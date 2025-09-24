Premium|Gemology: जागतिक बाजारपेठेतील खाणीपासून ते दागिन्यांपर्यंतचा हिऱ्यांचा प्रवास कसा आहे.?

कौस्तुभ केळकरखाणीतून निघणाऱ्या एका कच्च्या दगडापासून ते त्याला आकर्षक दागिन्याचे किंवा औद्योगिक उपकरणाचे रूप देण्यापर्यंत अनेक हात आणि कौशल्ये कार्यरत असतात. जागतिक बाजारातील हिऱ्यांचा व्यापार, त्यांची मागणी आणि त्यांचे विविध उपयोग हिऱ्यांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढवत आहेत.हिरा म्हणजे केवळ एक मौल्यवान रत्न नव्हे, तर तो मानवी इतिहासाचा, भूगर्भशास्त्राचा आणि उद्योगाच्या प्रगतीचा एक तेजस्वी आध्याय आहे. कोट्यवधी वर्षांच्या भूगर्भीय प्रक्रियेतून तयार झालेल्या या कार्बनच्या अणूंनी जगभरातील अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि कला यांना आकार दिला आहे. त्यांच्या या प्रवासात त्यांना केवळ खाणीतून बाहेर काढणे पुरेसे नसते, तर त्यांना पैलू पाडून, पॉलिश करून आणि विविध रूपांत वापरून त्यांचे खरे सौंदर्य आणि उपयुक्तता सिद्ध केली जाते. हा प्रवास खाणीपासून सुरू होऊन जागतिक बाजारपेठांतील ग्राहक तसेच उद्योगांपर्यंत पोहोचतो. .जागतिक पातळीवरील हिऱ्यांच्या खाणीजगातील ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिऱ्यांचे उत्पादन दहा देशांमध्ये होते. यामध्ये रशिया, बोट्सवाना, अँगोला, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे प्रमुख देश आहेत. रशिया जगातील एक मोठा हिरे उत्पादक असून, आर्क्टिक सर्कलमधील खाणी यासाठी प्रसिद्ध आहेत. या खाणी अतिशय दुर्गम आणि थंड प्रदेशात असल्यामुळे हिऱ्यांचे उत्खनन करणे खूप आव्हानात्मक असते.दक्षिण आफ्रिकेतील हिऱ्यांचा इतिहास तर खूप जुना आहे. येथील किंबर्ली येथील ‘बिग होल’ ही खाण एकेकाळी जगातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित खाण होती. ती १८७१मध्ये सुरू झाली आणि १९१४मध्ये बंद झाली. आज ती एक प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे. तर बोट्सवानामध्ये ‘ओरापा’ आणि ‘जुवांग’ या खाणी आहेत. डी बिअर्स ही जगप्रसिद्ध हिऱ्यांची कंपनी आणि बोट्सवाना सरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून या खाणींमधून उत्खनन होते. कॅनडामधील ‘डियाविक’ आणि ‘एकाटी’ खाणी त्यांच्या उच्च दर्जाच्या हिऱ्यांसाठी ओळखल्या जातात. या खाणी उत्तर कॅनडाच्या थंड प्रदेशात आहेत आणि वर्षातून काही महिनेच तिथे काम करता येते.हिऱ्यांचे खाणकाम दोन मुख्य प्रकारांत होते. पहिला प्रकार म्हणजे ‘ओपन-पिट मायनिंग’, ज्यामध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून उत्खनन केले जाते आणि दुसरा प्रकार म्हणजे, ‘अंडरग्राउंड मायनिंग’, जेथे बोगदे खणून उत्खनन केले जाते. अनेक खाणींमध्ये दोन्ही पद्धतींचा वापर केला जातो. काही प्रमुख देशांतील २०२४मधील हिऱ्यांच्या उत्पादनाचा तपशील पुढे तक्त्याच्या स्वरूपात दिला आहे. .Premium|Study Room: २०२५ मधील भारत-अमेरिका संबंध : व्यापारातील टक्कर, अवकाशातील मैत्री.कच्च्या हिऱ्यांचे वर्गीकरण आणि वितरणखाणीतून हिरे बाहेर काढल्यावर त्यांना ‘रफ डायमंड्स’ (कच्चे हिरे) असे संबोधले जाते. या हिऱ्यांचे मूल्य त्यांच्या ‘4C’नुसार ठरवले जाते. 4C म्हणजे Colour (रंग), Clarity (शुद्धता), Cut (पैलू) आणि Carat (वजन). कच्च्या हिऱ्यांचे वर्गीकरण करणे हे एक अतिशय कौशल्याचे काम आहे. हे हिरे पुढे जागतिक बाजारात वितरणासाठी जातात. डी बिअर्ससारख्या मोठ्या कंपन्या त्यांच्या साइट होल्डर्स नावाच्या निवडक व्यापाऱ्यांच्या गटाला हिऱ्यांची विक्री करतात. या व्यापाऱ्यांना ‘साइट्स’ नावाच्या विशिष्ट कार्यक्रमात हिऱ्यांची निवड करण्याची संधी मिळते; हा एक मर्यादित आणि अत्यंत नियंत्रित व्यापार आहे. यामध्ये इतर कंपन्या निविदा किंवा लिलाव पद्धतीने हिऱ्यांची विक्री करतात. हिऱ्यांचे प्रकारहिऱ्यांना त्यांच्या नैसर्गिक गुणधर्मांमुळे प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हिरा त्याची चमक (Brilliance), आगीसारखा रंग (Fire) आणि तेजस्वीपणा (Sparkle) यांसाठी ओळखला जातो. हे गुणधर्म हिऱ्याला योग्य प्रकारे पैलू पाडल्यावर अधिक उठून दिसतात.हिऱ्यांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने त्यांच्या रासायनिक संरचनेवर आणि नायट्रोजन या अशुद्ध घटकाच्या उपस्थितीनुसार केले जाते.टाइप १ : या प्रकारात नायट्रोजनचे अणू असतात. जगातील जवळपास ९८ टक्के हिरे या प्रकारात मोडतात.टाइप १ अ : यामध्ये नायट्रोजनचे अणू एकत्रित असतात. यामुळे हिऱ्याच्या रंगावर फारसा परिणाम होत नाही.टाइप १ ब : यात नायट्रोजनचे अणू विखुरलेले असतात. हे हिरे पिवळ्या किंवा तपकिरी रंगाचे असू शकतात.टाइप २ : या प्रकारात नायट्रोजनचे अणू नसतात किंवा खूप कमी प्रमाणात असतात. हे हिरे अत्यंत दुर्मीळ आहेत. टाइप २ अ : हे रासायनिकदृष्ट्या सर्वात शुद्ध हिरे मानले जातात. ते पूर्णपणे रंगहीन असतात. जगातील काही सर्वात प्रसिद्ध आणि मौल्यवान हिरे याच प्रकारातले आहेत. टाइप २ ब : या हिऱ्यांमध्ये बोरॉन नावाचा घटक असतो. यामुळे ते नैसर्गिकरित्या निळ्या रंगाचे असतात. हे अत्यंत दुर्मीळ आणि मौल्यवान हिरे आहेत.आणखी एक प्रकार म्हणजे रंगीत हिरे. निसर्गात पिवळे, गुलाबी, निळे, लाल, हिरवे असे रंगीत हिरे आढळतात. या रंगामुळे त्यांची किंमत अनेकदा रंगहीन हिऱ्यांपेक्षा जास्त असते. .Premium|Car Manufacturing: कारच्या जन्माची कहाणी..!.पैलू पाडण्याची कला आणि पॉलिशिंगकच्चा हिरा खाणीतून बाहेर पडल्यावर तो फारसा आकर्षक दिसत नाही. त्याला खरे सौंदर्य प्राप्त करून देण्यासाठी विशिष्टरितीने ‘पैलू पाडणे’ आणि पॉलिश करणे आवश्यक असते. हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा आणि कौशल्याचा व्यवसाय आहे. या उद्योगात अनेक जागतिक केंद्रे आहेत. सुरत, भारत : हिऱ्यांना पैलू पाडणे आणि पॉलिश करणे हे प्रामुख्याने सुरतमध्ये होते. सुरत हे केवळ हिऱ्यांचे जागतिक केंद्र नाही, तर लाखो कारागिरांच्या कौशल्याचे प्रतीक आहे. येथील कारागीर अत्यंत लहान आणि गुंतागुंतीच्या हिऱ्यांवरही अचूक काम करतात. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक कला यांचा संगम येथे पाहायला मिळतो.अँटवर्प, बेल्जियम : अँटवर्पला ‘हिऱ्यांची जागतिक राजधानी’ असे म्हटले जाते. येथील डायमंड डिस्ट्रिक्टमध्ये अनेक व्यापारांची कार्यालये, दालने आहेत. तिथे दररोज लाखो डॉलरचा व्यापार होतो. याठिकाणी प्रामुख्याने मोठ्या आणि उच्च दर्जाच्या हिऱ्यांचे वर्गीकरण, तपासणी आणि व्यापार केला जातो. न्यू यॉर्क, अमेरिका : न्यू यॉर्क हे प्रामुख्याने उच्च दर्जाच्या आणि मोठ्या हिऱ्यांच्या व्यापाराचे केंद्र आहे. येथे ‘फॅन्सी कट’ आणि अनमोल हिऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. याठिकाणी मिळणारे हिरे मुख्यतः अमेरिकेतील श्रीमंत ग्राहकांकडे जातात. न्यू यॉर्कमधील डायमंड डिस्ट्रिक्ट हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापार केंद्रांपैकी एक आहे. वरील मुद्दे लक्षात घेऊन जागतिक पातळीवरील हिरे उद्योगाची उलाढाल पुढे दिली आहे. वर्ष उलाढाल (अब्ज डॉलरमध्ये)२०२४ ९७.५७२०२५ (अपेक्षित) १०२.११२०३२ (अपेक्षित) १३८.६६स्रोत ः https://www.fortunebusinessinsights.com .हिऱ्यांचे विविध उपयोगहिरे म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर लगेच अंगठ्या, हार, कर्णफुले, गळसरी तसेच विविध प्रकारचे दागिने येतात. जगातील सुमारे ३८ टक्के हिरे दागिन्यांसाठी वापरले जातात. परंतु, हिऱ्यांचा उपयोग केवळ दागिने किंवा सौंदर्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांचे नैसर्गिक गुणधर्म, उदाहरणार्थ, त्यांचे प्रचंड काठिण्य, उच्च उष्णतावहन क्षमता आणि प्रकाशाचे गुणधर्म यांमुळे ते औद्योगिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रांत अत्यंत उपयुक्त ठरतात.(अ) औद्योगिक उपयोगकटिंग आणि ड्रिलिंग : हिरे जगातील सर्वात कठोर नैसर्गिक पदार्थ असल्याने त्यांचा उपयोग धातू, काच आणि दगड कापण्यासाठी आणि छिद्रे पाडण्यासाठी केला जातो. बांधकाम, खाणकाम आणि तेल उत्खनन उद्योगात हिऱ्यांच्या ‘ड्रिल बिट्स’चा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो.घर्षण/ पॉलिश करणे : हिऱ्यांच्या सूक्ष्म कणांचा उपयोग पॉलिशिंग आणि घासण्यासाठी केला जातो. घड्याळाच्या काचा, लेन्स आणि इतर नाजूक वस्तू पॉलिश करण्यासाठी हे कण वापरतात.इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग : हिऱ्यांची उष्णता वहन क्षमता खूप चांगली असल्यामुळे, त्यांचा उपयोग मायक्रोचिप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील उष्णता बाहेर काढण्यासाठी केला जातो. यामुळे उपकरणे अतिगरम होत नाहीत आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढते. (ब) वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय उपयोगलेझर आणि ऑप्टिक्स : हिऱ्यांचा उपयोग उच्च-शक्तीच्या लेझर प्रणालींमध्ये आणि संवेदनशील ऑप्टिकल उपकरणांमध्ये होतो.वैद्यकीय उपकरणे : काही शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या अत्यंत तीक्ष्ण सुया आणि ब्लेड तयार करण्यासाठी हिऱ्यांचा वापर केला जातो..कृत्रिम हिऱ्यांची बाजारपेठएच. ट्रेसी हॉल या अमेरिकी रसायनशास्त्रज्ञाने कृत्रिम हिऱ्यांचा शोध लावला. त्यांनी १६ डिसेंबर १९५४ रोजी जनरल इलेक्ट्रिक या अमेरिकेतील कंपनीच्या प्रयोगशाळेत उच्च दाब आणि उच्च तापमान वापरून हिरे तयार केले.आजकाल नैसर्गिक हिऱ्यांप्रमाणेच कृत्रिम हिऱ्यांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे हिरे प्रयोगशाळेत तयार केले जातात, परंतु त्यांची रासायनिक आणि भौतिक रचना नैसर्गिक हिऱ्यांसारखीच असते. कृत्रिम हिऱ्यांचा उपयोग प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रासाठी होतो, कारण ते नैसर्गिक हिऱ्यांपेक्षा २० ते ५० टक्के स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतात. त्यामुळे, नैसर्गिक आणि कृत्रिम हिऱ्यांच्या बाजारपेठा आता समांतरपणे कार्यरत आहेत.कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग टूल्स; इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑटोमोटिव्ह उद्योग अशा क्षेत्रांसाठी लागणारे, तसेच दागिन्यांमध्ये वापरले जाणारे कृत्रिम हिरे तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्या जागतिक पातळीवर कार्यरत आहेत.एकंदर काय, तर हिऱ्यांचा हा प्रवास खूप मोठा आहे. तो केवळ एका मौल्यवान दगडापुरता मर्यादित नाही, तर तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. खाणीतून निघणाऱ्या एका कच्च्या दगडापासून ते त्याला आकर्षक दागिन्याचे किंवा औद्योगिक उपकरणाचे रूप देण्यापर्यंत अनेक हात आणि कौशल्ये कार्यरत असतात. जागतिक बाजारातील हिऱ्यांचा व्यापार, त्यांची मागणी आणि त्यांचे विविध उपयोग त्यांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढवत आहेत. या प्रवासातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की हिऱ्यांचे मूल्य केवळ त्यांच्या चमकीत नाही, तर त्यांच्या बहुआयामी उपयोगांमध्ये दडलेले आहे(कौस्तुभ केळकर पुणेस्थित आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 