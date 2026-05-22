Permium|Bali Tourism Culture and Spirituality : समुद्रापारच्या 'भगिनी'ची अविस्मरणीय सफर; पुणेकर कुटुंबाने उलगडले बाली बेटाचे सांस्कृतिक वैभव

शीतल अमित बर्गे बालीतील अनुभव केवळ डोळ्यांचे नाही, तर मनाचेही पारणे फेडणारा आहे. प्रत्येक घरासमोर रोज श्रद्धेने ठेवला जाणारा नैवेद्याचा टोपला, सतत हसतमुख असणारे आणि आदराने वागणारे लोक, साधेपणा आणि अध्यात्म यांचा अप्रतिम संगम हे बालीचे खरे वैभव आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाण अतिशय कमी असलेले हे बेट धकाधकीच्या आयुष्यात जगण्याचा वेग कमी करून वेळेचे मोल शिकवते.एक सुंदर सायंकाळ... पुण्यातून निघताना मनात एक वेगळीच धाकधूक आणि प्रचंड उत्सुकता होती. पती अमित आणि आमच्या दोन मुली, वेदांती आणि तेजस्वी यांच्यासोबत पाहिलेले बाली सहलीचे स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात उतरत होते. आमचे कौटुंबिक मित्र नीलेश बराटे यांच्या अनुभवसंपन्न मार्गदर्शनामुळे आमचा हा दहा दिवसांचा प्रवास अतिशय सुखकर झाला. मुंबईहून चेन्नईमार्गे इंडोनेशियातील बाली बेटावर पाऊल ठेवताच पहिल्याच क्षणी जाणवले, की हे केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर निसर्ग, संस्कृती, अध्यात्म आणि साहसाचा अद्भुत संगम असलेली अनुभवांची एक वेगळीच दुनिया आहे.दोन संस्कृतींचा आत्मीय संवादबालीमध्ये पाऊल ठेवताच येथील वेगळेपण भुरळ घालते, पण मनात परकेपणा अजिबात जाणवत नाही. रस्त्यांवरून फिरताना चौकाचौकांत गणपती, विष्णू आणि राम यांच्या अतिशय सुबक मूर्ती दिसतात. घरोघरी आणि दुकानांसमोर केळीच्या पानांत फुले, तांदूळ आणि उदबत्ती लावून सजवलेला 'कॅनंग सारी' हा नैवेद्य नित्यनेमाने अत्यंत श्रद्धेने दाखवला जातो. हा नैवेद्य घरातील व्यक्तींना वाईट शक्तींपासून दूर ठेवतो, अशी येथील लोकांची गाढ श्रद्धा आहे.बालीच्या दैनंदिन जीवनात संस्कृत भाषेचा मोठा प्रभाव जाणवतो. पुरुषांची नावे वामन, सूर्य, तर स्त्रियांची नावे देवी, सरस्वती अशी सहज ऐकायला मिळतात. येथील रामायण आणि महाभारतावर आधारित कला व नृत्य परंपरा दोन देशांमधील प्राचीन दुव्याची साक्ष देतात. बालीतील ग्रामीण भागात फिरताना येथील गाईंचे आगळेवेगळे रूप पाहायला मिळते. बाली कॅटल प्रकारच्या गुरांच्या पायांचा गुडघ्यापर्यंत क्रीम किंवा पांढरा रंग असतो, जणू काही त्यांनी पांढरे पायमोजे घातले आहेत! हे एक अतिशय कुतूहलवर्धक भौगोलिक वैशिष्ट्य आहे. हे सर्व पाहताना आपण परदेशात नसून भारताच्याच एका दूरच्या, समुद्रापार गेलेल्या भगिनीला भेटत आहोत, अशी सुखद भावना दाटून येते. घराघरांत निर्माण झालेली ही 'चिरशांतता' नेमकी काय सुचवतेय?.निसर्गाचे रौद्र पण विलोभनीय रूपआमच्या सहलीची सुरुवात सेमिन्याकपासून झाली. येथील डबल सिक्स लक्झरी हॉटेलच्या बाल्कनीतून दिसणारा अथांग निळाशार समुद्र आणि समुद्रात उभा असलेला अर्जुनाचा भव्य पुतळा प्रवासाचा सारा थकवा विसरायला लावणारा होता. हा भाग काहीसा गोव्याची आठवण करून देणारा असला, तरी तो अधिक सुनियोजित आणि व्यावसायिक आहे. दुसऱ्या दिवशी आम्ही समुद्राच्या कुशीत एका भव्य काळ्या खडकावर वसलेले तानाह लोट मंदिर पाहिले. भरतीच्यावेळी हे मंदिर चारही बाजूंनी समुद्राच्या पाण्याने वेढले जाते.पुढचे दोन दिवस आम्ही बालीच्या मुख्य भूमीपासून जलमार्गाने एका तासाच्या अंतरावर असलेल्या नुसा पेनिडा बेटावर घालवले. येथील ब्रोकन बीच आणि एंजल बिलाबाँगचे नैसर्गिक जलकुंड पाहताना, निसर्ग हाच खरा महान चित्रकार असल्याची प्रचिती येते. मात्र या सौंदर्याची अनुभूती घेण्यासाठी प्रचंड शारीरिक कष्टाची तयारी असावी लागते. ट्री हाऊस आणि डायमंड बीच पाहण्यासाठी अतिशय खड्या, उंच व अरुंद पायऱ्या चढाव्या व उतराव्या लागतात. माझ्या पायाचे दुखणे असतानाही नवऱ्याच्या प्रोत्साहनाने मी त्या पायऱ्या चढू शकले. या वेदनादायक प्रवासात मला माझी पुण्यातील फिजिओथेरपिस्ट मैत्रीण गिरिजा पाटील आणि तिची मदतनीस श्रुती यांची तीव्रतेने आठवण आली. त्यांनी करून घेतलेल्या व्यायामामुळेच हे शक्य झाले. बालीला येण्यापूर्वी पर्यटकांनी आपली शारीरिक तंदुरुस्ती उत्तम ठेवणं लाभदायी ठरतं.शांतता आणि साहसाचा थरारपुढील मुक्काम गिली त्रावंगण या प्रदूषणमुक्त बेटावर होता. या बेटाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे मोटारगाड्यांना पूर्ण बंदी आहे. इथला प्रवास केवळ सायकल किंवा सिडोमो नावाच्या घोडागाडीने करावा लागतो. गाड्यांचा कर्णकर्कश आवाज नाही की धुराचे लोट नाहीत. येथे मुलींनी आणि पतीने स्नॉर्कलिंगचा मनसोक्त आनंद लुटला. मला पाण्याची प्रचंड भीती वाटत असली, तरी त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून माझे मन तृप्त झाले. उबुद हे बालीचे सांस्कृतिक हृदय मानले जाते. माउंट बाटूर या सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतावर पहाटे तीन वाजता सुरू होणारा ट्रेक आपल्याकडच्या सिंहगडासारखाच आव्हानात्मक पण अत्यंत नयनरम्य आहे. इथेच आम्ही जंगलात ऑल टेरेन व्हेइकल (एटीव्ही) राइड करायची ठरवली. हा अनुभव चांगलाच धडकी भरवणारा होता. चिखलाचा, खड्ड्यांचा आणि वेगाने वाहत्या पाण्याचा तो अत्यंत खराब रस्ता होता. तिथेच एका भारतीय महिलेची एटीव्ही उलटून तिला गंभीर इजा झाल्याचे आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले. 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशा अवस्थेत सापडल्याने मी शहाणपणाचा निर्णय घेत ती राइड अर्ध्यावरच थांबवली. बाकी मंडळींनी तो थरार अनुभवला. एटीव्ही राइड करताना योग्य सुरक्षामानके पाळणाऱ्या व्यावसायिकाचीच निवड करणे आणि वेगमर्यादेवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.लोविनामधील डॉल्फिन्स आणि उलुवातुमधील माकडेउत्तर बालीतील लोविना येथे पहाटे साडेपाच वाजता समुद्रात डॉल्फिन पाहण्यासाठी जाणे हा अविस्मरणीय अनुभव होता. उगवत्या सूर्याच्या केशरी प्रकाशात समुद्रात मुक्तपणे उड्या मारणारे डॉल्फिन्स प्रवासाचा सर्व शीण घालवतात. दक्षिणेकडील उलुवातु मंदिराला भेट देताना मात्र एका वेगळ्याच प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. हे मंदिर समुद्राच्या कडेवर एका उंच खडकावर वसलेले आहे. येथे माकडांचा प्रचंड उपद्रव आहे. चालकाच्या पूर्वसूचनेकडे थोडे दुर्लक्ष केल्याने एका माकडाने अचानक माझ्या पाठीवर उडी मारून केसांची क्लिप पळवण्याचा प्रयत्न केला आणि नखांनीही ओरखडले. येथील माकडे अत्यंत च एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.पर्यटकांनी हे लक्षात ठेवावेफसवणुकीपासून सावधान : सेमिन्याकच्या फ्ली मार्केटमधून सायंकाळी परतताना दोन साध्या वेशातील व्यक्तींनी आम्हाला अडवून पासपोर्ट मागितला आणि ‘तुम्ही पाकिस्तानी आहात का?’ असे विचारून घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही वेळ मारून नेत तिथून तातडीने काढता पाय घेतला आणि वाचलो. बालीमध्ये तोतया पोलिस बनून परदेशी पर्यटकांना लुटणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या सध्या सक्रिय आहेत. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीने रस्त्यात अडवल्यास घाबरून न जाता त्यांचे अधिकृत ओळखपत्र मागावे किंवा तातडीने बाली पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर (+६२११०) संपर्क साधावा.आरोग्य आणि बाली बेली : बालीतील हवामान अत्यंत उष्ण आणि दमट असते. सततच्या फिरण्यामुळे आणि दूषित पाणी किंवा अन्नामुळे बाली बेली नावाचा पोटाचा संसर्ग होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी नेहमी सीलबंद बाटलीतीलच पाणी प्यावे, रस्त्यावरील उघडे अन्न खाणे टाळावे आणि प्रवासात स्वतःची प्रथमोपचार पेटी नक्की सोबत ठेवावी.स्थानिक अन्नाची चव : पाश्चात्त्य किंवा स्थानिक इंडोनेशियन अन्नपदार्थ (उदाहरणार्थ, स्ट्रॉबेरी माचा किंवा रामेन) भारतीय जिभेला नेहमीच रुचतील असे नाही. अशा वेळी ढाबा किंवा महाराजासारख्या भारतीय रेस्टॉरंट्सचा शोध घेणे उत्तम ठरते.सण आणि नियम : बालीला भेट देताना न्येपी या मौनाच्या सणाची माहिती असणे गरजेचे आहे. या दिवशी बालीचे एकमेव विमानतळ आणि संपूर्ण जनजीवन सलग २४ तास पूर्णपणे बंद असते. पर्यटकांनाही हॉटेलच्या बाहेर पडण्यास सक्त मनाई असते.मंदिरांमधील शिष्टाचार : मंदिरात प्रवेश करताना खांदे आणि गुडघे झाकलेले असणे अनिवार्य असते. अनेक मंदिरांच्या प्रवेशद्वारावर कमरेला बांधण्यासाठी सारोंग (लुंगी) मोफत दिले जाते..बालीतील अनुभव केवळ डोळ्यांचे नाही, तर मनाचेही पारणे फेडणारा आहे. प्रत्येक घरासमोर रोज श्रद्धेने ठेवला जाणारा नैवेद्याचा टोपला, सतत हसतमुख असणारे आणि आदराने वागणारे लोक, साधेपणा आणि अध्यात्म यांचा अप्रतिम संगम हे बालीचे खरे वैभव आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाण अतिशय कमी असलेले हे बेट धकाधकीच्या आयुष्यात जगण्याचा वेग कमी करून वेळेचे मोल शिकवते.परतीच्या प्रवासाला लागताना मन जड झाले होते. कुटुंबासोबत घालवलेले ते दहा दिवस, मुलींच्या चेहऱ्यावरील सुखद आश्चर्याचे भाव आणि नवऱ्याच्या डोळ्यांतील समाधान या सगळ्यांनी आयुष्यात दिलेला संस्मरणीय ठेवा शब्दांत मांडणे कठीण आहे. बाली हा फक्त एक प्रवास नाही, तर ती एक जिवंत आणि खोलवर रुजलेली अनुभूती आहे. एकदा या बेटावर पाऊल ठेवले, की तुम्हीही माझ्यासारखेच नक्की म्हणाल, ‘बाली, मला पुन्हा पुन्हा यायचंय!’शीतल बर्गे दै. सकाळच्या बाणेर येथील उपनगर बातमीदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 