातील खेळणे मिळविण्याचाच ध्यास फक्त! त्यांची धडपड तर फक्त त्यासाठीच! बायकोनेच घालून दिलेले समीकरण. मला न पटणारे. 'एक तास अभ्यास, एक तास मोबायल!' आई व्हायचीच फेव्हरेट मग! कुंपणाच्या विरोधात बोलणारा बाप व्हिलन! घरातही अन् घराबाहेरही! कुंपणातील प्रत्येकासाठी! अन् कधीकधी स्वतःसाठीही! की जाणूनबुजून? या प्रचंड कुंपणातील महाजालात जीवनाचा होत चाललेला महाजाळ! या जाळाची झळ का न लागावी कुणालाच! ते म्हणतात, ‘‘लागते ना! डॅटा किती महाग झालाय ठाऊक आहे का?’’ मी नुसता जळत राहतो. स्मृतींच्या साठ्यात दूरवर हरवलेलं लहानपणातलं कुंपणाबाहेरचं जग आठवतं... का होऊ शकत नाहीत आपली पोरं आपल्याजोगी? बाप म्हणून मीच कारण या निराशेला? की माझ्या पदरी हे अपयश येत जावं म्हणूनच प्रयत्न करत आहे झपाट्यानं मोठं होत चाललेलं तंत्रज्ञान? हे प्रश्न फक्त कुंपणाबाहेरील आणि कुंपणाआधीचं जग पाहिलेल्यांना... नाहीतर हा प्रश्न विचारणारा आणि यावर विचार करणारा दोघंही असे इनकॉम्पिटंट अन् इनकम्पॅटिबल!हेच हवं होत का मला? हेच हवंय का आम्हाला? सतत कुणाची तरी नजर आपल्यावर! आपल्या प्रत्येक हालचालीवर! नियोजनाच्या नावाखाली कधीही, कुठेही येऊ शकतो एखादा फोन, एखादा संदेश आणि मग खड्ड्यात गेलं नियोजन आणि मसणात रडतंय गतकालप्रेम! संदेश जेवढ्या वरच्या माणसाचा तेवढा जॅम पिछवाडा! माझा? अंहं! माझाच नव्हे... कुंपणातील प्रत्येकाचा. कधीकधी वाटतं हे महागडं खेळणं एवढं मोजून, मापून नियमित खर्च करून वरच्या खुर्चीवर बसलेल्याकडून आपली ‘मारून घेण्यासाठीच’ बाळगतोय का आपण? ही खेळणी हातात आल्यापासून दरवाजावर वाजलेल्या बेलचाही अर्थ बदललाय पार...! पाहुण्यानं तर कधीचाच जीव सोडलाय! आपल्या या महाजाळात तडफडून! लेकीची आई विचारते आतूनच दार वाजल्यावर ‘‘चिमणे काय ऑर्डर केलंय गं?’’ दार लागलेल्या खोलीपर्यंत आणि बूच मारलेल्या कानांपर्यंत तो आवाज क्वचितच पोहोचतो. खाकी रंगाचं कागदी पार्सल घरात येऊन माझ्या निष्क्रियतेकडे पाहून मलाच हसत असतं... त्या पार्सलबद्दलचं कुतूहल धाकट्याला असतं. पण आलेलं पार्सल ‘दिदीचं!’ असं आईनं म्हटल्यानंतर तो मीच अपराधी असल्याजोगा मलाच रागानं पाहून आत निघून जातो आणि मग कितीतरीवेळ त्या पार्सलवरील हसऱ्या खुणेकडे मी रागाने, द्वेषाने आणि मत्सराने पाहत पडून राहतो. पोरीचा या पार्सलवर असलेला जीव थोडा बापावर असता तर? मग वाटतं या कुंपणातला हा मला आणि माझ्याजोग्या अनेक बापांना न जमलेला डाव कदाचित. न जमल्यामुळे राग. न कळल्यामुळे त्रागा. अशी पार्सल्स मी ऑर्डर केली तर? मी होऊ शकतो का त्यांचा फेव्हरेट?.कुंपणातील बदललेलं तारुण्य! निहाळतंय एकामेकांना खेळण्यातूनच. आणि खेळण्याद्वारेच होतंय प्रेमबीम म्हणे! खेळण्यासमोरच पडतात कपडे अंगावरचे... आणि अंगावर चढणारे कपडे कसे असावेत याचं ज्ञान देणारं यंत्र परत तेच खेळणं! आणि मग दारावरची बेल, खाकी रंगाचं सर्वांच्याच माहितीतलं ते हसरं पार्सल, खोलीचा बंद दरवाजा आणि कानातली बुचं! महाजालाची आपल्या हाताला चिकटलेली खेळकर गाठ! गोचिडीसारखी आपल्या हाताला चिकटून आपल्या सर्वांगातून शोषित असते आपल्यालाच! कुंपणातील सर्वांचंच असंच झालंय. पण तेवढा वेळ नाही कुणाकडेच... विचार करायला! पहिला विचार सुरू व्हायच्या आधीच दुसरं नॉटिफिकेशन... व प्रत्येकाच्या डोक्यावर एक बाप! त्याच्या डोक्यावर त्याचा बाप! असे कोटीच्या कोटी बाप! अशाच एखाद्या बापाचा वेळीअवेळी प्रत्येकाला येणारा, तारांबळ उडवणारा, उडवून देणारा संदेश! मग धावपळ, त्रागा, भिंती, वर्कलोड आणि या धावपळीत खराखुरा रक्ताचा बाप मात्र... एक एटीएम! तेही व्हर्चुअल! रीअल येट अनरीअल!घरात अनेक दिवसांपासून नांदणारी भयाण शांतता. सहचारिणीला माहीत असलेलं, माझ्यापर्यंत पोहोचू नये असं गूढ! मला जाणवणारा हा प्रचंड ताण... दूर ठेवला जातोय माझ्याकडून... खराखुरा डॅटा! प्रयत्नपूर्वक! ह्या ग्लॉबल व्हिलेजमध्ये राहाणाऱ्या माझ्यापर्यंत पोहोचतच नाही कधी. तो भयाण वाटणारा... गूढ, गूढ डॅटा! पोरगा नेहमी रुसलेला. त्याची नाराजी ‘मी मोठा होत नाही’ ही. अन् गमतीची गोष्ट म्हणजे तो त्यासाठीही जबाबदार मानतो बापालाच! ‘लेका! एकदा बाप हो, म्हणजे कळेल तुला!’ असं सांगण्याएवढं वय तरी कुठं झालंय त्याचं? त्याला फक्त खेळणं हवंय! ‘एक तास अभ्यास, एक तास मॉबायल!’ त्यातच मागच्या काही दिवसांत घरात नांदणारी ही शांतता... गूढ, गहन, लपवी आणि चोरटी! सुट्टी नकोशी वाटावी अशी ही शांतता! सहन होत नाही. मी बाहेर येतो. कुंपणात फसलेल्या इतर लोकांना हेव्यानं पाहतो. पण आज तेही मला पाहतात! काहीजण हसतात! चोरट्या नजरा आणि हीणकस दृष्टीही! मला प्रश्न पडतो, अरे असे का? असाच पाहत एकटा चालत जातो.‘‘याचीच लेक ती...’’‘‘याची लेक!’’ चोरटा शब्द कानी येतो.‘‘दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण!’’‘‘नाहीतर काय! आपल्या लेकीला नाही पाजले का हे ज्ञानडोस!’’‘म्हणजे? केलं काय म्हणावं लेकीनं?‘ तेवढ्यात एका वरच्या बापाचा संदेश ‘दोन पॅग मार आणि मग पोरीच्या दोन थोबाडीत मार. तुझी लेक व्हायरल होतेय!’ आणि मग डाऊनलोड होऊ पाहणारा एक व्हिडिओ... पूर्ण डाऊनलोड होताच कोसळलेलं आभाळ आणि स्वतःला सावरू पाहणारा माझ्यातील महाजालात अडकलेला बाप! ‘‘चिमणे... चिमणे हे काय केलं गं?‘‘कसं तरी गाठलं जातं घर! अश्रूंत बुडलेल्या डोळ्यांना दिसत नाही घराचं दार! कशीबशी वाजवलेली बेल! बाप नावाचं अर्धमेल्या अवस्थेत घराच्या दारावर असलेलं पार्सल घ्यायला कुणीच नाही उघडत दरवाजा. राग, त्रागा, नाराजी... जोरजोरात हाणली जाते बेल. आणि दरवाजा उघडताच सहचारिणीशी नजरानजर! ती दारावर उभी... मला पाहताच आमच्यामध्ये निर्माण झालेल्या भिंतीतूनही तिला सगळं काही समजतं... अगदी स्पष्ट... दारातच! माझ्यातला किंचित जिवंत असलेला बाप अचानक वारा येऊन भयानक पेटलेल्या किटीसारखा पेटतो आणि आगीसारखा जाऊन चिमणीच्या दारावर धडक देतो. ‘‘चिमणे दार उघड... दार उघड चिमणे!’’ आतून नसतोच येत आवाज. मला ती ओढून मागे घेते... ‘‘थांब! थांब! शांत हो अगोदर!’’.‘‘शांत हो? मी जीव घेणार आहे तिचा!’’ मला अनावर झालेला क्रोध आणि मला चिमणेच्या दारावर जाण्यापासून रोखणारी ती. ‘‘सोड! सोड मला!’’ आणि माझ्यावर झालेल्या बुक्क्यांचा, मुठींचा, थपडांचा अगदी पूर्ण शक्तीनिशी एका आईने केलेला आक्रमक प्रतिकार... ‘‘अर्ध्याअधिक मेलीय ती... आत्ता काय पूर्ण मारणार तिला? ॲबॉर्शन झालंय तिचं काल... खूप कॉप्लिकॅशनमधून वाचून घरी पोहोचलीय आमची चिमणी!’’ ती कोसळते! तिच्यातील आई तिला जिवंत ठेवते. मी स्तब्ध! शांत! हतबल! कितीतरी वेळ... शांत... हाच विजय कुंपणाचा? हे कुंपण... वरदान की शाप?‘‘कशी आहे गं आपली चिमणी?’’ आणि सगळे बांध फुटतात. मधे भिंती वाढलेली दोन माणसं... एका लेकीचे आईबाप... एकमेकांना अश्रूंच्या ओलाव्यात भेटतात. आतल्या भिंतीतले हुंदकेही पोहोचतात आज बाहेरच्या कानांपर्यंत, सहचारिणीच्या मिठीत... भिजरी नजर खिडकीबाहेर जाते. खिडकीतून बाहेर आभाळात घुसू पाहणाऱ्या अनेक इमारती, त्या इमारतींना अशाच खिडक्या हजारो, लाखो... मोजता येत नाहीत एवढ्या! आणि प्रत्येक खिडकीच्या आत दडलेली अशीच एक कहाणी, एक कथा, एक व्यथा! कथा... बोटानं खेळण्यावरील चौकटीवर केलेल्या हालचालींची! महाजालाची, महाजालातील दर एका गाठीची! कथा... कुंपणात अडकलेल्या प्रत्येकाची!कधीतरी रचलं गेलेलं हे ब्रह्मांडाजोगं वाढत जाणारं दूरदूरपर्यंतचं कुंपण. त्यात अनेक लहान लहान भिंती! कुंपण खूप खूप दूर दूर... किती दूर? माहीत नाही! ओलांडणार म्हणता कुंपण? शक्य नाही! काटेरी विचारताय का कुंपण? अंहं! कुंपणात दिसणारे काटे नाहीतच मुळी. औषध नसलेल्या भयाण विषाचं; सर्वांनाच हवं हवं असलेलं बीज. अत्यंत आवश्यक आणि उपयुक्त... चला एक बरं झालं! या कुंपणाला चकवा देऊन चिमणीच्या पोटातलं पाखरू, कुणालाच पत्ता न लागू देता अलगद दूर पळालं!डॉ. हेमंत बा. अय्या गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्येमराठी अध्ययनशाखेत प्राध्यापक आहेत. 